Капут и пухто

Доброе утро!

В Душанбе состоялась встреча глав МИД стран СНГ, на которой присутствовал Сергей Лавров. Корреспондент Настоящего Времени попытался задать ему вопрос, и министр крикнул в ответ: “С павлинами поговори!” В парке, где развернулся этот диалог, действительно много павлинов. Они рассказали следующее:

России не удается развить наступление на Донбассе: украинская армия уничтожает российские понтонные переправы через Северский Донец вместе с техникой.

В Мариуполе продолжаются бомбардировки “Азовстали”. Бывшие президенты Украины обратились к мировым лидерам с просьбой о помощи в эвакуации людей.

В Южной Осетии на 17 июля назначен референдум по объединению с Россией.

В Омске пытались поджечь военкомат.

Великобритания ввела санкции против любимой гимнастки Путина Алины Кабаевой, ее бабушки и других родственников и друзей российского президента.

Военные сводки

Россия не оставляет попыток наступления в Луганской и Донецкой областях. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, война входит в “длительную фазу”. Несмотря на очередной разгром российской понтонной переправы через Северский Донец в районе Белогородки и уничтожение большого количества военной техники, Россия снова пробует высадиться на другой берег, чтобы окружить Лисичанск и Северодонецк. Эксперт Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов допускает, что после успешного форсирования реки россиянами эта агломерация может стать “вторым Мариуполем”. Эвакуация из Северодонецка в пятницу приостанавливалась из-за опасности обстрелов дороги, остающиеся в городе люди прячутся в подвалах.

Вторая линия наступления российской армии – город Лиман Донецкой области. Украинский военный эксперт Александр Мусиенко называет ситуацию на Донбассе “горячей”, однако отмечает крайне медленное продвижение российских войск на этом участке и успехи украинской армии под Харьковом.

В результате обстрелов Новгорода-Северского Черниговской области (город находится недалеко от границы с Россией) три человека погибли, 16 получили ранения. Разрушены два учебных заведения, административные здания, больницы.

Прояснились детали битвы за остров Змеиный: украинской армии ценой серьезных потерь удалось уничтожить практически всю находившуюся на острове военную технику, а также несколько российских катеров, однако Россия уже завезла туда новые комплексы ПВО и даже нарисовала на земле большую букву Z.

В Мариуполе продолжаются бомбардировки “Азовстали”; под прикрытием обстрелов прорваться на территорию предприятия пытаются российские военные. Бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко призвали мировых лидеров помочь в эвакуации гражданских и военных с завода. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что переговоры по освобождению бойцов "Азовстали" проходят очень сложно, их результат может не удовлетворить всех. По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в самом Мариуполе от голода страдают почти 170 тысяч человек, однако Россия не пропускает украинские конвои с гуманитарной помощью. Вот новые фотографии войны.

Евросоюз предоставит Украине военную помощь еще на 500 миллионов евро. Ранее Сенат США не смог договориться об ускоренном принятии законопроекта о выделении 40 миллиардов долларов помощи Украине из американского бюджета – ускоренная процедура была заблокирована сенатором-республиканцем Рэндом Полом, который не против выделения денег, но требует добавить в документ пункт об аудите расходов федеральным инспектором.

Военные преступления

Российское издание "Важные истории" установило личность одного из пяти российских военных из сюжета CNN об убийстве двух гражданских лиц на территории автосалона под Киевом. Это 29-летний уроженец Забайкалья Дмитрий Лапшаков. Он был в офисе автосалона, вместе с другими военными рылся в вещах, пил алкоголь, и именно он разбил одну из камер наблюдения автоматом; однако Лапшаков, скорее всего, не был одним двух стрелявших в спины украинцам.

Судебный процесс над российским военнопленным, обвиняемым в убийстве мирного жителя в Сумской области, начнется 18 мая в Киеве. Он будет проходить в открытом режиме. Накануне прошло первое, установочное, заседание суда.

На этом видео 16-летняя жительница села в Черниговской области рассказывает, как во время оккупации россияне терроризировали ее семью, а один из живших в их доме военных предпринимал ежедневные попытки ее изнасиловать. Девушка помнит его лицо и голос и готова будет опознать его.

По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, 11 мая в здание СИЗО в Херсоне ворвались российские военные и открыли стрельбу из автоматов, один заключенный погиб. Военные искали какого-то конкретного человека, которого в итоге похитили. Кроме того, был похищен начальник изолятора, а рядовые сотрудники СИЗО написали рапорты об увольнении. The Insider собрал рассказы херсонцев и жителей области о массовых похищениях, пытках, грабежах и изнасилованиях – вот они. Как живут оккупированные Купянск и Мелитополь, рассказывается здесь.

В России войны нет

Хотя в ночь на субботу в Белгороде опять были слышны взрывы и видны вспышки в небе.

Русской службе “Би-би-си” удалось подтвердить гибель 2336 российских военных в Украине. На этот раз в числе убитых оказались и добровольцы: например, 49-летний Наиль Халиуллин из Набережных Челнов 8 апреля уехал в Украину в составе "добровольческого отряда, отправленного из военного комиссариата Комсомольского района", а 1 мая был убит. Кроме того, журналисты “Би-би-си” набрали достаточно доказательств тому, что в России идет скрытая мобилизация: военкоматы массово рассылают повестки с требованием явиться “для уточнения документов воинского учета”, резервистам рассылают письма с рекламой контрактной службы, HeadHunter и SuperJob размещают вакансии контрактников, а компании и предприятия нанимают кадровиков с опытом общения с военкоматами для получения брони для своих сотрудников. Бывший военный, общавшийся с журналистами на условиях анонимности, говорит, что Генштаб настаивает на объявлении мобилизации, но навстречу ему пока не идут.

В ночь на пятницу неизвестные пытались поджечь здание военкомата в центре Омска – это девятый известный случай нападения на военкоматы в России.

В этих условиях страна готовится к расширению границ. В Южной Осетии на 17 июля назначили референдум по объединению с Россией. В Ухте (это республика Коми) одну из школ собираются назвать именем Моторолы – ранее околокремлевский источник “Медузы” говорил, что это делается для того, чтобы подготовить россиян к присоединению так называемых “ДНР” и “ЛНР”.

Хулиганы и дискредитаторы

В отношении художника Данилы Ткаченко возбуждено уголовное дело о хулиганстве из-за акции с желто-голубыми дымовыми шашками, которую он планировал провести 9 мая близ Красной площади, но которую удалось сорвать российским спецслужбам. Сам Ткаченко уехал за границу, но полиция проводит допросы и обыски у его друзей и родных, грозя возбудить уголовные дела и на них тоже. Одного из знакомых художника арестовали на 10 суток. Здесь Ткаченко рассказывает о планировавшейся акции. А вот беседа с жительницей Екатеринбурга Надеждой Сайфутдиновой, которая 4 мая вышла протестовать против войны, зашив себе нитками рот (благодаря усилиям адвоката ей удалось избежать отправки в психушку).

Кулинарная писательница и основательница петербургского журнала “Собака.ru” Вероника Белоцерковская объявлена в розыск (она живет во Франции). Белоцерковская была одной из первых, против кого возбудили уголовное дело по статье о “дискредитации” российской армии. Источники в российских медиа сообщают, что уголовные дела по этой статье будут возбуждены также в отношении участниц Pussy Riot Люси Штейн и Анны Кузьминых. Они тоже за границей.

Суд в Пскове второй раз оштрафовал политика Льва Шлосберга за "дискредитацию" российской армии посредством высказываний в YouTube-канале – на этот раз на 32 тысячи рублей.

Житель Шушар (это дальняя окраина Петербурга) оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о “дискредитации” за нанесение белой краской лозунгов “Нет войне” и “Путлер капут” на пухто (так в городе Растрелли и Росси называют мусорный контейнер – пункт утилизации хозяйственных твердых отходов).

Двух пермских активистов оштрафовали на 30 тысяч рублей каждого по статье о “дискредитации” армии за распространение самиздатской газеты с информацией о погибших на войне земляках.

Суд в Москве оштрафовал “Радио Свобода” на 12,8 млн рублей за отказ удалить “фейки” о войне.

И другие антиобщественные элементы

Суд в Нижнем Новгороде отправил в СИЗО предпринимателя и создателя “Церкви летающего макаронного монстра” Михаила Иосилевича, которого – по недоразумению – обвиняют в сотрудничестве с “нежелательной организацией”. Несколько дней назад Иосилевича сняли с рейса на Тель-Авив в московском аэропорту.

