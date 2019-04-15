Пiдманула, пiдвела

Доброе утро!

Нашелся кот основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, о судьбе которого все прогрессивное человечество беспокоилось с момента ареста его хозяина. Ну то есть как нашелся – в твиттере WikiLeaks появилось видео с этим котом. Отец Ассанжа тем временем призывает власти Австралии, гражданином которой он является, добиться его выдачи на родину, депутаты британского парламента призывают выдать его Швеции (где уголовное преследование против него закрыли, пока он отсиживался в посольстве Эквадора в Лондоне). А если без Ассанжа, то картина такая:

В Ингушетии по делу о нападении на полицейских арестованы лидеры оппозиции, уже отбывшие свои административные аресты.

Президент Украины Петр Порошенко выступил на стадионе “Олимпийский” в Киеве. Его соперник по второму туру Владимир Зеленский не пришел.

На парламентских выборах в Финляндии лидируют социал-демократы – с незначительным отрывом от националистов.

Ким Чен Ын предлагает Трампу встретиться еще раз до конца года.

Роскомнадзор, ФСИН и другие российские ведомства

Двух лидеров протестов в Ингушетии арестовали на два месяца – Муса Мальсагов и Ахмед Барахоев стали фигурантами уголовного дела о применении силы к полицейским. Еще одного лидера протестов Бараха Чемурзиева подозревают в организации применения насилия к сотрудникам полиции. Решение о мере пресечения ему пока не вынесли. Всех троих задержали 13 апреля на выходе из спецприемника, где они отбыли 10 суток административного ареста за нарушение правил проведения митинга.

Роскомнадзор разблокировал сайт независимого ярославского издания "Яркуб" после удаления старой новости, в которой якобы описывается способ совершения самоубийства. В издании считают, что настоящей причиной блокировки была фотография здания МВД, на колоннах которого кто-то написал “Путин – *****”. Другой ярославский сайт, “76.ru”, писавший об этой надписи, тоже блокировали на некоторое время.

“Горячу линию” правозащитника Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей за невнесение данных организации в реестр так называемых “иностранных агентов”.

Российская федеральная служба исполнения наказаний продемонстрировала автомобили для перевозки заключенных-инвалидов и заключенных женщин с детьми. Росгвардия получит технику, способную временно ослеплять людей.

Из изолятора временного содержания в Туве сбежали девять человек. Одного потом нашли.

Я прийшов, тебе нема

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с избирателями на стадионе “Олимпийский” в Киеве. Предполагалось, что это будут дебаты, но соперник Порошенко по второму туру Владимир Зеленский не пришел, по каковому случаю была спета украинская народная песня “Ти ж мене пiдманула”. Порошенко ответил на вопросы журналистов. Следующая попытка подебатировать ожидается 19 апреля, второй тур пройдет 21 апреля.

Уполномоченная по правам человека в Верховной Раде Украины Людмила Денисова приехала в Москву, чтобы участвовать в судах по продлению арестов 28 украинским морякам, захваченным Россией в Черном море в ноябре. Она также планирует встретиться с директором ФСБ Бортниковым.

В Лондоне неизвестный протаранил машину украинского посла. При его задержании полиция открыла стрельбу. Нападавший взят под стражу, его имя не раскрывается, он психически болен.

В других странах мира

На парламентских выборах в Финляндии наибольшее число голосов набрали социал-демократы, однако их отрыв от партии националистов минимален.

В ливийском городе Гадамесе проходит конференция ООН о положении в этой стране: по данным ВОЗ, в развернувшемся в последние недели военном противостоянии между Правительством национального согласия и “правительством в Тобруке”, которое поддерживает Халифа Хафтар, погиб 121 человек и 561 ранены.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил набор в ополчение.

Вождь КНДР Ким Чен Ын предложил президенту США провести еще одни переговоры до конца года. Глава Минфина США Стив Мнучин утверждает, что торговое соглашение между США и Китаем практически готово.

Смерти

В Сочи умерла Мира Маркович, вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича. Около 15 лет она находилась в международном розыске, живя при этом в России.

В Стокгольме в возрасте 83 лет умерла актриса Биби Андерсон, игравшая во многих фильмах Ингмара Бергмана.

Шесть ссылок

Литература. Еще один отрывок из книжки Джозефа Конрада “Личное дело” – на этот раз комментарий переводчика книги Дмитрия Симановского об отношении Конрада к России (он ее, понятно, не любил). Или новая статья на “Полке” – Иван Чувиляев рассказывает о бунинской “Жизни Арсеньева”.

Наука. Отрывок из книги известного физика и популяризатора науки Лоуренса Краусса “Все из ничего: Как возникла Вселенная” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о роли Ньютона в истории физики. Или хороший рассказ о распространении в России идей Гегеля через кружок Николая Станкевича.

Россия vs СССР. Джоанна Стингрей рассказывает о своей книге “Стингрей в стране чудес” (о ее поездках в СССР и открытии русского рока) и сетует, что сейчас Россия почти неотличима от Америки. И отличный текст о заповедной стране чудес: Эдуард Андрющенко рассказывает на материалах украинского архива КГБ о том, как это ведомство вело борьбу с западной культурой, в том числе с романом Энтони Берджесса “Заводной апельсин”.

Искренне Ваши,

Семь Сорок