Кинокосмизм под пытками

Доброе утро!

Нобелевскую премию по физике разделили Сюкуро Манабэ, Клаусу Хассельману и Джорджо Паризи – их отметили за "новаторский вклад в понимание сложных физических систем". Первым двум удалось построить работающие климатические модели, а Джорджо Паризи заложил основы теории сложных систем. Здесь все это объясняется понятным языком. В новостях так:

На МКС прибыла съемочная группа фильма “Вызов”.

Глава управления ФСИН в Саратове подал в отставку после сообщений о пытках в тюремной больнице.

“Комсомольская правда” закрывает свое представительство в Беларуси.

В России новый рекорд суточной смертности от COVID-19 – 895 человек.

Русский космос

На международную космическую станцию прилетели – в сопровождении космонавта Антона Шкаплерова – актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые будут снимать на МКС сцены для фильма “Вызов”. Фильм продюсируется при участии “Роскосмоса” и Первого канала (то есть из госбюджета), а отправку съемочной группы на МКС одобрил лично Путин. Из-за этого двум космонавтам, которые должны были работать на станции, пришлось остаться на Земле, а двум другим космонавтам, работающим на МКС сейчас, придется пробыть там на три месяца дольше. Фильм позиционируется как первый, снятый в космосе (хотя это не так), и должен помочь России обогнать США в кинокосмической гонке. Здесь главред журнала "Все о космосе" Денис Альбин объясняет, почему это не должно вызывать восторга: отправка непрофессионалов на орбиту была большим риском, сценарий фильма не имеет ни малейшего отношения к реальности, а Россия после 2024 года вообще может лишиться постоянного присутствия на околоземной орбите.

Зато на Земле – полный космос: первое заседание новой Думы откроет бывшая космонавтка Валентина Терешкова. Это произойдет в обход Конституции, поскольку старейший по возрасту депутат, который должен открывать заседание по закону, не она, а Владимир Ресин. Но ее решили отблагодарить за “обнуление”. В руководстве Думы особых изменений не ожидается – возглавит ее опять Володин, но теперь у него будет не шесть заместителей, а целых одиннадцать.

Российский президент продолжает жить в собственном космосе. Награждая лауреатов конкурса “Учитель года”, Путин сказал, что что все информационные ресурсы в сфере образования должны быть поставлены под контроль государства ради безопасности граждан, потому что независимые "информационные ресурсы так или иначе сводятся к сбору персональных данных". Хорошо, что не биоматериалов. Вот две беседы с “неправильными” работниками образования: преподавательницей латыни и древнегреческого Инной Карезиной (ее внесли в реестр “иностранных агентов” за участие в движении за права избирателей “Голос”) и с главой Ивановского центра гендерных исследований Ольгой Шныровой (она стала “иностранным агентом” за то, что занимается гендерными исследованиями). Молодежную субкультуру фурри “экстремистской” пока еще только предложили признать, но вот попытка понять, какой экстремизм российская власть видит в детях, которые любят переодеваться в костюмы мультяшных зверей.

Российская уголовщина

Глава управления ФСИН в Саратове подал в отставку после публикации видео изнасилования в тюремной туберкулезной больнице. В больницу для “проверки достоверности информации” отправлены сотрудники центрального аппарата ФСИН. Следственный комитет, не дожидаясь результатов, возбудил уголовное дело. Сайт правозащитного проекта Gulagu.net, и так заблокированный в России, весь день подвергался массированной DDoS-атаке. Глава проекта Владимир Осечкин, живущий во Франции, обещает продолжить публикацию попавшего в его распоряжение видеоархива со свидетельствами пыток.

Осужденному по делу "Сети" Максиму Иванкину предъявлены обвинения в убийстве Артема Дорофеева и Екатерины Левченко в лесу под Рязанью. Иванкин рассказал адвокатам, что из него пытками выбили признательные показания, причем от него требовали, чтобы они соответствовали версии, изложенной в расследовании “Медузы”. Били его тоже в больнице, только во Владимире. Он отказался от этих показаний. По делу “Сети” Иванкин приговорен к 13 годам колонии.

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 60 тысяч евро компенсации близким жителя Ингушетии, бесследно пропавшего в 2010 году в Дагестане.

В Иркутске после обысков арестованы несколько Свидетелей Иеговы (сколько именно человек, не известно).

С пятерых челябинских активистов суд взыскал более 2 миллионов рублей за работу полиции на акциях в поддержку Навального 23 и 31 января.

В Чувашии правозащитнику Алексею Глухову назначили девятый штраф за старые посты со ссылками на сайт “Открытой России”.

На липецкую пенсионерку завели уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о теракте после того, как она пригрозила взорвать подъезд из-за отключенного отопления.

Прокуратура Нижегородской области подала иск с требованием запретить незарегистрированное движение "Мужское государство". Почему вдруг сейчас и в связи с чем конкретно, пока не ясно. Среди последних “побед” “Мужского государства” – публичные извинения крупных ритейлеров и ресторанных сетей за “неправильную рекламу” с участием представителей ЛГБТ и темнокожих.

Суд в Москве частично удовлетворил иск комика Идрака Мирзализаде, которому пожизненно запретили въезд в России из-за шутки о российской ксенофобии. Суд постановил, что срок запрета на въезд должен быть ограниченным и “разумным”.

Россия на мировой арене

Великобритания и еще 44 государства – члена Организации по запрещению химического оружия обратились к России с официальными вопросами о расследовании отравления Навального в августе прошлого года. По правилам ОЗХО, Россия должна ответить в течение 10 дней.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал из тюрьмы письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором благодарит его за поддержку и называет себя “личным узником Путина”.

Киев ввел санкции против трех российских компаний и 95 граждан Украины и России, участвовавших в думских выборах в Крыму.

Двухпартийная группа сенаторов США призвала президента Джо Байдена увеличить численный состав дипломатических сотрудников посольства США в Москве, а в случае отказа российской стороны выслать часть российских дипломатов из Вашингтона.

Роскомнадзор заявил, что Facebook и Instagram "удалили публикации с запрещенным в России контентом", но компании все равно грозит штраф размером в одну десятую от ее оборота в России.

Вот любопытный разговор с гендиректором “Трансперенси Интернешнл – Россия” Ильей Шумановым об “архиве Пандоры”, офшорах и российских особенностях их использования, а вот смешная инфографика о том, кого из героев этого расследования упоминали российские медиа, а кого – нет (особо отличились “Известия” – они написали только об офшорах президента Украины).

Беларусь рассталась с “Комсомолкой”

Российская газета “Комсомольская правда” закрывает свое представительство в Беларуси после ареста корреспондента издания Геннадия Можейко (здесь все связанное с этим непонятным арестом комментирует представитель Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий).

Верховный суд Беларуси ликвидировал правозащитную организацию “Правовая инициатива”. Представители организации объявили, что продолжат свою деятельность.

На нейтральной полосе между Беларусью и Польшей продолжают находиться сотни мигрантов, доставленных туда белорусскими силовиками: из Польши их выгоняют пограничники, а в Беларусь не пускают те, кто их туда привез. Вот история беженки из Сирии, которая прожила на нейтральной полосе 20 дней, а когда ей стало совсем плохо, все же попала в польскую больницу. ЕС критикует Польшу за жестокое обращение с мигрантами.

Вокруг света

Главу Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова отстранили от ведения заседаний, вопрос о снятии его с должности внесен в повестку дня. Правящая партия “Слуга народа”, чей список Разумков возглавлял на выборах, обвиняет его в саботаже инициатив президента, в частности закона о "деолигархизации".

В Молдове задержан генпрокурор, его обвиняют в коррупции.

Во Франции завершила работу независимая комиссия по расследованию случаев сексуального насилия в католической церкви: по ее оценкам, с 1950 года жертвами священников-педофилов стали около 216 тысяч детей. Комиссия передала прокурорам свидетельства 22 случаев, по которым все еще можно возбудить уголовные дела.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро вторника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 25 110. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 7 миллионов 637 тысяч; официальное число жертв достигло к утру вторника 211 696 человек (+895 за сутки – это снова рекорд с начала пандемии). По оценкам вице-премьера Голиковой, больных ковидом сейчас в России втрое больше, чем год назад. В регионах начали возвращать разнообразные ограничения. Здесь аналитик сообщества Watching COVID-2019 Виктор Кабанов объясняет, почему вакцинация в стране идет так медленно и сколько времени еще понадобится, чтобы привить хотя бы половину населения.

О ситуации в Беларуси, где заболеваемость тоже растет, но цифр нет, рассказывается здесь. Положение осложняется еще и нехваткой врачей, многие из которых бежали из страны после арестов и задержаний.

В США созданы противовирусные таблетки, предотвращающие тяжелое течение ковида. Как они работают и когда их ждать в других странах, рассказано тут.

Шесть ссылок

Политика. Беседа с политологом Владимиром Гельманом о его новой книге “Авторитарная Россия. Бегство от свободы, или Почему у нас не приживается демократия” (изд-во “Говард Рорк”). Или фрагмент из книги политологов Ника Чизмена и Брайана Клааса “Как почти честно выиграть выборы” (изд-во “Бомбора”) – о способах фальсификации.

Беседа с политологом Владимиром Гельманом о его новой книге “Авторитарная Россия. Бегство от свободы, или Почему у нас не приживается демократия” (изд-во “Говард Рорк”). Или фрагмент из книги политологов Ника Чизмена и Брайана Клааса “Как почти честно выиграть выборы” (изд-во “Бомбора”) – о способах фальсификации. Лианозово. Два отрывка из сборника “"Лианозовская школа": между барачной поэзией и русским конкретизмом” (изд-во “НЛО”): первый, о восприятии художественно-поэтической группы советской властью и прессой, и второй – о художнических стратегиях лианозовцев.

Два отрывка из сборника “"Лианозовская школа": между барачной поэзией и русским конкретизмом” (изд-во “НЛО”): первый, о восприятии художественно-поэтической группы советской властью и прессой, и второй – о художнических стратегиях лианозовцев. Из жизни террористов. История Мехмета Али Агджы, который в 1981 году попытался убить папу римского, а потом подружился с ним, принял католичество и назвал себя новым мессией. Или рассказ о новосибирском летчике, который в 1976 году угнал самолет и протаранил хрущевку, чтобы расправиться с ушедшей от него женой.

История Мехмета Али Агджы, который в 1981 году попытался убить папу римского, а потом подружился с ним, принял католичество и назвал себя новым мессией. Или рассказ о новосибирском летчике, который в 1976 году угнал самолет и протаранил хрущевку, чтобы расправиться с ушедшей от него женой. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок