Европа – не супермаркет

Доброе утро!

В США совершено нападение с ножом на писателя Салмана Рушди – есть опасения, что он может лишиться глаза. Нападавшего задержали, но мотивы его пока не ясны. В феврале 1989 года Верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву, призывающую к убийству Рушди: многим мусульманам не понравился его роман “Сатанинские стихи”. С тех пор писатель живет под охраной. Прочие печальные новости:

Из более чем двухсот заключенных, завербованных в двух российских колониях на войну в Украине, выжили всего двое: один находится в коме, второй лишился ног.

Украинских беженцев в России шантажируют и заставляют ради получения 10 тысяч рублей давать показания о действиях ВСУ в Следственном комитете.

“Медуза” получила доступ к видеоархиву с думских выборов 2021 года и пришла к выводу, что около 17 миллионов голосов были вброшены.

В Омске частично обрушилась пятиэтажка, ремонт которой должен был быть завершен к 31 декабря прошлого года.

Председательствующая в ЕС Чехия поддержала идею запрета на выдачу виз россиянам.

Эстония и Финляндия планируют закрыть Финский залив для российских военных кораблей – когда Финляндия войдет в НАТО.

Военные сводки

Утром в пятницу российская армия обстреляла Харьков, находящиеся под контролем Украины города Донецкой области и Никопольский район Днепропетровской. Никополь и прилегающие к нему районы обстреливают из окрестностей Запорожской АЭС, находящейся на другом берегу Днепра. На станции обстановка остается напряженной – сотрудники, с которыми удалось пообщаться в мессенджере корреспонденту “Би-би-си”, говорят, что их фактически держат в заложниках. На этом фоне замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил в телеграмме, что атомные электростанции есть не только в Украине, но и в Европе – и там тоже “могут случиться неожиданности”.

Но неожиданность случилась в районе Новокаховской ГЭС в Херсонской области: очевидцы сообщали о взрывах, замглавы оккупационной администрации региона Кирилл Стремоусов сказал, что “попадания были, но они некритичны”. В оперативном командовании “Юг” Вооруженных сил Украины утверждают, что автомобильный мост дамбы в Новой Каховке выведен из строя.

Британская разведка пишет в своей ежедневной сводке, что после обстрела авиабазы в Крыму боевые возможности Черноморского флота России значительно снизились. Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат говорит об “абсолютном снижении авиационной активности” после этого обстрела. Что именно сгорело на авиабазе в Новофедоровке, здесь гадает журналист InformNapalm Антон Павлушко.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии в страну очередной партии британских РСЗО М270. Украинский проект "Армия дронов" собрал через краудфандинговую платформу UNITED24 около $20 млн – часть дронов уже куплены, часть закупается, но случается, что жертвователи передают и сами дроны – вот сюжет об этом. Как белорусы помогают Украине воевать, рассказано тут: это не только добровольческий полк и деятельность партизан, но и множество гуманитарных инициатив, и сбор средств на нужды ВСУ.

Потери

Минобороны России заявило, что в боях под Соледаром Донецкой области украинские войска потеряли “более двух тысяч человек”. Украина свои потери не раскрывает, неофициально какие-то эксцессы на Донбассе тоже не обсуждались. Возможно, сообщение российского военного ведомства – лишь реакция на собственные потери:

Аналитики The New York Times и опрошенные ими эксперты утверждают, что российская армия не может выполнить поставленные перед ней задачи именно из больших потерь личного состава (до 500 человек убитыми и ранеными в день).

Американский институт изучения войны считает, что российская 64-я мотострелковая бригада, прославившаяся убийствами мирных жителей в поселках Киевской области, была полностью уничтожена в боях на Изюмском и Славянском направлениях (ранее об этом писало и Радио Свобода).

По сообщениям источников "Важных историй" и правозащитной организации "Русь сидящая", из более чем 200 заключенных, завербованных в двух колониях на войну в Украине, выжили лишь двое: один находится в коме, второй лишился ног. Речь идет о питерской ИК-6 “Обухово” и ИК-7 “Панковка” в Новгороде. Зачем заключенные вообще туда едут, можно узнать из монолога добровольца из ярославской ИК-2, который опубликовала “Медиазона” (спойлер: “Деньги, амнистия и снятие судимости неважны. Если бы был на свободе, я тоже поехал бы” – “чтоб детей не убивали, ни женщин, ни стариков”).

В Чечне с заключенными и освободившимися по УДО не церемонятся: их насильно отправляют в Украину, угрожая новыми посадками – вот рассказ 36-летнего жителя Грозного, который предпочел скрываться, чем ехать на войну. Он тоже утверждает, что живым из Украины почти никто не возвращается.

В Дагестане отказников-контрактников сильно прессуют: помещают на гауптвахту, ставят в военные билеты штамп "склонен к предательству", лишают единовременных выплат и угрожают трибуналом. Всего этого можно избежать, согласившись воевать.

Но потери несет не только Россия:

Украинский омбудсмен по вопросам пропавших без вести Олег Котенко сообщил о возвращении 522 тел военных, числившихся таковыми. Все переговоры с Россией об обмене телами погибших ведутся через Международный Красный Крест.

С начала войны в Украине остались без родителей 3182 ребенка. У 541 ребенка родители погибли или с ними нет связи.

Есть и родители, оставшиеся без детей – вот рассказ матери четырехлетней Лизы, которая погибла при обстреле Винницы месяц назад.

На оккупированных территориях

В Мелитополе Запорожской области в результате покушения был ранен один из членов оккупационной администрации Олег Шостак, утверждает украинский мэр города Иван Федоров. Шостак отвечал за медийную политику оккупационных властей. Ранее, по словам Федорова, в Мелитополе был поврежден штаб “Единой России” и сервисный центр, в котором выдают российские автомобильные номера. Выехать из города на украинскую территорию очень трудно, в очереди на КПП стоят около пяти тысяч машин.

Здесь о постоянных ночных обысках у “нелояльных” в Херсоне рассказывает первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Жителей области вынуждают получать российские паспорта и банковские карты, а также менять номера машин на российские – региону присвоен номер 184.

Власти так называемой "ДНР" объявили, что 15 августа начнется суд над гражданами, Великобритании, Швеции и Хорватии, воевавшими на стороне Украины. Всем им может грозить смертная казнь.

Служба безопасности Украины обвинила соратника Кадырова Анзора Бисаева в пытках подростка во время оккупации Бучанского района Киевской области. Как действуют оккупированных территориях добровольцы “кадыровских” батальонов, видно по телеграм-дневнику, который ведет один из них, уроженец Челябинска Александр Воложанин – вот дайджест того, что он постит (спойлер: добровольцы из отряда "Нохчи" пользуются чужими велосипедами, воруют кур, на камеру топчут чужое постельное белье и стреляют по жилым домам из огнемета “Шмель”). По этому дневнику можно понять и масштаб потерь среди добровольцев – они огромны.

На Донбасс съездил американский актер, любимец Путина Стивен Сигал – и отчитался об этой поездке пропагандисту Соловьеву. Сигал якобы видел “сотни нацистов” и обломки HIMARS в Еленовке, вот краткий пересказ.

Война изнутри России

На федеральной трассе в Краснодарском крае столкнулись ракетный комплекс "Искандер" и большегруз "Камаз" – есть пострадавшие (и это “Искандер” еще не стрелял). В Ингушетии фонд помощи малоимущим закупил бронекомплекты для омоновцев, воюющих в Украине. Вице-премьер правительства Башкирии обвинил страны Запада в том, что в Уфе сорвалось строительство новой школы. Ждем, когда частичное обрушение жилой пятиэтажки в Омске тоже объяснят санкциями США (по документам, она должна была быть отремонтирована к 31 декабря 2021 года, но что-то пошло не так).

В этом тексте – яркий штрих к социальному портрету российских контрактников, воюющих в Украине: в семействе из небольшого поселка рядом с Новокузнецком отца посадили за рукоприкладство, а сын бросил учебу в колледже, ушел в армию и погиб в Украине. Теперь отец вернулся с зоны и осуждает сразу всех: сына, жену и Путина с его “спецоперацией”. А сам собирается “начать новую жизнь”.

Русская служба “Би-би-си” опубликовала грандиозное расследование об украинских беженцах в России: на них потрачено более 10 млрд рублей, деньги расходуются без конкурсов, причем основная их часть уходит на “подъемные” в размере 10 тысяч рублей. Не очень понятно, кого и куда такие деньги могут поднять, но во многих случаях условием их получения является “беседа” в Следственном комитете, в ходе которой от украинцев требуют, чтобы они признали себя потерпевшими по уголовному делу, возбужденному восемь лет назад. В официальных документах беженцев называют “гражданами, вынужденно покинувшими территорию Украины, ДНР и ЛНР”, а во Владимирской области – гражданами Украины, “оказавшимися в трудной жизненной ситуации”.

Международное эхо войны

Председательствующая в ЕС Чехия поддержала прекращение выдачи шенгенских виз гражданам России. Президент Украины в вечернем видеообращении поблагодарил Чехию и страны Балтии, стараниями которых этот вопрос был вынесен на уровень официального обсуждения, и еще раз обосновал необходимость недопущения россиян в Европу: "Нельзя разрушать саму идею Европы, наши общие европейские ценности, то есть нельзя превращать Европу в супермаркет, где неважно, кто туда заходит”. Россиянам, которых преследуют за антивоенную позицию, Европа, по мнению Зеленского, может предоставлять убежище или давать статус беженца или поддерживать их другими средствами.

Эстония и Финляндия планируют закрыть Финский залив для российских военных кораблей, как только Финляндия станет полноправным членом НАТО – это станет возможным благодаря интеграции систем противоракетной обороны двух стран. Таким образом Балтийское море станет внутренним морем НАТО (а военно-морской парад в Петербурге и Кронштадте будет, видимо, проводиться силами потешной флотилии).

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер подал в суд на Бундестаг, требуя признать незаконным лишение его привилегий бывшего канцлера Германии. Возможно, суд и признает это лишение незаконным, но репутацию Шредера в родной стране это уже не спасет.

Черногория объявила персоной нон грата сотрудника российского посольства, но не назвала его имя и конкретных причин не объяснила.

По данным Reuters, Казахстан планирует поставлять и продавать часть своей нефти через трубопроводы Азербайджана в обход России. Казахстанское издание Ratel.kz отказалось удалить материал о войне в Украине по требованию Роскомнадзора – и теперь, вероятно, их сайт заблокируют в России.

Крупнейшая российская грузовая авиакомпания “Волга-Днепр” сменит владельца, потому что нынешний попал под санкции Великобритании.

Производитель кофе Tchibo избавился от российского бизнеса, передав его гендиректору своей российской “дочки”.

Из портов Украины вышли еще два сухогруза с продовольствием. Договоренность о разблокировке украинского продовольственного экспорта была достигнута не в последнюю очередь благодаря Турции. Как Анкаре удается балансировать в этой ситуации между Украиной и Россией, между НАТО и Путиным и оставаться в выигрыше, здесь объясняет Игорь Семиволос, директор украинского Центра ближневосточных исследований.

Российское и белорусское

В Екатеринбурге полиция составила административный протокол по статье о нарушении порядка использования госсимволов России на травести-актера Сергея Нечаева (он же – Бомба Киберсиси). Административное правонарушение состояло в том, что, выступая в ночном клубе, он пел гимн России с радужным флагом в руках. Заявления Бомбы Киберсиси о том, что он патриот, гражданин и ветеран Чеченской войны, никакого впечатления на правоохранителей не произвели.

“Медуза” получила доступ к видеоархиву с миллионами часов записей с 3505 избирательных участков на прошлогодних думских выборах. Архив – при помощи программы “Ревизор” на базе нейронных сетей – проанализировала группа независимых наблюдателей. Они пришли к выводу, что вброшены были около 17,1 млн голосов – это шестая часть от общего числа избирателей. Сразу после выборов математик Сергей Шпилькин, давно занимающийся электоральной статистикой, оценил число вброшенных голосов почти в 14 млн. Вот расследование целиком, а вот комментарий эксперта запрещенного ныне “Голоса” о том, почему на выборы ходить все же надо, и объяснение политолога о том, зачем эти выборы все еще проводят – при таких-то вбросах.

Помимо вбросов, инструментом электоральной “коррекции” выступает недопущение к выборам любых независимых кандидатов:

Кандидата от “Яблока” в гордуму Великих Лук задержали по делу о клевете;

Здесь жительница московского района Бирюлево Юлия Каценко, работавшая в дочерней компании “Сбера”, рассказывает, как ее убеждали отказаться от выдвижения в муниципальные депутаты под угрозой увольнения, но она предпочла уйти с работы по собственному желанию.

Журналистке "Дождя" Марии Борзуновой запретили въезд в Беларусь – это особенно забавно в свете того, что в России ее признали “иностранным агентом” на основании денежного перевода, полученного от коллеги из Беларуси.

Следственный комитет Беларуси отчитался, что с начала массовых протестов против Лукашенко было возбуждено 11 тысяч уголовных дел об "экстремизме". "Экстремистским формированием" признали и организацию "Малады фронт".

Для поднятия настроения – рассказ белорусского ресторатора-эмигранта о свободе, невкусных цеппелинах, мишленовской мечте и собственном кафе в центре Вильнюса.

Ссылки для чтения

Писатели. Репортаж Джонатана Литтела “Что такое Украина” о последствиях российской оккупации Бучи и окрестных сел, настроениях в Киеве и Львове и влиянии войны на самосознание украинцев. Или окончание автобиографического рассказа немецкого писателя Вольфганга Хильбига “Место гроз” (2002), который вы начали читать во вчерашней рассылке.

Репортаж Джонатана Литтела “Что такое Украина” о последствиях российской оккупации Бучи и окрестных сел, настроениях в Киеве и Львове и влиянии войны на самосознание украинцев. Или окончание автобиографического рассказа немецкого писателя Вольфганга Хильбига “Место гроз” (2002), который вы начали читать во вчерашней рассылке. Злободневное. Интервью о российском этноактивизме с социолингвисткой Владой Барановой, правозащитником Семеном Пупкиным и антропологом Дмитрием Верховцевым. Или беседа с социологами и правозащитниками о том, зачем государство российское борется с ЛГБТ и чем это опасно для граждан.

Интервью о российском этноактивизме с социолингвисткой Владой Барановой, правозащитником Семеном Пупкиным и антропологом Дмитрием Верховцевым. Или беседа с социологами и правозащитниками о том, зачем государство российское борется с ЛГБТ и чем это опасно для граждан. Эмигрантские судьбы. Рассказ о том, как продюсер Вэл Льютон (он же Владимир Левентон, 1904–1951) совершил революцию в американском хорроре. Или история Эммы Харрис (1871–1940) – американской темнокожей артистки, которая приехала в Россию на гастроли, выступала в кафешантанах, держала фешенебельный бордель, работала санитаркой в бронепоезде красных, прятала у себя белых и попадала за решетку как при царе, так и при большевиках.

Рассказ о том, как продюсер Вэл Льютон (он же Владимир Левентон, 1904–1951) совершил революцию в американском хорроре. Или история Эммы Харрис (1871–1940) – американской темнокожей артистки, которая приехала в Россию на гастроли, выступала в кафешантанах, держала фешенебельный бордель, работала санитаркой в бронепоезде красных, прятала у себя белых и попадала за решетку как при царе, так и при большевиках. Художества. Отрывок из книги медиевиста Олега Воскобойникова “16 эссе об истории искусства” (изд-во ВШЭ), посвященный маскам. Или рассуждения петербургского арт-критика Павла Герасименко о том, как российское современное искусство и русская культура вообще пытается запоздало реагировать на войну в Украине.

Искренне Ваши,

Семь Сорок