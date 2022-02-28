В Европе сменились эпохи

Роскомнадзор заблокировал сайт Настоящего Времени за освещение российского вторжения в Украину (вернее, за “недостоверную общественно значимую информацию о российских военных, якобы убитых и взятых в плен на территории Украины в ходе проводимой Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции”). Вот, соответственно, зеркало. А новости такие:

Российские войска пытаются войти в Харьков, ожидается высадка российского десанта в районе Одессы, возможна высадка белорусского десанта. Путин приказал перевести ядерные силы России в особый режим боевого дежурства.

Евросоюз закрыл небо для российских самолетов. Брюссель ввел новые санкции в отношении России и начинает поставку оружия Украине.

В России продолжаются антивоенные акции, в воскресенье было задержано почти 2800 человек. Митинги солидарности с Украиной прошли по всему миру.

Бывший президент РФ Медведев назвал исключение России из Совета Европы “возможностью восстановить ряд важных институтов типа смертной казни”.

Особой режим боевого дежурства

По данным украинских властей на раннее утро понедельника, российские войска отступили на киевском направлении, но, судя по новым снимкам Maxar, к городу движется большая колонна российской военной техники. Здесь о настроениях в украинской столице рассказывает жительница города Мария Карандин, а здесь – волонтер, помогающая силам территориальной обороны. В ночь на понедельник ракета попала в жилой дом в центре Чернигова. По мнению американских военных, в отношении этого города российские войска используют средневековую тактику осады.

Российским войскам не удалось взять под контроль Харьков; ожидается высадка российского десанта в Одессе (туда направлены 11 десантных кораблей), город Волноваха на Донбассе был взят Россией, но отбит украинскими войсками, российские войска взяли Бердянск и Новую Каховку, а украинская армия успешно использовала турецкие беспилотники для уничтожения российских “Буков”. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что самый большой грузовой самолет в мире “Мрiя” был уничтожен в боях за аэропорт в Гостомеле. Воскресным утром под Киевом горела нефтебаза, в Харькове взорвали газопровод.

По данным МВД Украины, за четыре дня убиты 352 мирных жителя, ранены больше полутора тысяч. Ранее министр здравоохранения Украины сообщал о гибели 16 детей – вот короткий разговор с медицинским директором киевской больницы ОХМАДЕТ (Охраны материнства и детства) Сергеем Чернышуком. За четыре дня войны Украину покинули 360 тысяч беженцев, на границах выстраиваются очереди.

Российское Минобороны впервые после вторжения признало потери среди своих военных, но не назвало никаких цифр. Украинские власти утверждают, что российские потери составляют 4500 человек. Россияне начинают узнавать в видео с пленными, которые публикует украинская сторона, своих родственников или их сослуживцев. Украина даже создала сайт для поиска родных среди военнопленных, но в России его заблокировали. Украинцы по всей стране охотно общаются с российскими военными, объясняя им, почему считают их оккупантами.

Эксперты отмечают странный характер операции: в ней сочетаются фейки, ракетные удары и деятельность диверсионных групп, а координации разных боевых частей нет. При этом в наступление отправляют Росгвардию, которая для таких целей не предназначена. Генштаб ВСУ заявляет о нарушении российскими войсками гуманитарного права в связи с использованием ими помещений детских лагерей и школ, машин скорой помощи и украинской военной формы. Украина направила иск против Российской Федерации в Международный суд ООН с требованием привлечь Россию к ответственности за искажение понятия “геноцид” для оправдания агрессии”.

В воскресенье днем Путин приказал главе Минобороны и начальнику Генштаба перевести ядерные силы России в особый режим боевого дежурства (здесь военный эксперт Александр Алесин объясняет, что это значит на практике). Глеб Павловский назвал эту угрозу “демонстрацией последнего аргумента, оставшегося у России”. Бывший посол Украины в США Валерий Чалый говорит, что в Украине распоряжение Путина восприняли как знак того, что он находится “на последней черте поражения”. Путин обосновал свой приказ “агрессивными высказываниями” высших должностных лиц НАТО в адрес России.

В моей стране заблокировали Настоящее Время Что делать

Беспрецедентное

В ночь на воскресенье Евросоюз анонсировал новый пакет санкций в отношении России, который включает в себя заморозку активов Центробанка России и отключение некоторых российских банков от системы SWIFT. Эти меры согласованы также с США, Великобританией и Канадой. О присоединении к санкциям объявила Норвегия. Сегодня они уже вступили в силу. По мнению экономистов Сергея Гуриева и Владислава Иноземцева, последствия этих ограничений для российской экономики пока трудно представить в силу их беспрецедентности.

В воскресенье в крупных городах по всему миру прошли антивоенные акции и шествия (вот, например, Берлин). На экстренном заседании Бундестага с речью о войне выступил канцлер Германии Олаф Шольц. Он объявил, что Германия будет поставлять Украине оружие, значительно увеличит финансирование собственной армии и предпримет шаги для скорейшего снижения зависимости от российских нефти и газа (вот полный текст) – таким образом, по его словам, в истории Европы произошла “смена эпох”. Чуть позже стало известно, что Евросоюз согласовал финансирование закупок оружия для Украины, а страны ЕС направят в Украину боевые истребители. Такое происходит впервые в истории союза. Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в интервью Euronews, что Украина должна вступить в ЕС.

Ранее в воскресенье Евросоюз объявил о закрытии неба для российских самолетов, включая частные. Вот каким маршрутом возвращался в воскресенье из Белграда в Москву рейс "Аэрофлота" – полет занял 5 часов 45 минут вместо обычных двух с половиной. Рейсы “Аэрофлота” в страны ЕС отменены. Турция ограничит проход российских военных кораблей из Средиземного моря в Черное. Евросоюз запрещает российские государственные медиа RT и Sputnik, компания BP продает свою долю в “Роснефти”, а ее глава выходит из совета директоров российской госкомпании.

ФИФА и ФИДЕ запретили проводить матчи и соревнования в России, а Международная федерация дзюдо приостановила статус Путина как почетного президента.

Совет безопасности ООН созвал экстренную специальную сессию Генассамблеи, она состоится уже сегодня. Поскольку голосование в Совбезе было процедурным, Россия не могла воспользоваться своим правом вето и проголосовала против. Ожидается, что Генассамблея примет резолюцию с осуждением действий России. Хотя одобряющие голоса тоже есть: представитель военной хунты Мьянмы в интервью российскому государственному агентству РИА Новости поддержал нападение России на Украину.

Тем временем в России

В воскресенье антивоенные акции прошли в 48 городах России, в Москве и в Петербурге они оказались довольно крупными. За день по всей стране задержали более 2700 человек, с начала протестов – почти шесть тысяч.

В воскресенье исполнилось семь лет с момента убийства Бориса Немцова. Шествия его памяти в этом году снова не было, но москвичи приносили цветы к месту убийства и вспоминали его слова об Украине, оказавшиеся пророческими.

Растет число антивоенных высказываний: с осуждением “полномасштабной войны с нашим самым близким соседом” выступил еще один депутат Госдумы от КПРФ, Вячеслав Мархаев. Участник российской делегации на конференции ООН по климату Олег Анисимов извинился – в частном порядке – за вооруженное вторжение России в Украину, вот разговор с ним. В то же время глава Госдумы Вячеслав Володин назвал призывы к миру “предательством своего народа”, а Генпрокуратура России предупредила, что за поддержку украинской армии во время “спецоперации” будут сажать на 20 лет по статье “госизмена”.

Минобороны России обвинило "Новую газету" в распространении "фейков" о войне в Украине (коллектив “Новой” всерьез готовится к блокировке), Роскомнадзор требует от десятка русскоязычных СМИ удалить материалы о войне в Украине – тоже под угрозой блокировки, а полиция просто задерживает журналистов.

Бывший президент России Дмитрий Медведев, комментируя санкции, введенные против России, назвал их хорошей возможностью для восстановления “ряда важных институтов типа смертной казни”.

Все остальное

В Беларуси в день голосования на референдуме по изменению конституции задержали около 500 человек. Многие из них выступали против вторжения России в Украину. Накануне высказать отношение к участию своей страны в агрессии против Украины призвал белорусов Владимир Зеленский. ЦИК Беларуси признал референдум состоявшимся утром основного дня голосования, а вскоре после закрытия участков объявил, что новая конституция одобрена.

Правительство Чехии намерено прекратить свое участие в международных банках, которые возникли во время холодной войны и ведущую роль в которых сегодня играет Москва – Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) и Международного инвестиционного банка (МИБ). Что это такое, объясняется здесь.

Искренне Ваши,

Семь Сорок