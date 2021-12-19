Желательно удалить

Доброе утро!

Роман Абрамович стал гражданином Португалии – но не потому, что у него много денег, а потому что его предки принадлежали к сефардской общине, изгнанной из Испании и Португалии в конце XV – начале XVI века. В новостях так:

На Красной площади задержали майора полиции в отставке с плакатом "Свободу Навальному".

Проректором ВШЭ стал бывший фсбшник.

Каждый третий украинец готов взять в руки оружие в случае нападения России.

В Нидерландах введен жесткий локдаун в связи с распространением омикрона.

Российские приговоры, задержания и пр.

Отец бывшего директора ФБК Ивана Жданова получил три года условно по делу о выделении квартиры в Ненецком округе. Его освободили в зале суда. Вот его первое интервью на воле.

20-летнего жителя Томской области приговорили к двум годам условно и штрафу в 200 тысяч рублей за фотографию Геббельса, размещенную на сайте “Бессмертного полка” (“реабилитацию нацизма”).

На Красной площади в Москве задержали майора полиции в отставке Олега Кашинцева. Он вышел на одиночный пикет с плакатом "Свободу Навальному! Putin is a killer". Из полиции его отпустили с двумя административными протоколами.

Telegram выплатил 15 млн рублей штрафов, наложенных на него в России в рамках шести уголовных дел.

Роскомнадзор направил в адрес редакций "Медузы", "Дождя", Znak.com, The Village и The Bell уведомления с требованием удалить публикации, основанные на расследованиях издания "Проект" (объявленного в России “нежелательным”).

Московские полицейские сорвали конференцию с участием социолога Бориса Кагарлицкого и бывших кандидатов в Госдуму от КПРФ Михаила Лобанова и Дарьи Багиной. На конференции собирались обсуждать итоги сентябрьских выборов и будущее левого движения в России.

Обсуждать скоро будет уже нечего: партия Справедливая Россия внесла на рассмотрение Госдумы пакет из пяти законопроектов о выборах – на половине участков предлагается ввести электронное голосование, устроенное в России абсолютно непрозрачно.

Российское народнохозяйственное

Бывшего главу белгородского управления ФСБ назначили проректором ВШЭ по безопасности. Он присмотрит.

В Тюменской области мигрантам запретили работать в автобусах и такси.

В Кузбассе произошло возгорание в шахте имени Рубана. Под землей находились 128 горняков, всех их удалось эвакуировать.

Серверы ГИБДД залило водой. В России два дня не выдавали водительские права.

Вокруг Украины

Пентагон продолжает наблюдать за российскими войсками, по-прежнему сосредоточенными у границ Украины. По словам представителя ведомства, Путин, скорее всего, еще не принял решения о вторжении.

По данным социологического опроса, каждый третий украинец готов взять в руки оружие в случае войны с Россией. В Кирове в субботу состоялся согласованный пикет против войны с Украиной – в нем участвовали шесть активистов.

Литва готова помочь Украине летальным оружием; новая глава Минобороны Германии высказалась за введение санкций в отношении ближайшего окружения Путина; Сенат США до 14 января рассмотрит вопрос о санкциях против "Северного Потока – 2".

Вокруг света

Активист из Лиды и близкий друг Витольда Ашурка, погибшего в белорусской колонии, рассказал, как и почему уехал из Беларуси: его собирались посадить, лишив тем самым возможности продолжить расследование гибели своего друга (уголовное дело, по которому его и брата погибшего могли посадить, возбуждено в связи с выкриками “Ганьба!” в зале суда после вынесения приговора Витольду Ашурку).

Более чем в ста польских городах в воскресенье прошли демонстрации в защиту ведущего оппозиционного телеканала TVN. С 2015 года Польша опустилась в рейтинге свободы прессы с 18-го на 62-е место и оказалась ниже, чем Нигерия, Армения и Чили.

Швейцария экстрадировала в США Владислава Клюшина – владельца системы мониторинга блогов “Катюша”, которой пользуются в администрации Путина. В США Клюшина подозревают в "инсайдерской торговле" на десятки миллионов долларов и хакерстве против IBM, Tesla и других корпораций.

Участника штурма Капитолия Роберта Палмера приговорили к пяти годам лишения свободы – на данный момент это самый суровый приговор из вынесенных сторонникам Трампа, ворвавшимся в Капитолий в январе этого года.

Россия официально вышла из Договора по открытому небу.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 27 967. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 10 миллионов 215 тысяч; официальное число жертв достигло к утру воскресенья 297 203 человек (+1023 за сутки). Эти данные не соответствуют действительности, но по их динамике видно, что хотят считать реальностью российские власти.

Штамм омикрон распространяется по миру с угрожающей скоростью. В Лондоне объявлен режим чрезвычайной ситуации, в Нидерландах введен жесткий локдаун, правительства других европейских стран также ужесточают ограничения.

Шесть ссылок

История. Фрагмент из книги британского специалиста по истории закрытых сообществ Джона Дикки “Масоны: как вольные каменщики сформировали современный мир” (изд-во “КоЛибри”). Или рассказ Сергея Ходнева о составляющих венецианского мифа.

Фрагмент из книги британского специалиста по истории закрытых сообществ Джона Дикки “Масоны: как вольные каменщики сформировали современный мир” (изд-во “КоЛибри”). Или рассказ Сергея Ходнева о составляющих венецианского мифа. Сибирь. Беседа с Иваном Вырыпаевым о Сибири – к выходу сборника рассказов современных писателей "Сибирь. Счастье за горами" (вышел в Редакции Елены Шубиной). Или отрывок из записок сибирского краеведа конца XIX века Филиппа Зобнина – о выращивании льна, ловле зайцев и святочных обычаях.

Беседа с Иваном Вырыпаевым о Сибири – к выходу сборника рассказов современных писателей "Сибирь. Счастье за горами" (вышел в Редакции Елены Шубиной). Или отрывок из записок сибирского краеведа конца XIX века Филиппа Зобнина – о выращивании льна, ловле зайцев и святочных обычаях. Музыка. Беседа с пианистом, основателем фестиваля “Альтернатива” Алексеем Любимовым. Или глава из книги Лесли-Энн Джонс “Кто убил Джона Леннона? Жизнь, смерть и любовь величайшей рок-звезды XX века” (изд-во “Бомбора”) – о последних годах существования The Beatles.

Искренне Ваши,

Семь Сорок