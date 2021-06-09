Повсеместное Кузьмолово

Доброе утро!

Лукашенко распорядился развивать производство стрелкового оружия в Беларуси. Логичный шаг в свете происходящего:

Светлана Тихановская надеется, что белорусский протест вступил в финальную стадию. Активисты на границах Беларуси начали перекрывать автотрассы.

Сегодня возобновляются судебные слушания о признании ФБК “экстремистской” организацией. Даша Навальная получила премию мужества, присужденную ее отцу.

Разработанный ФБР анонимный мессенджер позволил арестовать около 800 преступников по всему миру.

В России растет заболеваемость COVID-19. В Петербурге – снова очереди из скорых.

В Беларуси и вокруг нее

Лидер белорусского протеста Светлана Тихановская в большом интервью Настоящему Времени выразила надежду, что протестный процесс вступил в финальную стадию. Ошибочные действия режима Лукашенко она связала с его “агонией”. Участники протестов на границах Беларуси с Польшей и Литвой начали акцию по перекрытию дорог, требуя от Евросоюза скорейшего введения санкций в отношении режима Лукашенко (по сведениям Тихановской, их должны ввести до 17 июня). Президент США продлил действовавшие 15 лет санкции против властей Беларуси. Какую роль в белорусских протестах играют диаспоры в соседних странах, рассказывается здесь.

Представители дипломатических миссий стран ЕС, Великобритании, США и Японии призвали власти Беларуси прекратить преследование активистов и журналистов. Их, конечно, никто не послушал:

Четверым жителям Бобруйска дали от двух лет “химии” до восьми лет колонии по следующему коктейлю обвинений: они якобы остановили товарный поезд, нанесли красные полосы на три белых рекламных лайтбокса, прокололи колеса машины, принадлежащей милиционеру, подожгли киоск "Табакерка", а также не донесли о точно известном тяжком или особо тяжком преступлении.

Организатора минского концерта группы "Пошлая Молли" оштрафовали почти на тысячу долларов за то, что во время концерта публика кричала "Жыве Беларусь".

С 19 июня к уголовной ответственности будут привлекать работодателей, выплачивающих серую зарплату.

Мать россиянки Софьи Сапеги, задержанной вместе с Романом Протасевичем после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске, получила первые письма от дочери. Софья просит не винить в случившемся Протасевича. “Дальше все будет развиваться нелегко, но надеюсь, он пройдет этот путь достойно”, – пишет она.

Российские “электоральные процессы”

Дочь Алексея Навального Даша получила за отца высшую награду Женевского форума по правам человека и демократии – премию мужества. Ближе к концу своей речи она сказала: “Не буду лгать: как бы мне ни было интересно выступать с этой речью, мне грустно, что я получаю эту награду. Вы должны были увидеть моего отца вместо меня, но он сидит в российской тюрьме просто за то, что он говорит и во что верит” (полный текст по-русски).

Сегодня возобновляются закрытые судебные слушания о признании ФБК Навального “экстремистской” организацией. Интересы ФБК в этом процессе представляет в том числе и адвокатская “Команда 29” – о том, как она работает, рассказано здесь.

Процесс над ФБК был затеян ради того, чтобы лишить соратников и сторонников Навального пассивного избирательного права. По подсчетам “Важных историй”, с 2007 года на выборы в России не допустили 120 тысяч кандидатов, из них 100 тысяч – независимых (в самом расследовании много другого интересного). Движение за права избирателей "Голос", признанное российскими властями "иностранным агентом", подготовило отчет об уязвимости системы электронного голосования, которая будет использоваться на осенних выборах в Госдуму не только в Москве, но и еще в нескольких регионах.

Система уже тестировалась на праймериз “Единой России”, и в ходе этого голосования стало ясно, что идентификация избирателей через “Госуслуги” дает возможности для фальсификаций: кто-то взламывал чужие аккаунты, менял там телефон и место жительства и потом голосовал через этот аккаунт на единороссовских праймериз. Изучая этот скандал, “Медиазона” обнаружила, что в этом сугубо партийном мероприятии поучаствовали сотрудники полиции и ФСИН, которым закон прямо запрещает какое-либо участие в деятельности политических партий.

Еще одной организацией, с бывшими сотрудниками которой правоохранители люто сражаются перед выборами, является уже ликвидированная “Открытая Россия”. Следственный комитет предъявил ее бывшему директору Андрею Пивоварову обвинение в осуществлении деятельности “нежелательной организации" за фейсбучный репост годичной давности. Пивоваров арестован до 31 июля, причем не в Петербурге, где он живет, а в Краснодаре. Вот разговор с другим бывшим “открытороссовцем”, депутатом липецкого регионального парламента Олегом Хомутинниковым, которому знающие люди доходчиво объяснили, что лучше ему уехать из России, чем дожидаться, пока его посадят.

Прочее российское

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 7,5 тысяч евро компенсации фигуранту “Болотного дела” Ивану Непомнящих. Непомнящих, приговоренный к 2,5 годам колонии, освободился в августе 2017 года и почти сразу уехал из России.

Апелляционная инстанция оставила в силе приговор юристу ФБК Любови Соболь по делу о “вторжении” в квартиру сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который в беседе с Навальным рассказал некоторые детали его отравления “Новичком”. Соболь приговорена к году исправительных работ условно.

Журналисту “Медузы” Ивану Голунову удалось выяснить, откуда взялись фотографии “нарколаборатории”, якобы обнаруженной у него в квартире, – их после его задержания распространяла пресс-служба МВД. Оказалось, что фотографии “одолжили” из материалов другого дела, которое впоследствии тоже развалилось.

Роскомнадзор занялся поисками “гей-пропаганды” в трансляции премии “Муз-ТВ”, на вручение которой тиктокер Даня Милохин пришел в сшитых пополам розовом платье и черном брючном костюме. При этом искать и срочно запрещать “гей-пропаганду” в инстаграмме Dolce&Gabbana прекратили: петербургский депутат-единоросс отозвал свою жалобу.

“Роснефть” опять подала в суд на СМИ – на этот раз в чем-то провинился Forbes, но суть претензий пока не ясна.

В Ленинградской области введен режим “повышенной готовности”, потому что в поселке Кузьмолово в 30 км от Петербурга обнаружились 1274 кубометров твердых радиоактивных отходов, отвечать за которые – после конфликта местного химпредприятия с “Росимуществом” – никто не хочет.

Украина и другие

В окружном суде Гааги, где проходят слушания по делу о малайзийском "Боинге" MH17, сбитом над Донбассом в июле 2014 года, дали показания свидетели пуска ракеты из “Бука” (один из них видел и “Бук”, и ракету, и “Бук” без одной ракеты). Кроме того, следствие представило улики в виде осколков ракеты.

Вот любопытный разговор с гражданином Украины, IT-специалистом Алексеем Семенякой, которого ФСБ России обвинила "разведывательно-подрывной деятельности" и выслала из страны с запретом на въезд на 25 лет. Российские коллеги Семеняки говорят, что лучше быть высланным, чем посаженным по обвинению в шпионаже (в России подобных дел довольно много).

Украина поставила себе целью вступление в НАТО. Каковы в этом смысле ее перспективы и чем обусловлена необходимость членства, здесь объясняют украинский политик и политолог.

Российский футбольный союз направил в УЕФА жалобу по поводу новой формы сборной Украины, на которой изображена карта страны с Крымом, а также нанесены надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Вокруг света

Суд ООН отклонил апелляцию на приговор бывшему командующему армией боснийских сербов генералу Ратко Младичу. Будет сидеть пожизненно.

В ходе масштабной спецоперации правоохранительных органов по всему миру задержаны более 800 человек, причастных к наркоторговле и другим преступлениям. Все они пользовались защищенным мессенджером ANOM, который был специально разработан ФБР и успешно внедрен в преступные сообщества.

В Колумбии уже месяц продолжаются масштабные уличные протесты, спровоцированные социальными проблемами, резко обострившимися на фоне пандемии. За это время погибли 72 человека, более тысячи получили ранения, несколько сотен демонстрантов числятся пропавшими без вести. Вот подробный рассказ о том, что там происходит.

Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину, когда общался с гражданами в регионе Овернь. Нападавший кричал: “Montjoie! Saint-Denis! À bas la macronie!”. Последнее значит “долой Макронию”, а “Монжуа! Сен-Дени!” – это боевой клич французской армии в Средние века и девиз королей во времена Капетингов. Его присвоила себе французская ультраправая монархистская организация Action Française. Они опять хотят короля.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро вторника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России снова вырос – до 9977. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 5 млн 146 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру вторника 124 496 человек (+379 за сутки). В нескольких регионах Сибири спешно оборудуются дополнительные ковидные койки, в Петербурге у больниц снова выстраиваются очереди из скорых.

В Казахстане запуск в обращение отечественной вакцины “Казвак” вызвал мощный протест со стороны независимых ученых и врачей. Они утверждают, что разработчики не представили результаты клинических испытаний и ставят им в пример российский “Спутник V”, данные о клинических испытаниях которого, в свою очередь, критикуют в Европе.

Шесть ссылок

Советская литература. Интервью с литератором Владиславом Отрошенко о Переделкине, куда он перебрался уже в наше время (но советского там и сейчас предостаточно). Или рассказ о создании романов Вениамина Каверина “Два капитана” и “Открытая книга”.

Интервью с литератором Владиславом Отрошенко о Переделкине, куда он перебрался уже в наше время (но советского там и сейчас предостаточно). Или рассказ о создании романов Вениамина Каверина “Два капитана” и “Открытая книга”. Теория. “Раса и культура” – лекция, прочитанная Клодом Леви-Строссом по приглашению ЮНЕСКО 22 марта 1971 года. Или отрывок из книги бразильского психоаналитика Марии Риты Кель “Время и собака. Депрессии современности” (изд-во “Горизонталь”).

“Раса и культура” – лекция, прочитанная Клодом Леви-Строссом по приглашению ЮНЕСКО 22 марта 1971 года. Или отрывок из книги бразильского психоаналитика Марии Риты Кель “Время и собака. Депрессии современности” (изд-во “Горизонталь”). Кино. Рассказ Дмитрия Волчека о фильмах Роттердамского кинофестиваля. Или фрагмент из книги американского историка кино Тэга Галлахера “Джон Форд. Человек и его фильмы” – глава об “Искателях”.

Рассказ Дмитрия Волчека о фильмах Роттердамского кинофестиваля. Или фрагмент из книги американского историка кино Тэга Галлахера “Джон Форд. Человек и его фильмы” – глава об “Искателях”. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок