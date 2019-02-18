Управляемая утечка и добротная провокация

Доброе утро!

В воскресенье завершила работу 55-я Мюнхенская конференция по безопасности. О итогах ее работы можно почитать здесь, и они неутешительные: "После прошлой конференции я был в подавленном состоянии, но после нынешней понял, что тогда это был оптимизм", – поделился впечатлениями бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. В остальном так:

Суд в Москве арестовал основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.

Причиной обрушения перекрытий в петербургском ИТМО называют неправильное складирование стройматериалов при реконструкции.

По данным The Sunday Times, состояние здоровья Сергея Скрипаля, отравленного “Новичком” почти год назад, ухудшилось.

Reuters утверждает, что Газпромбанк заморозил счета венесуэльской PDVSA, чтобы не попасть под американские санкции. В PDVSA говорят, что это не так.

Baring Vostok

Басманный суд Москвы арестовал основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Уголовное дело возбудили 13 февраля по материалам ФСБ России и заявлению члена совета директоров "Восточного" Шерзода Юсупова. Калви вины не признает, в Baring Vostok указывают на нестыковки в фабуле обвинения, а гипотезы о том, что реально стоит за этим делом, изложены тут.

Петербургское

При обрушении перекрытий в здании одного из ведущих петербургских вузов ИТМО чудом никто не пострадал. Из здания были эвакуированы 86 человек. По версии вице-губернатора СПб, причиной случившегося стало неправильное складирование стройматериалов в ходе ремонтных работ, но глава компании, которая эти работы вела, с ним не согласен: они занимались отделкой, а трещины на стенах уже были, когда они пришли на объект. Ъ пишет, что об опасности обрушения здания предупреждали еще год назад.

Отказ петербургских властей согласовать марш памяти Бориса Немцова 24 февраля с обрушением ИТМО никак не связан; организаторы намерены обжаловать отказ и провести марш в любом случае.

Солсберецкое

Британская газета The Sunday Times сообщает об ухудшении здоровья бывшего полковника ГРУ и потом британского агента Сергея Скрипаля, отравленного “Новичком” в Солсбери чуть меньше года назад. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала эту публикацию “примером управляемой утечки”.

В ночь на воскресенье неизвестные вывесили российский флаг на соборе в Солсбери. Флаг быстро убрали, но полиция пока не нашла тех, кто его повесил. В российском посольстве в Великобритании назвали случившееся “добротной провокацией”.

Трамп, Трамп, Трамп

Японская газета Asahi пишет, что премьер Японии Синдзо Абэ прошлой осенью действительно номинировал президента США на Нобелевскую премию мира по просьбе администрации последнего. Основанием стала встреча Трампа с главой КНДР в Сингапуре. Новая намечена на 27-28 февраля, она должна пройти во Вьетнаме.

Дональд Трамп обратился (в твиттере) к европейским странам с требованием “забрать назад” из Сирии около 800 боевиков ИГИЛ, захваченных бойцами курдской армии, – иначе, мол, их придется отпустить. Почему он употребил выражение “to take back”, не очень понятно: возможно, он считает всех этих боевиков гражданами европейских стран.

Сегодня президент США выступит с речью о ситуации в Венесуэле. Пока США шлют гуманитарную помощь в граничащую с Венесуэлой Колумбию. По данным агентства Reuters, российский Газпромбанк заморозил счета венесуэльской государственной нефтяной корпорации PDVSA, чтобы не попасть под американские санкции. В самой PDVSA утверждают, что это не так.

Оскверненные и оскорбленные

Неизвестные расписали красной краской могилу Карла Маркса на Хайгейтском кладбище в Лондоне: "Мемориал большевистского Холокоста 1917–1953, 66 миллионов жертв", "Доктрина ненависти", "Идеология голода", "Архитектор геноцида, террора, репрессий и массовых убийств".

Премьер Польши Матеуш Моравецкий отменил визит в Израиль, потому что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что в годы Второй мировой войны некоторые поляки сотрудничали с нацистами.

В Париже “желтые жилеты” оскорбили философа Алена Финкелькрота: "Отвали, грязное сионистское дерьмо" и "Убирайся в свой Израиль", – кричали они ему.

“Золотого медведя” на Берлинском кинофестивале получила картина израильского режиссера Надава Лапида "Синонимы". Герой фильма, молодой израильтянин Йоав переезжает в Париж и надеется стать французом, отвергнув прошлое, гражданство и даже родной язык – иврит.

Шесть ссылок

Советские тридцатые. Отрывок из новой книги историка Юрия Слезкина “Дом правительства” – о судьбах детей арестованных жильцов Дома на набережной. Или фрагмент книги Александры Селивановой “Постконструктивизм. Власть и архитектура в 1930-е годы в СССР” о том, как в эти годы советские архитекторы осваивали и присваивали классику.

Издатель и художник. Интервью с главредом Издательства Института Гайдара и издательского дома “Дело” РАНХиГС Валерием Анашвили о состоянии гуманитарного книгоиздания. Или разговор с художником Павлом Отдельновым о его выставке “Промзона”, в рамках которой – через живопись, инсталляции, видео, документальные снимки и даже "законсервированные" запахи химической промышленности – рассказывается история заводских районов Дзержинска Нижегородской области.

Историк и философ. Андрей Зорин объясняет в интервью, что такое история эмоций и можно ли научиться чувствовать искусство. И большая беседа с философом Рудольфом Бернетом, которая в какой-то момент становится неожиданно эмоциональной.

Искренне Ваши,

Семь Сорок