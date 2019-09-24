В мире все иррационально

Доброе утро!

“Есть за границей контора Кука” – больше нет, а о причинах разорения старейшей в Великобритании туристической компании (ей было 178 лет) хорошо рассказано здесь. В остальном так:

Совет по правам человека при Путине направил прокурору Москвы рекомендацию отменить приговоры Павлу Устинову и Константину Котову. Однако дело о “массовых беспорядках” продолжают расследовать.

Часть спутников шамана Габышева продолжают свой путь в Москву.

Олег Сенцов готов пожать руку Путину, если это потребуется для освобождения политзаключенных.

Школьница из Швеции Грета Тунберг отругала с трибуны ООН мировых лидеров.

“Московское дело” живет

Совет по правам человека при президенте России рекомендовал прокурору Москвы отменить приговоры осужденным Константину Котову и Павлу Устинову. В случае Котова суд, по мнению СПЧ, не учел позицию Конституционного суда о применении “дадинской статьи”, в обоих случаях суд не обеспечил соревновательность процесса. Созрели и академики: более 50 членов клуба "1 июля", в который входят академики, членкорры и профессора Российской академии наук, распространили заявление "О недопустимости репрессий и неправедного суда".

Тем не менее, разные источники утверждают, что власти не собираются идти на дальнейшие уступки. Защита Кирилла Жукова и Евгения Коваленко, приговоренных за “применение насилия по отношению к представителю власти” к трем и трем с половиной годам соответственно, опасается, что им предъявят новые обвинения как раз по делу о “массовых беспорядках”. Соответствующие допросы уже запланированы. Здесь перечислены все осужденные и подследственные в рамках этого дела. Источник, близкий к ФСБ, говорит, что смягчить приговоры могут только людям, чье преследование вызывает массовые протесты.

Меры принимаются

Продолжаются разнообразные действия с задержанными на летних митингах в Москве: “Госуслуги” прислали матери 17-летней активистки Ольги Мисик сообщение о штрафе за участие ее дочери в митинге за три часа до начала рассмотрения дела в суде; полиция второй раз переписывает протокол на Илью Азара за шествие 31 августа; студента МГУ вызвали на профилактическую беседу в военкомат из-за задержания на акции 27 июля.

Сорвана пятая лекция из “большого тура” либертарианца Михаила Светова – на этот раз в Орле.

Несовершеннолетних учащихся Чебоксарского электромеханического колледжа заставляют подписывать внутренний документ, запрещающий им участвовать в митингах под угрозой отчисления. Случаев такого рода много в разных регионах, и профсоюз “Альянс учителей”, созданный командой Навального, будет жаловаться в прокуратуру на политизацию школы.

В Омске прошли обыски у координатора штаба Навального Ольги Картавцевой – она только что вернулась домой из Петербурга, где помогала с наблюдением на выборах.

О выборах

В Петербурге подвели предварительные итоги муниципальных выборов, но суды в связи с нарушениями будут идти еще долго, подано 108 заявлений (и, как показывает практика, судьи в городе не всегда становятся на сторону власти). Вот интересные монологи троих участников этих выборов – двое не смогли защитить свою победу от “пересчетов”, одна смогла. Возможно, на следующих выборах в Петербурге подтасовывать смогут без мордобоя: глава ЦИК анонсировала продолжение эксперимента с электронным голосованием.

“Нормальный совершенно синкретизм”

Суд в Петербурге продлил на 72 часа задержание активиста “АгитРоссии” по делу о фотографиях Путина и других официальных лиц на могильных крестах.

Глава Бурятии Алексей Цыденов высказался о ситуации в Улан-Удэ: митинги в городе организовали провокаторы, блогера Баирова задержали, потому что он сидел пьяным в угнанной машине, а шаман Габышев (из-за задержания сторонника которого все началось) – это “бизнес” неизвестного “вора” с восемью судимостями.

“Неизвестный вор с восемью судимостями” – это “правое крыло” шамана Женя Ворон. Он с группой товарищей откололся от основного отряда, который вроде бы продолжает движение в сторону Москвы.

Религиовед Борис Фаликов объясняет повышенный интерес к шаману и прочим чудесам очень просто: “В современном мире всё стало так иррационально, что и ответы на эти проблемы люди начинают искать в области иррационального”. Плюс сказывается отсутствие рациональных каналов трансляции недовольства.

Вот еще хороший разговор с новосибирским художником Константином Еременко, который уже вывесил в фейсбуке икону шамана Габышева и очень расстроен его насильственным возвращением в Якутск.

Российское народнохозяйственное

Россия профинансирует модернизацию армии Абхазии; у главы администрации президента Антона Вайно и его родственников обнаружилось очень много очень дорогой недвижимости; знаменитая “амнистия капитала” обернулась ловушкой по меньшей мере для одного из подавших такую декларацию: ФСБ использует ее как доказательство в уголовном деле, хотя специально принятый закон об амнистии это прямо запрещает; закупленного российским правительством препарата от судорог “Фризиум” так нигде и нет.

Вокруг света

Россия–Украина. Олег Сенцов, освобожденный при обмене заключенными между Москвой и Киевом, говорит в интервью, что готов пожать руку Путину, если это поспособствует освобождению политзаключенных. Украинская делегация в ПАСЕ жать руки россиянам не готова, и поэтому официально объявила, что пропустит осеннюю сессию в связи с возвращением российской делегации.

Олег Сенцов, освобожденный при обмене заключенными между Москвой и Киевом, говорит в интервью, что готов пожать руку Путину, если это поспособствует освобождению политзаключенных. Украинская делегация в ПАСЕ жать руки россиянам не готова, и поэтому официально объявила, что пропустит осеннюю сессию в связи с возвращением российской делегации. Казахстан. Министр внутренних дел объявил, что задержанных в ходе субботних акций протеста в разных городах страны было не 50, а 100, 15 из них привлекли к административной ответственности. Вот тут все, что нужно знать об этих акциях, даже интервью с изгнанным из Казахстана оппозиционным политиком Аблязовым.

Министр внутренних дел объявил, что задержанных в ходе субботних акций протеста в разных городах страны было не 50, а 100, 15 из них привлекли к административной ответственности. Вот тут все, что нужно знать об этих акциях, даже интервью с изгнанным из Казахстана оппозиционным политиком Аблязовым. На климатическом саммите , проходящем в Нью-Йорке, выступила шведская школьница Грета Тунберг – точнее, с религиозным пылом и слезами в голосе обвинила мировой истеблишмент в жадности и равнодушии к судьбам планеты. Россия на фоне саммита присоединилась к Парижскому климатическому соглашению 2015 года. Президент США тоже пришел на саммит – но не для того, чтобы послушать Тунберг, а чтобы рассказать журналистам, что на Зеленского он не давил, и встретиться в кулуарах с Ангелой Меркель. Впрочем, он все-таки попал в один кадр со шведской школьницей, и он стал вирусным.

, проходящем в Нью-Йорке, выступила шведская школьница Грета Тунберг – точнее, с религиозным пылом и слезами в голосе обвинила мировой истеблишмент в жадности и равнодушии к судьбам планеты. Россия на фоне саммита присоединилась к Парижскому климатическому соглашению 2015 года. Президент США тоже пришел на саммит – но не для того, чтобы послушать Тунберг, а чтобы рассказать журналистам, что на Зеленского он не давил, и встретиться в кулуарах с Ангелой Меркель. Впрочем, он все-таки попал в один кадр со шведской школьницей, и он стал вирусным. Общее горе. Человечество вскоре может лишиться дешевых бананов – их поразил страшный грибок, а новый, устойчивый к нему сорт, еще не придумали.

Шесть ссылок

Искусство. Статья-воспоминание Александра Ласкина о Михаиле Карасике (1953–2017) – петербургском художнике и знатоке печатной графики, всю жизнь ее коллекционировавшего. Или очень занимательный разговор Нади Плунгян с художником Владимиром Потаповым – апологетом живописи он был всегда, а теперь еще и занялся исторической живописью, этот консервативный поворот и обсуждается.

Статья-воспоминание Александра Ласкина о Михаиле Карасике (1953–2017) – петербургском художнике и знатоке печатной графики, всю жизнь ее коллекционировавшего. Или очень занимательный разговор Нади Плунгян с художником Владимиром Потаповым – апологетом живописи он был всегда, а теперь еще и занялся исторической живописью, этот консервативный поворот и обсуждается. История. Лекция история Андрея Маркевича о том, как экономика Российской империи повлияла на события 1917 года. Или рассказ о том, как архангельские ученые добились восстановления мемориала расстрелянным в 1920–1930 годах в городском районе Мхи.

Лекция история Андрея Маркевича о том, как экономика Российской империи повлияла на события 1917 года. Или рассказ о том, как архангельские ученые добились восстановления мемориала расстрелянным в 1920–1930 годах в городском районе Мхи. Разговоры с учеными. Интервью с психоаналитиком Михаилом Страховым об истории московского психоанализа и особенностях работы в нынешних условиях. Или беседа Ольги Здравомысловой и Анны Ривиной о домашнем насилии, абортах, феминизме и российском законодательстве.

Искренне Ваши,

Семь Сорок