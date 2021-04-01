Доброе утро!
Роскомнадзор потратит 1,7 млн рублей на изучение удовлетворенности своих сотрудников. С противниками Роскомнадзора и так все ясно: участники факельного шествия против Роскомнадзора в Петербурге вторую ночь просидели в отделении полиции. В остальном так:
- Навальный объявил голодовку в колонии.
- В Италии за шпионаж в пользу России арестован морской офицер, из Рима высылают двух российских дипломатов.
- ООН обвинила “ЧВК Вагнера” в нарушении прав человека в Африке.
- Управделами президента РФ потратило 3,5 млрд рублей на изоляцию людей, которые встречались с Путиным во время эпидемии.
Готов идти до конца
Алексей Навальный объявил голодовку в колонии с требованием допустить к нему приглашенного врача: “Кто лежит в робе, лысый, в очках на кровати с Библией в руках? Это я”, – говорится в его последнем посте в соцсетях. ФСИН в ответ выпустила пресс-релиз, в котором утверждается, что Навальному “оказывается вся необходимая медицинская помощь в соответствии с его текущими медицинскими показаниями”, а ежечасная ночная побудка никак не препятствует полноценному восьмичасовому сну. В заявлении, который Навальный написал начальнику колонии, среди прочего говорится, что “активисты” насыпали песок у его кровати, пока он ходил в медсанчасть, и запретили другим заключенным этот песок убирать. Соратники Навального отмечают, что Алексей всегда считал голодовку “радикальным политическим жестом, который можно совершать, только когда готов идти до конца”.
Здесь о возможных последствиях этой голодовки для тюремной жизни Навального и его здоровья рассказывают правозащитник Петр Курьянов и врач Алексей Парамонов. Почему Навальному не стоит рассчитывать на помощь от Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области, объясняется тут: правозащитников в ее составе просто нет.
И вот еще что происходит в связи с Навальным:
- У активистов ярославского штаба Навального прошли обыски по уголовному делу о хищении электроэнергии. Подробности здесь.
- В Мурманске по непонятной причине задержан муж главы регионального отделения "Альянса врачей".
- В Петербурге суд назначил условный срок участнику акции 31 января, ударившему полицейского (тот в ответ направил пистолет на протестующих), и дал год колонии-поселения другому участнику той же акции, толкнувшему омоновца.
- Москвич получил год колонии по делу о применении насилия к полицейскому на митинге 23 января.
Прочее “правоохранительное”
- Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии за госизмену некоего Сергея Петушкова. Все материалы дела засекречены, сути обвинений никто не знает.
- Суд над художницей и активисткой Юлией Цветковой по уголовному делу о распространении порнографии пройдет в закрытом режиме.
- Суд в Москве признал законным включение журналиста “7x7” Сергея Маркелова в реестр “иностранных агентов”. Таким образом отклонен первый из пяти исков к Минюсту от физических лиц – “иностранных агентов”.
- Суды в Москве начали выносить штрафы участникам съезда муниципальных депутатов, задержанного в полном составе 13 марта. Оштрафовали даже фотографа, работавшего на мероприятии.
- Руководитель бурятского отделения правозащитной организации "Сибирь без пыток" Евгений Хасоев уехал из России после того, как на него завели уголовное дело и назначили психиатрическую экспертизу.
- О том, что стоит за частыми сообщениями ФСБ о предотвращении шутингов в школах, читайте здесь (мать саратовского школьника, которому грозит до десяти лет колонии за “покушение на массовое убийство”, рассказывает свою версию истории).
Российские нравы
- Совет Федерации одобрил законопроект об обнулении путинских и медведевских президентских сроков, а также поправки о контроле за просветительской деятельностью (один сенатор даже был против).
- The Insider рассказал о суперуспешном бизнесе близкой подруги министра финансов России Антона Силуанова. Сама она говорит, что министр ей никак не помогает.
- 30-летнего родственника Кадырова утвердили мэром Грозного.
- Здесь рассказывается об оружии и домашнем зверинце Владимира Барданова, дом которого в Подмосковье во вторник целый день штурмовал спецназ.
- В Южно-Сахалинске силовики ворвались в спортклуб и положили всех лицом в пол, включая детей и подростков (все испугались, а некоторые описались).
- В Башкирии учительница нарисовала двойку на лбу первоклассницы.
- Не дожидаясь результатов проверки Следственного комитета, организаторы анатомической выставки “Мир тела” на ВДНХ решили не допускать на нее детей до 18 лет без сопровождения родителей, а тех, кому меньше 12 лет, – вообще не допускать.
- По данным “Коммерсанта”, Samsung устанавливает на смартфоны неудаляемые сервисы "Яндекса".
- Ну и главное: расследование Русской службы “Би-би-си” о миллиардах рублей, потраченных на создание системы передержки для всех, кто общался с Путиным во время эпидемии коронавируса (от пилотов президентского самолета и журналистов президентского пула до участников парада Победы и получавших награды из рук Путина). Всех сажали в “обсерваторы”, обустроенные в санаториях, пансионатах и гостиницах.
