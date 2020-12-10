Доброе утро!

В Охотском море примерно в 20 км от Магадана после смерти двух последних постоянных жителей появился необитаемый остров Недоразумения. Хорошее название – к чему ни приложи, подходит:

Мэрия Москвы упустила в открытый доступ данные 300 тысяч переболевших Covid-19. Из Европейского агентства лекарственных средств похищены данные о вакцинах.

Банк друга Путина Юрия Ковальчука зарабатывает 2 миллиарда рублей в год на платежах населения за ЖКХ.

Госдума продолжает одобрять все внесенные законопроекты. Теперь Путину и Медведеву окончательно можно совершать уголовные преступления.

Беларусь в очередной раз объявила о запрете на выезд из Беларуси.

Хроники пандемии

По данным на утро среды, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России остался на прежнем уровне и составил 26 190. В Москве выявлено 5145 новых случаев, в Петербурге – 3761, в Подмосковье – 1372. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 2 миллиона 541 тысячу. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру среды 44 718 человек (+559 за сутки). За день в Москве скончались еще 74 человека.

В открытом доступе в интернете обнаружились данные 300 тысяч москвичей, переболевших Covid-19 (это чуть меньше половины всех переболевших в городе). Журналисты уже убедились, что данные подлинные, а заодно показали, что официальная статистика заболеваемости занижалась. Мэрии пришлось признать, что ни о каком взломе речи нет – незапароленные файлы тупо лежали в Google Drive.

Издание “Медиазона” подала в суд на прокуратуру и Роскомнадзор, требующих удалить расследование о распространении эпидемии в структуре ФСИН. Материал был опубликован 16 ноября, к 8 декабря с ним ознакомился недремлющий Роскомнадзор.

В Петербурге продолжаются бои между ресторанами и мэрией – в ночь с 8 на 9 декабря объединенные силы Следственного комитета, Росгвардии, полиции и Роспотребнадзора провели ночной рейд по барам. По меньшей мере в одном из них всех посетителей и сотрудников уложили лицом в пол, некоторых били ногами и дубинками, перешагивали через всех. Когда рестораторы возмутились, вице-губернатор Елин назвал насилие “обязанностью” полиции. За рестораторов, правда, вступился Евгений Пригожин, а в роли посредника на переговорах выступил главный прокурор города. Но два уголовных дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (до шести лет колонии) уже возбуждены. Кроме того, перед показами “Артдокфеста” Роспотребнадзор закрыл кинотеатр “Англетер”, где они должны были проходить (по официальной версии – из-за того, что там накануне проводили частную вечеринку).

На Кубани для пресечения народных гуляний в новогодние праздники привлекут 7,5 тысяч казаков (что, кажется, само по себе уже народное гуляние).

В российских регионах началась вакцинация, ну то есть как началась – на всю Башкирию имеется 950 упаковок вакцины. В северных регионах России вакцины тоже нет (вот обзор), за исключением Петербурга и Калининграда (там можно еще и поучаствовать в испытаниях векторовской "ЭпиВакКороны"). В Калининграде, впрочем, совсем другие сложности – там не хватает мест в больницах и гробов в похоронных бюро.

Что касается Дальнего Востока, то вот репортаж из ковидного отделения Центральной городской больницы Дальнегорска: под ковид там переоборудуют психиатрическое отделение – поскольку переоборудуют, то там нет отопления (ведутся работы), а поскольку это психиатрическое отделение, то розеток и дверей в палатах тоже нет, обогреватель включить нельзя. Но пациенты с коронавирусной пневмонией уже есть, и они мерзнут. Вряд ли самоубийства пациентов ковидных больниц следует объяснять исключительно тем, что болезнь часто сопровождается депрессией.

Несмотря на нехватку “Спутника V” внутри страны, Россия усиленно продвигает ее за рубежом. Турция, правда, отказалась от покупки, но российская сторона еще надеется, что ее можно будет переубедить в ходе переговоров. Аргентина планирует закупить 25 млн доз “Спутника V”, но это жутко возмущает оппозицию, и у нее есть для этого некоторые основания – например, тайный формат переговоров о закупке. Но главная тайна российской вакцины – сколько дней нельзя пить – наконец раскрыта.

Когда начнется массовая вакцинация в Европе, до сих пор неясно, зато стало понятно, что из Европейского агентства по лекарственным средствам хакеры похитили данные об ободряемых этим агентством вакцинах.

Украина, не надеясь получить вакцину в ближайшем будущем, объявила о введении локдауна с 8 по 24 января.

Усталый принтер и вокруг него

Российская Госдума продолжает одобрять всё в нее внесенное:

В первом чтении одобрены ужесточение правил проведения митингов (в очереди на одиночный пикет теперь стоять нельзя, потому что это митинг) и блокировка интернет-платформ, “цензурирующих российские СМИ” (законопроект появился на волне недовольства ютьюбом).

В третьем, окончательном чтении приняты гарантии неприкосновенности для бывших президентов, в том числе разрешающие им безнаказанно совершать преступления и после ухода с высокого поста. Кроме того, действующий президент получил право назначать до 30 членов Совета Федерации, причем семерых из них – пожизненно.

