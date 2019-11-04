Неудачная оптимизация

Доброе утро!

Мир, кажется, устал от масштабных событий и решил отдохнуть, что не может не радовать.

В Москве убит начальник ингушского центра “Э”. Трое объявлены в розыск, подозреваемых – девять человек.

Вице-премьер Татьяна Голикова признала, что “оптимизация здравоохранения” во многих регионах России оказалась неудачной.

По новым данным ООН, за пять лет войны на Донбассе погибли 3,3 тысячи гражданских лиц, более миллиона бежали из региона.

Мэром Кишинева во втором туре избран социалист Ион Чебан.

Убийство и YouTube-”преступление”

Вечером 2 ноября на юго-западе Москвы были застрелены 36-летний майор Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдулахмед. Нападавшего не смогли задержать по горячим следам. По делу разыскиваются три человека, девятерых проверяют на причастность к преступлению. На Эльджаркиева уже покушались в январе.

Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних из-за видео, на котором дети задают вопросы гею. Родителей несовершеннолетних участников съемки навестили органы опеки. Пока дело ведется в отношении “неустановленных лиц”, но вот анонимное интервью с человеком, который имеет отношение к каналу Real Talk, где это видео появилось, – он объясняет формат и смысл этих съемок.

Оптимизация здравоохранения

В Кургане в воскресенье прошла акция протеста против закрытия отделения областного противотуберкулезного диспансера в поселке Чернавский, участвовали целых 20 человек.

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова, курирующая социальный блок, признала, что “оптимизация здравоохранения” во многих регионах проведена неудачно.

Партийное строительство

Московская прокуратура не обнаружила нарушений в деятельности главы московских единороссов Андрея Метельского. В июне и августе ФБК выпустил два расследования про Метельского. В первом говорилось, что его семье принадлежит недвижимость на 5,7 миллиарда рублей, в том числе четыре отеля в Австрии, во втором – что Метельский через подставное лицо владеет дилером мотоциклов Yamaha.

КПРФ исключила из партии Андрея Ищенко – за то, что он выиграл выборы губернатора Приморья и не захотел тихо отказаться от своей победы.

Морской флот

При взрыве на танкере в Находке погибли три человека.

Поврежденный пожаром подводный атомный аппарат АС-31 ("Лошарик") отбуксирован в Северодвинск для ремонта. 1 июля на нем погибли 14 старших офицеров.

Извинения

Троюродный племянник Рамзана Кадырова, бывший мэр Грозного извинился по телевизору за то, что применял к людям электрошокер.

Премьер Великобритании Борис Джонсон извинился перед однопартийцами за то, что не смог обеспечить брекзит 31 октября.

Все остальное

По обновленным данным ООН, за время войны на Донбассе убито более 3 тысяч 330 мирных граждан, 1 млн 300 тысяч человек бежали из региона.

Мэром Кишинева во втором туре избран социалист Ион Чебан.

Президент США требует раскрыть личность информатора, доклад которого привел к началу процедуры импичмента.

Продолжаются массовые протесты в Иране: демонстранты блокировали центр Багдада.

Шесть ссылок

История. Фрагмент книги Мэри Элиз Саротт “Коллапс. Cлучайное падение Берлинской стены” (изд-во “Индивидуум”) или рассказ о захвате американского посольства в Тегеране – к сорокалетию события, положившего конец американо-иранской дружбе.

Фрагмент книги Мэри Элиз Саротт “Коллапс. Cлучайное падение Берлинской стены” (изд-во “Индивидуум”) или рассказ о захвате американского посольства в Тегеране – к сорокалетию события, положившего конец американо-иранской дружбе. Классики. Хороший разговор о Фолкнере с литературоведом Александром Долининым. Или отрывок из книги искусствоведа Екатерины Андреевой “Всё и ничто. Символические фигуры в искусстве второй половины ХХ века” об Иве Кляйне (изд-во Ивана Лимбаха).

Хороший разговор о Фолкнере с литературоведом Александром Долининым. Или отрывок из книги искусствоведа Екатерины Андреевой “Всё и ничто. Символические фигуры в искусстве второй половины ХХ века” об Иве Кляйне (изд-во Ивана Лимбаха). Экзотика. Разговор с музыкантом и художником из Сибири Егором Клочихиным об антропологии закрытых сообществ, взаимосвязи звука и культурной памяти. Или беседа художника Арсения Жиляева с галеристом Алексеем Горбуновым, основателем воронежской галереи “Х.Л.А.М.”, где в последние годы проходили важные выставки поэта и художника Валерия Исаянца.

Искренне Ваши,

Семь Сорок