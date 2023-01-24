Дискредитирующая конфета

Доброе утро!

В музее прорыва блокады Ленинграда готовят выставку “Невыученные уроки фашизма” с подбитыми украинскими танками – их выставили перед дулами современных образцов российской военной техники, вот фотографии. Будущее России – это ее прошлое, а в настоящем дела обстоят так:

Песков сказал, что мобилизация в России завершена, но указ Путина о мобилизации продолжает действовать.

Русская служба “Би-би-си” и "Медиазона" установили имена 12 225 российских военных, погибших на войне в Украине.

“Проект” опубликовал расследование о разворовывании “Госрезерва” ближайшим окружением Путина.

Владимира Мау уволили с поста ректора РАНХиГС.

Генпрокуратура России объявила "нежелательной организацией" американскую НКО "Фонд Андрея Сахарова".

Россия и Эстония взаимно отзывают послов после объявления МИД России о понижении уровня диппредставительства Эстонии в РФ.

Военные сводки

Самые ожесточенные бои идут сейчас в Донецкой области – вот репортаж с позиций украинской армии в окрестностях Донецка на линии Марьинка – Красногоровка – Новомихайловка. Военные рассказывают о новой тактике россиян: они пытаются незаметно прокрасться к украинским позициям и завязать рукопашный бой.

Украинский генштаб косвенно подтвердил полуокружение Бахмута: в сводке упоминаются бои близ деревни Ступочки, которая находится на дороге, связывающей Бахмут с Константиновкой, важным узлом снабжения для находящегося в городе гарнизона. Бывший генпрокурор и бывший глава МВД Украины Юрий Луценко, который сейчас воюет в Бахмуте, рассказывает, что уличные бои ведутся в пригородах и даже в некоторых районах города. Луценко отмечает численное превосходство противника, предсказывает “очень жесткий февраль” и призывает смириться с мыслью, что украинской армии придется отступать.

Рассказывая о Соледаре, Луценко говорит, что российская регулярная армия отказывает в огневой поддержке находящимся там вагнеровцам, как будто специально добиваясь их уничтожения. По данным “Руси сидящей”, из 50 тысяч завербованных на войну заключенных на фронте осталось 10 – остальные либо убиты, либо сбежали или сдались в плен. Американский институт изучения войны прогнозирует закат звезды Пригожина: захватить Бахмут собственными силами он не смог – так же, как пониженный в должности Суровикин ракетными обстрелами украинской энергетики добился главным образом радикального снижения российского ракетного потенциала. По подсчетам Главного управления разведки Минобороны Украины, у России осталось 550 высокоточных ракет, и этого может хватить еще на два-три массированных удара.

По данным британской военной разведки, новый командующий российским вторжением в Украину генерал Герасимов занялся наведением дисциплины в армии – в частности, запретил офицерам неуставную одежду и нестандартные стрижки; большая дискуссия ведется также о бородах. Российское издание РБК сообщает, что министр обороны Шойгу сменил командующих Южного и Западного военных округов, а кто командует российскими ВДВ, вообще не известно. Зато известно, кто в России наживается на поставках “Росрезерву”: “Проект” в новом расследовании утверждает, что это семья главы Международной федерации самбо и бывшего спарринг-партнера Путина Василия Шестакова, Аркадий Ротенберг, семья бывшего генпрокурора Юрия Чайки, семья секретаря Совбеза Николая Патрушева, а также люди из окружения главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

Русская служба “Би-би-си” и "Медиазона" установили имена 12 225 российских военных, погибших в Украине, 800 из них – мобилизованные. Это значит, что по самым консервативным оценкам российская армия с начала вторжения потеряла не менее 24 тысяч человек убитыми, а общие безвозвратные потери превысили 110 тысяч человек. В Минобороны Норвегии потери России убитыми и ранеными оценили в 180 тысяч, потери Украины – в 100 тысяч.

Посольство Эстонии в Украине заявило о передаче Киеву гаубиц и противотанковых гранатометов и еще раз раскритиковала Германию за нерасторопность в передаче Украине танков Leopard. Здесь Германию за это критикует бывший замминистра иностранных дел Польши Катаржина Пельчинска-Наленч. По слухам, которые дошли до журналистов Süddeutsche Zeitung, леопардовые колебания Германии уже разозлили Вашингтон. В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что переговоры о “Леопардах” вошли в завершающую стадию, а тема поставки самолетов сдвинулась с мертвой точки. Немецкий концерн Rheinmetall заявил о готовности начать передачу танков, как только правительство Германии даст на это разрешение.

Война, вид из Украины

В Украине вынесен первый приговор за участие в организации псевдореферендума “о присоединении к России”: жительница Херсонской области получила пять лет лишения свободы.

Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал украинские активы российского миллиардера Михаила Шелкова – основного акционера металлургической компании "ВСМПО-Ависма", крупнейшего в мире поставщика титана и титановых сплавов.

