Кадыров повторил для слабослышащих

Доброе утро!

Министерство культуры России вынесло на общественное обсуждение проект указа Путина “Основы ‎государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей”. В нем перечислены традиционные ценности (например, “приоритет духовного над материальным”, “крепкая семья”, “историческая память”) и ценности чуждые, как то: “отрицание идеалов позитивного вклада России в мировую историю”, “культ безнравственности”, “отрицание идеалов продолжения рода”. Перечислены также угрозы традиционным ценностям (“действия США”, “действия союзников США”, “реформы в области образования”) и разъяснены негативный и позитивный сценарии. Под сенью духовно-нравственных ценностей происходит следующее:

Рамзан Кадыров назвал террористами главу “Комитета против пыток” Игоря Каляпина и журналистку “Новой газеты” Елену Милашину. Песков считает, что это “частное мнение” главы Чечни.

Адвокатов не пустили к арестованной в Грозном жене судьи Янгулбаева.

НАТО объявило о переброске кораблей и истребителей в Восточную Европу из-за напряженности вокруг Украины.

В России вновь выявлено рекордное число новых случаев COVID-19 с начала пандемии – больше 65 тысяч.

Полигон Чечня

В своем новом телеграм-выступлении глава Чечни Рамзан Кадыров назвал террористами главу “Комитета против пыток” Игоря Каляпина и журналистку “Новой газеты” Елену Милашину и призвал российские правоохранительные органы задержать их. Затем Кадыров напомнил, что семья Янгулбаевых будет найдена и задержана, а в случае сопротивления – “уничтожена”. “Повторяю для слабослышащих: все будет согласно закону”, – завершил свой пост глава Чечни.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что предпочел бы не комментировать эти заявления Кадырова, но под напором журналистов все же объяснил, что глава Чечни имеет право выражать свое личное мнение. “Здесь все-таки мы должны основываться на том, что мы живем в правовом государстве”, – заключил Песков.

“Новая газета” выступила с заявлением, в котором настаивает, что реагировать на подобные заявления главы региона (и по совместительству – генерала МВД) – обязанность федерального центра. Юристы издания обратятся в Следственный комитет. Глава Союза журналистов Москвы и член Совета по правам человека при Путине Павел Гусев тоже ждет реакции Кремля, поскольку в словах Кадырова содержится явная и реальная угроза. Сам Игорь Каляпин, тоже член СПЧ при Путине, реагировать на слова Кадырова никак не собирается: “Кадыров единственный человек в Российской Федерации, который может ляпнуть что-нибудь – и ему за это ничего не будет”, – говорит Каляпин.

О судьбе Заремы Мусаевой – жены судьи Сайди Янгулбаева и матери юриста “Комитета против пыток” Абубакара Янгулбаева – по-прежнему ничего не известно. По словам чеченских чиновников, она отбывает административный арест в Грозном, но адвокатов к ней не пустили. Здесь об этом рассказывает Абубакар Янгулбаев.

Кадыров на этом не замолчал, а выступил в прямом эфире в инстаграме своего помощника: сначала сделал громкое заявление о том, что Чечня “без России не выживет”, потому что федеральное правительство выделяет “на содержание народа Чечни” 300 млрд рублей в год (в российском бюджете указаны 33,5 млрд, но лишний ноль для красного словца не помешает), потом сказал, что если бы он “был вместо президента”, то уже направил бы войска в Украину, и только потом продолжил поносить Янгулбаевых, подтвердив, что 2015 году сыновей судьи уже привозили к руководству республики на разборку по поводу их критических высказываний. Единственное расхождение в версиях Кадырова и Янгулбаевых состоит в том, что судья утверждает, что его сыновей избивали Кадыров и его ближайшее окружение, а Кадыров – что сыновей бил сам судья Янгулбаев. Такие тонкости.

Семья Янгулбаевых – не единственный враг официального Грозного: эмигрировавшему в Турцию блогеру Хасану Халитову пригрозили опубликовать фотографию его обнаженной сестры, если он не прекратит критиковать чеченские власти, а в отношении блогера Ислама Белокиева, с детства живущего в Европе и ведущего канал на YouTube, возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма – вот разговор с ним. Белокиев, как и ранее Янгулбаев, подчеркивает: “Чечня была и остается полигоном, на котором тестируются методы подавления воли и достоинства”.

В других регионах России

В Калужской области возбуждено уголовное дело из-за смерти заключенного в медсанчасти колонии №3. По данным правозащитного проекта Gulagu.net, погибший – 34-летний Михаил Смирнов – открыто выступал против избиений и пыток, которые начал применять новый начальник колонии Павел Рыженков (сейчас его отстранили от должности).

Российские НКО сообщили Совету Европы о неисполнении решения ЕСПЧ о свободе собраний в России: в их докладе отмечается рост числа административных дел по статьям о митингах (с 13,7 тысячи в 2020 году до 16 тысяч – в 2021-м) и массовое возбуждение уголовных дел в отношении участников митингов в поддержку Навального (таких дел 170).

В Махачкале задержали учредителя газеты “Черновик” во время пикета в поддержку журналиста Гаджиева, сидящего в СИЗО с 2019 года.

Московский гарнизонный военный суд приговорил восьмерых бывших сотрудников ФСБ и других правоохранительных ведомств к срокам от восьми до десяти лет за то, что они – под видом спецоперации – отобрали у бизнесмена 136 млн рублей, которые тот собирался обменять в банке на доллары.

Суд в Москве приговорил восьмерых предполагаемых участников “московской ячейки” исламского движения "Хизб ут-Тахрир" к срокам от 11 до 18 лет строгого режима. Всех подсудимых суд признал виновными в создании террористической организации и участии в ней. Сами они вину не признали.

“Вторая Чечня”

НАТО объявило о переброске кораблей и истребителей в Восточную Европу в связи с напряженностью вокруг Украины. В США 8,5 тысяч военнослужащих приведены в повышенную готовность к возможной переброске в Восточную Европу. Страны Балтии передают Украине оружие и средства обеспечения армии (здесь министр обороны Латвии Артис Пабрикс подробно объясняет, зачем это делается), Евросоюз выделяет Украине 1,2 млрд евро в рамках чрезвычайной финансовой помощи, а западные политики один за другим выступают с грозными предупреждениями в адрес Москвы (премьер Великобритании говорит, что любое посягательство на Украину обернется для России “второй Чечней”). В стороне не остались белорусские “Киберпартизаны”: группа утверждает, что провела хакерскую атаку на компьютерные сети “БелЖД”, чтобы замедлить работу железнодорожной сети, с помощью которой идет переброска российских войск в Беларусь под предлогом военных учений.

Особняком стоит Германия, отказывающаяся поставлять Киеву какое бы то ни было оружие – здесь об этом подробнее.

Российские государственные медиа обещают “перемножить Украину на ноль”, глава так называемой “ДНР” Денис Пушилин заявляет, что Украина готовит “наступление в Донбассе”, западные посольства эвакуируют дипломатов и их семьи из Киева – все выглядит так, что вот-вот разразится война. Меньше всего в это верят российские аналитики: военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок называет западную военную помощь Украине “символической”, а консолидированную позицию Запада считает достаточным для Москвы сдерживающим фактором.

Президент Украины Владимир Зеленский и секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов говорят, обращаясь к украинцам, что ситуация находится под контролем и паниковать поводов нет. Оба напоминают, что война с Россией давно идет. В руководстве Украины с пониманием отреагировали на сделанное на выходных заявление Великобритании о планах России привести к власти в Киеве пророссийского политика: “Британский МИД не сказал ничего такого, что украинцы сами не понимали о части политического спектра в стране”, – заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Кто такой Евгений Мураев, которого, по данным британцев, Кремль хочет поставить во главе Украины, рассказано здесь.

На фоне всего этого курс рубля рухнул до такой степени, что российский Центробанк приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке.

Вокруг света

Бывший главред белорусского протестного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, ради задержания которого белорусские власти посадили в Минске самолет Ryanair, сказал в прямом эфире на YouTube-канале директора провластного центра "Системная правозащита" Дмитрия Белякова, что его отпустили из-под домашнего ареста. По словам Протасевича, он намерен “развертывать медиадеятельность” в этом самом системно-правозащитном центре.

Представитель Светланы Тихановской по конституционной реформе и парламентскому сотрудничеству Анатолий Лебедько сообщил, что против него в Беларуси возбудили уголовное дело (сам политик находится за границей и не знает, по какой статье).

В Узбекистане по указу президента Мирзиёева закрывают детские дома: детей забирают силовики, госслужащие и предприниматели.

Новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы избран нидерландский сенатор Тини Кокс.

На юго-западе Германии в результате стрельбы в аудитории Гейдельбергского университета один человек убит, трое ранены. Стрелявший покончил с собой, о его мотивах полиция пока не сообщает, но, похоже, это не теракт.

Военные в Буркина-Фасо объявили о захвате власти. Правительство и парламент распущены, президент задержан. По данным французской газеты Courrier International, в стране активно обсуждается возможность привлечения российских наемников к борьбе с исламистами.

Хроники пандемии

В России впервые с начала пандемии выявлено более 65 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки – точнее, 65 109 (из них 19,5 тысяч в Москве), по всей стране зарегистрировано 655 смертей от ковида за сутки.

В ВОЗ не исключают, что после текущей омикронной волны пандемия в Европе прекратится. Но с этим мнением согласны не все, поскольку коронавирус продолжает мутировать.

Шесть ссылок

История глазами детей. Фрагменты блокадного дневника ленинградской школьницы Софьи Гутшабаш из книги “"Я знаю, что так писать нельзя". Феномен блокадного дневника” (изд-во ЕУ СПб). Или беседа с писательницей и переводчицей Анной Рахманько, автором комикса "Твой дедушка Вася" – первого графического романа о судьбах жителей Буковины, выселенных на Крайний Север накануне войны.

Фрагменты блокадного дневника ленинградской школьницы Софьи Гутшабаш из книги “"Я знаю, что так писать нельзя". Феномен блокадного дневника” (изд-во ЕУ СПб). Или беседа с писательницей и переводчицей Анной Рахманько, автором комикса "Твой дедушка Вася" – первого графического романа о судьбах жителей Буковины, выселенных на Крайний Север накануне войны. Советское еврейское. Большой проект “Новой газеты” к 80-летию Бабьего Яра – с несколькими частями, посвященными советской литературе об этой трагедии. Или разыскание литературоведа Жужи Хетени о стихотворении Бориса Слуцкого “Уриэль Акоста” – с рассуждениями о традиции еврейской литературы на русском языке и ранее не публиковавшимся письмом Слуцкого Симону Маркишу.

Большой проект “Новой газеты” к 80-летию Бабьего Яра – с несколькими частями, посвященными советской литературе об этой трагедии. Или разыскание литературоведа Жужи Хетени о стихотворении Бориса Слуцкого “Уриэль Акоста” – с рассуждениями о традиции еврейской литературы на русском языке и ранее не публиковавшимся письмом Слуцкого Симону Маркишу. Вонь и яды. Увлекательный рассказ о том, как устроено человеческое обоняние. Или отрывок из книги химика Сакины Зейналовой “Яды: вокруг и внутри. Путеводитель по самым опасным веществам на планете” (изд-во “Бомбора”) – о ядовитых птицах, насекомых и земноводных.

Искренне Ваши,

Семь Сорок