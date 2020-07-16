У всех есть алиби, но не перед кем отвечать

Доброе утро!

Российская Госдума одобрила во втором чтении поправки к избирательному законодательству, позволяющие растягивать выборы разных уровней на три дня. Под практику “всенародного одобрения” подводится законодательный базис, и нечего протестовать:

В Москве на акции против поправок к российской Конституции задержаны больше 140 человек. В Петербурге акция прошла без вмешательства полиции.

В Минске ОМОН задерживал людей, стоявших в очереди, чтобы подать жалобы в ЦИК.

В Хабаровске продолжились акции в поддержку арестованного губернатора Фургала. Сам он о них не знает.

Хакеры взломали твиттеры известных американских бизнесменов и политиков, но аккаунт Трампа не пострадал.

Подписались и пошли – до автозака

Вечером в среду в Москве и Петербурге собирали подписи для подачи коллективного иска об отмене поправок к Конституции, “всенародно одобренных” в ходе диковинной процедуры в разгар пандемии. В Москве акция вылилась в стихийное шествие, участников которого очень жестко стала забирать полиция. По данным МВД, задержаны более 130 человек, по данным сайта ОВД-инфо – 147. Среди них несовершеннолетние, журналисты, муниципальный депутат Юлия Галямина с дочерью. Вот репортаж обо всем этом.

В Петербурге подписи пришли поставить несколько тысяч человек. Очередь растянулась почти на два километра, полиция не вмешивалась.

Задержать всю очередь

В Минске около двух тысяч человек выстроились в очередь перед зданием ЦИК Беларуси, чтобы подать жалобу на отказ зарегистрировать главных оппонентов Лукашенко на президентских выборах – экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико и основателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало. Жалобу о нарушении избирательного законодательства накануне подготовил предвыборный штаб Бабарико. Обозрев очередь, в ЦИК объявили, что в дальнейшем жалобы будут приниматься только по почте. После закрытия комиссии ОМОН стал задерживать тех, до кого очередь не дошла. Проспект Независимости был перекрыт, ближайшие станции метро – закрыты. Здесь ситуацию в Беларуси комментирует журналист и медиаэксперт Франак Вячорка (только видео).

В связи с прошедшими во вторник акциями протеста, закончившихся задержанием около 300 человек по всей Беларуси, возбуждено уголовное дело. В Белгазпромбанке арестован счет жены замминистра финансов России Андрея Круглова.

Опубликованы декларации кандидатов в президенты Беларуси: у Лукашенко имущества нет. Здесь зарегистрированные кандидаты рассказывают, зачем они пошли на выборы.

Российский политический сыск

В Архангельске состоялся военный суд по иску сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова о его переводе на отдаленную военную базу на Новой Земле. Шаведдинова похитили в Москве в конце декабря 2019 года и отправили в армию – сначала в обычный гарнизон на Новой Земле, а потом в совсем глухие снега. Судья признал перевод Шаведдинова в снега законным. Шаведдинов рассказал, как он живет “в бочке” рядом с ядерным полигоном, пьет растопленный снег и отгоняет белого медведя. В суде Шаведдинов произнес пламенную речь, в которой назвал свой перевод на отдаленную базу “политической ссылкой” и подчеркнул, что таким образом в политику вовлекается армия.

Суды в Москве выносят штрафы участникам одиночных пикетов в поддержку журналиста Ильи Азара, получившего 15 суток ареста за одиночный пикет в поддержку основателя паблика “Омбудсмен полиции”. Муниципальный депутат Юлия Галямина оштрафована на 200 тысяч рублей, главред “Медиазоны” Сергей Смирнов – на 15 тысяч.

В Петербурге активист Павел Иванкин получил пять суток ареста за мартовский одиночный пикет против поправок к Конституции. Он стоял с плакатом "Менять нужно не Конституцию, а президента, который врет нам уже 20 лет"; в плакате суд разглядел “экстремистский характер”.

Жителя Омска суд оштрафовал на 350 тысяч рублей за коммент в ВК про взрыв в приемной архангельского управления ФСБ в 2017 году (“оправдание терроризма”).

В Воронежской области проведено 110 обысков у Свидетелей Иеговы за один день.

Журналист Иван Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его полицейским. Если иск будет удовлетворен, деньги уйдут на благотворительность.

Сегодня суд в Москве рассмотрит апелляцию на арест журналиста Ивана Сафронова – его обвиняют в госизмене и передаче каких-то данных чешским спецслужбам. Здесь рассказывается, кого чаще всего судят в России по статье о госизмене, а здесь – разговор с журналистом Игорем Рудниковым об условиях содержания в изоляторе “Лефортово”, где сидит Сафронов (Рудников сидел в “Лефортово” в 2017 и 2018 годах, дело против него развалилось в суде).

В Хабаровске в среду прошла новая акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Сам Фургал о выступлениях жителей края не знает: членам ОНК, посещающим его в СИЗО, запретили рассказывать ему об этом. На митинге в среду полиция раздавала участникам медицинские маски, а информационный центр по борьбе с эпидемией сообщил из Москвы, что из всех регионов России только в Хабаровском крае наблюдается “тенденция постоянного увеличения заболеваемости” (на самом деле Хабаровский край не входит в лидеры ни по числу заболевших, ни по темпам прироста новых случаев).

Тем временем эпидемия

По официальным данным на утро среды, в России выявлено 6422 новых случая Covid-19 (это больше, чем днем ранее). За сутки умерли 156 человек, общее число жертв эпидемии составляло на утро среды 11 770, за день в Москве скончались еще 24 человека. Общее число инфицированных за весь период эпидемии превысило 746 тысяч. Вице-премьер Голикова говорит, что на лечение пациентов с Covid-19 уже потрачено 40 млрд рублей. С сегодняшнего дня в Москве начинается бесплатное тестирование всех желающих.

Россия стремится возобновить транспортное сообщение хоть с кем-нибудь. Достигнута договоренность с Турцией, но без конкретных дат. Беларусь отменила обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из России.

Крайне сложной остается ситуация в странах Центральной Азии: вот репортаж из моргов региона, здесь рассказы молодых казахстанских врачей. Коронавируса официально нет только в Туркменистане – миссия ВОЗ побывала в стране и в крайне осторожных выражениях посоветовала властям действовать так, как будто он есть. Президент Туркменистана послушался и отправился на рыбалку в маске и перчатках (но как бы не из-за коронавируса, а из-за пыли).

Экономическое (или политическое?)

"Ростех" и ФСИН попросили у Путина 5,8 млрд рублей на цифровизацию тюрем. Собираются создать единую государственную информационную систему, которая снизит коррупцию и "минимизирует манипулирование НКО информацией об условиях содержания осужденных".

Дочь пресс-секретаря Путина Лиза Пескова регистрирует торговый знак Visit Moscow под логотипом, который давно использует мэрия Москвы.

По делу о картельном сговоре отправлен под домашний арест топ-менеджер “Почты России”. В сговоре якобы участвовали крупнейшие в стране IT-поставщики.

Госдума запретила иностранцам работать гидами в России (пока только в первом чтении, но забота о туристах проявлена своевременно – когда их нет).

Apple выиграла в высшем суде Евросоюза в Люксембурге дело о взыскании с нее штрафа в €13 млрд. Решение Еврокомиссии о переводе этой суммы в бюджет Ирландии отменено (у Ирландии с Apple было особое соглашение о налоговых льготах, заключенное в эпоху седой древности – в 1991 году).

США расширили санкционный список, связанный с Евгением Пригожиным. Среди компаний, попавших под ограничения – петербургская "М Инвест", одна компания из Судана, одна из Китая и две из Гонконга. Пригожина в США считают организатором вмешательства в президентские выборы 2016 года, поскольку он финансирует петербургскую “фабрику троллей”.

Война

В ночь на среду в Баку – на фоне обострения конфликта с Арменией – прошли митинги с лозунгами "Карабах наш!", "Солдаты, вперед!" и требованиями всеобщей мобилизации. Почему это крайне тревожный знак, эксперты объясняют здесь.

Кибервойна. Хакеры взломали твиттер-аккаунты американских богачей и политиков: Илона Маска, Билла Гейтса, Майкла Блумберга, Джо Байдена. Во взломанных аккаунтах появились твиты с призывом присылать биткоины на определенные кошельки и обещанием вернуть криптовалюту в двойном размере. Многие послали. Твиттер президента Трампа не пострадал.

Хакеры взломали твиттер-аккаунты американских богачей и политиков: Илона Маска, Билла Гейтса, Майкла Блумберга, Джо Байдена. Во взломанных аккаунтах появились твиты с призывом присылать биткоины на определенные кошельки и обещанием вернуть криптовалюту в двойном размере. Многие послали. Твиттер президента Трампа не пострадал. Войны за нравственность. К обсуждению харассмента и домогательств со стороны “сотрудников либеральных медиа” подключились российские телеканалы. Туда лучше не заглядывать, но вот комментарии серьезных ученых о том, что вообще происходит (спойлер: общий кризис политики идентичности – “каждый украл себе железную дверь, сидит и не знает, что делать теперь”).

Шесть ссылок

Кино. (1) Путеводитель по фильмам Бергмана от киноведа Всеволода Коршунова. (2) Отрывок из книги Анастасии Архиповой и Екатерины Неклюдовой “Эпоха сериалов” (изд-во “РИПОЛ классик”). (3) Разговор с киноведом и архивистом Петром Багровым о хранении кинопленок и важности этого дела в эпоху масштабной идеологической ревизии всего и вся.

(1) Путеводитель по фильмам Бергмана от киноведа Всеволода Коршунова. (2) Отрывок из книги Анастасии Архиповой и Екатерины Неклюдовой “Эпоха сериалов” (изд-во “РИПОЛ классик”). (3) Разговор с киноведом и архивистом Петром Багровым о хранении кинопленок и важности этого дела в эпоху масштабной идеологической ревизии всего и вся. Чума, холера, корона. (1) Современная география чумы и причины живучести этой болезни. (2) Рассказ о том, как Маяковский с Лилей Брик пережидали холеру на даче в Левашово под Петербургом. (3) Панорамы Москвы в разгар нынешней эпидемии коронавируса в фотографиях Сергея Пономарева.

(1) Современная география чумы и причины живучести этой болезни. (2) Рассказ о том, как Маяковский с Лилей Брик пережидали холеру на даче в Левашово под Петербургом. (3) Панорамы Москвы в разгар нынешней эпидемии коронавируса в фотографиях Сергея Пономарева. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок