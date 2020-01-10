Иранская ракета российского производства

Доброе утро!

Верный признак того, что Россия очнулась от праздников: суд вынес “Мемориалу” новый штраф в 300 тысяч рублей и сегодня рассмотрит новый протокол о нарушении. Жизнь вошла в привычную колею. А новости такие:

Украинский боинг был сбит ракетой “земля-воздух” – вероятно, по ошибке. На этой версии настаивают премьеры Канады и Великобритании, а также американские спецслужбы.

В Абхазии сотни протестующих взяли штурмом администрацию президента. Власти заявили о “перевороте”.

Арбитражный суд признал незаконными все постройки для свалки в Шиесе.

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа, Палата общин британского парламента окончательно одобрила законопроект о брекзите.

Все-таки ракета

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил со ссылкой на разведданные, полученные из нескольких источников, что украинский авиалайнер, разбившийся 8 января около Тегерана, был сбит иранской ракетой класса "земля-воздух" – возможно, непреднамеренно. Чуть позже с таким же заявлением выступил премьер Великобритании Борис Джонсон. Ранее ту же причину назвали в Совете национальной безопасности Украины и в правительстве США.

В твиттере появилось видео, на котором снят момент попадания ракеты в пассажирский самолет, – газета New York Times и независимые расследователи из Bellingcat и Conflict Intelligence Team считают его подлинным. Ракета могла быть выпущена из зенитно-ракетного комплекса “Тор” российского производства. Скорее всего, иранская батарея ПВО выпустила ее по ошибке, вызванной ожиданием ответа США на обстрел Ираном американских военных баз в Ираке. Иран продолжает настаивать на версии о возгорании двигателя самолета.

Здесь военный обозреватель Александр Гольц объясняет, почему версия с ракетой представляется ему “в высшей степени вероятной”, тут свои аргументы в пользу этой же версии приводит бывший офицер ракетных войск Владимир Бекиш.

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента Трампа в отношении Ирана. В ходе дебатов демократы возложили на президента США непрямую ответственность за крушение самолета, жертвами которого стали 176 человек. Теперь документ рассмотрят в Сенате.

Самопровозглашенная и так называемые

В самопровозглашенной Абхазии сотни протестующих взяли штурмом администрацию президента. Они требуют отставки Рауля Хаджимбы и проведения новых выборов (Хаджимба был переизбран в сентябре с перевесом чуть больше одного процента). Парламент тоже призвал президента уйти в отставку, однако тот отказался и назвал происходящее “попыткой госпереворота”. Еще одной причиной народного недовольства называют стрельбу в центре Сухуми в конце ноября – одним из ее участников якобы был сотрудник охраны президента.

Российский "Газпром" отказался от претензий на денежную компенсацию за поставки газа на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР". В 2017 году "Газпром" оценивал поставки газа на подконтрольные пророссийским сепаратистам территории более чем в миллиард долларов, компания требовала от Киева выплатить эту сумму.

Россия просыпается

Арбитражный суд Архангельской области признал незаконными все строения в районе станции Шиес, которые за последние месяцы возвели владельцы мусорного полигона, ООО "Технопарк". Судья обязал снести их в течение месяца. Протесты против строительства полигона для московского мусора на станции Шиес не утихают с лета 2018 года.

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал письмо из СИЗО. Он благодарит всех, кто его поддерживает, и просит прощения у родственников жертв. Шамсутдинов пишет, что не видел другого выхода, потому что не мог "дальше терпеть издевательства": “Только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я принес людям и сломал свою жизнь”. “Ведомости” утверждают, что обвиняемым по делу о неуставных отношениях в воинской части, где служил Шамсутдинов, проходит рядовой Рустам Мухатов.

Движение “Матери против политических репрессий” объявило о проведении марша 25 января в центре Москвы.

Ключевой обвиняемый по делу “Сети” Дмитрий Пчелинцев (прокуратура запросила для него 18 лет лишения свободы) дал большое интервью “Новой газете”, в котором назвал имена тех, кто его пытал.

Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере и считающий дело против него сфабрикованным, пообещал прекратить голодовку.

В Госдуму внесен законопроект о блокировке сотовой связи в СИЗО и колониях.

Приключения россиян за границей

В Германии 69-летнего россиянина приговорили к семи годам тюрьмы за экспорт продукции двойного назначения в Россию в обход санкций.

Богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш, старшая дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, получила российское гражданство, чтобы избежать экстрадиции в Анголу, где суд арестовал ее активы и заподозрил в коррупции.

Брекзит, мегзит и Австралия

Палата общин британского парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о Брекзите. Теперь документ поступит на утверждение в Палату лордов. Законопроект предусматривает выход из Евросоюза к 31 января. После этого начнутся переговоры о новом торговом соглашении с Брюсселем, времени на принятие которого может не хватить, поскольку премьер Джонсон отказался продлевать переходный период.

По сообщениям западной прессы, британский принц Гарри и его жена актриса Меган Маркл не обсуждали с Елизаветой II свое решение отказаться от статуса высокопоставленных членов королевской семьи, и семью это решение “разочаровало” и “ранило”. Происходящее получило название “мегзит”.

В Австралии в лесных пожарах погибли более миллиарда животных. Подробнее о крупнейшей в истории континента экологической катастрофе читайте здесь. Сегодня по всей стране пройдут протесты против неадекватной реакции правительства на пожары.

Шесть ссылок

Литературное. Портреты современных американских писателей с русскими корнями, которые никогда не писали по-русски (но продолжают на нем говорить). Или эссе Татьяны Грауз о камне у Мандельштама и Геннадия Айги.

Портреты современных американских писателей с русскими корнями, которые никогда не писали по-русски (но продолжают на нем говорить). Или эссе Татьяны Грауз о камне у Мандельштама и Геннадия Айги. Научное. Юлли Улетова рассказывает об эпитафии длиной в четыре метра в древних Помпеях и объясняет, о ком ее написали. Химик и флейворист Сергей Белков объясняет, из чего складываются ароматы: “Индол ассоциируется с запахом фекалий, но он есть и в жасмине”.

Юлли Улетова рассказывает об эпитафии длиной в четыре метра в древних Помпеях и объясняет, о ком ее написали. Химик и флейворист Сергей Белков объясняет, из чего складываются ароматы: “Индол ассоциируется с запахом фекалий, но он есть и в жасмине”. Архивное. Блестящая статья Михаила Золотоносова о Путине, написанная 20 лет назад. Или фрагмент из “Писем к ближним” журналиста суворинского “Нового времени” Михаила Меньшикова, в котором он размышляет о телеграфе, “всемирном сборе народов” и отчаянном одиночестве человека (получилось вполне пророчески).

Искренне Ваши,

Семь Сорок