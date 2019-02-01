Влюбленность и оцепенение, золото и кокаин

Добрый день!

Генпрокуратура России проведет проверку дела о гибели группы Дятлова на Урале, чтобы спустя 60 лет определить наиболее вероятную версию трагедии. Станут ли потом допрашивать Ивана Грозного по делу о гибели его сына, генпрокуратура не пояснила. События же такие:

США с сегодняшнего дня приостанавливают участие в договоре о ракетах средней и малой дальности, подписанном в 1987 году. США и НАТО обвиняют Россию в его нарушении и дают Москве полгода, чтобы одуматься.

Сегодня Евросоюз должен признать Хуана Гуайдо легитимным временным президентом Венесуэлы – если, конечно, Мадуро не успеет объявить выборы.

Игорь Сечин просит у Путина льготы для разработки крупнейшего в России Приобского нефтяного месторождения.

Смотрительница, присутствовавшая при краже картины Куинджи, уволилась из Третьяковки.

Зато мы делаем ракеты

С сегодняшнего дня США приостанавливают выполнение обязательств по договору с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за этот шаг на Россию, которая, по его словам, нарушила договор. По словам Помпео, в течение ближайших шести месяцев у России есть шанс спасти договор, вступив в переговоры с США. Вашингтон требует от России уничтожить ракетные системы 9М729. МИД РФ в лице Марии Захаровой пообещал “ответную реакцию” на этот шаг США.

Договор был подписан в 1987 году в Женеве Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. Здесь – полная история вопроса и рассказ о доктрине ядерного сдерживания, тут – мнение американского эксперта, что договор в любом случае обречен.

Золото Мадуро

Давний противник президента Венесуэлы Николаса Мадуро американский сенатор-республиканец Марко Рубио пообещал санкции против авиакомпаний, вывозящих венесуэльское золото из страны, и против покупателей этого золота. Покупателем он назвал фонд Noor Capital из ОАЭ. "Новая газета" и Bloomberg утверждают, что для перевозки золота использовалась российская авиакомпания из Хабаровска E-Cargo. (Песков об этом, разумеется, ничего не знает).

Легитимность Мадуро в качестве президента Венесуэлы не признает парламент внутри страны и целый ряд других государств. Сегодня Евросоюз, как ожидается, официально признает легитимным временным президентом Венесуэлы главу Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо, поскольку истекли восемь дней, в течение которых Мадуро, по мнению ЕС, должен был объявить всеобщие выборы. Накануне Хуан Гуайдо сказал в интервью Reuters, что смена власти в Венесуэле будет выгодной ее главным кредиторам – России и Китаю. Как Китай спасает сейчас свои вложения в Венесуэлу, рассказывается здесь.

Россия, неуголовные новости

Из Третьяковки уволили смотрительницу, поскольку она "была в оцепенении" в момент кражи Куинджи. (Предполагаемого похитителя, по словам правозащитников, сильно избили при задержании, но поскольку он сам это отрицает и побои фиксировать отказывается, то это новость не уголовная).

Глава “Роснефти” Игорь Сечин попросил Путина предоставить дополнительные льготы для крупнейшего по добыче Приобского месторождения. Они обойдутся бюджету в 460 миллиардов рублей за 10 лет.

Настя Рыбка в большом интервью “Би-би-си” рассказала, что все еще влюблена в Олега Дерипаску. Прикольный разговор, иначе не скажешь.

В связи с десятилетием интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла появляются все новые рассуждения о главных его достижениях на этом посту. Здесь о них рассказывают люди церковные – например, игумен Иннокентий, работавший в 90-е годы референтом Кирилла, тут итоги подводит социолог религии Николай Митрохин.

Россия, уголовщина

В петербургский суд поступило ходатайство от имени Алексея Навального, где говорится, что он готов заплатить 11 млн рублей, которые прокуратура пытается взыскать через суд с координатора местного штаба Навального Дениса Михайлова и пресс-секретаря движения "Весна" Богдана Литвина за якобы поврежденные зеленые насаждения в ходе акции протеста “Он нам не царь” 5 мая 2018 года. Навальный говорит, что ничего такого не писал, что это “политика в стиле 90-х”, его адвокат связывает появление фиктивного ходатайства с людьми и.о. губернатора СПб Александра Беглова, которого Навальный много критиковал.

Здесь рассказывается история 36-летнего петербуржца Павла Зломнова, которого задержали год назад по обвинению в незаконном обороте оружия, сразу же жестоко избили, год продержали в СИЗО, а когда дело стало разваливаться, обвинили по в оправдании терроризма и завели дела на его адвокатов. Зломнов снова в СИЗО.

В Москве арестованы (1) героиня материала “Батеньки” о контролируемом потреблении героина, (2) сотрудник антикоррупционного управления МВД России – за получение 15-миллионной взятки.

В Москве же задержан аспирант мехмата МГУ – якобы за изготовление бомбы в общежитии. Задержанный – анархист, в движении “Народная Самооборона” говорят, что он не бомбист, а интеллигентный ученый и что спецслужбы “готовят новое громкое дело против политических активистов, намереваясь выставить их террористами”.

В Кабо-Верде в Западной Африке задержаны 11 российских моряков – после того, как на борту их судна (идущего под флагом Панамы) местная полиция обнаружила 9,5 тонн кокаина.

Россия и Украина

По данным связанного с российскими силовиками агентства “Росбалт”, предполагаемый организатор убийства в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова умер после похищения. Его похитители якобы задержаны.

Россия обвинила Украину в том, что россиянин Валерий Иванов, отбывавший в колонии во Львовской области срок за участие в боевых действиях на стороне так называемой “ЛНР”, умер от пыток.

Ссылки для чтения и смотрения

Искренне Ваши,

Семь Сорок