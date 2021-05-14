Его барабан замолчал

Доброе утро!

Суд в Москве отменил 140 штрафов, вынесенных Радио Свобода, из-за нарушения подсудности и отправил протоколы на новое рассмотрение. Сизифов труд. А новости такие:

В связи с репрессиями команда Навального не будет организовывать новые митинги.

“Би-би-си” документально подтвердила выводы Навального о дворце Путина.

Барабанщик Алексей Санчук, игравший на акциях протеста в Минске, приговорен к шести годам колонии.

Израиль начал наземную и воздушную операцию в секторе Газа.

Вокруг Навального

Навальный подал в суд на колонию №3 во Владимире в связи с тем, что его адвокатам запрещают проносить на встречи с ним телефоны и ноутбук.

Свердловский облсуд сократил до суток административный арест бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, он вышел на свободу. Арест был назначен за серию твитов об акциях в поддержку Навального. 30 часов обязательных работ, назначенные за участие в апрельской акции, обжалованы. Ройзман говорит, что за сорок лет, которые прошли с тех пор, как он последний раз оказывался в спецприемнике, запах там не изменился.

В Хабаровске за участие в акции 21 апреля на 25 суток арестован протоиерей Андрей Винарский. Ранее его отстранили от должности настоятеля двух приходов в Еврейской автономной области.

В Сургуте шесть месяцев ограничения свободы получил участник акции 23 января. Его обвинили в призывах к массовым беспорядкам через телеграм-канал и заставили извиняться на камеру.

Здесь – рассказ о преследовании участников акций в поддержку Навального в северных городах России.

Леонид Волков объявил, что в связи с репрессиями команда Навального больше не будет заниматься организацией митингов. “Протест вспыхнет спонтанно”, – уверен он.

Последствия стрельбы в казанской школе

Путин поручил представить к государственным наградам учителей и сотрудников казанской гимназии №175, спасавших детей во время массового расстрела. Глава Росгвардии Виктор Золотов присоединился к дружному хору голосов, требующих ограничить продажу оружия. Сенатор Людмила Нарусова предложила перенаправить ресурсы Росгвардии, которая занимается разгоном митингов, на охрану школ.

Школы тем временем продолжают составлять списки учеников с “асоциальным поведением” – теперь и в Подмосковье. Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предлагает ввести уголовную ответственность за “героизацию преступников и преступлений”, запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями, а подростков с 14 до 18 лет регистрировать в соцсетях только по письменному разрешению родителей. Здесь она сама объясняет, зачем всё это делать, а потом ее слова комментирует социолог Надежда Нартова, специализирующаяся на изучении молодежи.

В Благовещенске возбуждено уголовное дело о ложном сообщении о теракте в отношении подростка, который написал в Telegram-чате, что “сделает то же самое”, что и в Казани, в своей школе. Следователям он сказал, что просто пошутил.

Прочее российское

Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, отбывающий 15-летний срок, объявил очередную голодовку – в связи с тем, что его отправили в ШИЗО. Шестун требует, чтобы с него сняли статус склонного к побегу и прекратили прессовать через “активистов” колонии.

В Москве задержан правозащитник "Мемориала" Бахром Хамроев – он вышел на пикет у памятника Исламу Каримову с плакатом “16 лет расстрелу Андижана”. Казалось бы, кого это должно волновать в Москве? А вот волнует.

Кемеровский суд обязал журналиста “Сибирь.Реалий” опровергнуть материал о пытках в колониях. Иск подавали колонии.

Бывший сотрудник Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрий Докучаев, осужденный за госизмену, освобожден по УДО. В чем конкретно обвиняли Докучаева, доподлинно неизвестно (всё секретно), но предположительно – в передаче американским спецслужбам информации о русских хакерах, которая якобы легла в основу доклада американских спецслужб о причастности России к организации хакерских атак во время президентских выборов 2016 года. (Президент Байден, кстати, объявил, что хакеры, парализовавшие работу Colonial Pipeline, живут в России, однако руководство страны он в этой атаке не обвиняет. Компания заплатила хакерам около пяти миллионов долларов выкупа за восстановление своей компьютерной инфраструктуры).

Русская служба “Би-би-си”, в распоряжении которой оказались справки к совещаниям и другие документы, связанные с первыми годами строительства дворца Путина в Геленджике, подтвердила выводы Навального: возведение дворца (в документах он фигурирует как Пансионат с большой буквы) курировал тогда будущий, а теперь бывший зять Путина Николай Шамалов, а продажа объекта в 2011 году бизнесмену Александру Пономаренко была фиктивной. Она должна была замять скандал, вызванный открытым письмом предпринимателя Сергея Колесникова.

The Insider добавил новые подробности к рассказу “Важных историй” о бизнес-империи семейства помощника Путина и ранее министра транспорта Игоря Левитина: его родственники владеют недвижимостью в Подмосковье на сумму около миллиарда рублей.

Российские музыканты запустили петицию с требованием прекратить “прессинг и отмены концертов” по политическим причинам. Авторы призывают всех присоединиться к этому требованию, но некоторые точно не присоединятся: бывшая “татушка” Юлия Волкова начала избирательную кампанию, записав первый предвыборный ролик (она будет участвовать в праймериз “Единой России”). Организатор “народных республик” на востоке Украины и бывший “премьер” так называемой “ДНР” Александр Бородай тоже зарегистрировался на этих праймериз.

Украина и Беларусь

Суд в Киеве отправил под домашний арест депутата Верховной Рады, кума Путина Виктора Медведчука. Его обвиняют в госизмене.

Суд в Минске дал шесть лет колонии строго режима барабанщику Алексею Санчуку, который играл на акциях протеста осенью прошлого года. Областной суд Гродно ужесточил наказание 64-летнему пенсионеру Юзефу Немеро: 2,5 года “домашней химии” заменили на полтора года колонии общего режима (Немеро повинен в том, что при разгоне акции протеста он пнул силовика, тащившего по земле женщину). Журналисты, задержанные в Могилеве перед началом закрытого суда над оппозиционным политиком Павлом Северинцем, объявили голодовку.

В Земле Обетованной

Израиль начал наземную и воздушную операцию в секторе Газа после того, как ХАМАС продолжил ракетные обстрелы центральных районов Израиля. Подобная решительность может быть связана с опасениями, что противоракетная система “Железный купол” окажется неспособной защитить гражданское население при интенсивных обстрелах: вот подробный рассказ о том, как она устроена.

Здесь о происходящем в Тель-Авиве и в секторе Газа рассказывают жительница Бат-Яма и врач Абунада Абдельхай из Газы. Подробный рассказ о взаимных арабо-еврейских погромах читайте тут. О глубинных причинах и возможных вариантах окончания конфликта здесь рассуждает израильский журналист и политолог Эмиль Шлеймович.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро четверга, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России снова подрос – до 8380. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 4 млн 913 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру четверга 114 723 человек (+392 за сутки).

Российская государственная инспекция труда обнаружила, что на Камчатке медикам, работавшим с коронавирусными больными, не доплатили в общей сложности 200 миллионов рублей. Российские медиа заняты рассказами о том, как “Спутник V” “спасает Европу”: государству Сан-Марино с населением 34 тысячи человек удалось вакцинировать “Спутником V” почти всех, и теперь они пытаются организовать “вакцинный туризм” из других стран (кроме Италии, внутри которой расположено Сан-Марино). Беда в том, что Евросоюз пока не решил, будет ли он признавать российскую вакцину в “ковидном паспорте”, который создается для путешествий внутри ЕС.

Ситуация в Индии остается катастрофической. Один из создателей криптовалюты Ethereum, живущий в Канаде белорус Виталик Бутерин пожертвовал 1,2 миллиарда долларов в криптовалютах фонду India Covid Relief Fund. После перевода этой суммы курсы этих криптовалют упали.

Финал Лиги чемпионов перенесли из Стамбула в Порто, чтобы британским болельщикам не пришлось сидеть в карантине. Привитым американцам разрешили не носить маски.

Шесть ссылок

Неочевидное чтение. Рассказ о средневековой практике медленного чтения, lectio divina, и современных попытках ее возрождения. Или задумчивое эссе Павла Арсеньева о книгах художника (с картинками) и методах визуальной поэзии.

Рассказ о средневековой практике медленного чтения, lectio divina, и современных попытках ее возрождения. Или задумчивое эссе Павла Арсеньева о книгах художника (с картинками) и методах визуальной поэзии. Разговоры. Беседа с Вадимом Демидовым – лидером нижегородской группы “Хроноп”, “самой великой из неизвестных русских рок-групп”. Или интервью с культурологом Юлией Грибовой, которая занимается восприятием цвета, историей этого восприятия и современными попытками “приручить” цвет.

Беседа с Вадимом Демидовым – лидером нижегородской группы “Хроноп”, “самой великой из неизвестных русских рок-групп”. Или интервью с культурологом Юлией Грибовой, которая занимается восприятием цвета, историей этого восприятия и современными попытками “приручить” цвет. Знай и люби свой край. Рассказ об истории экологического движения в России и его нынешнем состоянии. Или история превращения российских психоневрологических интернатов в пожизненные приемники для наркопотребителей.

Рассказ об истории экологического движения в России и его нынешнем состоянии. Или история превращения российских психоневрологических интернатов в пожизненные приемники для наркопотребителей. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок