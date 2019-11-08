Вменяют “группу лиц”

Доброе утро!

В Хакасии начальник одной пожарной части поджег шесть жилых домов, чтобы проверить, готовы ли его подчиненные к внештатным ситуациям. Готовым нужно быть ко всему:

Троим обвиняемым по “московскому делу” ужесточили обвинения.

Минюст требует закрыть совет тейпов Ингушетии.

Президент Франции диагностировал у НАТО “смерть мозга”.

Умер правозащитник Сергей Шаров-Делоне.

Судьба непокорных граждан

“Московское дело”. Следственный комитет объединил дела Максима Мартинцова, Александра Мыльникова и Егора Лесных и добавил отягчающее обстоятельство – совершение преступления “в составе группы лиц”. Обвинение считает, что эти трое, арестованные 16 октября, общими усилиями повалили на землю сотрудника Росгвардии и стали бить его ногами. Обвиняемые вины не признают. Мосгорсуд отклонил жалобы на аресты Никиты Чирцова и Андрея Баршая. Российские рэперы требуют прекратить это дело.

Ликвидация. Минюст подал иск о ликвидации "Совета тейпов ингушского народа", глава организации находится под арестом после мартовских митингов в Магасе. Вот разговор по следам случившейся днем раньше ликвидации "Центра содействия коренным малочисленным народам Севера" (руководитель считает, что они сильно мешали “освоению” Арктики). “Мемориал” пока не ликвидировали, но на структуры организации составлено 20 административных протоколов – все на основании жалоб из Ингушетии.

Аресты и допросы. В Омске перед приездом Путина одного сотрудника штаба Навального задержали, чтобы просто подержать в полиции, у других перед подъездами дежурили топтуны. И вот короткий разговор с либертарианцем Михиалом Световым, которого 12 часов допрашивали по делу о “развратных действиях в инстаграме”, а теперь направили на урологическую экспертизу.

Угрозы

Кремль отказался проверять показанные по телевизору призывы Рамзана Кадырова "убивать, сажать, пугать" пользователей интернета: “Не можем же мы руководствоваться сообщениями Би-би-си”, – сказал Песков. Пресс-секретарь Кадырова, в свою очередь, обвинил “Би-би-си” в незнании чеченского языка, но “правильный перевод” не привел (ну потому что он у “Би-би-си” правильный).

Зато пост псковского политика Льва Шлосберга про “день народного единства” проверят на предмет того, не оскорбляет ли он чувства верующих (Шлосберг упомянул икону Казанской божией матери). Донос написал местный казак.

В Украине возбудили уголовное дело после угроз журналистам со стороны соратника Януковича Андрея Портнова – почитайте, в чем там дело, довольно любопытно.

Россия – не Украина, поэтому уголовного дело в связи с угрозами и попыткой нападения на гея, который отвечал на вопросы детей в ютьюб-шоу Real Talk, ждать не стоит.

Повседневное

Год назад полицейский из Хакасии заподозрил начальство в торговле наркотиками. После жалобы руководству его уволили из полиции, завели уголовное дело о взятке, отправили в СИЗО, выпустили под домашний арест и завели еще одно дело – о разглашении гостайны. Теперь он снова в СИЗО.

заподозрил начальство в торговле наркотиками. После жалобы руководству его уволили из полиции, завели уголовное дело о взятке, отправили в СИЗО, выпустили под домашний арест и завели еще одно дело – о разглашении гостайны. Теперь он снова в СИЗО. В Бурятии начальник отдела управления связи штаба Восточного военного округа продал на металлолом старую шифровальную технику и кабель. Ход мысли понятен: их не использовали, но почему-то и не списывали. Суд проявил гуманность и назначил условный срок.

начальник отдела управления связи штаба Восточного военного округа продал на металлолом старую шифровальную технику и кабель. Ход мысли понятен: их не использовали, но почему-то и не списывали. Суд проявил гуманность и назначил условный срок. В Приангарье уборка трупов бездомных с улиц будет производиться в рамках программы благоустройства. В условиях конкурса указано, что в 2020 году нужно будет убрать 18 тел.

уборка трупов бездомных с улиц будет производиться в рамках программы благоустройства. В условиях конкурса указано, что в 2020 году нужно будет убрать 18 тел. В Вене задержан бывший директор департамента Министерства культуры России Борис Мазо. В России он уже отбыл приговор за мошенничество при реконструкции Эрмитажа и теперь разыскивается еще за какое-то мошенничество, но в Вене его задержали по запросу Испании – по делу об отмывании 4 млн долларов через покупку роскошной виллы в Марбелье.

Эффективный менеджмент

Друг Путина Аркадий Ротенберг продал “Газпрому” за 75 млрд долларов компанию “Стройгазмонтаж”, ранее купленную у “Газпрома” за 8 млрд рублей. В промежутке компания возвела Крымский мост.

Жена бывшего мэра Москвы Елена Батурина получит от московской мэрии полмиллиарда рублей за участок под станцию метро “Мневники”, который она купила у мэрии Москвы под гольф-клуб (планы строительства Большой кольцевой линии со станцией в этом месте тогда уже обсуждались). В промежутке Лужков перестал быть мэром, а гольф-клуб так и не возник.

В Соединенном Королевстве

The Economist опубликовал интервью французского президента Эммануэля Макрона, в котором тот резко критикует нынешнее состояние НАТО, утверждая, что у альянса наступила “смерть мозга”. Макрон связывает этот кризис с позицией США, но указывает и на другие проблемы и призывает к созданию европейской системы обороны. В декабре в Лондоне должен пройти юбилейный саммит НАТО – в честь 70-летия организации.

Установлены личности всех 39 погибших в рефрижераторе в Эссексе. Погибшие были гражданами Вьетнама.

Толковый словарь Collins избрал словом года climate strike, климатическую забастовку. От такой награды Грете Тунберг будет не отказаться.

In memoriam

В Москве умер правозащитник Сергей Шаров-Делоне, ему было 63 года. Вот фильм о нем.

Биолог, академик РАН Константин Скрябин умер 6 ноября. Вот записанное недавно интервью с ним.

Шесть ссылок

Общество, теоретически. Американская исследовательница Кэтрин Д'Игнацио объясняет, что такое дата-феминизм (нет, это не использование розового в графической визуализации данных). Или отрывок из книжки религиоведа Дмитрия Узланера “От мобилизации к революции” (изд-во ВШЭ), посвященной истории дискуссий о месте религии в современном обществе.

Американская исследовательница Кэтрин Д'Игнацио объясняет, что такое дата-феминизм (нет, это не использование розового в графической визуализации данных). Или отрывок из книжки религиоведа Дмитрия Узланера “От мобилизации к революции” (изд-во ВШЭ), посвященной истории дискуссий о месте религии в современном обществе. Общество, практически. Разговор с историком российского революционного движения конца XIX–начала XX века Константином Морозовым – о том, как власть рушится в головах граждан, а не в дворцах, будь то Зимний или Кремлевский. Или рассказ об урочище Куропаты под Минском – в конце 80-х свидетельства о совершавшихся там массовых расстрелах революционизировали белорусское общество, теперь построенный рядом с ним ресторан тоже его революционизирует.

Разговор с историком российского революционного движения конца XIX–начала XX века Константином Морозовым – о том, как власть рушится в головах граждан, а не в дворцах, будь то Зимний или Кремлевский. Или рассказ об урочище Куропаты под Минском – в конце 80-х свидетельства о совершавшихся там массовых расстрелах революционизировали белорусское общество, теперь построенный рядом с ним ресторан тоже его революционизирует. Фото и кино. Фрагмент из мемуаров Мана Рэя “Автопортрет” (изд-во “Клаудберри”) или рассказ Дмитрия Волчека о лучших фильмах кинофестиваля в Вене.

Искренне Ваши,

Семь Сорок