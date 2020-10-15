Грядут доильные аппараты

Доброе утро!

Пилотируемый корабль "Союз МС-17" с российско-американским экипажем долетел до МКС чуть более чем за три часа – это рекорд. Видимо, очень хотелось удалиться от новостей:

В России впервые выявлено больше 14 тысяч новых случаев Covid-19. В крупнейших городах Франции вводится комендантский час.

Лечение Навального в Германии оплатили Чичваркин, Алексашенко и айтишник Роман Иванов. Санкционный список Евросоюза в связи с отравлением Навального будет опубликован сегодня. По слухам, в него включены Бортников и Кириенко.

Светлана Тихановская призвала белорусских рабочих продолжить борьбу.

Президент Кыргызстана утвердил Садыра Жапарова в должности премьера, но подавать в отставку пока не собирается.

В Париже комендантский час

По данным на утро среды, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России впервые с начала пандемии превысил 14 тысяч и составил 14 231. В Москве выявлено 4573 новых случая, в Петербурге – 602. Всего инфицированных в стране с начала эпидемии 1 миллион 340 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру среды 23 205 человек (+239 за сутки). За день в Москве скончались еще 57 человек.

С 19 октября московские старшеклассники переходят на дистанционное обучение. По всей стране чувствуется перегруженность стационаров – вот разговоры с работниками скорой помощи. Путин объявил о регистрации второй российской вакцины – производства новосибирского центра “Вектор”. С 1 ноября Россия возобновляет авиасообщение с Кубой, Сербией и Японией.

Число случаев инфицирования по всему миру превысило 38 миллионов. Всплеск заболеваемости отмечается везде, страны Европы возвращают весенние ограничения или придумывают новые: в Нидерландах вновь закрылись кафе и рестораны, во крупных городах Франции с субботы вводится комендантский час.

Знамя борьбы за рабочее дело

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала рабочих подняться на борьбу с режимом Лукашенко: "Собирайтесь в группы, делитесь своими успехами и продолжайте вашу борьбу. Вы не одни. Сейчас все белорусы понимают, насколько важна ваша забастовка, и готовы помогать вам всеми доступными способами", – сказала Тихановская. Общенациональная забастовка должна начаться 26 октября, если Лукашенко не сложит с себя полномочий. О перспективах рабочего движения и радикализации протеста здесь рассуждает белорусский журналист Андрей Почобут.

Резко политизировался белорусский спорт: на 10 суток арестована чемпионка Беларуси по тайскому боксу Александра Ситникова, 15 суток получил многократный чемпион мира по тайскому боксу, известный тренер Юрий Булат. Трехкратный призер Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по плаванию Александра Герасименя уехала из Беларуси в Литву и возглавила Белорусский фонд спортивной солидарности, вот разговор с ней.

В среду в Минске под лозунгами против насилия прошли Марш матерей и акция сторонников Лукашенко (они благодарили милицию).

Вокруг Навального

Комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал санкции в отношении шести человек и одной организации, ответственных за отравление Алексея Навального. Список будет опубликован сегодня, но The New York Times уже сообщила, что в него войдут глава ФСБ Бортников, первый замглавы администрации президента Кириенко, сотрудник АП Андрей Ярин, два зама министра обороны и представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Плюс ГосНИИОХТ, где разрабатывался “Новичок”. Со ссылкой на источники в германских спецслужбах газета утверждает, что порошкообразный обновленный “Новичок” Навальному подсыпали в чай в аэропорту, но до этого его могли отравить еще и в гостинице.

Навальный рассказал, кто заплатил за его лечение и доставку в Германию: самолет оплатил предприниматель Борис Зимин, лечение и реабилитацию – Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и IT-предприниматель Роман Иванов.

В России “повар Путина” Евгений Пригожин подал иск о защите чести и достоинства к Навальному и юристу ФБК Любови Соболь – требует по пять миллионов рублей с каждого за то, что назвали его “ворюгой” и “сумасшедшим от безнаказанности придурком из 90-х”.

В отношении Сергея Беспалова, главы иркутского штаба Навального возбуждено уголовное дело об “умышленном причинении вреда здоровью” активистке НОД. Сам он утверждает, что не дотрагивался до нее, а просто попросил не мешать. Отсутствие питьевой воды в воинской части, где служит похищенный в армию сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов, суд признал законным.

Российская жизнь

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев приговорен к десяти годам колонии (вроде бы за взятки).

Путин внес в Госдуму законопроект о Госсовете (он же его и возглавит), а также разрешил трем украинским предприятиям поставлять в Россию доильные аппараты.

По данным издания “Проект”, идея выдвинуть Ксению Собчак кандидатом на президентских выборах принадлежала приятелю Путина Юрию Ковальчуку. Собчак поручили “прикрывать либеральный фланг” за большую популярность и высокий антирейтинг.

Одинокие бои: история о том, как мать первоклассницы в Краснодарском крае борется против превращения школы в казачью (прекрасная картина нравов), и рассказ о детях жертв сталинских репрессий, которые тщетно пытаются получить квартиры от московских властей, несмотря на то, что на их сторону встал Конституционный суд.

Другие битвы

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Садыра Жапарова премьер-министром страны. Жапаров считает, что теперь Жээнбеков должен уйти в отставку, но сам президент склонен подождать проведения новых парламентских выборов. Политический обозреватель Азим Азимов говорит, что в целом Кыргызстан вернулся в правовое поле, но как теперь поведут себя премьер и президент, предсказать сложно.

Президент Украины объявил, что первым вопросом “всеукраинского опроса”, который пройдет во время местных выборов 25 октября, будет вопрос о пожизненном заключении за коррупцию в крупных масштабах. Здесь позицию Зеленского и проблему правового оформления этого “опроса” поясняет депутат Верховной Рады от “Слуги народа” Александр Качура.

В 18-й день войны в Карабахе Азербайджан открыто объявил, что нанес удар по территории Армении, а не по Нагорному Карабаху и прилегающим районам. Это может быть началом новой фазы в войне.

Шесть ссылок

Литература. Расследование Ильи Виницкого о грузинском литературном подтексте мандельштамовской эпиграммы (почему М. называет Сталина “осетином”). Или эссе Павла Матвеева о взаимоотношениях Бунина и Алексея Толстого.

Расследование Ильи Виницкого о грузинском литературном подтексте мандельштамовской эпиграммы (почему М. называет Сталина “осетином”). Или эссе Павла Матвеева о взаимоотношениях Бунина и Алексея Толстого. Христианство. Занимательный рассказ историка литературы Юлии Красносельской о статье Льва Толстого “Христианство и патриотизм” (выходит отдельной брошюрой в изд-ве Cheapcherrylibrary). Или этюды историка Саши Ломакина о бытовом православии в дореволюционной России.

Занимательный рассказ историка литературы Юлии Красносельской о статье Льва Толстого “Христианство и патриотизм” (выходит отдельной брошюрой в изд-ве Cheapcherrylibrary). Или этюды историка Саши Ломакина о бытовом православии в дореволюционной России. Кино и театр. Разговор с режиссером Алвисом Херманисом о спектакле “Горбачев”, который он поставил в Театре наций в Москве, и о театральной жизни во время пандемии. Или интервью с Леонидом Ярмольником о фильме Евгения Пашкевича “Что знает Тихая Герда?”, в котором он сыграл одной из главных ролей (фильм показывали на ММКФ, его премьера в Риге состоится 22 октября).

Разговор с режиссером Алвисом Херманисом о спектакле “Горбачев”, который он поставил в Театре наций в Москве, и о театральной жизни во время пандемии. Или интервью с Леонидом Ярмольником о фильме Евгения Пашкевича “Что знает Тихая Герда?”, в котором он сыграл одной из главных ролей (фильм показывали на ММКФ, его премьера в Риге состоится 22 октября). Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок