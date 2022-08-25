Оттенки мирного неба

Доброе утро!

За минувшие сутки, когда Украина отмечала День независимости, в стране 189 раз звучал сигнал воздушной тревоги. В Днепропетровской области тревогу объявляли 11 раз, и там не обошлось без жертв:

Жертвами ракетного удара по железнодорожной станции Чаплино стали по меньшей мере 22 человека, около 50 ранены.

Премьер Великобритании Борис Джонсон в третий раз с начала войны посетил Киев, где объявил о новом пакете военной помощи.

Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми от 5 до 18 лет, проживающим на оккупированных территориях Украины (кроме Крыма).

Сегодня суд в Екатеринбурге выберет меру пресечения бывшему мэру города Евгению Ройзману. Его обвиняют в “дискредитации” российской армии.

Навального снова отправили в ШИЗО под тем предлогом, что он нарушил правила конвоирования в ШИЗО в первый раз.

Военные сводки

Сегодняшний день начался в Украине со взрывов в Киевской области и окрестностях Антоновского моста в Херсоне. Сутками ранее обстрелам подверглись Харьковская, Николаевская, Днепропетровская и Донецкая области: в Харьковской области есть раненые, в Донецкой – один погибший (о ходе эвакуации из Донецкой области рассказывается тут). В Запорожье ракеты попали в объекты гражданской инфраструктуры. Чуть позже был обстрелян Миргород под Полтавой, целью был военный объект. Далее последовал ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области – там погибли по меньшей мере 22 человека, более 50 пострадали (судя по фотографиям с места, под удар попал пассажирский поезд, машины и частный дом).

С сообщения об этом ракетном ударе президент Украины начал свое выступление на заседании Совета безопасности ООН, посвященном итогам первого полугода войны. В тот же день, комментируя ход войны, министр обороны России Сергей Шойгу признал, что наступление замедлилось, но объяснил это сознательным стремлением избежать жертв среди мирного населения.

По сообщению Генштаба украинской армии, в среду российские войска продолжали предпринимать безуспешные попытки наступления в районе Бахмута Донецкой области. Американский институт изучения войны пишет об ограниченном наступлении российской армии к востоку от Николаева и на северо-западе Херсонской области. Российские государственные агентства сообщают о двух за день обстрелах Каховской ГЭС, в сети расходятся видео взрывов, но украинская армия это никак не комментирует.

По оценке члена комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности Сергея Рахманина, в данный момент украинская армия обладает тактическим и психологическим преимуществом перед российской, однако у обеих сторон есть проблемы: у России – с личным составом, у Украины – с вооружениями и боеприпасами. Правоту Рахманина по части России подтверждают сообщения из зон: на войну уехали более ста зеков из ИК-2 в Рязани и 373 заключенных из трех колоний в Ярославской области. Что касается украинского оружия, то США к Дню независимости выделили Украине самый большой транш военной помощи – на три миллиарда долларов (еще три миллиарда поступили в бюджет Украины как безвозвратный грант США, предоставленный через структуры Всемирного банка). О новом пакете военной помощи объявил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, посетивший Киев в третий раз с начала войны: Киев получит 850 нанодронов Black Hornet для разведки и противотанковые барражирующие боеприпасы. Россия, по оценке украинской редакции Forbes, за шесть месяцев войны потеряла военной техники на 16,5 миллиарда долларов (не считая боеприпасов).

На оккупированных территориях

В Запорожской области в подорванном бомбой автомобиле погиб назначенный российскими военными глава поселка Михайловка Иван Сушко. Росгвардия сообщила о задержании двух сотрудников Запорожской АЭС, которые якобы передавали украинской армии информацию о том, где на территории станции располагаются техника и личный состав (хотя по официальной версии российских властей никакой военной техники там нет). Выступая в Совбезе ООН, президент Украины призвал МАГАТЭ взять на себя “постоянный контроль” ситуации на атомной станции. Сегодня ЗАЭС будет обсуждаться на внеочередном заседании Совета Госдумы – были обещаны “жесткие заявления”.

Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей семьям детей в возрасте от шести до 18 лет, проживающих в так называемых “ЛНР”, “ДНР” и оккупированных Россией частях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби утверждает, что Россия, скорее всего, до конца этой недели объявит о проведении референдумов на оккупированных территориях.

Госдепартамент США осудил намерение России провести трибуналы над украинскими военнопленными в оккупированном Мариуполе. Ранее президент Украины заявлял, что если Россия попытается завести пленных азовцев в уже приготовленные судебные декорации, любые переговоры с Россией со стороны Украины будут исключены.

Конец войны

Собственно, в данный момент Украина и не заинтересована в переговорах с Россией – почему, здесь объясняют политологи Дмитрий Орешкин и Олег Саакян. В своем поздравлении с Днем независимости Украины Зеленский очень емко выразил ощущение ненужности разговоров с оккупантами: “Что для нас конец войны? Раньше мы говорили – мир. Сейчас мы говорим – победа”. Так же настроены и украинские военные (вот разговор с инженером и бизнесменом, которые ушли на фронт и сейчас воюют на Донбассе), и жители Киева, уставшие бояться ракетных обстрелов. Россияне в своих представлениях о конце войны не столь единодушны – вот опрос на улицах российских городов.

Как вообще заканчиваются войны, рассказывается здесь; тут читайте попытку сравнения текущей войны с похожими по масштабам конфликтами недавнего прошлого.

Война идет уже полгода – достаточно для того, чтобы начать писать ее историю. К полукруглой дате The Washington Post опубликовал большой материал о первых днях войны: выясняется, что украинскому руководству неоднократно звонили из Москвы и Минска с предложением немедленно капитулировать. Тогда на эти предложения ответили бранью, а теперь, когда Лукашенко пожелал украинцам к Дню независимости мирного неба над головой, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил, что после войны Украина еще обсудит с Лукашенко “оттенки мирного неба”.

За полгода жизнь для украинцев радикально изменилась – здесь случайные люди на улицах рассказывают, как именно. Более 6,6 млн украинцев за шесть месяцев войны выехали в Европу – вот монологи четырех украинок, живущих в разных странах ЕС, о настоящем и будущем. Сколько россиян бежало за границу, не известно, но вот разговоры с теми, кто просит политического убежища в Финляндии.

Одним из итогов полугода войны можно считать развенчание мифа о непобедимости российской армии – второй крупнейшей в мире. О ее плачевном состоянии свидетельствуют как рассказы военнослужащих (вот очередной), так и обращения родственников военных к правозащитникам – вот их анализ.

Россия воюющая

Российские СИЗО заполнены на 96% – такие данные предоставили во ФСИН в ответ на запрос “Коммерсанта”. Соответственно, им явно грозит переполнение, потому что антивоенные акции продолжаются: в Орле подожгли здание областной администрации – проезжавший мимо велосипедист кинул туда два коктейля Молотова. Его пока не нашли, но вот краткий пересказ отчета “ОВД-Инфо” о тех участниках антивоенного движения, которых нашли и к которым пришли (16,5 тысяч задержаний, 224 уголовных дела, почти четыре тысячи административных, блокировки, цензура и резкий рост числа “нежелательных организаций”). Последние примеры:

Сегодня суд в Екатеринбурге изберет меру пресечения бывшему главе города Евгению Ройзману. Его задержали накануне в рамках уголовного дела о “дискредитации” российской армии – его можно возбудить после нескольких административных протоколов за то же нарушение. Акции в поддержку Ройзмана в городе разогнали, хотя слова поддержки высказал даже его давний оппонент, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Здесь задержание Ройзмана комментирует политолог Федор Крашенинников, екатеринбуржец в изгнании.

В Сочи врача оштрафовали на три миллиона рублей по уголовному делу о "фейках" за посты о потерях российской армии (прокурор просил шесть лет колонии).

Московскому муниципальному депутату Алексею Горинову, приговоренному к семи годам колонии по делу о “фейках”, не оказывают медицинскую помощь в СИЗО, он пишет о резком ухудшении здоровья.

Опубликована мотивировочная часть постановления суда о штрафе Юрию Шевчуку за фразу “Родина – не жопа президента”: "Задавая вопросы, Шевчук Ю.Ю. призывает зрителей давать оценку событиям, происходящим на Украине, побуждает сомневаться относительно целей нахождения ВС РФ при осуществлении СВО, подменяя и компрометируя цели и задачи использования ВС РФ при осуществлении СВО".

Бывшая декан театроведческого факультета ГИТИСа Наталья Пивоварова рассказала, что ее уволили после более 40 лет работы – она выступала против войны.

Навального, который тоже выступает против войны, снова отправили в ШИЗО за нарушение, совершенное при этапировании в ШИЗО прошлый раз (в течение трех секунд он не держал руки за спиной). Он пишет, что это явно приказ из Москвы.

Суд в Москве арестовал по делу о госизмене бывшего сотрудника МИД России с украинскими корнями.

Внешне жизнь россиян за последние полгода вроде бы не изменилась, но даже беглый опрос на московских улицах показывает, что это не так. По словам главы “Левада-Центра” Льва Гудкова, санкции задели 15% российских семей, и к зиме их влияние станет еще более очевидным.

В Москве продолжается преследование муниципальных депутатов и кандидатов в муниципальные депутаты: кандидата от КПРФ Сергея Бурцева избили (у него перелом позвоночника), на депутата Татьяну Касимову составили протокол о демонстрации экстремистской символики, а кандидата в мундепы Николая Касьяна задержали, чтобы такой протокол составить. Вступившее в силу наказание по этой статье лишает человека права участвовать в любых выборах в течение года. На этом фоне ЦИК России рекомендовал исполнять гимн России при открытии избирательных участков в дни голосования, “чтобы подчеркнуть особую значимость волеизъявления граждан”.

Шесть ссылок

Классики XX века. Глава из книги Ирены Грудзинской-Гросс “Милош и долгая тень войны” (изд-во Ивана Лимбаха), в которой разбираются главные темы, возникшие у Чеслава Милоша из опыта двух мировых войн. Или рассказ о том, как как Стефан Цвейг в своей автобиографии осмыслял катастрофический опыт XX века.

Глава из книги Ирены Грудзинской-Гросс “Милош и долгая тень войны” (изд-во Ивана Лимбаха), в которой разбираются главные темы, возникшие у Чеслава Милоша из опыта двух мировых войн. Или рассказ о том, как как Стефан Цвейг в своей автобиографии осмыслял катастрофический опыт XX века. Советские гуманитарии. Отрывок из книги Марии Бурас “Лингвисты, пришедшие с холода” (издательство “Редакция Елены Шубиной”), посвященный лингвистическим задачам, придуманным Зализняком, и первой лингвистической олимпиаде 1965 года. Или беседа с филологом Борисом Гаспаровым о советской семиотике.

Отрывок из книги Марии Бурас “Лингвисты, пришедшие с холода” (издательство “Редакция Елены Шубиной”), посвященный лингвистическим задачам, придуманным Зализняком, и первой лингвистической олимпиаде 1965 года. Или беседа с филологом Борисом Гаспаровым о советской семиотике. Тайны человеческого организма. Рассказ о том, как человечество веками пыталось понять назначение шишковидной железы (Декарт думал, что в ней помещается душа). Или фрагмент из книги Марии Кондратовой “Невидимый страж: Как иммунитет защищает нас от внешних и внутренних угроз” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), посвященный появлению теории гуморального иммунитета.

Искренне Ваши,

Семь Сорок