Управляемая утечка и добротная провокация

Доброе утро!
В воскресенье завершила работу 55-я Мюнхенская конференция по безопасности. О итогах ее работы можно почитать здесь, и они неутешительные: "После прошлой конференции я был в подавленном состоянии, но после нынешней понял, что тогда это был оптимизм", – поделился впечатлениями бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. В остальном так:
- Суд в Москве арестовал основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.
- Причиной обрушения перекрытий в петербургском ИТМО называют неправильное складирование стройматериалов при реконструкции.
- По данным The Sunday Times, состояние здоровья Сергея Скрипаля, отравленного “Новичком” почти год назад, ухудшилось.
- Reuters утверждает, что Газпромбанк заморозил счета венесуэльской PDVSA, чтобы не попасть под американские санкции. В PDVSA говорят, что это не так.
Baring Vostok
Басманный суд Москвы арестовал основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Уголовное дело возбудили 13 февраля по материалам ФСБ России и заявлению члена совета директоров "Восточного" Шерзода Юсупова. Калви вины не признает, в Baring Vostok указывают на нестыковки в фабуле обвинения, а гипотезы о том, что реально стоит за этим делом, изложены тут.
Петербургское
При обрушении перекрытий в здании одного из ведущих петербургских вузов ИТМО чудом никто не пострадал. Из здания были эвакуированы 86 человек. По версии вице-губернатора СПб, причиной случившегося стало неправильное складирование стройматериалов в ходе ремонтных работ, но глава компании, которая эти работы вела, с ним не согласен: они занимались отделкой, а трещины на стенах уже были, когда они пришли на объект. Ъ пишет, что об опасности обрушения здания предупреждали еще год назад.
Отказ петербургских властей согласовать марш памяти Бориса Немцова 24 февраля с обрушением ИТМО никак не связан; организаторы намерены обжаловать отказ и провести марш в любом случае.
Солсберецкое
Британская газета The Sunday Times сообщает об ухудшении здоровья бывшего полковника ГРУ и потом британского агента Сергея Скрипаля, отравленного “Новичком” в Солсбери чуть меньше года назад. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала эту публикацию “примером управляемой утечки”.
В ночь на воскресенье неизвестные вывесили российский флаг на соборе в Солсбери. Флаг быстро убрали, но полиция пока не нашла тех, кто его повесил. В российском посольстве в Великобритании назвали случившееся “добротной провокацией”.
Трамп, Трамп, Трамп
- Японская газета Asahi пишет, что премьер Японии Синдзо Абэ прошлой осенью действительно номинировал президента США на Нобелевскую премию мира по просьбе администрации последнего. Основанием стала встреча Трампа с главой КНДР в Сингапуре. Новая намечена на 27-28 февраля, она должна пройти во Вьетнаме.
- Дональд Трамп обратился (в твиттере) к европейским странам с требованием “забрать назад” из Сирии около 800 боевиков ИГИЛ, захваченных бойцами курдской армии, – иначе, мол, их придется отпустить. Почему он употребил выражение “to take back”, не очень понятно: возможно, он считает всех этих боевиков гражданами европейских стран.
- Сегодня президент США выступит с речью о ситуации в Венесуэле. Пока США шлют гуманитарную помощь в граничащую с Венесуэлой Колумбию. По данным агентства Reuters, российский Газпромбанк заморозил счета венесуэльской государственной нефтяной корпорации PDVSA, чтобы не попасть под американские санкции. В самой PDVSA утверждают, что это не так.
Оскверненные и оскорбленные
- Неизвестные расписали красной краской могилу Карла Маркса на Хайгейтском кладбище в Лондоне: "Мемориал большевистского Холокоста 1917–1953, 66 миллионов жертв", "Доктрина ненависти", "Идеология голода", "Архитектор геноцида, террора, репрессий и массовых убийств".
- Премьер Польши Матеуш Моравецкий отменил визит в Израиль, потому что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что в годы Второй мировой войны некоторые поляки сотрудничали с нацистами.
- В Париже “желтые жилеты” оскорбили философа Алена Финкелькрота: "Отвали, грязное сионистское дерьмо" и "Убирайся в свой Израиль", – кричали они ему.
- “Золотого медведя” на Берлинском кинофестивале получила картина израильского режиссера Надава Лапида "Синонимы". Герой фильма, молодой израильтянин Йоав переезжает в Париж и надеется стать французом, отвергнув прошлое, гражданство и даже родной язык – иврит.
Шесть ссылок
- Советские тридцатые. Отрывок из новой книги историка Юрия Слезкина “Дом правительства” – о судьбах детей арестованных жильцов Дома на набережной. Или фрагмент книги Александры Селивановой “Постконструктивизм. Власть и архитектура в 1930-е годы в СССР” о том, как в эти годы советские архитекторы осваивали и присваивали классику.
- Издатель и художник. Интервью с главредом Издательства Института Гайдара и издательского дома “Дело” РАНХиГС Валерием Анашвили о состоянии гуманитарного книгоиздания. Или разговор с художником Павлом Отдельновым о его выставке “Промзона”, в рамках которой – через живопись, инсталляции, видео, документальные снимки и даже "законсервированные" запахи химической промышленности – рассказывается история заводских районов Дзержинска Нижегородской области.
- Историк и философ. Андрей Зорин объясняет в интервью, что такое история эмоций и можно ли научиться чувствовать искусство. И большая беседа с философом Рудольфом Бернетом, которая в какой-то момент становится неожиданно эмоциональной.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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