Хроники пандемии
Эпидемия в России сходит на нет. По данным оперативного штаба на утро среды, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России упал на два случая: с 8277 накануне до 8275. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 4 млн 545 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру среды 98 850 человек (+408 за сутки – это на одну смерть меньше, чем накануне). При этом по расчетам Дмитрия Кобака из Тюбингенского университета на 25 марта, избыточная смертность в России за период эпидемии на самом деле составляет 414 тысяч человек. Это второй в мире результат после США, где "сверхпланово" умерли 560 тысяч человек. Россия также на втором месте после Перу по избыточной смертности в пересчете на душу населения – 282 случая на 100 тысяч человек.
С сегодняшнего дня в России работники старше 65 лет могут не работать удаленно, если им этого не хочется. ВШЭ обнародовала доклад о влиянии пандемии на экономическое положение российских семей: в два раза выросло число бедных бездетных семейств, потому что семьям с детьми помогали, а им – нет.
Из Европы коронавирус уходить не собирается: по всей Франции на три недели закрываются школы и на четыре недели ограничивается перемещения между регионами. Магазины, не торгующие жизненно необходимыми товарами, закрываются, комендантский час сохраняется.
В Бразилии зарегистрирован самый высокий за всю пандемию дневной уровень смертности от ковида. На этом фоне все руководство армии, авиации и флота подало в отставку в ответ на излишний, с точки зрения военных, контроль над ними со стороны правительства.
Россия на мировой арене
- Российский телеведущий Владимир Познер приехал в Тбилиси с большой группой друзей отпраздновать день рождения. Отель, в котором он остановился, осадили протестующие: в одном из интервью Познер высказывал сомнения в целесообразности нахождения Абхазии в составе Грузии. Протестующие обвинили правящую партию “Грузинская мечта” в пророссийских настроениях и пообещали продолжать осаду, пока Познер не уедет.
- Песков выразил обеспокоенность “растущей напряженностью” на Донбассе. Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия перебросила к восточной границе страны порядка четырех тысяч военных. Почему на Донбассе снова начали стрелять, рассказывается тут.
- Выдворенного из России таджикского правозащитника Иззата Амона нашли в СИЗО МВД Таджикистана. В чем его обвиняют, пока не ясно. В Москве Амон занимался материально-правовой помощью таджикским мигрантам.
- В суде, который идет в Буэнос-Айресе, выясняется, что властям Аргентины до сих пор многое не известно о кокаине в школе при российском посольстве: ни прокуратура, ни полиция не знают, что происходило в посольстве с момента обнаружения кокаина до того, как об этом сообщили аргентинским властям, самого же кокаина в процессе манипуляций с ним стало меньше на 26 кг.
- В Риме по обвинению в шпионаже в пользу России арестован морской офицер. Двух сотрудников российского посольства высылают из Италии.
- Эксперты ООН обвинили "ЧВК Вагнера" в нарушениях прав человека в ЦАР – в том числе в массовых казнях.
- В отчете Комитета министров Совета Европы говорится, что Россия не исполнила треть относящихся к ней постановлений ЕСПЧ.
- По данным американского издания Politico, российских хакеров подозревают в краже тысяч электронных писем Госдепартамента США.
- Всемирный банк раскрыл данные о должниках России: больше всего должна Беларусь ($8 млрд), потом идут Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен.
От Минска до Ташкента
В Беларуси нашли “признаки экстремизма” в книге "Белорусская национальная идея" журналиста "Еврорадио" Дмитрия Лукашука и философа Максима Горюнова (это сборник интервью с гостями эфиров “Еврорадио” – философами, литераторами, музыкантами). Против анархиста и бывшего политзаключенного Николая Дедка возбуждено еще два уголовных дела: о призывах к захвату власти и неправильном обращении с горючими веществами. Зато в Конго освободили почетного консула Зимбабве в Беларуси Зингмана (предположительно он занимается поставками белорусского и российского оружия в Африку).
В Узбекистане введена уголовная ответственность за оскорбление президента в интернете (до пяти лет заключения). В Ташкенте в квартирах избитого блогера Базарова и его матери прошли обыски.
Семь ссылок
- Этнография. Беседа с Ниной Барщевской – языковедом и специалистом по вопросам польско-белорусского пограничья. Или отрывок из книги Витольда Шабловского “Танцующие медведи” (изд-во Corpus) – о мифах болгарских дрессировщиков медведей (а вот рецензия на эту книжку).
- История и художества. Разговор с историком Ольгой Хорошиловой к выходу ее книги “Русские травести в истории, культуре и повседневности” в издательстве “Манн, Иванов и Фербер”. Или фрагмент из книги Марка Годфри “Художник как историк” (изд-ва V-A-C и Artguide Editions) об историческом повороте в искусстве конца 90-х и работе художников с документальной съемкой, архивами и пр.
- Вирусы. Ликбез о вирусах: как их открыли, как с ними бороться и как их использовать. Или отрывок из книги Джона Барри “Испанка. История самой смертоносной пандемии” (изд-во “Альпина Паблишер”).
- Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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