Юнармейцы мечут ножи

Доброе утро!

Двоюродный племянник Путина Роман Путин создает Комитет поддержки Путина (в России), а “повар Путина” Евгений Пригожин – Фонд борьбы с репрессиями (в западных странах). В реальности же происходит следующее:

Соратники Навального объявили о подготовке к митингу, который "у Путина не получится разогнать".

В Петербурге отец семи детей получил два года условно за то, что толкнул двух росгвардейцев на акции в поддержку Навального.

В Конго задержан почетный консул Зимбабве в Беларуси Александр Зингман.

Байден призвал Конгресс США запретить продажу штурмового оружия.

Шелковый ОМОН

Соратники Алексея Навального запустили кампанию "Свободу Навальному!", в рамках которой желающие участвовать в митинге за освобождения Навального должны отметиться на сайте free.navalny.com – когда число готовых к протесту достигнет полумиллиона человек, будет объявлена дата. “Мы прекрасно знаем: если выходит 1000 человек – их всех арестовывают, если 10 тысяч – разгоняют, а если 100 тысяч – ОМОН ведет себя как шелковый”, – пишут соратники Навального. За первые семь часов на сайте зарегистрировались сто тысяч человек, хотя сразу после запуска он упал.

Суд в Петербурге приговорил к двум годам условно Андрея Ломова – геодезиста и отца семерых детей. Ломова избили дубинками на акции 23 января, а спустя несколько дней задержали – за то, что он толкнул двух росгвардейцев. Ломов признал вину и согласился на рассмотрение дела в особом порядке.

В Петербурге же ушел на пенсию начальник Василеостровского управления МВД – его подчиненного подозревают в продаже данных о перелетах возможных отравителей Навального.

Фотограф Дмитрий Марков, прославившийся снимком омоновца в маске и камуфляже, одиноко сидящего под портретом Путина, оштрафован на 20 тысяч рублей за появление у здания Мосгорсуда 2 февраля. Фотография была продана на благотворительном аукционе за два миллиона рублей.

С начала акций в поддержку Навального прошло два месяца – вот уголовные итоги за это время (та же информация в виде карты – здесь).

Прочее российское

Путин уволил арестованного губернатора Пензенской области Белозерцева в связи с утратой доверия, а суд в Москве арестовал на два месяца бизнесмена и бывшего сенатора Бориса Шпигеля, который, по версии обвинения, давал взятки Белозерцеву.

Суд в Пскове дал полгода условно за “призывы к экстремизму” 67-летнему пенсионеру, который в 2019 году опубликовал в ВК пост с призывами к военным выходить на митинги вместе с гражданскими. (Пост набрал семь просмотров.)

Псковский горсуд приостановил решение Минюста о включении журналистки Людмилы Савицкой в реестр "иностранных агентов" – до вступления в силу постановления суда по иску о признании решения Минюста незаконным. То есть, вероятно, ненадолго.

Сестер Хачатурян признали потерпевшими по делу о насилии и истязаниях со стороны отца (которого они убили).

Государственное. Центробанк решил поменять дизайн всех банкнот; московская мэрия выделила “Юнармии” 27 млн рублей на обучение стрельбе и метанию ножей; ВЦИОМ зафиксировал резкий рост числа атеистов в России (внимание: с 7% в 2017 году до 14% в 2021-м); Роскомнадзор признал, что замедленный им Twitter удаляет “запрещенную информацию”, но делает это почему-то медленно.

Две этические дилеммы занимают умы россиян. Первая: как реагировать на фильм Ксении Собчак про “скопинского маньяка”, в котором тот подробно описывает свои преступления и обещает снова “заняться” одной из своих жертв, потому что она “больше не рожает” после освобождения из четырехлетнего плена. Вторая: как реагировать на отмену презентации книги Киры Ярмыш на ярмарке Non/fiction – объявить ярмарке бойкот или превратить всю ее в презентацию этой книги (второй вариант побеждает, все презентующие свои сочинения клянутся, что будут говорить про Ярмыш).

Россия на мировой арене

Венецианская комиссия Совета Европы опубликовала выводы о поправках к Конституции России: процесс их принятия был слишком быстрым и проходил без необходимых гарантий честного учета воли граждан, а сами поправки непропорционально усилили позиции президента и устранили часть имевшихся ранее сдержек и противовесов.

Евросоюз обвинил Россию в нарушении международного права из-за запрета иностранцам владеть землей в Крыму.

Норвегия заблокировала сделку между компанией Rolls-Royce и подразделением российского "Трансмашхолдинга": россияне собирались купить у Rolls-Royce завод Bergen Engines, производящий двигатели.

Сотрудника российского консульства в Страсбурге подозревают в краже и сбыте краденых велосипедов на сумму более 100 тысяч евро. В феврале этого сотрудника (он оказался водителем российского дипломата) задержали, потом отпустили, потому что у него дипломатический иммунитет, после чего он уехал в Россию.

В Петербурге задержали пятерых участников акции в поддержку Беларуси (четверо из них – граждане Беларуси). Вменяют повторное нарушение правил митинга.

Ответственность за победу

Светлана Тихановская обратилась к белорусам перед протестами в День Воли, призвав их “взять на себя ответственность за победу”. Государственное телевидение тоже постоянно рассказывает о предстоящих протестах, сообщая “неостывшим замагарам”: “Специально к вашей невероятной весне и маршу боли законодатели пересмотрели Кодекс об административной ответственности, изменения уже вступили в силу".

В Минске в полузакрытом режиме идет суд над незарегистрированным кандидатом в президенты Виктором Бабарико, ему не дают высказаться. Вслед за лидером социал-демократов задержан глава Объединенной гражданской партии Беларуси Николай Козлов, он на Окрестина. В городе Волковыске задержаны около 30 слушателей курсов белорусского языка “Мова нанова” (вот разговор с директором курсов). Минчанин получил 15 суток за вывешенный в окне канадский флаг.

В Конго задержан почетный консул Зимбабве в Беларуси Александр Зингман – предположительно, после его встречи с бывшим президентом Конго Жозефом Кабилой, которому Зингман мог обещать поставки оружия. Все, что известно о Зингмане, рассказывается в этом видеоэксплейнере (похоже, он максимально непублично занимается продажей африканским странам белорусского и российского оружия).

Вокруг света

Джо Байден призвал Конгресс США запретить продажу штурмового оружия после второго массового убийства за неделю. 22 марта в результате стрельбы в супермаркете в штате Колорадо погибли десять человек, 16 марта в Джорджии молодой американец убил восемь человек в ходе рейда по массажным салоном (шестеро убитых были азиатками).

Бывших руководителей французской IKEA судят по делу о массовом шпионаже за работниками и клиентами.

В Польше писателю и журналисту Якубу Жульчику предъявили уголовные обвинения за пост в фейсбуке, в котором он назвал президента Анджея Дуду “придурком” (до трех лет тюрьмы).

В Таджикистане снова исчез президент Рахмон – с 12 марта он не появлялся на публике, а все его обычные функции выполнял его сын.

Результаты четвертых за неполные два года парламентских выборов в Израиле пока не объявлены, но, похоже, твердое большинство ни у одной из возможных коалиций опять не складывается (англ.).

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро вторника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России опять упал – до 8457. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 4 млн 474 тысячи. Официальное число жертв достигло к утру вторника 95 818 человек (+427 за сутки). Несмотря на то, что эпидемия в России как будто закончилась, большинство процессов в судах по-прежнему идут в закрытом режиме.

Пресс-секретарь Путина сказал, что тот привился “одной из трех российских вакцин”; сниматься в процессе прививки Путин не захотел. По данным Роспотребнадзора, "Спутником V", скорее всего, нельзя прививаться повторно. По оценкам директора Научного центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, эта вакцина должна давать иммунитет “на год-два”.

Во входящих в “красную зону” регионах Украины запретили находиться без масок на улицах и в парках – в стране установлен новый рекорд суточной смертности (333 человека). Самая сложная ситуация сейчас в Ивано-Франковске. Вот разговор с министром здравоохранения Украины Максимом Степановым – в росте числа заболевших он винит “расслабление в обществе”.

Шесть ссылок

Средневековое. Историк-медиевист Михаил Майзульс рассказывает о “Цвете историй” – рукописной книге из библиотеки бургундского герцога Филиппа III Доброго (1419–1467) – и объясняет, как были устроены другие манускрипты того времени. Худрук фестиваля средневековой музыки Musica Mensurata Данил Рябчиков описывает, как идеи средневековой музыки проявляются в современности.

Историк-медиевист Михаил Майзульс рассказывает о “Цвете историй” – рукописной книге из библиотеки бургундского герцога Филиппа III Доброго (1419–1467) – и объясняет, как были устроены другие манускрипты того времени. Худрук фестиваля средневековой музыки Musica Mensurata Данил Рябчиков описывает, как идеи средневековой музыки проявляются в современности. Русская классика. Поэт Глеб Шульпяков комментирует пять стихотворений Батюшкова. К 200-летию Алексея Писемского – очерк Елены Пенской о его печальной судьбе.

Поэт Глеб Шульпяков комментирует пять стихотворений Батюшкова. К 200-летию Алексея Писемского – очерк Елены Пенской о его печальной судьбе. Советские судьбы. История супругов Сони и Хаима Гольденбергов из Львова – они заведовали популярными в городе “несоветскими” баром "Вежа" и кафе "Пингвин", были арестованы за хищения и взятки, Соня получила 14 лет, Хаим был приговорен к высшей мере и расстрелян в 1984 году. Или разговор с культурологом Еленой Волковой, автором книги о священнике и диссиденте Глебе Якунине (1934–2014) "Глыба Глеба. Запрещеннейший иерей Якунин".

История супругов Сони и Хаима Гольденбергов из Львова – они заведовали популярными в городе “несоветскими” баром "Вежа" и кафе "Пингвин", были арестованы за хищения и взятки, Соня получила 14 лет, Хаим был приговорен к высшей мере и расстрелян в 1984 году. Или разговор с культурологом Еленой Волковой, автором книги о священнике и диссиденте Глебе Якунине (1934–2014) "Глыба Глеба. Запрещеннейший иерей Якунин". Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram. Подписывайтесь!

Искренне Ваши,

Семь Сорок