Следственный комитет при поддержке спецназа провел обыск в квартире правозащитника из Усть-Кута Иркутской области Алексея Тупицина. Изъяли телефоны и компьютеры и потом допросили по одному из уголовных дел в отношении Навального (по какому именно, не ясно). И жену Тупицина тоже допросили.

Уголовное дело о “реабилитации нацизма” возбуждено на этот раз в Рязанской области. По версии следствия, 21-летний местный житель “одобрял преступления” нацизма в некоем видео, размещенном в какой-то соцсети, но как именно одобрял – не известно.

Адвокат крымской профсоюзной активистки медсестры Ирины Данилович, сидящей в симферопольском СИЗО по обвинению в хранении взрывчатки в очешнике, рассказал, что после похищения Данилович неделю держали в подвале ФСБ, заставляя ее дать признательные показания. В частности, фсбшники угрожали “отвезти ее в Мариуполь”, где она бы “потерялась”.

Вот рассказ о задержании калининградского активиста Вячеслава Попова, которого подозревают в организации теракта в канун 9 мая. Его близкие доказывают, что дело сфабриковано.

В Москве подполковник ФСБ в запасе приговорен к 13 годам за госизмену. С кем именно и как он изменял родине, не известно.

Успехи российской экономики

Мэрия Барнаула отказалась согласовывать пикет КПРФ против повышения цен на продукты, обосновав это тем, что цены растут из-за войны, а против войны протестовать нельзя, потому что она была объявлена президентом Путиным.

Российский рубль крепнет день ото дня. Здесь экономист Сергей Суверов объясняет, почему это происходит и какими проблемами чреват этот нерыночный курс.

По данным “Коммерсанта”, автозапчасти в России подорожали на 30%, а продажи новых машин в апреле упали на 78,5%.

“Яндекс.Маркет”, Ozon и Wildberries получили разрешение продавать товары из списка параллельного импорта, то есть ввезенные в страну без разрешения правообладателя (всего в этом списке 96 пунктов).

Американская компания Sylvamo Corporation уходит из России и продает Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат в Ленобласти – там производится популярная офисная бумага SvetoCopy. Ранее комбинат перестал принимать в переработку древесину из-за прекращения поставок финских отбеливателей.

С сегодняшнего дня Россия прекращает поставки электроэнергии в Финляндию – по российской версии, из-за неуплаты. Финские энергетики заявили, что российские поставки обеспечивали лишь 10% от общего объема потребления, и это будет компенсировано из собственных источников и за счет импорта из Швеции.

Что будет с российскими активами в Украине, здесь объясняет советник главы Офиса президента Украины экономист Тимофей Милованов (спойлер: их будут национализировать и конфисковывать, но не все, не у всех и не всегда).

Санкции

Великобритания расширила список россиян, на которых распространяются санкции. В него вошли любимая гимнастка Путина Алина Кабаева, ее бабушка, а также другие друзья и родственники российского президента: его бывшая жена, двоюродный брат, двоюродные племянники, друзья детства и их дети. Здесь включение Кабаевой в британский санкционный список комментирует соратница Навального Любовь Соболь.

Латвия запретила въезд 102 гражданам России – это деятели культуры, поддержавшие развязанную Путиным войну в Украине. Рижская дума проголосовала за снос советского монумента воинам-освободителям в парке Победы.

Польша до сентября заморозила счета посольства России – на том основании, что эти средства могут быть использованы для "финансирования террористической деятельности или отмывания денег".

Япония расширила список товаров и технологий, запрещенных к экспорту в Россию – это высокотехнологичное оборудование, в том числе 3D-принтеры, квантовые компьютеры, микроскопы и т.д.

Евросоюз так и не согласовал шестой пакет санкций в отношении России из-за противодействия Венгрии. Bloomberg пишет, что на этом фоне введение нефтяного эмбарго могут отложить, чтобы как можно быстрее ввести все остальные санкции.

Нищета дипломатии

Россия объявила о высылке 11 дипломатов: десяти румынских и одного болгарского.

Сергей Лавров заявил, что Москва сомневается в безобидности желания Украины вступить в Евросоюз, потому что ЕС уже не тот: из конструктивной экономической платформы он “превратился в агрессивного, воинствующего игрока, который уже заявляет о своих амбициях далеко за пределами европейского континента”. Как далеко, Лавров не пояснил.

Канцлер Германии Олаф Шольц долго говорил с Путиным по телефону. Сказал, что надо немедленно прекратить огонь в Украине, что никаких нацистов в Украине нет и что Россия в ответе за мировые запасы продовольствия. Что ответил на это Путин, не сообщается. С требованием немедленного прекращения огня глава Пентагона звонил министру обороны России Сергею Шойгу.

Президент Украины рассказал в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, что президент Франции Эммануэль Макрон предлагал Киеву "пойти на уступки в отношении суверенитета" для того, чтобы помочь Путину "сохранить лицо". “Мы не готовы сохранять что-то кому-то и терять за это свои территории", – сказал Зеленский.

Ссылки для чтения

О войне. Рассказ историка Василия Легейдо о жизни немецких евреев и антифашистов в Британии и Канаде времен Второй мировой (их арестовывали и распределяли по спецлагерям – в некоторых условия почти не отличались от Дахау и Бухенвальда). Или отрывок из книги “Легенды современности: Оккупационные эссе. Письма-эссе Ежи Анджеевского и Чеслава Милоша” (изд-во Ивана Лимбаха) – об опыте войны.

Рассказ историка Василия Легейдо о жизни немецких евреев и антифашистов в Британии и Канаде времен Второй мировой (их арестовывали и распределяли по спецлагерям – в некоторых условия почти не отличались от Дахау и Бухенвальда). Или отрывок из книги “Легенды современности: Оккупационные эссе. Письма-эссе Ежи Анджеевского и Чеслава Милоша” (изд-во Ивана Лимбаха) – об опыте войны. Кино. Юрий Сапрыкин рассказывает о новом документальном фильме Сергея Лозницы “Естественная история разрушения”, посвященном бомбардировкам немецких городов в годы Второй мировой войны (премьера состоится на Каннском кинофестивале). Антон Долин и его украинские коллеги Андрей Алферов и Аксинья Курина представляют фильм “Плохие дороги” Наталии Ворожбит – несколько новелл о жизни людей в военном (то есть, по нынешним понятиям, довоенном) Донбассе.

Юрий Сапрыкин рассказывает о новом документальном фильме Сергея Лозницы “Естественная история разрушения”, посвященном бомбардировкам немецких городов в годы Второй мировой войны (премьера состоится на Каннском кинофестивале). Антон Долин и его украинские коллеги Андрей Алферов и Аксинья Курина представляют фильм “Плохие дороги” Наталии Ворожбит – несколько новелл о жизни людей в военном (то есть, по нынешним понятиям, довоенном) Донбассе. Художества. Репортаж Дмитрия Волчека с церемонии открытия арт-центра The Foundry (“Литейный цех”) недалеко от Лурда: новый кровавый Путин Андрея Молодкина, “Стахановцы” Глеба Косорукова и “Словенская Герника” работы афганских ткачей под руководством “Лайбаха”. Или фрагмент из новой книги Александра Бреннера “Орфей! Орфей!” (изд-во “Городец”) – про то, как Бреннер “хотел стать то тем, то этим”.

Репортаж Дмитрия Волчека с церемонии открытия арт-центра The Foundry (“Литейный цех”) недалеко от Лурда: новый кровавый Путин Андрея Молодкина, “Стахановцы” Глеба Косорукова и “Словенская Герника” работы афганских ткачей под руководством “Лайбаха”. Или фрагмент из новой книги Александра Бреннера “Орфей! Орфей!” (изд-во “Городец”) – про то, как Бреннер “хотел стать то тем, то этим”. Литературное, чтобы отвлечься. Эссе филолога Ильи Виницкого о суевериях у Хармса и Введенского. Или фрагмент из книги литературоведа Андрея Ранчина “Что и почему едят у Гоголя, кто и зачем вяжет у Толстого. Избранные статьи по истории русской литературы” (изд-во Common Place) – о Фете.

Эссе филолога Ильи Виницкого о суевериях у Хармса и Введенского. Или фрагмент из книги литературоведа Андрея Ранчина “Что и почему едят у Гоголя, кто и зачем вяжет у Толстого. Избранные статьи по истории русской литературы” (изд-во Common Place) – о Фете. Границы жизни. Два отрывка из книги Карла Циммера “Живое и неживое: В поисках определения жизни” (изд-во “Альпина нон-фикшн”): первый, о том, как биолог Томас Гексли искал батибиус – переходное звено между живой и неживой материей, и второй – о слизевике многоголовом, который с виду может казаться мертвым, но способен принимать решения, не обладая мозгом.

Искренне Ваши,

Семь Сорок