В текущей российской политике сенаторы особой роли не играют. Если верить свежему расследованию “Проекта”, вторую роль в России сейчас играет друг Путина Юрий Ковальчук: он держит банк “Россия”, который канализирует в том числе и личные деньги президента, контролирует все крупные российские медиа, трудоустраивает близких подруг Путина и заботится о продлении жизни правящей прослойки (с помощью дочери Путина). Всю эту деятельность хотя бы частично финансируют простые люди: не менее двух миллиардов рублей в год банк “Россия” зарабатывает на процентах от платежей за услуги ЖКХ (группу “Интер РАО”, объединяющую многих поставщиков этих услуг, возглавляет сын Юрия Ковальчука Борис). Вот интервью с одним из авторов расследования Михаилом Рубиным.

Прочее российское

Вестник мошенничества: под домашний арест помещена топ-менеджер “Ростеха”; по делу об откатах задержан бывший начальник нижегородской ФСИН; в Росгвардии выявлены хищения на 700 млн рублей (подозревают бывшего зама Золотова).

В Дагестане уволили пятерых полицейских, вступившихся за начальника, которого недавно обвинили в причастности к терактам в московском метро в 2010 году.

Наказания и вознаграждения: на Кубани продолжается судебная кампания против местных активистов – их судят за репосты новостей “МБХ-Медиа” (история на самом деле дикая и рассказана хорошо, почитайте); зато бывшая глава Мосгорсуда Ольга Егорова стала советницей Собянина по связи с судами (хотя в теории суды не должны быть ни с кем связаны).

Но есть и такое:

Любовь Соболь выиграла суд с пригожинским “Московским школьником”, Мосгорсуд признал компанию виновной в заражении детей дизентерией в 2017 году. Тяжба длилась полтора года, вот разговор с Соболь на эту тему.

Обязательную предустановку российских приложений на телефоны отложили до 1 апреля.

Вырубка флага из-подо льда продолжается

Беларусь в очередной раз объявила о закрытии наземных границ из-за эпидемии коронавируса. Он должен вступить в силу через 10 дней.

Лукашенко придумал новую версию конституционной реформы – теперь он хочет созвать Всебелорусское собрание и наделить его конституционными полномочиями. “Он хаотически ищет формулу сохранения власти”, – объясняет идею Лукашенко белорусский политолог Павел Усов.

У политзаключенной Марии Колесниковой, сидящей в тюрьме в Жодино, отобрали книги – на том основании, что они “не способствуют воспитанию задержанного”. О содержании арестованных по административным статьям здесь рассказывает освободившийся после 15 суток Игорь Ильяш: “Через несколько дней ты понимаешь, что находишься в каком-то дурмане из-за отсутствия движения, из-за сырости постоянной и отсутствия свежего воздуха”. О том, что чувствуют родственники политзаключенных, рассказывает жена Павла Северинца (он сидит с мая): “Письма приходят раз в неделю, два раза в неделю, могут реже, могут чаще. Я не знаю, от чего это зависит”. (Бывает, что задержанных отпускают – в Витебске суд не стал арестовывать двух священников, которые “молились за народ Беларуси”).

В Литве генпрокуратура начала досудебное расследование преступлений против человечности по жалобе гражданина Беларуси Максима Хорошина (после задержания его избили до состояния шока). К преступлениям такого рода может применяться универсальная юрисдикция.

В остальном все по-прежнему: окончательно заблокированы ресурсы Mediazona.by и kyky.by (сооснователь kyky.by находится под арестом), чемпиона мира по самбо Степана Попова уволили из центра олимпийской подготовки, несколько продуктовых магазинов закрыли из-за отсутствия над входом официального красно-зеленого флага, а неофициальный бело-красно-белый флаг коммунальщики продолжают вырубать из-подо льда (нет, это не шутка).

Все остальное

В Дании гражданину России предъявлены обвинения в шпионаже (это часть более широкого расследования о российском влиянии).

По данным МИД Украины, Иран не собирается выплачивать компенсации семьям экипажа “Боинга”, по ошибке сбитого иранскими военными – эти расходы в бюджет не заложены.

Во Франции задержаны пятеро чеченцев, подозреваемых в причастности к убийству учителя Самюэля Пати.

Власти США наложили санкции на экс-замглавы таможни Кыргызстана Раимбека Матраимова.

Федеральная торговая комиссия США (FTC) подала антимонопольный иск против Facebook – от компании требуют продать Instagram и WhatsApp.

Шесть ссылок

Женщины. Отрывок из книги Ганса фон Цвидинека “Мария Терезия. Политический портрет” (изд-во “Евразия”). Или рассказ о жизни геолога Ларисы Попугаевой, которая открыла алмазное месторождение в Якутии, но ничего, кроме предательств и поломанной карьеры, за это не получила.

Отрывок из книги Ганса фон Цвидинека “Мария Терезия. Политический портрет” (изд-во “Евразия”). Или рассказ о жизни геолога Ларисы Попугаевой, которая открыла алмазное месторождение в Якутии, но ничего, кроме предательств и поломанной карьеры, за это не получила. Пацаны. Фрагмент из книги Роберта Гареева “Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х” (изд-во Individuum) – о “понятиях”; и разговор с автором, который сам в юности принадлежал к пацанской группировке.

Фрагмент из книги Роберта Гареева “Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х” (изд-во Individuum) – о “понятиях”; и разговор с автором, который сам в юности принадлежал к пацанской группировке. Будущее. Рассказ об эволюции, которую проделал человек со времен Дарвина, и сценарии неизбежной гибели всего живого на Земле примерно через миллиард лет.

Рассказ об эволюции, которую проделал человек со времен Дарвина, и сценарии неизбежной гибели всего живого на Земле примерно через миллиард лет. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок