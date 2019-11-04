Неудачная оптимизация

Доброе утро!
Мир, кажется, устал от масштабных событий и решил отдохнуть, что не может не радовать.
- В Москве убит начальник ингушского центра “Э”. Трое объявлены в розыск, подозреваемых – девять человек.
- Вице-премьер Татьяна Голикова признала, что “оптимизация здравоохранения” во многих регионах России оказалась неудачной.
- По новым данным ООН, за пять лет войны на Донбассе погибли 3,3 тысячи гражданских лиц, более миллиона бежали из региона.
- Мэром Кишинева во втором туре избран социалист Ион Чебан.
Убийство и YouTube-”преступление”
Вечером 2 ноября на юго-западе Москвы были застрелены 36-летний майор Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдулахмед. Нападавшего не смогли задержать по горячим следам. По делу разыскиваются три человека, девятерых проверяют на причастность к преступлению. На Эльджаркиева уже покушались в январе.
Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних из-за видео, на котором дети задают вопросы гею. Родителей несовершеннолетних участников съемки навестили органы опеки. Пока дело ведется в отношении “неустановленных лиц”, но вот анонимное интервью с человеком, который имеет отношение к каналу Real Talk, где это видео появилось, – он объясняет формат и смысл этих съемок.
Оптимизация здравоохранения
- В Кургане в воскресенье прошла акция протеста против закрытия отделения областного противотуберкулезного диспансера в поселке Чернавский, участвовали целых 20 человек.
- Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова, курирующая социальный блок, признала, что “оптимизация здравоохранения” во многих регионах проведена неудачно.
Партийное строительство
- Московская прокуратура не обнаружила нарушений в деятельности главы московских единороссов Андрея Метельского. В июне и августе ФБК выпустил два расследования про Метельского. В первом говорилось, что его семье принадлежит недвижимость на 5,7 миллиарда рублей, в том числе четыре отеля в Австрии, во втором – что Метельский через подставное лицо владеет дилером мотоциклов Yamaha.
- КПРФ исключила из партии Андрея Ищенко – за то, что он выиграл выборы губернатора Приморья и не захотел тихо отказаться от своей победы.
Морской флот
- При взрыве на танкере в Находке погибли три человека.
- Поврежденный пожаром подводный атомный аппарат АС-31 ("Лошарик") отбуксирован в Северодвинск для ремонта. 1 июля на нем погибли 14 старших офицеров.
Извинения
- Троюродный племянник Рамзана Кадырова, бывший мэр Грозного извинился по телевизору за то, что применял к людям электрошокер.
- Премьер Великобритании Борис Джонсон извинился перед однопартийцами за то, что не смог обеспечить брекзит 31 октября.
Все остальное
- По обновленным данным ООН, за время войны на Донбассе убито более 3 тысяч 330 мирных граждан, 1 млн 300 тысяч человек бежали из региона.
- Мэром Кишинева во втором туре избран социалист Ион Чебан.
- Президент США требует раскрыть личность информатора, доклад которого привел к началу процедуры импичмента.
- Продолжаются массовые протесты в Иране: демонстранты блокировали центр Багдада.
Шесть ссылок
- История. Фрагмент книги Мэри Элиз Саротт “Коллапс. Cлучайное падение Берлинской стены” (изд-во “Индивидуум”) или рассказ о захвате американского посольства в Тегеране – к сорокалетию события, положившего конец американо-иранской дружбе.
- Классики. Хороший разговор о Фолкнере с литературоведом Александром Долининым. Или отрывок из книги искусствоведа Екатерины Андреевой “Всё и ничто. Символические фигуры в искусстве второй половины ХХ века” об Иве Кляйне (изд-во Ивана Лимбаха).
- Экзотика. Разговор с музыкантом и художником из Сибири Егором Клочихиным об антропологии закрытых сообществ, взаимосвязи звука и культурной памяти. Или беседа художника Арсения Жиляева с галеристом Алексеем Горбуновым, основателем воронежской галереи “Х.Л.А.М.”, где в последние годы проходили важные выставки поэта и художника Валерия Исаянца.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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