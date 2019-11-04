Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
7:40

Неудачная оптимизация

Смотреть комментарии

Все, что нужно знать рано утром 4 ноября

Доброе утро!

Мир, кажется, устал от масштабных событий и решил отдохнуть, что не может не радовать.

  • В Москве убит начальник ингушского центра “Э”. Трое объявлены в розыск, подозреваемых – девять человек.
  • Вице-премьер Татьяна Голикова признала, что “оптимизация здравоохранения” во многих регионах России оказалась неудачной.
  • По новым данным ООН, за пять лет войны на Донбассе погибли 3,3 тысячи гражданских лиц, более миллиона бежали из региона.
  • Мэром Кишинева во втором туре избран социалист Ион Чебан.

Убийство и YouTube-”преступление”

Вечером 2 ноября на юго-западе Москвы были застрелены 36-летний майор Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдулахмед. Нападавшего не смогли задержать по горячим следам. По делу разыскиваются три человека, девятерых проверяют на причастность к преступлению. На Эльджаркиева уже покушались в январе.

Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних из-за видео, на котором дети задают вопросы гею. Родителей несовершеннолетних участников съемки навестили органы опеки. Пока дело ведется в отношении “неустановленных лиц”, но вот анонимное интервью с человеком, который имеет отношение к каналу Real Talk, где это видео появилось, – он объясняет формат и смысл этих съемок.

Оптимизация здравоохранения

  • В Кургане в воскресенье прошла акция протеста против закрытия отделения областного противотуберкулезного диспансера в поселке Чернавский, участвовали целых 20 человек.
  • Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова, курирующая социальный блок, признала, что “оптимизация здравоохранения” во многих регионах проведена неудачно.

Партийное строительство

  • Московская прокуратура не обнаружила нарушений в деятельности главы московских единороссов Андрея Метельского. В июне и августе ФБК выпустил два расследования про Метельского. В первом говорилось, что его семье принадлежит недвижимость на 5,7 миллиарда рублей, в том числе четыре отеля в Австрии, во втором – что Метельский через подставное лицо владеет дилером мотоциклов Yamaha.
  • КПРФ исключила из партии Андрея Ищенко – за то, что он выиграл выборы губернатора Приморья и не захотел тихо отказаться от своей победы.

Морской флот

  • При взрыве на танкере в Находке погибли три человека.
  • Поврежденный пожаром подводный атомный аппарат АС-31 ("Лошарик") отбуксирован в Северодвинск для ремонта. 1 июля на нем погибли 14 старших офицеров.

Извинения

  • Троюродный племянник Рамзана Кадырова, бывший мэр Грозного извинился по телевизору за то, что применял к людям электрошокер.
  • Премьер Великобритании Борис Джонсон извинился перед однопартийцами за то, что не смог обеспечить брекзит 31 октября.

Все остальное

  • По обновленным данным ООН, за время войны на Донбассе убито более 3 тысяч 330 мирных граждан, 1 млн 300 тысяч человек бежали из региона.
  • Мэром Кишинева во втором туре избран социалист Ион Чебан.
  • Президент США требует раскрыть личность информатора, доклад которого привел к началу процедуры импичмента.
  • Продолжаются массовые протесты в Иране: демонстранты блокировали центр Багдада.

Шесть ссылок

  • История. Фрагмент книги Мэри Элиз Саротт “Коллапс. Cлучайное падение Берлинской стены” (изд-во “Индивидуум”) или рассказ о захвате американского посольства в Тегеране – к сорокалетию события, положившего конец американо-иранской дружбе.
  • Классики. Хороший разговор о Фолкнере с литературоведом Александром Долининым. Или отрывок из книги искусствоведа Екатерины Андреевой “Всё и ничто. Символические фигуры в искусстве второй половины ХХ века” об Иве Кляйне (изд-во Ивана Лимбаха).
  • Экзотика. Разговор с музыкантом и художником из Сибири Егором Клочихиным об антропологии закрытых сообществ, взаимосвязи звука и культурной памяти. Или беседа художника Арсения Жиляева с галеристом Алексеем Горбуновым, основателем воронежской галереи “Х.Л.А.М.”, где в последние годы проходили важные выставки поэта и художника Валерия Исаянца.

Искренне Ваши,
Семь Сорок

7:40 Signup Inline

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG