Курдов защитит Наполеон

Доброе утро!

Королева Великобритании Елизавета II открыла новую сессию парламента, выступив с тронной речью, которую готовит правительство (вот так это выглядит). Приоритетом она назвала выход из Евросоюза к 31 октября, хотя по сути Великобритания уже давно отовсюду вышла, потому что четвертый год живет в собственном мире, обсуждая исключительно брекзит. За пределами этого мира происходит следующее:

США ввели санкции в отношении Турции и призвали к прекращению огня в Сирии.

Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту “московского дела” Константину Котову (четыре года за многократные задержания на мирных пикетах). В рамках этого дела задержаны еще четверо.

В Украине в День защитника прошли около 450 шествий, митингов и акций, часть из них – под лозунгом “Нет капитуляции”.

Суровые приговоры каталонским сепаратистам вызвали волну протестов в Каталонии.

Русско-турецкие войны

США ввели санкции в отношении Турции в связи с операцией турецкой армии в Сирии. Санкции введены против министерства энергетики и министерства обороны Турции, а также министров энергетики, внутренних дел и обороны этой страны (кроме того, Трамп анонсировал (англ.) повышение торговых тарифов и другие кары). Отдельно президент США заметил в твиттере (англ.), что США не обязаны защищать своих бывших союзников-курдов (потому что Сирия далеко, в 7 тысячах миль) и ему совершенно все равно, кто теперь озаботится их судьбой – “Россия, Китай или Наполеон Бонапарт”.

Сейчас курдов пытается защитить их бывший противник Асад при активной поддержке российской армии. Вот попытка ответить на коварный вопрос о том, можно ли считать происходящее началом очередной русско-турецкой войны.

Путин тем временем объезжает арабские страны – накануне он был в Саудовской Аравии, сегодня едет в ОАЭ.

“Московское дело”: все жестче и жестче

Мосгорсуд оставил без изменения четырехлетний приговор 34-летнему программисту Константину Котову – он вынесен по “дадинской статье”, то есть Котова посадили за то, что он много раз выходил на мирные пикеты, на которых его регулярно задерживали. Вот здесь он сам объясняет в письме из СИЗО, почему он этим занимался.

В суде Котова защищали 12 адвокатов, суд посмотрел видео его задержания (Котов поднимается из подземного перехода с плакатом в рюкзаке, и его мгновенно хватают) и даже допросил свидетельницу задержания, которая подтвердила, что Котова задержали ни за что, но судью все это не впечатлило. Разве что из ее ремарок стало известно, что Котов и обвиняемая по делу “Нового величия” Анна Павликова собираются пожениться. Самого Котова в суд не привезли, он участвовал по видеосвязи.

В понедельник утром прошли обыски у новых подозреваемых по “московскому делу”, позже Следственный комитет подтвердил задержание четверых человек, добавив, что еще двое скрылись, узнав о следственных действиях. Новых задержанных – Егора Лесных, Максима Мартинцова, Андрея Баршая и Владимира Емельянова – подозревают в применении насилия к полицейским.

Вот здесь социолог объясняет причины политизации российской молодежи, а вот известие невероятной силы: московская мэрия сдает "Центральному казачьему войску", члены которого в 2018 году избивали протестующих на Пушкинской площади, здание в центре города по цене в 17 раз ниже рыночной (и дешевле, чем больницам, образовательным учреждениям, библиотекам и музеям), а те еще и не платят.

Расследования

Радио Свобода и расследовательская группа Bellingcat нашли в открытых источниках новые фотографии российского разведчика Анатолия Чепиги (он же Руслан Боширов, один из участников отравления Скрипалей в Солсбери) и генерал-майора Андрея Владимировича Аверьянова, командира секретной войсковой части №29155, которую на минувшей неделе газета The New York Times назвала центром европейских спецопераций ГРУ. Чепига присутствует на свадьбе дочери Аверьянова. Она состоялась за полгода до отравления Скрипалей недалеко от базы "Сенеж" российских "Сил специальных операций", где предположительно готовили “зеленых человечков” для захвата Крыма. (ЕС продлил санкции против “Петрова”, “Боширова” и главы ГРУ).

“Новая газета” рассказывает о репрессиях в ближнем окружении Рамзана Кадырова. В секретных тюрьмах под пытками из чиновников и сотрудников ведомств выбивают признание в предательстве. У задержанных и их родственников отбирают имущество и заставляют делать многомиллионные взносы в Фонд им. Ахмата Кадырова.

День защитника

В Украине в понедельник отмечали учрежденный пять лет назад День защитника. Часть массовых акций прошла под лозунгом “Нет капитуляции”. Вот здесь в споре о Донбассе между сторонником движения "Нет капитуляции" и депутаткой от "Слуги народа" становится немножко понятно, из-за чего такие страсти.

Глава МИД Украины Владимир Пристайко объявил, что ожидает встречи глав государств “нормандской четверки” (Украина, Россия, Франция, Германия) в ноябре. Этот саммит он назвал “последним шансом” для реализации минских соглашений, заключенных пять лет назад. Если он не состоится, то Украине придется перейти к “плану Б” (в чем он состоит, Пристайко не сказал).

Вокруг света

Верховный суд Испании вынес приговор девяти лидерам каталонских сепаратистов за подстрекательство к мятежу во время референдума за независимость региона в 2017 году, они получили сроки от девяти до 13 лет. Приговор вызвал мощные протесты – люди перекрыли главные улицы Барселоны, дорогу к аэропорту, блокировали железнодорожные пути.

Два этнических казаха бежали из Китая в Казахстан и рассказали о пытках в "лагерях перевоспитания". Тем не менее, политическое убежище в Казахстане они вряд ли получат – хорошо, если их не выдадут обратно.

Стали понятны итоги парламентских выборов в Польше: правящая партия “Право и справедливость” получила большинство в Сейме, но утратила его в Сенате, где выборы проводятся по одномандатным округам.

В Венгрии оппозиция празднует сколько-нибудь значительную победу впервые за девять лет: мэром Будапешта избран кандидат от оппозиции Гергей Карачонь, правящая партия “Фидес” проиграла в 10 из 23 крупных городов.

Награды

Премию им. Нобеля Банка Швеции получили индийско-американский ученый Абхиджит Банерджи и американцы Эстер Дуфло и Майклу Кремеру – за "экспериментальный подход к борьбе с мировой бедностью".

Букеровскую премию разделили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо – за романы о тяжелой женской доле. В случае Этвуд это сиквел к “Рассказу служанки”, а в романе Эваристо "Девушка, женщина, все остальное" рассказаны истории 12 персонажей, большинство из которых – чернокожие британки.

Шесть ссылок

Литературное. (1) Хороший ликбез Кирилла Корчагина о поэтах “филологической школы”, которая начинается в 1952 году с одного мелкого скандала в коридоре филфака ЛГУ. (2) Разговор с поэтом и священником Сергеем Кругловым о судьбе и стихах Вениамина Михайловича Айзенштадта (1921–1999), больше известного под псевдонимом Вениамин Блаженный. (3) История физика Александра Кривомазова, который в 1970–80-е годы устраивал у себя дома регулярные квартирники с участием разных неподцензурных творцов, документировал встречи и кое-что из этого сохранил (в частности, он сделал единственную запись авторского чтения “Москвы–Петушков”.

(1) Хороший ликбез Кирилла Корчагина о поэтах “филологической школы”, которая начинается в 1952 году с одного мелкого скандала в коридоре филфака ЛГУ. (2) Разговор с поэтом и священником Сергеем Кругловым о судьбе и стихах Вениамина Михайловича Айзенштадта (1921–1999), больше известного под псевдонимом Вениамин Блаженный. (3) История физика Александра Кривомазова, который в 1970–80-е годы устраивал у себя дома регулярные квартирники с участием разных неподцензурных творцов, документировал встречи и кое-что из этого сохранил (в частности, он сделал единственную запись авторского чтения “Москвы–Петушков”. Жизнеописания. (1) Монолог Ника Ильина – сына богослова и композитора Владимира Ильина (не путать с Иваном) и человека, волшебным образом превратившегося из PR-директора Lufthansa в одну из самых влиятельных фигур в музейно-выставочной политике в области современного искусства (в частности, он советник директора Эрмитажа). (2) Кинематографическая биография Петера Хандке в изложении Антона Долина. (3) По-хорошему сумасшедший рассказ активистки Иры Путиловой о том, как она эмигрировала в Великобританию, сбежав из российского суда.

Искренне Ваши,

Семь Сорок