Доброе утро!

Роскомнадзор потратит 1,7 млн рублей на изучение удовлетворенности своих сотрудников. С противниками Роскомнадзора и так все ясно: участники факельного шествия против Роскомнадзора в Петербурге вторую ночь просидели в отделении полиции. В остальном так:

Навальный объявил голодовку в колонии.

В Италии за шпионаж в пользу России арестован морской офицер, из Рима высылают двух российских дипломатов.

ООН обвинила “ЧВК Вагнера” в нарушении прав человека в Африке.

Управделами президента РФ потратило 3,5 млрд рублей на изоляцию людей, которые встречались с Путиным во время эпидемии.

Готов идти до конца

Алексей Навальный объявил голодовку в колонии с требованием допустить к нему приглашенного врача: “Кто лежит в робе, лысый, в очках на кровати с Библией в руках? Это я”, – говорится в его последнем посте в соцсетях. ФСИН в ответ выпустила пресс-релиз, в котором утверждается, что Навальному “оказывается вся необходимая медицинская помощь в соответствии с его текущими медицинскими показаниями”, а ежечасная ночная побудка никак не препятствует полноценному восьмичасовому сну. В заявлении, который Навальный написал начальнику колонии, среди прочего говорится, что “активисты” насыпали песок у его кровати, пока он ходил в медсанчасть, и запретили другим заключенным этот песок убирать. Соратники Навального отмечают, что Алексей всегда считал голодовку “радикальным политическим жестом, который можно совершать, только когда готов идти до конца”.

Здесь о возможных последствиях этой голодовки для тюремной жизни Навального и его здоровья рассказывают правозащитник Петр Курьянов и врач Алексей Парамонов. Почему Навальному не стоит рассчитывать на помощь от Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области, объясняется тут: правозащитников в ее составе просто нет.

И вот еще что происходит в связи с Навальным:

У активистов ярославского штаба Навального прошли обыски по уголовному делу о хищении электроэнергии. Подробности здесь.

В Мурманске по непонятной причине задержан муж главы регионального отделения "Альянса врачей".

В Петербурге суд назначил условный срок участнику акции 31 января, ударившему полицейского (тот в ответ направил пистолет на протестующих), и дал год колонии-поселения другому участнику той же акции, толкнувшему омоновца.

Москвич получил год колонии по делу о применении насилия к полицейскому на митинге 23 января.

Прочее “правоохранительное”

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии за госизмену некоего Сергея Петушкова. Все материалы дела засекречены, сути обвинений никто не знает.

Суд над художницей и активисткой Юлией Цветковой по уголовному делу о распространении порнографии пройдет в закрытом режиме.

Суд в Москве признал законным включение журналиста “7x7” Сергея Маркелова в реестр “иностранных агентов”. Таким образом отклонен первый из пяти исков к Минюсту от физических лиц – “иностранных агентов”.

Суды в Москве начали выносить штрафы участникам съезда муниципальных депутатов, задержанного в полном составе 13 марта. Оштрафовали даже фотографа, работавшего на мероприятии.

Руководитель бурятского отделения правозащитной организации "Сибирь без пыток" Евгений Хасоев уехал из России после того, как на него завели уголовное дело и назначили психиатрическую экспертизу.

О том, что стоит за частыми сообщениями ФСБ о предотвращении шутингов в школах, читайте здесь (мать саратовского школьника, которому грозит до десяти лет колонии за “покушение на массовое убийство”, рассказывает свою версию истории).

Российские нравы

Совет Федерации одобрил законопроект об обнулении путинских и медведевских президентских сроков, а также поправки о контроле за просветительской деятельностью (один сенатор даже был против).

The Insider рассказал о суперуспешном бизнесе близкой подруги министра финансов России Антона Силуанова. Сама она говорит, что министр ей никак не помогает.

30-летнего родственника Кадырова утвердили мэром Грозного.

Здесь рассказывается об оружии и домашнем зверинце Владимира Барданова, дом которого в Подмосковье во вторник целый день штурмовал спецназ.

В Южно-Сахалинске силовики ворвались в спортклуб и положили всех лицом в пол, включая детей и подростков (все испугались, а некоторые описались).

В Башкирии учительница нарисовала двойку на лбу первоклассницы.

Не дожидаясь результатов проверки Следственного комитета, организаторы анатомической выставки “Мир тела” на ВДНХ решили не допускать на нее детей до 18 лет без сопровождения родителей, а тех, кому меньше 12 лет, – вообще не допускать.

По данным “Коммерсанта”, Samsung устанавливает на смартфоны неудаляемые сервисы "Яндекса".

Ну и главное: расследование Русской службы “Би-би-си” о миллиардах рублей, потраченных на создание системы передержки для всех, кто общался с Путиным во время эпидемии коронавируса (от пилотов президентского самолета и журналистов президентского пула до участников парада Победы и получавших награды из рук Путина). Всех сажали в “обсерваторы”, обустроенные в санаториях, пансионатах и гостиницах.

Хроники пандемии

Эпидемия в России сходит на нет. По данным оперативного штаба на утро среды, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России упал на два случая: с 8277 накануне до 8275. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 4 млн 545 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру среды 98 850 человек (+408 за сутки – это на одну смерть меньше, чем накануне). При этом по расчетам Дмитрия Кобака из Тюбингенского университета на 25 марта, избыточная смертность в России за период эпидемии на самом деле составляет 414 тысяч человек. Это второй в мире результат после США, где "сверхпланово" умерли 560 тысяч человек. Россия также на втором месте после Перу по избыточной смертности в пересчете на душу населения – 282 случая на 100 тысяч человек.

С сегодняшнего дня в России работники старше 65 лет могут не работать удаленно, если им этого не хочется. ВШЭ обнародовала доклад о влиянии пандемии на экономическое положение российских семей: в два раза выросло число бедных бездетных семейств, потому что семьям с детьми помогали, а им – нет.

Из Европы коронавирус уходить не собирается: по всей Франции на три недели закрываются школы и на четыре недели ограничивается перемещения между регионами. Магазины, не торгующие жизненно необходимыми товарами, закрываются, комендантский час сохраняется.

В Бразилии зарегистрирован самый высокий за всю пандемию дневной уровень смертности от ковида. На этом фоне все руководство армии, авиации и флота подало в отставку в ответ на излишний, с точки зрения военных, контроль над ними со стороны правительства.

Россия на мировой арене

Российский телеведущий Владимир Познер приехал в Тбилиси с большой группой друзей отпраздновать день рождения. Отель, в котором он остановился, осадили протестующие: в одном из интервью Познер высказывал сомнения в целесообразности нахождения Абхазии в составе Грузии. Протестующие обвинили правящую партию “Грузинская мечта” в пророссийских настроениях и пообещали продолжать осаду, пока Познер не уедет.

Песков выразил обеспокоенность “растущей напряженностью” на Донбассе. Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия перебросила к восточной границе страны порядка четырех тысяч военных. Почему на Донбассе снова начали стрелять, рассказывается тут.

Выдворенного из России таджикского правозащитника Иззата Амона нашли в СИЗО МВД Таджикистана. В чем его обвиняют, пока не ясно. В Москве Амон занимался материально-правовой помощью таджикским мигрантам.

В суде, который идет в Буэнос-Айресе, выясняется, что властям Аргентины до сих пор многое не известно о кокаине в школе при российском посольстве: ни прокуратура, ни полиция не знают, что происходило в посольстве с момента обнаружения кокаина до того, как об этом сообщили аргентинским властям, самого же кокаина в процессе манипуляций с ним стало меньше на 26 кг.

В Риме по обвинению в шпионаже в пользу России арестован морской офицер. Двух сотрудников российского посольства высылают из Италии.

Эксперты ООН обвинили "ЧВК Вагнера" в нарушениях прав человека в ЦАР – в том числе в массовых казнях.

В отчете Комитета министров Совета Европы говорится, что Россия не исполнила треть относящихся к ней постановлений ЕСПЧ.

По данным американского издания Politico, российских хакеров подозревают в краже тысяч электронных писем Госдепартамента США.

Всемирный банк раскрыл данные о должниках России: больше всего должна Беларусь ($8 млрд), потом идут Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен.

От Минска до Ташкента

В Беларуси нашли “признаки экстремизма” в книге "Белорусская национальная идея" журналиста "Еврорадио" Дмитрия Лукашука и философа Максима Горюнова (это сборник интервью с гостями эфиров “Еврорадио” – философами, литераторами, музыкантами). Против анархиста и бывшего политзаключенного Николая Дедка возбуждено еще два уголовных дела: о призывах к захвату власти и неправильном обращении с горючими веществами. Зато в Конго освободили почетного консула Зимбабве в Беларуси Зингмана (предположительно он занимается поставками белорусского и российского оружия в Африку).

В Узбекистане введена уголовная ответственность за оскорбление президента в интернете (до пяти лет заключения). В Ташкенте в квартирах избитого блогера Базарова и его матери прошли обыски.

Семь ссылок

Этнография. Беседа с Ниной Барщевской – языковедом и специалистом по вопросам польско-белорусского пограничья. Или отрывок из книги Витольда Шабловского “Танцующие медведи” (изд-во Corpus) – о мифах болгарских дрессировщиков медведей (а вот рецензия на эту книжку).

Беседа с Ниной Барщевской – языковедом и специалистом по вопросам польско-белорусского пограничья. Или отрывок из книги Витольда Шабловского “Танцующие медведи” (изд-во Corpus) – о мифах болгарских дрессировщиков медведей (а вот рецензия на эту книжку). История и художества. Разговор с историком Ольгой Хорошиловой к выходу ее книги “Русские травести в истории, культуре и повседневности” в издательстве “Манн, Иванов и Фербер”. Или фрагмент из книги Марка Годфри “Художник как историк” (изд-ва V-A-C и Artguide Editions) об историческом повороте в искусстве конца 90-х и работе художников с документальной съемкой, архивами и пр.

Разговор с историком Ольгой Хорошиловой к выходу ее книги “Русские травести в истории, культуре и повседневности” в издательстве “Манн, Иванов и Фербер”. Или фрагмент из книги Марка Годфри “Художник как историк” (изд-ва V-A-C и Artguide Editions) об историческом повороте в искусстве конца 90-х и работе художников с документальной съемкой, архивами и пр. Вирусы. Ликбез о вирусах: как их открыли, как с ними бороться и как их использовать. Или отрывок из книги Джона Барри “Испанка. История самой смертоносной пандемии” (изд-во “Альпина Паблишер”).

Ликбез о вирусах: как их открыли, как с ними бороться и как их использовать. Или отрывок из книги Джона Барри “Испанка. История самой смертоносной пандемии” (изд-во “Альпина Паблишер”). Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок