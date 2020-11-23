На белорусском фронте без перемен

Доброе утро!

В субботу в Грузии прошли первые в ее независимой истории безальтернативные выборы – похоже, в ближайшие дни мы будем наблюдать за новой волной протестов в Тбилиси. В остальном так:

В Беларуси на локальных “Маршах против фашизма” задержаны больше 370 человек. Милиция опять применяла светошумовые гранаты.

В России третий день подряд выявляют больше 24 тысяч новых случаев Covid-19.

В Бишкеке прошел марш против изменения конституции.

Суд в Пенсильвании отклонил требования Трампа о пересчете голосов. Сегодня результаты голосования в штате окончательно утвердят.

“Он вас кинет”

В Минске и других городах Беларуси в воскресенье состоялись “Марши против фашизма”. В Минске отдельные акции проходили в разных районах города, потому что собраться в единую колонну уже невозможно: город заполнен военной техникой, днем были закрыты 12 станций метро, мобильный интернет не работал. В микрорайоне Каменная Горка силовики применили светошумовые гранаты, но несмотря на это, люди не разошлись. Самыми популярными лозунгами были "Протест заглохнет, когда диктатор сдохнет", "Он вас кинет" (кричали силовикам), "Пошел вон, ты и твой ОМОН".

По данным правозащитного центра “Весна”, задержаны свыше 370 человек, среди них по меньшей мере 12 журналистов и два популярных музыканта. Известно о шестерых госпитализированных из отделений милиции.

В субботу люди выстраивались вдоль дорог в цепочки солидарности, женщины собирались небольшими группами. В рамках программы “наведения порядка” в Минске силовики перевели под свой контроль несколько дворовых чатов – аватарки в них сменились на государственный флаг.

Член Координационного совета, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич объявила, что не вернется в Беларусь, пока у власти остается Лукашенко. Вот большое интервью с ней. Здесь белорусский поэт Дмитрий Строцев рассказывает о своем задержании и 13 сутках в изоляторе на Окрестина.

Хроники пандемии

По данным на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 24 581. В Москве выявлено 6575 новых случаев, в Петербурге – 2668. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 2 миллиона 89 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру воскресенья 36 179 человек (+401 за сутки). За день в Москве скончался еще 71 человек. Очередное разъяснение о том, на сколько умножать эту очевидно заниженную статистику, читайте тут.

В Челябинске затопило только что открытую коронавирусную больницу, в Якутии после смерти семи человек, распивавших антисептик для рук, запретили продажу санитайзеров на основе метанола.

Ситуация в Украине близка к критической – вот репортаж из райбольницы в Черновцах, где врачи скоро окажутся перед выбором, кого из пациентов спасать.

Компании-производители вакцины от коронавируса огласили предварительные цены на свои продукты: вакцина от Moderna будет стоить в диапазоне от $25 до $37, Pfizer оценивает свою вакцину в $18 (здесь рассказана история ее создания), российские власти говорят, что Sputnik V будет значительно дешевле.

Лидеры стран G20 в ходе виртуального саммита договорились сотрудничать в борьбе с пандемий. Председатель Си предложил создать международную систему “кодов здоровья”, как в Китае, но никаких подробностей не привел, пугаться пока рано.

Российские будни

В Приморье десятки тысяч человек остаются без тепла и света – полностью подача электричества не восстановится до среды.

В субботу в Хабаровске состоялась 134-я акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, она собрала около 300 человек; после митинга у здания правительства люди прошли маршем по центру города. Полиция снимала происходящее на видео, по меньшей мере одного человека задержали. По данным московской ОНК, у Фургала обнаружено заболевание легких, однако точный диагноз врачи поставить не могут, потому что следователь отказал в проведении комплексного обследования.

Россия запретила въезд 25 британцам в ответ на санкции Лондона в связи с "делом Магнитского"; Путин продлил продуктовое эмбарго для Запада до конца 2021 года.

Человеком, задержанным 11 ноября по обвинению в госизмене, оказался представитель “Аэрофлота” в Лондоне Дмитрий Федоткин. Его подозревают в передаче британской разведке "секретных сведений об общественно-политической ситуации в России", допуска к гостайне у него не было.

Православный олигарх Константин Малофеев, активно поддерживавший пророссийских сепаратистов на востоке Украины, создал общественное движение "Царьград"; в руководство вошли бывший советник Путина Сергей Глазьев и крайне правый философ-евразиец Дугин.

Московские власти планируют установить в центре города памятник Кобзону (потратят 52 миллиона рублей).

Все остальное

В Бишкеке прошел марш против изменения Конституции, в нем участвовали около 500 человек.

Путин объяснил, что не поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США тем, что “просто ждет окончания внутриполитического противостояния”. Окончание близится: суд в Пенсильвании отказал Трампу в пересмотре итогов выборов, сегодня результаты окончательно утвердят.

США тем временем окончательно вышли из Договора по открытому небу.

Шесть ссылок

Мемориальное. Беседа с Анной Глазовой о Пауле Целане, которому сегодня исполняется сто лет. Или философская азбука Юрия Мамлеева – к пятой годовщине со дня его смерти.

Беседа с Анной Глазовой о Пауле Целане, которому сегодня исполняется сто лет. Или философская азбука Юрия Мамлеева – к пятой годовщине со дня его смерти. Далекое. Татьяна Бонч-Осмоловская рассказывает о положении женщин в Древнем Египте и объясняет, почему мы так мало знаем о древнеегипетских интеллектуалках. Или фрагмент из “Сибирских заметок” Ипполита Канарского – скромного чиновника начала XIX века, который делится впечатлениями от дальней поездки (Издательский дом ВШЭ).

Татьяна Бонч-Осмоловская рассказывает о положении женщин в Древнем Египте и объясняет, почему мы так мало знаем о древнеегипетских интеллектуалках. Или фрагмент из “Сибирских заметок” Ипполита Канарского – скромного чиновника начала XIX века, который делится впечатлениями от дальней поездки (Издательский дом ВШЭ). Новейшая история России. Глава из книги Вячеслава Солдатова “Взрыв” (Ridero) – о катастрофе на станции Свердловск-Сортировочный в 1988 году. Или подробный рассказ о том, как травили в этом году ЛГБТ-кинофестиваль “Бок о бок” в Петербурге и что же такого “крамольного” на нем показывали.

Глава из книги Вячеслава Солдатова “Взрыв” (Ridero) – о катастрофе на станции Свердловск-Сортировочный в 1988 году. Или подробный рассказ о том, как травили в этом году ЛГБТ-кинофестиваль “Бок о бок” в Петербурге и что же такого “крамольного” на нем показывали. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок