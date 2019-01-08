Голодать в карцере и забаррикадироваться в отеле

Доброе утро!

Мир постепенно выходит из праздничной спячки: в Габоне предотвратили военный переворот, в Японии ввели налог на выезд из страны (как ни парадоксально, но ради дальнейшего развития туризма), а глава Всемирного банка объявил о досрочном уходе с должности. Прочие новости такие:

11-месячный ребенок, спасенный из-под завалов в Магнитогорске, пришел в сознание.

Украина подала иск в ЕСПЧ в связи с захватом своих кораблей в Керченском проливе.

Сегодня президент США выступит с обращением к народу по поводу “кризиса национальной безопасности” на границе с Мексикой, а в четверг сам туда поедет.

Глава КНДР прибыл с визитом в Китай.

Никто не сможет спать спокойно

В Магнитогорске специалисты не обнаружили смещения конструкций в пострадавшем от взрыва доме. Так, по крайней мере, утверждают власти города, намеренные сохранить здание, разделив его на два отдельно стоящих дома. Жильцы, напротив, требуют расселения и пишут в связи с этим петиции Путину: "Уже никто и никогда не сможет спокойно спать в оставшихся квартирах, где в непосредственной близости погибли под завалами на морозе в мучениях десятки человек”. Что происходит в городе, подробно рассказано тут. А хорошая новость в том, что спасенный из-под обломков 11-месячный младенец Ваня Фокин пришел в сознание в московской больнице.

Украинское

У северного побережья Турции затонуло перевозившее уголь судно Volgo Balt 214 под панамским флагом. В составе экипажа были граждане Украины и Азербайджана, четверо украинских моряков погибли.

Украина подала иск в Европейский суд по правам человека из-за захвата кораблей в Керченском проливе. Киев требует признать арест и содержание в СИЗО экипажей этих кораблей незаконными.

Министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус заявил, что власти Нидерландов бесплатно окажут юридические услуги родственникам погибших в катастрофе MH17 над Донбассом 17 июля 2014 года. Речь идет о возмещении ущерба непосредственно виновниками катастрофы, которых должен установить суд. Он пройдет в Нидерландах.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын в разъездах

Сегодня президент США телеобратится к народу в связи с ситуацией на мексиканской границе, которую он охарактеризовал в твиттере как “гуманитарный кризис” и “кризис национальной безопасности”. В четверг он сам поедет на границу. Все это связано с отказом Палаты представителей, которую теперь контролируют демократы, выделять деньги на строительство пограничной стены.

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзинпина. Американские аналитики считают, что целью поездки является координация действий Пхеньяна и Пекина перед возможной встречей Ким Чен Ына и Дональда Трампа. (Последний рассказал на прошлой неделе, что получил "замечательное" письмо от Ким Чен Ына).

Лондон знает всё

Британская газета Telegraph пишет со ссылкой на свои источники, что британские власти уверены, что знают “все, что стоит знать” об отравлении бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля и что сеть агентов, стоявшая за покушением, раскрыта, ликвидирована и в ближайшее время ничем не угрожает Лондону. В другой заметке той же газеты говорится, что Скрипали живут на юге Англии, власти оказали им материальную помощь, а Юлия Скрипаль нашла работу.

Прочее списком

Президент Латвии поручил формирование правительства председателю партии "Новое Единство" Кришьянису Кариньшу – уроженцу США.

Известный азербайджанский блогер Мехман Гусейнов, отбывающий двухлетний срок в тюрьме по обвинению в клевете на полицию, две недели назад объявил голодовку в карцере – после того, как на него завели новое уголовное дело. Что с ним происходит и почему это важно, рассказано тут.

Леденящая душу история о девушке, бежавшей из Саудовской Аравии в Таиланд и забаррикадировавшейся в отеле в Бангкоке, чтобы избежать возвращения в семью, изложена здесь.

Соучредитель медиахолдинга PrimaMedia временно ушел с должности после обвинений в изнасиловании. Интервью с журналисткой “Сибирь.Реалии”, обвинившей его в изнасиловании, читайте здесь.

Пять ссылок

Музыка. На “Арзамасе” опубликован новый альбом Леонида Федорова и Игоря Крутоголова на стихи Пушкина. Слушайте альбом целиком или каждый трек отдельно – с комментариями филолога Алины Бодровой к пушкинским стихам.

Архитектура. Статья Владислава Дегтярева об Ар-деко, в двух частях: первая и вторая.

Разговоры. Большое, хорошее интервью с Михаилом Кацнельсоном – одним из самых авторитетных в мире физиков-теоретиков, специалистом в области физики конденсированного состояния, соавтором нобелевских лауреатов Андрея Гейма и Константина Новоселова, автором "Библии графена". И разговор с поэтом Владимиром Гандельсманом – о жизни и смерти: “Искусство иррационально по той причине, что смерть – постоянный предмет его забот”.

Искренне Ваши,

Семь Сорок