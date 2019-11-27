ФСБ в библиотеке МГУ

Доброе утро!

В России специальным указом президента с нового года отменены пособия в 50 рублей в месяц по уходу за ребенком от полутора до трех лет. В июне Путин согласился, что размер пособия унизительный, и чтобы дальше не унижать народ, просто отменил пособие. В остальном так:

Студент философского факультета МГУ рассказал, что сотрудники ФСБ пытали его прямо в библиотеке университета.

Российский Минюст засекретил документы, на основании которых ФБК Навального признали “иностранным агентом”.

В Архангельске активистку оштрафовали за исполнение российского гимна.

Жертвами землетрясения в Албании стали не менее 20 человек, сотни пострадали.

Поработали в библиотеке

Первокурсник философского факультета МГУ Марат Нигматулин рассказал, что двое мужчин, представившихся сотрудниками ФСБ, избили его и силой затащили в библиотеку. Там один из них достал нож и сказал, что будет резать Нигматулину руки каждый раз, когда тот будет "неправильно" отвечать на вопрос. Так образовались 22 пореза, зафиксированные в травмпункте. Нигматулин говорит, что предполагаемые сотрудники ФСБ угрожали убить его семью, если он не напишет явку с повинной.

В 2018 году против Марата Нигматулина завели уголовное дело об оправдании терроризма: после массового убийства в колледже в Керчи он повесил в Филевском парке листовку о том, что ответственность за убийство берет на себя организация “Революционные школьники”. Так он хотел произвести впечатление на одноклассницу. Нигматулин уже провел полгода под домашним арестом. Теперь от него требуют “создать” выдуманную им организацию.

Окрепший стыд за происходящее

По данным “Левада-Центра”, каждый второй молодой россиянин хотел бы уехать из страны, и это рекордный показатель за последние десять лет (вот тут московские студенты рассказывают о своих мотивах). В докладе “Левада-Центра” говорится, что с февраля особенно окрепли чувства растерянности и стыда за происходящее в стране. Имеется в виду, вероятно, такое:

Минюст РФ засекретил документы, на основании которых Фонд борьбы с коррупцией был признан "иностранным агентом" (и вот разговор с главой международного “Мемориала” Яном Рачинским, которого в понедельник три раза подряд оштрафовали на 100 тысяч рублей по закону об “иностранных агентах”).

(и вот разговор с главой международного “Мемориала” Яном Рачинским, которого в понедельник три раза подряд оштрафовали на 100 тысяч рублей по закону об “иностранных агентах”). Суд в Архангельске оштрафовал на две тысячи рублей активистку из поселка Шиес Анну Вешкурцеву за исполнение гимна России во время митинга против строительства полигона для московского мусора. Потому что гимн можно петь только на торжественном мероприятии. Теперь активисты перебрались в Москву и начали бессрочную акцию против полигона у памятника Пушкину на Тверской.

Анну Вешкурцеву за исполнение гимна России во время митинга против строительства полигона для московского мусора. Потому что гимн можно петь только на торжественном мероприятии. Теперь активисты перебрались в Москву и начали бессрочную акцию против полигона у памятника Пушкину на Тверской. Начался суд над Владимиром Емельяновым – в рамках “московского дела” его обвиняют в том, что он потянул за бронежилет сержанта Росгвардии Максима Косова. Косов сказал в суде, что претензий к обвиняемому не имеет и боль не испытывал. Вот подробный репортаж. Сегодня продолжатся суды над другими обвиняемыми. Сергей Абаничев, месяц отсидевший в СИЗО по обвинению в “массовых беспорядках”, подал иск о реабилитации, он требует 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Но пораженья от победы ты сам не должен отличать

В 2007 году писатель и тогда еще лидер Национал-большевистской партии Эдуард Лимонов, комментируя судебный запрет на проведение “Марша несогласных”, сказал в эфире Радио Свобода, что московские суды подконтрольны Лужкову. Лужков подал иск о защите чести и достоинства, Лимонова оштрафовали на 500 тысяч рублей, а его партию запретили. Теперь ЕСПЧ присудил Лимонову 19,5 тысяч евро компенсации. Лучше поздно, чем никогда, вот подробности этой истории, потому что про нее все уже забыли, и в первую очередь отдыхающий в Калининградской области Лужков.

Россия стала массово признавать нарушения по жалобам в ЕСПЧ на условия содержания в тюрьмах. Это позволяет экономить на судебных издержках, но никак не влияет на сами условия содержания (еще одну страшную историю читайте здесь).

Истории о том, как молодые люди добиваются – с переменным успехом – возможности проходить альтернативную гражданскую службу вместо армейской, собраны здесь.

Все прочее

Импичмент Трама. CNN сообщает, со ссылкой на поступившие в Конгресс США документы, что военная помощь Украине была заморожена в день телефонных переговоров Трампа с Зеленским (или, как выражается президент США, “Зеллинским”, тут короткая видео-объяснялка всей этой коллизии). Следующий этап слушаний по импичменту начнется в Палате представителей 4 декабря, на него пригласили Трампа и его юристов. Президент Украины тем временем совершает турне по странам Балтии, президент Эстонии подарила ему велосипед. Сегодня – Литва.

CNN сообщает, со ссылкой на поступившие в Конгресс США документы, что военная помощь Украине была заморожена в день телефонных переговоров Трампа с Зеленским (или, как выражается президент США, “Зеллинским”, тут короткая видео-объяснялка всей этой коллизии). Следующий этап слушаний по импичменту начнется в Палате представителей 4 декабря, на него пригласили Трампа и его юристов. Президент Украины тем временем совершает турне по странам Балтии, президент Эстонии подарила ему велосипед. Сегодня – Литва. Ожившая история. В бесконечный спор между пражскими муниципальными властями и российским посольством в Чехии о том, кто освобождал Прагу от нацистов и как оценивать деятельность этих освободителей, включился еще один район города, собравшийся установить памятник бойцам Русской освободительной армии генерала Власова, поддержавшим Пражское восстание.

В бесконечный спор между пражскими муниципальными властями и российским посольством в Чехии о том, кто освобождал Прагу от нацистов и как оценивать деятельность этих освободителей, включился еще один район города, собравшийся установить памятник бойцам Русской освободительной армии генерала Власова, поддержавшим Пражское восстание. Нескончаемый допинг. Россию, скорее всего, снова отстранят от крупнейших международных соревнований. Для тех, кто совсем не в курсе, здесь понятно объясняется за что, вот комментарий главы Российского антидопингового агентства Юрия Гануса, здесь прогнозы спортивных журналистов о грядущем переходе ведущих российских спортсменов под флаги других стран.

Россию, скорее всего, снова отстранят от крупнейших международных соревнований. Для тех, кто совсем не в курсе, здесь понятно объясняется за что, вот комментарий главы Российского антидопингового агентства Юрия Гануса, здесь прогнозы спортивных журналистов о грядущем переходе ведущих российских спортсменов под флаги других стран. Стихии. Жертвами землетрясения в Албании стали по меньшей мере 20 человек, более 600 пострадали.

Шесть ссылок

Разговоры о стихах и спектаклях. Линор Горалик беседует с Львом Обориным о его новой книге стихов “Часть ландшафта”, Ольга Балла расспрашивает театроведа Марину Давыдову о том, почему новый театр сплошь стал социальным и злободневным.

Линор Горалик беседует с Львом Обориным о его новой книге стихов “Часть ландшафта”, Ольга Балла расспрашивает театроведа Марину Давыдову о том, почему новый театр сплошь стал социальным и злободневным. Дюшан и Босх. Фрагмент из книжки “Марсель Дюшан. Беседы с Пьером Кабанном” (изд-во Ad Marginem) – разговоры записывались в 1966 году. Или отрывок из исследования культуролога Валерии Косяковой “Гибриды Средневековья. Код Иеронима Босха” (изд-во АСТ) – о том, как Босх изображал секс.

Фрагмент из книжки “Марсель Дюшан. Беседы с Пьером Кабанном” (изд-во Ad Marginem) – разговоры записывались в 1966 году. Или отрывок из исследования культуролога Валерии Косяковой “Гибриды Средневековья. Код Иеронима Босха” (изд-во АСТ) – о том, как Босх изображал секс. Коровьи хвосты, оленьи рога. Год назад все читали серию интервью Александра Архангельского с социологом Теодором Шаниным – теперь они вышли отдельной книгой в “Редакции Елены Шубиной”, и редактура пошла им на пользу, вот отрывок о том, как Шанин, получив стипендию в Англии, решил “считать коровьи хвосты”, то есть заняться историей российского сельского хозяйства. Или познавательный материал о том, почему народам Крайнего Севера сложно есть и пить то, что ест и пьет житель умеренных широт.

Искренне Ваши,

Семь Сорок