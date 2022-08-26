“Ну взорвется АЭС и взорвется”

Доброе утро!

Через три дня после запуска Роскомнадзор заблокировал новостной агрегатор The True Story, созданный бывшим главой “Яндекс.Новостей”. Это еще один аргумент за то, чтобы подписаться на рассылку 7:40. Вот волшебный линк https://rferl.click/K0mM, перешлите его знакомым, друзьям и родственникам. А новости такие:

Число жертв ракетного удара по железнодорожной станции Чаплино выросло до 25 человек. Россия утверждает, что “уничтожила” этим ударом 200 украинских военнослужащих.

Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС впервые с момента запуска в 1984 году оказалась временно отключена от электросети.

Украина – единственное место на планете, где сейчас применяют кассетные боеприпасы.

Путин увеличил штатную численность военнослужащих на 137 тысяч человек.

Суд избрал в качестве меры пресечения Евгению Ройзману “запрет определенных действий”: ему нельзя посещать публичные мероприятия и пользоваться интернетом.

На основателя "Комитета против пыток" Игоря Каляпина совершено нападение.

Военные сводки

Жертвами российских ракетных ударов по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области стали 25 человек, в том числе два ребенка, еще 31 человек пострадал. Удара было два: днем ракета попала в жилой дом, ближе к вечеру четыре ракеты упали в окрестностях железнодорожной станции, вот видео с места трагедии. Минобороны России говорит, что этот удар “Искандерами” был нанесен по воинскому эшелону и “уничтожил” 200 украинских военнослужащих и 10 единиц техники, направлявшихся на Донбасс.

В четверг генштаб украинской армии сообщал об интенсивных артиллерийских и танковых обстрелах со стороны россиян на всех направлениях, нескольких авиаударах на линии фронта и отбитых попытках наступления на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Днем Россия обстреляла ракетами Харьковскую и Запорожскую области – есть погибшие и раненые.

Международная инициатива по борьбе с кассетными боеприпасами Cluster Munition Coalition пишет в своем ежегодном докладе, что Россия сотни раз применяла эти боеприпасы в Украине, их жертвами стали по меньшей мере 215 человек, не менее 474 получили ранения. Украина сейчас является единственным местом на Земле, где применяются эти запрещенные во многих странах боеприпасы (Россия считает их применение допустимым). В этом репортаже из Краматорска саперы как раз занимаются поиском неразорвавшихся кассетных элементов – их жертвами часто становятся дети, подбирающие эти любопытные штучки с земли. Что еще находят после боев саперы, занимающиеся разминированием, читайте здесь.

The Wall Street Journal пишет, что администрация Джо Байдена объединит процессы по военной поддержке Украины под началом ответственного генерала в Пентагоне и даст кодовое название этой миссии – в дальнейшем это упростит финансирование военной помощи. Уже предоставленную Украине помощь здесь комментирует эксперт совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

Путин своим указом увеличил со следующего года штатную численность российской армии на 137 тысяч человек – до 1 150 628. Военный эксперт Павел Лузин говорит, что реальная численность военнослужащих сейчас меньше установленной штатной и составляет около 700 тысяч человек, а увеличить ее можно либо за счет удлинения срочной службы, либо через призыв выпускников военных кафедр. Американский Институт изучения войны считает этот указ свидетельством того, что Путин не будет объявлять всеобщую мобилизацию. Сейчас боевые подразделения на Донбассе пополняются за счет зеков – вот рассказ родственника заключенного ИК-2 в Рыбинске о визите Пригожина. “Повар Путина” считает, что война затянется на несколько лет, называет ее “третьей мировой” и совсем не боится ядерной катастрофы: “Ну взорвется АЭС и взорвется, тогда у русских будет по два **я, а у украинцев по две жопы”.

Запорожская АЭС

Международное сообщество с пригожинской оценкой последствий возможной аварии на Запорожской АЭС не согласно: генсек ООН снова выразил глубокую озабоченность, Шойгу обсуждал визит делегации МАГАТЭ на атомную станцию с министром обороны Франции, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси утверждает, что стороны “очень, очень близки” к достижению договоренности об этом визите. Днем в четверг украинское ядерное агентство "Энергоатом" сообщило, что ЗАЭС впервые в истории была полностью отключена от электросети (на некоторое время).

Комментируя ситуацию на ЗАЭС, бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков говорит, что МАГАТЭ следовало бы приехать на станцию сразу после ее захвата российскими военными, а Украине – более настойчиво этого требовать. По его мнению, станцию следует остановить, потому что там нарушены все семь компонентов обеспечения безопасности. В частности, некоторые объекты на станции повреждены, в 60 метрах от реактора стоит российская военная техника, а персонал недоукомплектован и работает под жестким давлением со стороны российских военных. Здесь о ситуации на ЗАЭС рассказывают украинские сотрудники станции – они убеждены, что к приезду делегации МАГАТЭ россияне обеспечат присутствие своего человека в каждом помещении, а запуганные украинские сотрудники, которых периодически похищают и держат в подвалах, не осмелятся говорить открыто.

На оккупированных территориях и в России

Власти Петербурга собираются установить в оккупированном Мариуполе памятник Александру Невскому – его возведение внесено в “план по восстановлению” города. На какие деньги будет создаваться монумент, неизвестно – известно только, что заключенных ИК-4 в поселке Ударный в Мордовии заставили пожертвовать по 500 рублей на нужды так называемой “ДНР”.

В США вышел доклад о “фильтрационных лагерях” на подконтрольных Москве украинских территориях. Экспертам Йельского университета удалось обнаружить 21 такой лагерь, оборудованный в помещениях школ, рынков и тюрем. Авторы называют “фильтрацию” “чрезвычайной ситуацией в области прав человека”.

У прошедших “фильтрацию” украинцев проблемы на этом не заканчиваются: в России они сталкиваются не только с невозможностью получить медицинскую помощь (вот подробный материал об этом), но и с подозрительностью окружающих: живущие в Москве беженцы из Мариуполя рассказали, что соседи приняли их за "террористов" и донесли в полицию, а полиция устроила им допрос и обыск.

Роскомнадзор рапортует, что в этом году россияне стали в два раза бдительнее, чем в прошлом, и написали уже 145 тысяч доносов на "противоправную информацию" в сети – в основном в связи с “фейками” о войне и “проукраинской пропагандой”. Но есть и признаки обратной динамики: вот интервью с жительницей поселка Теткино Курской области, которая в мае потребовала от Путина защитить ее поселок от обстрелов. Тогда она говорила, что судьба украинских военных и мирных жителей ей безразлична – главное, чтобы у россиян все было хорошо, а теперь она вдруг поняла, что от войны страдает каждый, и украинцев ей тоже жалко.

День расследований

В четверг вышли сразу четыре журналистских расследования о высших российских чиновниках и их детях:

Настоящее Время и “Медуза” рассказывают об Илье Медведеве – сыне бывшего президента и премьера России. Этот “очень приличный” выпускник МГИМО любит вино, помогает отцу "развивать винодельческий бизнес в Краснодарском крае", а живет с родителями – ну то есть в отдельном коттедже в поселке “Сосны-15” напротив резиденции папы. Из утекшей в сеть базы “Гемотеста” журналистам удалось узнать, кто к Медведевым ходит в гости (спойлер: часто бывают попы).

“Важные истории” получили доступ к архиву документов сотрудника Службы безопасности президента России и на его основе рассказывают, сколько офицеров безопасности сопровождали младшую дочь Путина Катерину Тихонову, когда она летала в Мюнхен на свидания к своему неофициальному мужу Игорю Зеленскому, на чем она туда летала и во сколько это обходилось российским налогоплательщикам.

Центр “Досье” рассказывает, как Борис Ванинский – владелец комбината “Дружба народов”, монопольного поставщика продуктов питания для Росгвардии по завышенным ценам – расплачивался с главой Росгвардии за доступ к госконтрактам: Ванинский вместе с Золотовым, его сыном и генералами Росгвардии трижды летали под Новый год на Сейшелы в компании “обворожительных девушек”.

Соратники Навального подсчитали, что семья первого заместителя Шойгу Руслана Цаликова владеет недвижимостью почти на 5 млрд рублей, причем 1,1 млрд этой недвижимости записан на компании, принадлежащие совершеннолетним детям Цаликова – их у него четверо (смотреть).

Дискредитаторы, фейкоделы, экстремисты и диверсанты

Русская служба “Би-би-си” рассказала о технических деталях системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, которой пользуется мэрия Москвы: в ней задействованы сразу четыре алгоритма распознавания, которые соревнуются между собой в эффективности, и на их содержание в ближайшие два года будет потрачено 800 млн рублей. Один из алгоритмов – разработка белорусской компании “Синезис”, с ее помощью в Минске искали и находили противников Лукашенко. Теперь она помогает московским властям осуществлять превентивные задержания потенциальных участников митингов.

С воинствующими пацифистами дела обстоят так:

Суд в Екатеринбурге избрал для Евгения Ройзмана, обвиняемого по уголовному делу о “дискредитации” российской армии, меру пресечения в виде “запрета определенных действий”: ему нельзя появляться на публичных мероприятиях и пользоваться интернетом. Прокуратура требовала более жестких ограничений. В суде были представлены поручительства Акунина, Макаревича, БГ и Шевчука.

Юрий Шевчук обжаловал решение суда о штрафе в 50 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. В мотивировочной части судебного постановления говорилось, что вина Шевчука в том, что он побуждал зрителей “сомневаться относительно целей нахождения ВС РФ при осуществлении СВО" в Украине.

Томского активиста Леонида Рыбакова оштрафовали на 10 тысяч рублей за пост в поддержку украинских военных. Суд обвинил его в возбуждении ненависти. За эту же публикацию на Рыбакова уже заведено уголовное дело об экстремизме. В апреле его дважды штрафовали по статье о “дискредитации” за участие в антивоенном митинге и вывешенный в окне квартиры флаг Украины.

В квартире родителей бывшего координатора липецкого штаба Навального Ильи Данилова прошел обыск, у матери отняли мобильный телефон. В отношении Данилова возбуждено уголовное дело о “дискредитации” армии, сам он за границей.

Еще одна группа “преступников” – кандидаты в депутаты:

В Чувашии кандидату в депутаты райсовета от КПРФ облили машину кислотой.

В Москве составили протокол о демонстрации экстремистской символики на кандидата в муниципальные депутаты по району Якиманка Анну Шатуновскую-Бюрно: сотрудница "Детского мира" по фамилии Харитонова написала на нее жалобу, предъявив нотариально заверенный скриншот удаленного поста с символикой Навального, который был опубликован до признания его структур “экстремистскими”.

Кандидата в московские мундепы Николая Касьяна арестовали на пять суток за пост со ссылкой на фильм Навального “Он вам не Димон” пятилетней давности.

О предыдущих эпизодах борьбы с независимыми кандидатами в Москве рассказано здесь. О других сторонах подготовки к единому дню голосования 11 сентября читайте тут.

Диверсанты тоже активизировались:

ФСБ отчиталась о задержании россиянина, который якобы готовил теракты в Калининградской области по заданию полка "Азов": "вынашивал намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении объектов Балтийского флота ВМФ РФ и военнослужащих, а также аэропорта "Храброво". На видео, опубликованном ФСБ, мужчина говорит, что в марте он якобы связался с представителями Украины через бот в телеграме, а в июле азовцы дали ему задание. (В Беларуси завели уголовное дело против минчанина, который собирался воевать за Украину – он тоже общался с ботом).

МЧС России объяснил возникновение лесных пожаров в Рязанской области “диверсионными моментами”, но пока не говорил, что лес поджигают по заданию полка “Азов”. В чем на самом деле причина ежегодных обширных лесных пожаров в России рассказано тут.

Две новости, о которых пока ничего не ясно – почему, зачем:

На основателя “Комитета против пыток” Игоря Каляпина совершено нападение в Нижегородской области – сам он говорит, что его пытались убить. Он в больнице.

Фотоблогера Лану Сатор, задержанную в Албании по подозрению в шпионаже, заочно арестовали в России по делу о незаконном получении сведений, относящихся к гостайне (до восьми лет).

Международное эхо войны

По данным Bloomberg, на встрече глав МИД стран-членов ЕС в Праге 31 августа в качестве компромиссного решения по вопросу о шенгенских визах для россиян будет предложен отказ от упрощенной процедуры выдачи виз (она действует с 2007 года). Это значит, что виза подорожает до 80 евро, набор документов, необходимых для ее получения, увеличится, а сроки рассмотрения удлинятся. Разбор слухов об массовом аннулировании шенгенских виз на эстонской границе читайте тут (спойлер: аннулирование не может быть массовым, но сама процедура, тем не менее, может быть законной).

По данным немецкого ведомства по делам миграции и беженцев, с начала года за политическим убежищем в Германии обратились более тысячи россиян. По подсчетам Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, с 24 февраля в ЕС въехал почти миллион россиян.

Американская Citigroup начала сворачивать бизнес в России; из России уходит ирландский владелец Bookmate (сам сервис останется, им займется “Яндекс”).

В Киеве переименовали 95 улиц, переулков и площадей, названия которых были связаны с Россией; в Риге завершили демонтаж памятника Освободителям.

В непризнанной Абхазии заявили, что готовы присоединиться к Союзному государству России и Беларуси.

Шесть ссылок

Вторая мировая война. Рассказ о судьбе нацистского преступника, “хозяина Украины” Эриха Коха. Или отрывок из книги историка Йохана Икса “Бюро. Пий XII и евреи: секретные досье Ватикана” (изд-во “Книжники”) – о робких попытках папы римского заявить, что массово истреблять евреев вообще-то не по-христиански.

Рассказ о судьбе нацистского преступника, “хозяина Украины” Эриха Коха. Или отрывок из книги историка Йохана Икса “Бюро. Пий XII и евреи: секретные досье Ватикана” (изд-во “Книжники”) – о робких попытках папы римского заявить, что массово истреблять евреев вообще-то не по-христиански. Кино. Путеводитель Дмитрия Волчека по кинофестивалю в Локарно. Или гид по творчеству Андрея Кончаловского.

Путеводитель Дмитрия Волчека по кинофестивалю в Локарно. Или гид по творчеству Андрея Кончаловского. Музыка. Беседа с музыкальными критиками Александром Горбачевым и Артемом Макарским о том, почему современная российская поп-музыка не может быть политичной. Или очень подробный гид по виолончельной музыке – от Баха до “Джокера”.

Искренне Ваши,

Семь Сорок