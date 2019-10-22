Горела хата, пылала

Доброе утро!

Сейчас в Японии проходит церемония интронизации императора Нарухито (две тысячи гостей, особые церемониальные одежды, мечи и флаги). В других странах не особо празднично:

Путин назначил Валерия Фадеева главой СПЧ. Из совета исключены Шульман и Чиков, Тамара Морщакова ушла сама.

Учения по изоляции Рунета будут проводиться не реже, чем раз в год.

Британская разведка выяснила, что русские хакеры украли у иранских их инструменты взлома и пользуются ими. Чешские спецслужбы раскрыли сеть агентов ФСБ, совершавших кибератаки прямо из Праги.

Массовые протесты не утихают в Чили и в Ливии; парламент Великобритании продолжает откладывать голосование по брекзиту.

Совет по правам одного человека

Путин освободил Михаила Федотова от должности советника президента и председателя Совета по правам человека и назначил на это место бывшего телеведущего, главу Общественной палаты Валерия Фадеева (автора фразы “Если вам это не нравится, границы открыты!” и других столь же ярких высказываний).

Из состава Совета указом Путина исключены политолог Екатерина Шульман, глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, профессор ВШЭ Илья Шаблинский, правозащитник Евгений Бобров и сам Михаил Федотов. В состав совета включили главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого в Украине обвиняли в госизмене и в сентябре обменяли. Песков назвал эти перемены “ротацией”. После этих известий бывшая судья Конституционного суда Тамара Морщакова объявила о своем выходе из Совета.

Здесь журналист Леонид Никитинский, оставшийся в составе Совета, рассуждает о его невеселых перспективах.

Права прочих людей

Администрация Тюмени отказалась согласовать митинг в память жертв советских политических репрессий из-за отсутствия "почасового плана" мероприятия, администрация Кирова тоже не согласовала подобную акцию, хотя заявитель предложил 43 варианта места ее проведения.

Анархист Алексей Кобаидзе, которого вместе с аспирантом мехмата МГУ Азатом Мифтаховым и еще несколькими людьми обвиняют в нападении на офис “Единой России”, уехал из России.

В Бийске квартиру координатора барнаульского штаба Навального Вадима Останина обыскали в его отсутствие, выломав замок и оставив ее после этого открытой.

Басманный суд продлил на три месяца арест обвиняемому в рамках “московского дела” Никите Чирцову. Пришедшие на слушание активисты заковали себя в наручники, их за это задержали, потом отпустили.

ЛГБТ-активистку Полину Симоненко арестовали на 10 суток за то, что стояла на Красной площади с бумажкой, на которой было написано “Смерть”.

“Единая Россия” готовит законопроект о миллионных штрафах (до 3,5 млн рублей) для медиа за нарушение “дня тишины”. В качестве примера автор законопроекта Адальби Шхагошев привел почему-то компанию Google.

Учения по изоляции рунета будут проводиться не реже, чем раз в год, говорится в постановлении правительства, которое вступает в силу 1 ноября.

Но есть и признаки смягчения нравов

Московская полиция вдвое снизила сумму претензий к оппозиции в связи с летними акциями протеста: по одному иску, где ответчиками выступают семь человек, теперь просят не 8,5, а только четыре миллиона рублей, по второму, где ответчики – Георгий Албуров и Любовь Соболь, – не 9,4 млн, а только 5,7.

В Улан-Удэ прекратили уголовное дело о нападении на полицейского против участника митинга, потому что тот “загладил моральный вред извинениями”.

И даже заключенные “Крестов-2” сознались в избиении сокамерника, но причастность к этому всему сотрудников изолятора категорически отрицают.

Реальные дела

В Красноярском крае по делу о прорыве дамб арестованы начальник участка, мастера горного участка и гендиректора золотодобывающей компании “Сисим”. Дамбы были построены незаконно, при прорыве погибли 15 человек.

В Подмосковье на глубине четырех метров нашли тела пропавших в 2012 году. Страшная история.

И вот еще история о том, как выпуск почти всех школьных учебников в России попал под контроль к людям, связанным с Аркадием Ротенбергом (здесь тоже есть трупы).

Война и кибервойна

По данным “Ведомостей”, в ходе стратегических учений “Гром-2019”, которыми руководил лично Путин, произошел сбой при запуске ракеты с подводной лодки. Минобороны России все отрицает, но источники РБК утверждают, что и другие ракеты взлетели не с первой попытки.

В Ливии погиб бывший журналист Евгений Илюбаев, поступивший на службу к “Вагнеру”.

Сегодня Путин встретится в Сочи с президентом Турции Эрдоганом, чтобы обсудить турецкую военную операцию в Сирии. Накануне госсекретарь Майк Помпео сказал, что президент США готов “при необходимости” применить военную силу против Турции, но сам Трамп грозил при этом Ирану.

Британские спецслужбы выяснили, как русские хакеры действуют под прикрытием иранских: они воруют у них инструменты хакинга и сами взломанные сервера и дальше используют их в собственных целях.

Чешские раскрыла сеть российских агентов ФСБ, совершавших кибератаки прямо из Праги.

Вокруг света

В понедельник Палата общин британского парламента не голосовала по соглашению о брекзите, потому что спикер не велел. Объемный текст соглашения был опубликован вечером в понедельник, сегодня правительство попытается устроить голосование, но многие недовольны невозможностью основательно изучить документ – будут попытки отложить, остановить, внести поправки. Подробности только по-английски – русскоязычные медиа, похоже, окончательно оставили попытки разобраться в происходящем (ну разве что вот).

Биньямину Нетаньяху не удалось сформировать правительство Израиля, теперь пытаться будет его соперник Бенни Ганц.

В Ливане протесты против налога на звонки через WhatsApp переросли в массовые демонстрации с требованием смены правительства и проведения реформ, в Чили протесты из-за повышения стоимости проезда на метро на три рубля тоже не утихают, в Сантьяго введены войска (здесь объясняются причины такого катаклизма).

Экс-президенту Казахстана Назарбаеву указом президента Токаева добавили полномочий.

В Украине жуткий скандал: “Квартал 95” сделал номер, в котором Национальный украинский народный хор им. Веревки поет песню про то, как у экс-главы Нацбанка Украины “горела хата, пылала”, а все вокруг радовались и подливали солярки в огонь (дом Гонтаревой под Киевом действительно сожгли). Валерия Гонтарева возмущена, народный хор смущен, олигарх Коломойский (чей ПриватБанк национализировали, когда Гонтарева возглавляла Нацбанк) злорадствует, а создатель “Квартала 95” президент Украины Владимир Зеленский не комментирует, потому что он в Японии – на церемонии интронизации императора Нарухито.

Шесть ссылок

Война. Полезный ликбез о Женевских конвенциях – международных соглашениях, регулирующих методы ведения войны, к 70-летию их подписания. Или занимательная история о зубах Гитлера, которые хранятся в архиве ФСБ в Москве – разговор с Ланой Паршиной, автором книги и фильма о последних исследованиях этого, так сказать, реликта.

Полезный ликбез о Женевских конвенциях – международных соглашениях, регулирующих методы ведения войны, к 70-летию их подписания. Или занимательная история о зубах Гитлера, которые хранятся в архиве ФСБ в Москве – разговор с Ланой Паршиной, автором книги и фильма о последних исследованиях этого, так сказать, реликта. Писатели. Рассказ об Урсуле Ле Гуин, к 90-летию классика. Или интересное о Бунине – к выходу тома “Литературного наследства” с его черновиками, рабочими материалами и письмами.

Рассказ об Урсуле Ле Гуин, к 90-летию классика. Или интересное о Бунине – к выходу тома “Литературного наследства” с его черновиками, рабочими материалами и письмами. Картинки. Подробный рассказ о художественной группе AES+F или разговор с Сергеем Лозницей о его фильме “Государственные похороны”, который был показан в Венеции и станет одним из главных фильмов “Артдокфеста”, открывшегося в понедельник в Риге.

Искренне Ваши,

Семь Сорок