Президент Владимир Зеленский объявил в вечернем обращении о введении санкций против 22 российских священников и анонсировал перестановки в высшем руководстве страны. Конкретных имен Зеленский не назвал, но “Украинская правда” пишет, что в отставку уходят замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко, а также руководители Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Качается ли кресло под министром обороны Украины, пока не ясно. После публикации расследования о закупках продовольствия для ВСУ по завышенным ценам (вот интервью с его автором) Зеленский пообещал обществу прозрачность в этом вопросе. Здесь глава украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин анализирует реакцию военного ведомства на публикацию и объясняет, почему коррупцию важно расследовать даже во время войны.

Евросоюз одобрил новый пакет помощи Украине в 500 млн евро. Деньги выделяются из Европейского фонда мира, в который вносят вклад все страны ЕС.

Война, вид из России

Пресс-секретарь Путина Песков, наконец, объяснился с журналистами по поводу российской мобилизации: сначала подтвердил, что она завершена, а потом добавил, что указ Путина о мобилизации продолжает действовать. Почему эти два тезиса не противоречат друг другу, можно якобы понять из секретного пункта этого самого указа, но что в нем сказано, журналистам знать не положено, потому что он секретный.

Секретными с 1 марта станут и данные о доходах и недвижимости депутатов Госдумы и Совета Федерации: публиковаться будет только техническая статистика – например, сколько деклараций подано, сколько не подано, в скольких нашли нарушения.

Издание “Агентство” утверждает, что в деревне Ящерово Новгородской области, в шести километрах от валдайской резиденции Путина, установили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Он находится на боевом дежурстве, как минимум трое военнослужащих постоянно при нем присутствуют, антенна РЛС вращается.

В Москве с помощью системы распознавания лиц задержан 25-летний командир взвода наро-фоминской воинской части, самовольно оставивший место службы. Против него возбуждено уголовное дело о дезертирстве.

Сибирь.Реалии поговорили с пятерыми россиянами, которые бежали от “частичной мобилизации” и уже несколько месяцев живут в аэропорту Инчхон в Южной Корее. Власти Южной Кореи отказали им в убежище, они обжаловали это решение и сейчас ждут вердикта суда. Если суд подтвердит отказ, их депортируют на родину, что может обернуться для них катастрофой.

В рамках борьбы с внутрироссийской антивоенщиной:

Роскомнадзор заблокировал уже 125 тысяч материалов о войне в Украине.

Мать читинца, ранее оштрафованного за пересказ сна о Зеленском, оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о “дискредитации” российской армии за лайк под сообщением о гибели мобилизованных. Еще один протокол составлен против нее по статье о неуважении к госсимволам: она лайкнула картинку с текстом “Путин – ***ло, Крым – это Украина, Россия ведет войну с Украиной".

Суд в Москве оштрафовал двоих студентов, на 55 тысяч рублей каждого, признав их виновными в “дискредитации” российской армии и участии в несогласованном митинге: они оставили конфету у памятника Лесе Украинке в Москве, где возник стихийный мемориал жертвам российского ракетного удара по девятиэтажке в Днепре.

Екатерина Вареник, задержанная у этого мемориала в субботу, арестована на 12 суток за неповиновение полиции и оштрафована на 50 тысяч рублей за “дискредитацию”. Она вышла к памятнику с плакатом "Украина нам не враги, а братья".

Суд в Липецкой области дважды оштрафовал местного жителя Андрея Шилова на 30 тысяч рублей по статье о “дискредитации” армии за комментарии в телеграм-канале газеты “Донские вести”, в которых он писал о незаконности проведения мобилизации и “референдумов” на территории Украины.

Истории преподавателей российских вузов, уволенных с работы за то, что они выступают против войны, читайте здесь. От должности ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) освобожден Владимир Мау – он не возвращался в Россию после отъезда в Израиль в ноябре прошлого года. Мау стал обвиняемым по “делу Раковой” уже во время войны, в октябре 2022 года уголовное преследование в отношении него было прекращено. Почему его уход по сути тоже связан с войной, объясняется здесь.

Международное эхо войны

МИД России объявил о понижении уровня диппредставительства Эстонии в стране до временного поверенного в делах, потому что Таллинн “возвел в ранг государственной политики тотальную русофобию”. Послу Эстонии предписано покинуть Россию до 7 февраля. В ответ послу России в Эстонии предписали покинуть Эстонию в те же сроки. Латвия объявила, что тоже понизит уровень дипломатических отношений с Россией “в знак солидарности с Эстонией”. Посол Латвии покинет Россию 24 февраля – в годовщину начала войны в Украине. Литва понизила уровень дипотношений с Россией еще прошлой весной.

МИД Эстонии предложил правительству страны ввести режим прибрежной "прилежащей зоны" в Финском заливе. Введение этой меры позволит Эстонии применять свои законы и задерживать нарушителей в более широкой морской зоне, а также фактически закроет Балтику для российского судоходства. Решение должно быть принято в течение месяца.

Президент Турции высказался по поводу сожжения Корана у турецкого посольства в Стокгольме: "Если Швеция так благосклонна к членам террористической организации и врагам ислама, мы советуем ей доверить им защиту своей страны". То есть заявку Швеции на вступление в НАТО он поддержать отказался.

Как бежавшим от войны россиянам отказывают в Турции в туристических ВНЖ, читайте тут (спойлер: на самом деле способы получить ВНЖ по-прежнему есть – просто они сложнее).

В Норвегии задержали и поместили в депортационный центр в Трандуме экс-командира отделения ЧВК Вагнера Андрея Медведева – ранее он попросил убежища в стране. Полиция Норвегии заявила, что депортировать Медведева в Россию никто не собирается: его переселили в депортационный центр, потому что он был недоволен условиями проживания в “секретном месте” в Осло (в частности, тем, что ему не разрешали курить на балконе). Медведев дал показания о зверствах, которые вагнеровцы творят в Украине.

В США арестован бывший высокопоставленный сотрудник ФБР Чарльз Макгонигал, который пытался добиться снятия санкций с Дерипаски. Вместе с Макгонигалом власти США арестовали бывшего российского дипломата Сергея Шестакова – ему тоже вменяется нарушение санкций и дача ложных показаний ФБР.

В Вене отменили концерт российского пианиста Дениса Мацуева, который должен был состояться 16 февраля. Вместо него сыграет французский пианист Александр Канторов, осуждающий российскую агрессию и участвующий в благотворительных концертах в помощь Украине.

О том, как выглядит война для российского немца, несколько лет назад переселившегося из России в Германию и теперь работающего переводчиком для беженцев из Украины, можно узнать из его военного дневника (пробирает).

Прочее российское

"Сбер" и "Альфа" собираются вернуть россиянам возможность расплачиваться мобильным телефоном, утраченную с уходом Apple Pay и Google Pay: для этого на корпус телефона надо будет наклеить специальный стикер с NFC-чипом. В связи с чем популярность советского анекдота про удаление гланд, вероятно, вырастет.

Генпрокуратура России объявила "нежелательной организацией" американскую НКО "Фонд Андрея Сахарова". Представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

Адвоката из Кабардино‑Балкарии, жаловавшегося на полицейское насилие, приговорили к полутора годам колонии по делу о нападении на силовика.

Историю чеченца, который из-за комментария в инстаграме потерял дом, семью, работу, прошел через пытки в кадыровской тюрьме, но остался жив, читайте здесь.

У посольства России в Берлине сегодня откроют инсталляцию, представляющую собой бетонную копию камеры ШИЗО – такой же, в какой сидит Навальный. Открывать будут ближайший соратник Алексея Леонид Волков и брат Навального Олег.

Вокруг света

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана обратилось в суд с иском о прекращении деятельности "Азаттык Медиа" – киргизской службы Радио Свобода. Поводом для преследования стал эфир программы "Настоящее Время. Азия", которая вышла в середине сентября прошлого года под заголовком "Тяжелые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана". Власти Кыргызстана усмотрели в ней “информацию, вызывающая ненависть, дискриминацию и раскол среди граждан” и потребовали удалить материал, чего редакция не сделала, так как считает его добросовестным и сбалансированным.

ЕС, США и Великобритания ввели новые санкции против Ирана – за жестокое подавление гражданских протестов.

Аргентина и Бразилия планируют создать общую валюту sur. Если это произойдет, новая валютная зона станет второй по величине после еврозоны. Ранее против идеи валютного союза выступал бразильский Центробанк, ссылаясь на высокую инфляцию в Аргентине (по итогам прошлого года она составила 94,8%).

Шесть ссылок

Разговоры с писателями. Интервью Владимира Сорокина Александру Архангельскому – о войне, плывущей этике, будущем нынешней волны эмиграции и бодании с русскими березами. Или беседа с Томасом Венцловой – об эмиграции, физиологии стихотворчества, Америке, Европе и литовском языке.

Интервью Владимира Сорокина Александру Архангельскому – о войне, плывущей этике, будущем нынешней волны эмиграции и бодании с русскими березами. Или беседа с Томасом Венцловой – об эмиграции, физиологии стихотворчества, Америке, Европе и литовском языке. Детство. Дневник московского гимназиста конца 1900-х, случайно найденный на блошином рынке – с комментариями и предисловием Андрея Курилкина. Или история антисталинского детского кружка, возникшего сразу после войны в рабочем поселке Челябинского тракторного завода, и рассказ о судьбах его участников.

Дневник московского гимназиста конца 1900-х, случайно найденный на блошином рынке – с комментариями и предисловием Андрея Курилкина. Или история антисталинского детского кружка, возникшего сразу после войны в рабочем поселке Челябинского тракторного завода, и рассказ о судьбах его участников. Эволюция. Беседа с эволюционным антропологом Брайаном Хэйром о том, как обезьяны бонобо могут научить людей не убивать друг друга. Или текст эволюционного психолога Дэвида М. Басса о детоубийствах, в котором он показывает, как работает глубинная психология родителей и детей, совершающих жестокие преступления внутри семьи.

Искренне Ваши,

Семь Сорок