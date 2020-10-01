И чайник шепнул утюгу: “Я дальше идти не могу”

Доброе утро!

Директор департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли России Василий Шпак рассказал журналистам об импортных утюгах со встроенной прослушкой, которые сотрудники ведомства обнаружили на просторах родины. Поэтому уберите свои утюги в кладовку и только потом читайте дальше:

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются. МИД России заявил о переброске сирийских наемников в зону конфликта, мировая пресса – тоже.

Светлана Тихановская начала формировать теневое правительство Беларуси.

Прокуратура в Петербурге требует заблокировать сайт “Российской ЛГБТ-сети”.

Число новых случаев Covid-19 растет в России и по всей Европе. В Чехии и Словакии вводят режим чрезвычайной ситуации.

В Нагорном Карабахе

продолжаются интенсивные обстрелы – по крайней мере, Азербайджан и Армения обвиняют в этом друг друга и предоставляют фотосвидетельства. По словам Баку, Армения за три дня конфликта потеряла 2300 человек убитыми и ранеными. Ереван тоже считает исключительно азербайджанские потери и насчитал 500 военнослужащих, 17 танков и много другой выведенной из строя боевой техники. МИД Армении назвал имя погибшего пилота Су-25, президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в "провокациях" с самолетом.

МИД России пишет в официальном комментарии на сайте о переброске сирийских и ливийских наемников в зону конфликта, но не говорит, какая страна это делает. Корреспонденты самых разных мировых СМИ уже поговорили с наемниками из Идлиба, Африна и других патронируемых Турцией районов на севере Сирии. Ранее о переброске Турцией боевиков заявляла Армения, Ереван также утверждает, что Турция взяла на себя командование операцией.

Грузия на этом фоне предложила провести переговоры в Тбилиси, на что получила решительное “нет” от обеих сторон конфликта. Совет безопасности ООН зовет к миру. Путин и Макрон обсудили разгоревшийся конфликт по телефону. В Москве из программы Московского международного кинофестиваля исключили фильм о Нагорном Карабахе. Чтоб не провоцировать.

Тем крепче партизаны

Сегодня в Брюсселе откроется специальный саммит Евросоюза, отложенный неделю назад из-за карантина председателя Евросовета. Пока Шарль Мишель отсиживался дома, к изначальной повестке – ситуации в Беларуси и отравлению Навального – прибавился еще и карабахский конфликт.

Накануне саммита ЕС Киев объявил, что впредь будет называть Лукашенко Лукашенкой, без указания статуса “президент”. Чем это чревато, довольно интересно объясняет украинский политолог Владимир Фесенко.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская, со своей стороны, начала формировать теневое правительство Беларуси.

В Беларуси продолжаются аресты и задержания:

Студенты вузов в разных городах вышли на сидячую акцию протеста. По меньшей мере трех человек задержали. В некоторых вузах территорию непосредственно перед входом, где рассаживаются студенты, огородили ленточками под предлогом проведения неких невидимых ремонтных работ.

За участие в протестах на 15 суток арестована известная белорусская баскетболистка Елена Левченко. По словам спортивного журналиста Сергея Щурко, который сам только что вышел из изолятора после 15 суток, эффект от этих арестов прямо противоположен интенциям властей: “Работают над созданием коллективов по интересам. Нас и так немало, а делают еще больше”.

В Могилеве на 13 суток арестован журналист, освещавший протестную акцию (причем уже второй раз арестован).

Жена белоруса Павла Пескова, осужденного на три года за участие в столкновении с милицией, говорит, что судья не особо разбиралась в обстоятельствах дела и приговор был известен заранее.

Брестчанин Илья Силич, которому при задержании проломили череп, рассказывает о местных технологиях избиения и заключает: “Я сейчас чувствую себя более свободным, я сейчас понимаю, что ОМОН – это не страшно. Я сейчас понимаю, что мы идем к победе, я понимаю, что власть нас боится”. По его словам, в Бресте следует ждать новой вспышки народного гнева, поскольку там есть еще местный повод для недовольства – строительство аккумуляторного завода.

Начальник сказал

По данным издания “Проект”, всем, кто встречается или может оказаться рядом с Путиным, приходится отбывать строгий карантин: одних отправляют в сочинский пансионат "Дагомыс", других – в комплекс правительственных дач на улице Косыгина в Москве. Некоторым особо приближенным приходится жить прямо в Ново-Огарево. Там же живут телевизионщики, которые снимают встречи Путина. Журналисты президентского пула пишут свои заметки по телетрансляциям. Пресс-секретарь Путина подтвердил, что это так. В бюджете на ближайшие три года заложено почти 82 млрд рублей на обеспечение деятельности Путина.

Удаленные от тела чиновники выступают с разными сенсационными заявлениями:

Минпросвет создаст “свой такой тик-ток” для школьников, который будет учить юных россиян только хорошему.

Минпромторг, помимо утюгов, объявил о “единовременном отказе” иностранных компаний поставлять комплектующие для российских самолетов. Ранее Путин назвал это “хамством на мировом рынке” (дело в санкциях США).

Глава ЦИК Элла Памфилова предложила членам петербургского горизбиркома досрочно сложить полномочия – некоторые уходить отказались. Зато в отставку ушел глава центра информатизации ЦИК – из-за конфуза с капчей, которая не давала скачивать данные с сайта избирательной комиссии.

Новости пенитенциарной системы

Кремль в лице Пескова обещал “внимательно ознакомиться” с делом карельского краеведа Юрия Дмитриева, которому Верховный суд Карелии накануне ужесточил приговор с 3,5 до 13 лет. Сам Юрий Дмитриев в письме правозащитнице Зое Световой говорит, что “ласты склеивать” не собирается. Адвокат Дмитриева обжалует приговор – вот интервью с ним, нетипично краткое и нервное.

В Томске задержали 64-летнего ученого Александра Луканина, его подозревают в передаче неких технологий Китаю.

В Калмыкии задержали всех шестерых бежавших из колонии в Дагестане заключенных.

В Москве задержаны по меньшей мере трое защитников парка в Кунцеве. Против них применили слезоточивый газ. Там пытаются вырубить трехсотлетние дубы, мешающие строительству платной дороги, у строителей при этом нет документов на проведение работ.

Главред Cosmopolitan рассказала, как полицейские в Москве ограбили ее сына-подростка. Отобрали восемь тысяч на репетиторов.

Прокуратура Центрального района Петербурга требует заблокировать сайт "Российской ЛГБТ-сети", потому что там появилась новость об опросе, посвященном травле ЛГБТ-подростков в школе. Ведомство считает, что опрос "внедряет в сознание тех, кто в нем участвует, ЛГБТ-ценности как норму", а "под видом исследования у подрастающего поколения формируются ЛГБТ-ценности" (под каковыми, видимо, подразумевается убежденность в том, что в школе лучше никого не травить).

Интервью с главой архангельского штаба Навального, который якобы распространял порнографию посредством клипа Rammstein, читайте тут.

И вот разговор со школьницей из Красноярска, которую упекли в психушку за то, что она была подписана на сообщество “Колумбайн” в ВК.

Тем временем пандемия

По данным на утро среды, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 8 481 (на 250 больше, чем сутками ранее). Всего заболевших с начала эпидемии 1 миллион 176 тысяч. Число жертв эпидемии достигло к утру среды 20 722 человека (+177 за сутки). За день в Москве скончались еще 24 человека.

Москвичи живут в ожидании новых ограничительных мер (вот разговор с научным журналистом Ириной Якутенко о том, какие из них можно считать оправданными). Запретов на выход из дома и пропусков, похоже, не будет, общепит закрывать тоже никто не хочет, а вот Москонцерт остановил продажу билетов на все октябрьские мероприятия.

Разные европейские страны вводят все новые и новые мягкие ограничения, Меркель призвала немцев готовиться к новой волне, режим чрезвычайного положения введен в Чехии (с понедельника) и Словакии (уже сегодня). Число жертв эпидемии в Бельгии превысило 10 тысяч человек – для страны с населением в 11,5 млн это очень много.

Вокруг света

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего премьера Витольда Фокина из группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Тот говорил, что Россия не участвует в войне. Представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе обвинила Россию в нарушении конфиденциальности и приостановила заседание в среду.

В Украине действует закон, запрещающий близким родственникам становиться помощниками-консультантами депутатов всех уровней – что не мешает как минимум 15 депутатам от правящей партии “Слуга народа” таких помощников иметь. Просто они считают, что избавиться от кумовства в политике нереально, потому что это украинская национальная идея.

В Кыргызстане кандидаты в депутаты пытаются скрывать страшное криминальное прошлое.

И совсем печальная новость: первый в мире человек, вылечившийся от СПИДа после пересадки костного мозга, умер от лейкемии.

Шесть ссылок

К дню переводчика. Многосоставный лонгрид об итальянской литературе – с рассказами о писателях, рекомендациями переводчиков, захватывающими историями и пространными цитатами. Или воспоминания Антона Черного о переводчике Евгении Витковском, которого он называет своим учителем.

Многосоставный лонгрид об итальянской литературе – с рассказами о писателях, рекомендациями переводчиков, захватывающими историями и пространными цитатами. Или воспоминания Антона Черного о переводчике Евгении Витковском, которого он называет своим учителем. История мест. Фрагмент из книги британского военного историка Мунго Мелвина “История Крыма и Севастополя. От Потемкина до наших дней” (изд-во “КоЛибри”). Или отрывок из путеводителя по византийскому Стамбулу, который составил для издательства Corpus историк Сергей Иванов.

Фрагмент из книги британского военного историка Мунго Мелвина “История Крыма и Севастополя. От Потемкина до наших дней” (изд-во “КоЛибри”). Или отрывок из путеводителя по византийскому Стамбулу, который составил для издательства Corpus историк Сергей Иванов. Русские художества. Ликбез искусствоведа Анны Скляревской о русском импрессионизме. Или шесть конструктивистских башен, которые можно обнаружить в разных уголках России.

Ликбез искусствоведа Анны Скляревской о русском импрессионизме. Или шесть конструктивистских башен, которые можно обнаружить в разных уголках России. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок