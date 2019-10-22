Горела хата, пылала

Доброе утро!
Сейчас в Японии проходит церемония интронизации императора Нарухито (две тысячи гостей, особые церемониальные одежды, мечи и флаги). В других странах не особо празднично:
- Путин назначил Валерия Фадеева главой СПЧ. Из совета исключены Шульман и Чиков, Тамара Морщакова ушла сама.
- Учения по изоляции Рунета будут проводиться не реже, чем раз в год.
- Британская разведка выяснила, что русские хакеры украли у иранских их инструменты взлома и пользуются ими. Чешские спецслужбы раскрыли сеть агентов ФСБ, совершавших кибератаки прямо из Праги.
- Массовые протесты не утихают в Чили и в Ливии; парламент Великобритании продолжает откладывать голосование по брекзиту.
Совет по правам одного человека
Путин освободил Михаила Федотова от должности советника президента и председателя Совета по правам человека и назначил на это место бывшего телеведущего, главу Общественной палаты Валерия Фадеева (автора фразы “Если вам это не нравится, границы открыты!” и других столь же ярких высказываний).
Из состава Совета указом Путина исключены политолог Екатерина Шульман, глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, профессор ВШЭ Илья Шаблинский, правозащитник Евгений Бобров и сам Михаил Федотов. В состав совета включили главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого в Украине обвиняли в госизмене и в сентябре обменяли. Песков назвал эти перемены “ротацией”. После этих известий бывшая судья Конституционного суда Тамара Морщакова объявила о своем выходе из Совета.
Здесь журналист Леонид Никитинский, оставшийся в составе Совета, рассуждает о его невеселых перспективах.
Права прочих людей
- Администрация Тюмени отказалась согласовать митинг в память жертв советских политических репрессий из-за отсутствия "почасового плана" мероприятия, администрация Кирова тоже не согласовала подобную акцию, хотя заявитель предложил 43 варианта места ее проведения.
- Анархист Алексей Кобаидзе, которого вместе с аспирантом мехмата МГУ Азатом Мифтаховым и еще несколькими людьми обвиняют в нападении на офис “Единой России”, уехал из России.
- В Бийске квартиру координатора барнаульского штаба Навального Вадима Останина обыскали в его отсутствие, выломав замок и оставив ее после этого открытой.
- Басманный суд продлил на три месяца арест обвиняемому в рамках “московского дела” Никите Чирцову. Пришедшие на слушание активисты заковали себя в наручники, их за это задержали, потом отпустили.
- ЛГБТ-активистку Полину Симоненко арестовали на 10 суток за то, что стояла на Красной площади с бумажкой, на которой было написано “Смерть”.
- “Единая Россия” готовит законопроект о миллионных штрафах (до 3,5 млн рублей) для медиа за нарушение “дня тишины”. В качестве примера автор законопроекта Адальби Шхагошев привел почему-то компанию Google.
- Учения по изоляции рунета будут проводиться не реже, чем раз в год, говорится в постановлении правительства, которое вступает в силу 1 ноября.
Но есть и признаки смягчения нравов
- Московская полиция вдвое снизила сумму претензий к оппозиции в связи с летними акциями протеста: по одному иску, где ответчиками выступают семь человек, теперь просят не 8,5, а только четыре миллиона рублей, по второму, где ответчики – Георгий Албуров и Любовь Соболь, – не 9,4 млн, а только 5,7.
- В Улан-Удэ прекратили уголовное дело о нападении на полицейского против участника митинга, потому что тот “загладил моральный вред извинениями”.
- И даже заключенные “Крестов-2” сознались в избиении сокамерника, но причастность к этому всему сотрудников изолятора категорически отрицают.
Реальные дела
- В Красноярском крае по делу о прорыве дамб арестованы начальник участка, мастера горного участка и гендиректора золотодобывающей компании “Сисим”. Дамбы были построены незаконно, при прорыве погибли 15 человек.
- В Подмосковье на глубине четырех метров нашли тела пропавших в 2012 году. Страшная история.
- И вот еще история о том, как выпуск почти всех школьных учебников в России попал под контроль к людям, связанным с Аркадием Ротенбергом (здесь тоже есть трупы).
Война и кибервойна
- По данным “Ведомостей”, в ходе стратегических учений “Гром-2019”, которыми руководил лично Путин, произошел сбой при запуске ракеты с подводной лодки. Минобороны России все отрицает, но источники РБК утверждают, что и другие ракеты взлетели не с первой попытки.
- В Ливии погиб бывший журналист Евгений Илюбаев, поступивший на службу к “Вагнеру”.
- Сегодня Путин встретится в Сочи с президентом Турции Эрдоганом, чтобы обсудить турецкую военную операцию в Сирии. Накануне госсекретарь Майк Помпео сказал, что президент США готов “при необходимости” применить военную силу против Турции, но сам Трамп грозил при этом Ирану.
- Британские спецслужбы выяснили, как русские хакеры действуют под прикрытием иранских: они воруют у них инструменты хакинга и сами взломанные сервера и дальше используют их в собственных целях.
- Чешские раскрыла сеть российских агентов ФСБ, совершавших кибератаки прямо из Праги.
Вокруг света
- В понедельник Палата общин британского парламента не голосовала по соглашению о брекзите, потому что спикер не велел. Объемный текст соглашения был опубликован вечером в понедельник, сегодня правительство попытается устроить голосование, но многие недовольны невозможностью основательно изучить документ – будут попытки отложить, остановить, внести поправки. Подробности только по-английски – русскоязычные медиа, похоже, окончательно оставили попытки разобраться в происходящем (ну разве что вот).
- Биньямину Нетаньяху не удалось сформировать правительство Израиля, теперь пытаться будет его соперник Бенни Ганц.
- В Ливане протесты против налога на звонки через WhatsApp переросли в массовые демонстрации с требованием смены правительства и проведения реформ, в Чили протесты из-за повышения стоимости проезда на метро на три рубля тоже не утихают, в Сантьяго введены войска (здесь объясняются причины такого катаклизма).
- Экс-президенту Казахстана Назарбаеву указом президента Токаева добавили полномочий.
- В Украине жуткий скандал: “Квартал 95” сделал номер, в котором Национальный украинский народный хор им. Веревки поет песню про то, как у экс-главы Нацбанка Украины “горела хата, пылала”, а все вокруг радовались и подливали солярки в огонь (дом Гонтаревой под Киевом действительно сожгли). Валерия Гонтарева возмущена, народный хор смущен, олигарх Коломойский (чей ПриватБанк национализировали, когда Гонтарева возглавляла Нацбанк) злорадствует, а создатель “Квартала 95” президент Украины Владимир Зеленский не комментирует, потому что он в Японии – на церемонии интронизации императора Нарухито.
Шесть ссылок
- Война. Полезный ликбез о Женевских конвенциях – международных соглашениях, регулирующих методы ведения войны, к 70-летию их подписания. Или занимательная история о зубах Гитлера, которые хранятся в архиве ФСБ в Москве – разговор с Ланой Паршиной, автором книги и фильма о последних исследованиях этого, так сказать, реликта.
- Писатели. Рассказ об Урсуле Ле Гуин, к 90-летию классика. Или интересное о Бунине – к выходу тома “Литературного наследства” с его черновиками, рабочими материалами и письмами.
- Картинки. Подробный рассказ о художественной группе AES+F или разговор с Сергеем Лозницей о его фильме “Государственные похороны”, который был показан в Венеции и станет одним из главных фильмов “Артдокфеста”, открывшегося в понедельник в Риге.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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