Избавиться от режима

Доброе утро!

Список "недружественных России территорий", по которому уже можно изучать географию Земного шара, пополнили Багамы, а также острова Гернси и Мэн. В новостях – как будто ничего нового:

Украинская армия ведет бои в Херсонской области, российская пытается прорваться к Бахмуту, Славянску и Краматорску. Ежедневным обстрелам подвергается Николаев.

Россия признала, что нанесла удар по одесскому порту на следующий день после подписания соглашений о разблокировании экспорта украинского зерна.

Роскомнадзор заблокировал сайт журнала “НО” – проекта “Новой газеты”.

В Перми сорвали концерт группы Anacondaz.

ВОЗ объявила чрезвычайной ситуацией международного значения вспышку оспы обезьян.

Военные сводки

Война в Украине идет уже пять месяцев, и каждое утро начинается с сообщений о новых ракетных обстрелах: в субботу три человека погибли в Кировоградской области, в Харькове ракеты задели жилые дома, обстреливались Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. В воскресенье под утренний обстрел попала Хмельницкая область на западе Украины – там сработала система ПВО.

В субботу Россия ударила “Калибрами” по одесскому порту – это произошло на следующий день после подписания международного соглашения о разблокировке экспорта украинского зерна. Президент Украины прокомментировал это так: "Что бы Россия ни говорила и ни обещала, она найдет способы не выполнять это". В ООН ракетный удар по порту “безоговорочно” осудили, глава МИД Чехии, председательствующей сейчас в ЕС, назвал удар доводом в пользу дополнительных поставок современного оружия Украине, а премьер Венгрии, наоборот, сказал, что пора начинать переговоры с Россией, потому что Украина не способна выиграть войну, а западные санкции против Москвы не сработали. Москва признала, что нанесла удар по одесскому порту, только в воскресенье – утверждается, что “Калибры” уничтожили склад противокорабельных ракет “Гарпун” (Украина ранее заявляла, что уничтожена насосная станция).

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщает о безуспешной попытке российских военных захватить Углегорскую ТЭС в Донецкой области, а также об обстрелах на подступах к Бахмуту, Славянску и Краматорску. Американский институт изучения войны отмечает заметное снижение интенсивности обстрелов на Донбассе, связывая это с эффективностью американских систем HIMARS (в Вашингтоне обещают новые поставки). Множатся сообщения о гибели в Донбассе иностранных добровольцев, воевавших на стороне Украины.

Украина объявила о начале контрнаступления на юге – ВСУ пытаются отбить захваченные территории Херсонской области. Российские военные ремонтируют мосты в Херсонской области, поврежденные ранее Украиной, и ежедневно обстреливают Николаев: вечером в воскресенье ранения получили пять человек, повреждены школа, многоэтажка и два частных дома. В ответ на эти обстрелы под Херсоном была уничтожена российская батарея из двух установок С-300, которые Россия в последнее время стала использовать для стрельбы по наземным целям. Ранее украинские власти призвали жителей Херсонской области эвакуироваться всеми возможными способами – вот рассказы херсонцев, уехавших из города в июне и июле.

На оккупированных территориях

Россия готовится к проведению “референдумов” о присоединении оккупированных областей: оккупационные власти Херсонской и Запорожской областей объявили о создании избиркомов "из самых активных и неравнодушных жителей региона", а украинский мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров говорит, что российские военные проводят “тотальный обход” жителей, угрожая, что те, кто не придет на референдум, будут вывезены за пределы Запорожской области.

Российское государственное агентство ТАСС сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органов, что за пять месяцев войны в Россию въехали более 2,8 млн жителей Украины, в том числе 448 тысяч детей. Украина заявляет о “насильственном вывозе” этих людей. Глава российской дипломатии Сергей Лавров, находящийся в поездке по странам Африки, разъясняет тамошним лидерам, что России “жаль украинский народ, который заслуживает гораздо лучшего”: мы, мол, “обязательно поможем украинскому народу избавиться от режима, абсолютно антинародного и антиисторического”.

Пока украинскому народу помогли избавиться:

В России войны нет

В Улан-Удэ днем в воскресенье задержали блогера из Петербурга Александра Глебова, приехавшего туда для съемок репортажа. Причина задержания в том, что он “ходил и брал интервью у самых разных граждан”. Репортаж был связан с войной: Бурятия – в лидерах среди российских регионов по числу погибших в Украине военных. Значительное число военных отправляет в Украину и Татарстан – вот разговор с матерью жителя региона, который поехал воевать ради денег, вернулся живым, а весь заработок пропил. Женщина говорит, что не следит за ходом военных действий, и это довольно типично – вот очередная беседа с социологами, пытающимися понять отношение россиян к войне (спойлер: им по большей части все равно).

Тем не менее, борьба с антивоенными настроениями продолжается:

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, устроившая антивоенную акцию в прямом эфире “Вестей”, сообщила, что за ней установили постоянную слежку. В Москве полиция задержала шестерых человек, которые пытались возложить цветы к "Стене скорби" – памятнику жертвам политических репрессий.

Роскомнадзор заблокировал сайт журнала "НО" – проекта "Новой газеты". Он продержался в сети 7 дней и 9 часов. Сайты Фонда имени Генриха Бёлля, ранее признанного в России “нежелательной организацией”, тоже заблокированы.

Отдельно идет война с культурой:

Из библиотек Екатеринбурга и Свердловской области изымают детскую книгу Ольги Колпаковой "Полынная елка", в которой рассказывается о семье поволжских немцев, выселенных на Алтай во время Второй мировой войны. Изъятия начались после жалобы доцента местного педа, назвавшего книгу “искажением истории” и обвинившего автора в “недостаточном патриотизме”.

В Перми полиция сорвала концерт группы Anacondaz (группа фигурировала в списке запрещенных музыкантов, опубликованном ранее “Фонтанкой”).

В Петербурге заставляют закрыться Лабораторию непрерывного математического образования – с ней одномоментно разорвали договоры все школы, у которых она арендовала помещения.

В Калининградской области закрыли Ассоциацию учителей литовского языка, а участникам сельского фольклорного ансамбля не разрешили гастролировать с литовскими песнями и танцами.

YouTube удалил эпизод "Масяни" "Санкт-Мариубург" по жалобе пользователя на то, что "Исаакий срисован с его личной фотографии", но через некоторое вернул мульт на место.

В Сочи после наводнения введен режим чрезвычайной ситуации.

Все остальное

Парламент Кубы одобрил поправки в Семейный кодекс, допускающие однополые браки. В сентябре они будут вынесены на референдум.

Московский девелопер Год Нисанов, находящийся под американскими санкциями, подал заявку на гражданство Португалии.

Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения.

Шесть ссылок

Русская философия. Отрывок из книги Михаила Велижева “Чаадаевское дело. Идеология, риторика и государственная власть в николаевской России” (изд-во “НЛО”) – о двойственности николаевской политической системы. Или рассказ об Иване Ильине, которого часто называют любимым философом Путина.

Отрывок из книги Михаила Велижева “Чаадаевское дело. Идеология, риторика и государственная власть в николаевской России” (изд-во “НЛО”) – о двойственности николаевской политической системы. Или рассказ об Иване Ильине, которого часто называют любимым философом Путина. Украинское. Беседа с украинским историком Ярославом Грицаком об исторических предпосылках военных побед Украины. Или разговоры с украинскими художниками Миколой Ридным и Сашей Курмазом об актуальном украинском искусстве и ранах войны.

Беседа с украинским историком Ярославом Грицаком об исторических предпосылках военных побед Украины. Или разговоры с украинскими художниками Миколой Ридным и Сашей Курмазом об актуальном украинском искусстве и ранах войны. Нюх. Фрагмент из книги профессора анатомии Иоганнеса Фраснелли “Сила обоняния. Как умение распознавать запахи формирует память, предсказывает болезни и влияет на нашу жизнь” (изд-во “КоЛибри”) – о механике восприятия запахов. Или рассказ о том, для чего гуманитарные науки изучают запахи и осязание.

Искренне Ваши,

Семь Сорок