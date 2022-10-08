Пожар на Крымском мосту

Доброе утро!

Власти сразу нескольких российских регионов объявили об отмене новогодних мероприятий в связи с войной, однако эта идея не понравилась ни Кремлю, ни Минобороны РФ, так что пир во время войны, похоже, состоится. Пока дела обстоят так:

Число жертв ракетного удара по жилым домам в Запорожье выросло до 11. В ночь на пятницу город пережил атаку дронов-камикадзе.

Глава Луганской области сообщил об освобождении села Грековка.

В Новосибирском военном училище умер еще один мобилизованный.

Нобелевской премии мира удостоились белорусский правозащитник Алесь Беляцкий, российский "Мемориал" и украинский "Центр гражданских свобод".

Прокуратура закрыла первое в России уголовное дело об уклонении от мобилизации.

Минюст РФ объявил “иностранными агентами” рэпера Оксимирона, писателя Глуховского, еще четырех человек и "Ресурсный центр для ЛГБТ" из Екатеринбурга.

В ООН появится спецдокладчик по правам человека в России.

Украина признала Южные Курилы территорией Японии, оккупированной Россией.

Военные сводки

Если судить по официальным сообщениям, в пятницу никаких изменений на фронтах не произошло, разве что глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил об освобождении села Грековка (новая карта), а представители так называемой “ДНР” – о захвате сел Отрадовка и Веселая Долина в Донецкой области. Российская армия предприняла очередную попытку штурма Бахмута – вот впечатления корреспондента Настоящего Времени, который побывал на передовой.

Число жертв ракетного удара по жилым домам в Запорожье 6 октября выросло до 11 человек; в ночь на пятницу город подвергся налету дронов-камикадзе. Той же ночью российская армия обстреливала города и поселки Харьковской области (погибли восемь человек), а также Никополь и Марганец Днепропетровской области – туда прилетело больше 40 снарядов. Днем в пятницу обстрелы Никопольского района повторились, один человек был убит. В ночь на субботу ракетному обстрелу подвергся Харьков; власти так называемой “ДНР” сообщили об обстреле топливного склада в Иловайске из РСЗО HIMARS (бушует пожар), а украинский мэр оккупированного Мелитополя рассказал о мощном взрыве в этом городе. Вот фотографии войны.

Путин сменил главнокомандующего Восточным военным округом – им стал Рустам Мурадов, ранее командовавший российскими войсками на Донбассе. Руководство Западного военного округа сменилось за четыре дня до этого. На военном аэродроме Шайковка в Калужской области произошел взрыв – на взлетно-посадочную полосу упал беспилотник (утверждается, что ее уже починили). Утром в субботу на Крымском мосту случился взрыв, за которым последовал пожар – горит якобы цистерна с топливом.

Что дальше

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил о готовности задействовать "при необходимости" 500 тысяч военнообязанных и анонсировал поступление в войска ряда новинок: ракетных комплексов "Искандер", системы ПВО "С-400", боевых беспилотных комплексов. Здесь эти высказывания Хренина комментируют белорусский политической обозреватель Игорь Ильяш и оппозиционный политик Павел Латушко: оба не исключают, что Путин добился от Лукашенко согласия на активное участие Беларуси в войне. Кроме того, есть опасения, что в Беларуси может быть размещено российское ядерное оружие.

Президент США Джо Байден оценивает риск ядерного "армагеддона" как самый высокий со времен Карибского кризиса 1962 года, поскольку российские официальные лица открыто рассуждают о возможности применения тактического ядерного оружия. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью “Би-би-си” с Байденом согласился, а свои слова о “превентивном ударе” объяснил тем, что он сказал “preventive kick”, имея в виду санкции, а вовсе не “preventive attack” – и уж тем более не ядерный.

Министр обороны Украины Алексей Резников выступил с обращением к российским офицерам, призвав их немедленно отказаться воевать, потому что Кремль их подставил – вот полный текст его выступления. Дойдет ли послание Резникова до российских военных, неизвестно, но Washington Post утверждает, что американской разведке известно имя человека из “ближнего круга” Путина, который прямо указал российскому президенту на его военные ошибки. Сейчас, говорят в разведсообществе, для путинской власти настал переломный момент. По слухам, собранным “Медузой”, в российских элитах Путина боятся “до усрачки”, но не уважают: “Довольных нет”, – говорят источники. Любители чисто теоретических рассуждений на тему грядущих отставок могут почитать интервью с аналитиком Юрием Федоровым.

Сам российский главнокомандующий к своему 70-летию получил в подарок сертификат на белорусский трактор, гневные твиты от европейских политиков, несколько протестных акций в России и за рубежом, а также трогательную открыточку от петербургских школьников и студентов, согнанных на Дворцовую вместо уроков.

Будни российской мобилизации

В Новосибирском военном училище умер еще один мобилизованный – он был новосибирцем и, по словам родственников, погиб “в результате насильственных действий”. Уполномоченная по правам человека в регионе об этом ничего не знает. О массовой мобилизации немолодых и очень нездоровых людей в Петербурге и Ленинградской области рассказывается здесь. Смерти в центрах скопления мобилизованных легко могут объясняться банальным пьянством: статистика свидетельствует, что с началом войны россияне в целом стали больше пить – вот истории нескольких обычных людей, а что уж говорить о мобилизованных.

Прокуратура Пензенской области признала незаконным возбуждение первого в России уголовного дела об уклонении от мобилизации. Следственный комитет, впрочем, будет обжаловать это решение, хотя практика показывает, что решившие уклониться уклоняются успешно: вот история шелтозерских вепсов, у которых после объявления мобилизации все мужчины ушли за клюквой (у оятских вепсов такой решимости не было, поэтому из их деревень забрали кого хотели). Похожим образом никого не мобилизовали в Республике Алтай – власти прекрасно знают, куда их послали бы люди, привыкшие жить своим умом. Как раз над искоренением этой вредной привычки работает российская образовательная система: в Краснодарском крае на урок “Разговоры о важном” к третьеклассникам в качестве “почетного гостя” пришел вагнеровец – он разговаривал с детьми, не снимая балаклавы, и отчет об этом патриотическом мероприятии опубликован на сайте школы.

В Красноярске задержан подозреваемый в поджоге военкомата 3 октября – им оказался 23-летний местный житель. Вот разговоры с женщинами, участвовавшими в протестах против мобилизации в Дагестане, а вот обзор открытых телеграм-чатов жен и матерей мобилизованных – там очевидным образом присутствуют профессиональные “успокаивательницы”, убеждающие встревоженных женщин, что “надо молиться и быть терпеливыми”.

Разговоры о выплате компенсаций семьям мобилизованных за пределами Москвы как-то поутихли. Здесь экономист Татьяна Михайлова прогнозирует, что этих выплат не будет, потому что подобного рода непредусмотренные расходы Кремль традиционно перекладывает на регионы, во многих из которых денег просто нет. О влиянии мобилизации, массовой эмиграции и аннексии четырех украинских областей на российскую экономику, и так находящуюся под жесточайшими санкциями, читайте тут.

Премия мира во время войны

Нобелевская премия мира присуждена в этом году находящемуся в заключении белорусскому правозащитнику Алесю Беляцкому, ликвидированному российскому "Мемориалу" и украинскому "Центру гражданских свобод", особенно прославившемуся в 2013 году детальной документацией нарушений прав человека во время разгона Евромайдана и помощью жертвам насилия со стороны правоохранителей.

В украинском обществе решение норвежского Нобелевского комитета вызвало резкое неприятие: советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк написал в твиттере, что премию мира получили три страны, две из которых напали на третью. В самом “Центре гражданских свобод” мысль норвежцев как раз понимают: эксперт “Центра” Владимир Яворский говорит, что если бы в России, Беларуси и в мире прислушивались к правозащитникам, этой войны просто не случилось бы. Российский историк Андрей Зубов высказывает ту же мысль чуть более догматически: сложившаяся после Второй мировой войны концепция прав человека, полагающая индивида, его жизнь и достоинство в качестве высшей ценности, способна гарантировать мир во всем мире, но разные “отсталые” страны типа постсоветских, коммунистических и ультрарелигиозных никак не могут ее освоить. Правозащитники в этом смысле – главные борцы за мир.

Кратко о лауреатах рассказано здесь; вот более подробная статья о деятельности Алеся Беляцкого, легенды белорусской борьбы за свободу, а вот рассказ о семи людях, создавших и прославивших “Мемориал” и работающих в нем сегодня, несмотря на ликвидацию (на самом деле “Мемориал” – это тысячи людей в разных странах).

Известие о присуждении “Мемориалу” нобелевки появилось, когда в Москве шел суд об отъеме офиса у этой официально ликвидированной организации. Председатель правления “Мемориала” Ян Рачинский комментировал присуждение премии прямо в суде. Суд в итоге постановил изъять офис нобелевских лауреатов в пользу государства, а глава Совета по правам человека при Путине Валерий Фадеев призвал “Мемориал” отказаться от премии. В общем, “я пропал, как зверь в загоне”.

И еще одно символическое совпадение: в день присуждения нобелевки правозащитникам Совет ООН по правам человека учредил институт спецдокладчика по правам человека в России. В отношении страны-члена Совета безопасности ООН такое делается впервые. Кто займет этот пост, будет определено позже.

Материалы для спецдокладчика

Минюст России исключил из реестра СМИ – иностранных агентов журналиста Владимира Воронова и координатора движения "Голос" Виталия Ковина, но тут же включил в три имеющихся у него “иноагентских” реестра рэпера Оксимирона, писателя Дмитрия Глуховского, социолога и колумниста Idel.Реалий Искандера Ясавеева, журналистку Евгению Балтатарову, активистку Ирину Сторожеву, правозащитницу Алену Попову и екатеринбургский "Ресурсный центр для ЛГБТ".

В Петербурге 10 суток ареста получила активистка Анастасия Филиппова: она стояла на остановке, к ней подошли полицейские и потребовали предъявить документы, она отказалась и получила протокол о неповиновении законным требования полиции.

Бывший омбудсмен Петербурга и глава фракции "Яблоко" в Заксобрании города оштрафован на 35 тысяч рублей по статье о “дискредитации” армии за посты о Жириновском и георгиевской ленте.

Суд в Коврове Владимирской области отклонил два иска Алексея Навального к колонии – первый был связан с отправкой в штрафной изолятор, во втором Навальный пытался оспорить признание себя злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания. В суде Навальный витийствовал – по видеосвязи.

В Удмуртии журналистку Udm-Info Надежду Филинову вынудили уволиться с работы из-за интервью "Дождю". Ее начальник сказал, что "«Дождь» – это как официально прийти к навальнятам или дать интервью «Радио Свободе»".

Генри Резник покинул Совет Федеральной палаты адвокатов России (ранее это сделали также адвокаты Константин Добрынин и Вадим Клювгант) и ушел из Общественного совета при Минюсте.

Приговоров по реальным преступлениям только два, и оба – о взятках: в Кемерове совладелец торгово-развлекательного комплекса “Зимняя вишня” Вячеслав Вишневский получил восемь лет за взятку при реконструкции здания (в 2018 году при пожаре в нем погибли 60 человек), а в Уфе 23-летний футболист Дмитрий Белозеров оштрафован на 400 тыс. рублей за попытку купить отсрочку от армии.

Международное эхо войны

Япония расширила санкции против России – под персональные ограничения попали девять организаций и 80 физических лиц, в том числе родственники Кадырова, Шойгу, Медведева, Мишустина, а также Маргарита Симоньян, Алина Кабаева и Хирург-Залдостанов. Украина, со своей стороны, признала Южные Курилы территорией Японии, оккупированной Россией.

Международный валютный фонд выделил Украине еще $1,3 млрд экстренной помощи.

В Нидерландах арестован подозреваемый в продаже микросхем двойного назначения России. В Одесской области суд приговорил к 15 годам лишения свободы местного жителя, который собирал разведданные для ФСБ России (госизмена) – он признал вину.

“Евровидение – 2023”, перенесенное из Украины в связи с войной, решено провести в Ливерпуле.

Вокруг света

В Беларуси одного жителя Гродно приговорили к семи годам колонии за комментарии о Лукашенко и флаге страны в “деструктивном телеграм-чате”, другого жителя Гродно посадили на шесть лет за комментарии в чате и якобы участие в маршах, а третьего жителя Гродно заставили извиниться на камеру за комментарии "оскорбительного характера" о Лукашенко, Путине и Кадырове (и это еще не значит, что его не посадят).

Президент Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца 2022 года. Армения это заявление пока не комментировала.

США ограничили экспорт в Китай чипов для искусственного интеллекта, где бы они ни производились. Столь масштабных ограничений в отношении Китая США не вводили с 1990-х годов. Их цель – сохранять технологический разрыв.

Ссылки для чтения

Стихи по обе стороны фронта. Разговор с Ольгой Краузе, поэтом-исполнителем и одной из первых ЛГБТ-активисток позднего СССР, о жизни в Харькове под бомбами и обстрелами. Или беседа с новосибирской поэтессой Каталисой Гольдиной, которую недавно оштрафовали на много тысяч рублей за антивоенное стихотворение.

Разговор с Ольгой Краузе, поэтом-исполнителем и одной из первых ЛГБТ-активисток позднего СССР, о жизни в Харькове под бомбами и обстрелами. Или беседа с новосибирской поэтессой Каталисой Гольдиной, которую недавно оштрафовали на много тысяч рублей за антивоенное стихотворение. Бегство от реальности. Подборка цитат из мировой классики о том, как герой уходит на войну. Или сны нынешних россиян о Путине из коллекции Дарьи Серенко с иллюстрациями нейросети.

Подборка цитат из мировой классики о том, как герой уходит на войну. Или сны нынешних россиян о Путине из коллекции Дарьи Серенко с иллюстрациями нейросети. Гид по культурной апроприации для москвичей, переехавших в Центральную Азию и Закавказье. Рассказ о том, как русские интеллектуалы 1920-х искали свободу в советской Средней Азии. Или комментированный список из десяти важнейших русских книг, связанных с Арменией.

Рассказ о том, как русские интеллектуалы 1920-х искали свободу в советской Средней Азии. Или комментированный список из десяти важнейших русских книг, связанных с Арменией. Музыка. История третьей джазовой столицы России – Новосибирска. Или рассказ Юрия Сапрыкина об эротических экспериментах русского рока.

История третьей джазовой столицы России – Новосибирска. Или рассказ Юрия Сапрыкина об эротических экспериментах русского рока. Современное искусство. Обзор только что завершившейся ярмарки современного искусства Contemporary Istanbul с рассказом об особенностях турецкой художественной сцены и рынка. Или анализ скандалов, которые принесла с собой кассельская “Документа 15” – выставка, которая очень хотела быть антиколониальной.

Обзор только что завершившейся ярмарки современного искусства Contemporary Istanbul с рассказом об особенностях турецкой художественной сцены и рынка. Или анализ скандалов, которые принесла с собой кассельская “Документа 15” – выставка, которая очень хотела быть антиколониальной. Партийное строительство. Фрагмент из книги классика немецкой социологии Роберта Михельса “Социология политической партии в условиях современной демократии” (1911, русский перевод – издательский дом “Дело”) – о том, чем заняться интеллигенту в рабочей партии. Или отрывок из книги историка-американиста Владимира Согрина “Американская двухпартийность. От Джорджа Вашингтона до Джо Байдена” (изд-во “Весь мир”), посвященный Франклину Делано Рузвельту – демократу, который победил на первых президентских выборах после Великой депрессии.

Искренне Ваши,

Семь Сорок