Фонарики и сердечки

Доброе утро!

В Петербурге целая бригада МЧС пыталась залить водой надпись “Навальный” на заснеженном льду Фонтанки. Когда они уехали, чуть дальше кто-то вытоптал надпись “Путин вор”. Так оно и работает:

Штаб Навального объявили о флешмобе в его поддержку в день св. Валентина.

Число уголовных дел в связи с акциями 23 и 31 января достигло 60; СК приходил к узникам ЦВСИГ в Сахарове; начались проблемы у саратовского депутата Бондаренко.

Инициатива BYPOL подтвердила, что при Минобороны Беларуси есть подразделение, занимающееся операциями против оппонентов Лукашенко за границей.

Комиссия ВОЗ после посещения Уханя назвала маловероятным лабораторное происхождение коронавируса.

Символические акции

Российский кинорежиссер Алексей Красовский передал Фонду борьбы с коррупцией свою статуэтку "Ника", потому что кинодокументалисты из ФБК сами получить ее не могут: их не номинируют.

Глава региональных штабов Навального Леонид Волков анонсировал флешмоб в поддержку Навального 14 февраля: в восемь вечера нужно выйти к себе во двор, включить фонарик на телефоне и некоторое время так постоять. Можно выйти со свечкой, можно даже со свечкой в форме сердечка. Когда журналисты спросили пресс-секретаря Путина, будут ли задерживать и за это, тот ответил, что в кошки-мышки власти играть не собираются, но все нарушения закона будут жестко пресекаться.

Директор ФБК Иван Жданов не верит в массовые задержания людей, стоящих в собственных дворах с фонариком, и надеется, что это даст возможность для новых знакомств и общения. Политолог Александр Кынев считает, что смысл объявленной акции – формирование чувства сопричастности у сторонников Навального (“движуха ради движухи”) и критикует решение политика вернуться в Россию зимой, а не весной.

За Путина тоже проходят массовые флешмобы, только их участников сгоняют туда обманом: волгоградские бюджетники, которых свезли на Мамаев курган, были уверены, что участвуют в съемках патриотического клипа группы “Любэ”. Получившийся в результате ролик за Путина (его опубликовали в своих соцсетях местные начальники) многих разозлил. Александр Кынев объясняет это творчество стремлением местных властей продемонстрировать гиперлояльность и желанием провластных пиар-контор освоить средства.

Московский штаб Навального подал заявление в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в отношении организаторов этих флешмобов. Во вторник суд отправил под домашний арест московского муниципального депутата Константина Янкаускаса – в рамках “санитарного дела”, возбужденного против московских политиков, мундепов и активистов.

Суровая реальность

С 23 января в России заведено не менее 67 уголовных дел, связанных с акциями в поддержку Навального. Некоторые из этих дел на первый взгляд напрямую с митингами не связаны: иркутского программиста Дмитрия Надеина сначала отправили на 10 суток под арест якобы за организацию митинга 23 января, хотя он никакого отношения к штабу Навального не имеет, а теперь обвинили в пропаганде терроризма из-за старого поста в ВК.

Замышляются новые дела: единороссы в саратовской облдуме обвинили депутата от КПРФ Николая Бондаренко в незаконном обогащении за счет донатов и рекламы на YouTube (он ведет видеоблог, очень популярный среди местных жителей). Грозятся отобрать мандат и подать заявление о возбуждении уголовного дела. Ранее Бондаренко оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в акции 31 января. Здесь подробности. Скорее всего это дело связано с намерением Бондаренко баллотироваться в Госдуму.

Отбывающих административный арест в ЦВСИГ в подмосковном Сахарове массово допрашивали сотрудники Следственного комитета – якобы в связи с опубликованным в сети видео, на котором выведенные на прогулку арестанты скандируют антипутинские лозунги. На допросе все отказались от показаний, сославшись на 51-ю статью Конституции о праве не свидетельствовать против самого себя. Одного ударили дубинкой по спине, еще двоих пугали электрошокером. Потом устроили обыск в камерах. Сегодня ночью, когда у многих заключенных в Сахарове истекали “сутки”, встречающим запретили парковаться рядом с ЦВСИГ, а потом вообще перестали выпускать людей. Вот видео, снятое у выхода из спецприемника во вторник днем – отсидевшие делятся впечатлениями.

В Улан-Удэ пенсионерку оштрафовали на 250 тысяч рублей за участие в акции в поддержку Навального. После задержания 31 января ей потребовалась госпитализация. Вот еще рассказы задержанных из разных городов России. Сотрудник “Транснефти”, участвовавший в акции 23 января в Петербурге, уволился из компании под давлением руководства. Вот разговор с уволенным ранее осветителем Московской филармонии.

На этом фоне российская Госдума подняла штрафы за неповиновение сотрудникам полиции. Песков сказал, что в Кремле в курсе петиции с требованием освободить всех задержанных на митингах, но текста не читали.

На заседании Европарламента депутаты потребовали от Жозепа Борреля очнуться от иллюзий по поводу России и начать вводить жесткие санкции. А для начала отказаться от достройки “Северного потока – 2”. На этом фоне германская экологическая НКО обнаружила неприятную вещь: министр финансов Германии предлагал администрации США миллиардную инвестицию в строительство терминалов для американского сжиженного газа взамен на отказ США от санкций против “Северного потока”. Власти Германии готовят заявление по этому поводу.

Прочее российское

Суд в Набережных Челнах оштрафовал на 30 тысяч рублей местную писательницу Фаузию Байрамову за выступление на конференции (“подстрекательство к нарушение территориальной целостности России” – призыв якобы содержался в приведенной ею цитате из произведения репрессированного татарского историка Хади Атласи).

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 50 тысяч евро жителю Чечни Роману Гастемирову, который жаловался на жестокое обращение в отделе милиции в Грозном в 2005 году.

Краснодарского эколога Дмитрия Шевченко и его организацию "Гражданская инициатива против экологической преступности" оштрафовали на 400 тысяч рублей за отсутствие маркировки “иностранный агент” в публикации на стороннем сайте. В последнее время Шевченко часто давал интервью в связи с фильмом ФБК о дворце Путина в Геленджике, поскольку сумел побывать на стройке в 2011 году.

Вот рассказ о еще одном дворце с ледовой ареной, которым, по рассказам местных жителей, пользуется Путин – под его хоккейные нужды после аннексии Крыма в 2014 году была перестроена одна из старых советских правительственных дач.

Новым художественным руководителем “Гоголь-центра” станет Алексей Агранович. Кирилл Серебренников подтвердил, что уходит.

В Беларуси

Инициатива BYPOL утверждает, что получила информацию о существовании 9-го отдела ГРУ при Минобороны, в задачи которого входит уничтожение политических оппонентов Лукашенко за пределами Беларуси. Оно якобы было основано в 2014 году.

Следственный комитет Беларуси обвинил бывшего кандидата на пост президента страны Валерия Цепкало "по ряду коррупционных преступлений и получении взяток в особо крупном размере" и хочет добиться его экстрадиции из Латвии.

Начался суд над журналистками телеканала “Белсат” Катериной Андреевой и Дарьей Чульцовой. За стрим с акции памяти Романа Бондаренко им может грозить до трех лет тюрьмы. Здесь преследование журналистов комментирует заместитель руководителя телеканала Алексей Диковицкий.

По оценке политолога Валерия Карбалевича, Лукашенко одержал временную победу. Вот фотографии и краткие сведения о белорусских политзаключенных – их сейчас больше двухсот.

Американское

Большинство членов Сената США проголосовали за проведение процесса импичмента бывшего президента Дональда Трампа, признав его соответствующим конституции. Для этого требовалось простое большинство голосов, но к демократам присоединились шесть сенаторов-республиканцев. Сегодня начнется представление аргументов сторон.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро вторника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России упал до 15 019. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 3 миллиона 998 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру вторника 77 598 человек (+530 за сутки). Удмуртия стала первым российским регионом, отменившим требование носить маски.

Сообщение России с миром остается ограниченным, но перед поездкой в открытую для россиян Танзанию стоит почитать об этой ковид-диссидентской стране (уже двое россиян вернулись оттуда с коронавирусом). Пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций утверждает, что Евросоюз принял заявку на регистрацию российской вакцины “Спутник V”.

Комиссия ВОЗ вернулась из Уханя, откуда новый коронавирус начал распространяться по миру в декабре 2019 года. По итогам визита эксперты сочли маловероятным лабораторное происхождение вируса. “Мокрый рынок” в Ухане, по их оценке, был не источником заражения, а лишь одним из крупнейших очагов. Через какое животное вирус передался от летучей мыши к человеку, остается загадкой.

Шесть ссылок

История ландшафтов. Природных – лекция исторического эколога Максима Бобровского об антропоцене. Или исторических – статья редактора Financial Times Джона Ллойда о том, что Шотландии не нужно быть независимой.

Природных – лекция исторического эколога Максима Бобровского об антропоцене. Или исторических – статья редактора Financial Times Джона Ллойда о том, что Шотландии не нужно быть независимой. Разговоры с философами. Большая беседа с Оксаной Тимофеевой о любви к родине и депрессии как общественном феномене. Или интервью с американским философом Даниэлем Кауфманом о скуке современной академической философии, отличии философии от мудрости и разных морально-политических вещах.

Большая беседа с Оксаной Тимофеевой о любви к родине и депрессии как общественном феномене. Или интервью с американским философом Даниэлем Кауфманом о скуке современной академической философии, отличии философии от мудрости и разных морально-политических вещах. Около музыки. Раннее эссе Пруста “После Восьмой симфонии Бетховена” из сборника его новелл “Таинственный корреспондент”, вышедшего в изд-ве “Текст”. Или краткая история саксофона.

Раннее эссе Пруста “После Восьмой симфонии Бетховена” из сборника его новелл “Таинственный корреспондент”, вышедшего в изд-ве “Текст”. Или краткая история саксофона. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок