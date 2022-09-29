Лишних силовиков нет

Доброе утро!

“Троица” Андрея Рублева получила 61 повреждение за три дня, проведенные ею вне музея. “Троицу” вывозили в мир еще до мобилизации – после ее объявления шансы повредиться душой и телом сильно возросли:

Украинская армия почти окружила Лиман Донецкой области. В Кривом Роге российским ракетным ударом выведен из строя “важный инфраструктурный объект”.

Некоторое число мобилизованных уже прибыли на фронт.

Власти оккупированных регионов Украины обратились к Путину с просьбой принять их в состав РФ. В пятницу в Москве будет митинг по этому поводу.

Северная Осетия запретила впускать в республику машины с номерами других регионов. На КПП с российской стороны появились мобильные военкоматы.

В Кремле, по слухам, отказались от идеи полного закрытия границ.

Суд в Москве отправил в СИЗО поэтов Артема Камардина, Егора Штовбу и Николая Дайнеко. Их обвиняют в разжигании ненависти к “Новороссии”.

Российская ФСБ возбудила уголовное дело о международном терроризме в связи с подрывом газопроводов в Балтийском море. Восстановлению они не подлежат.

“Противных не только разуму, но и самой природе”

Назначенные Россией "главы" оккупированных областей Украины обратились к Путину с просьбой включить их в состав РФ. Особенно трогательное обоснование содержится в обращении оккупационного начальника Запорожской области Евгения Балицкого: "Сегодня, когда свобода мысли, слова, совести и вероисповедания под угрозой искоренения в угоду централизованно навязываемых ценностей, зачастую противных не только разуму, но и самой природе, мы, запорожский народ, ради достижения для нас всех общей цели обеспечить мир и безопасность, верховенство прав и свобод человека, хотим стать одним государством с Российской Федерацией!"

По случаю такого торжества “прав и свобод человека” в Москве 30 сентября состоится грандиозный митинг-концерт, за участие в котором студентам московских вузов обещают зачеты, а работников ЖКХ сгоняют просто так. Сцену уже почти возвели.

С формальной процедурой присоединения в Кремле решили не торопиться: заседания Госдумы и Совета Федерации по этому вопросу пройдут 3 и 4 октября. Одно из объяснений состоит в том, что Кремль хочет дать время Украине и странам Запада сделать некий шаг навстречу. Для Украины и стран Запада отсрочка означает лишь то, что у России еще несколько дней не будет формального основания применить ядерное оружие. Эту угрозу на Западе считают вполне реальной; военные озабочены тем, что предсказать возможный российский удар тактическим ядерным оружием будет непросто. Здесь международные последствия применения ядерного оружия объясняет украинский дипломат Александр Хара.

Проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях никто в мире пока не одобрил: страны Запада и международные организации осудили, а традиционные союзники России высказали тезис о необходимости уважать территориальную целостность суверенных государств. Служба безопасности Украины возбудила дела о коллаборационизме на организаторов псевдореферендумов, а Евросоюз анонсировал новые санкции в отношении России: речь пойдет о запрете на ввоз из России определенных товаров и запрете на экспорт в Россию электроники и неких химических веществ, гражданам ЕС запретят занимать посты в советах директоров российских компаний, а персональные санкции распространятся в том числе на философа Дугина и певца Расторгуева (здесь позицию Еврокомиссии по Украине поясняет ее вице-президент Вера Юрова). США, со своей стороны, объявили о новом пакете военной помощи Украине.

Военные сводки

В Пентагоне утверждают, что некоторое количество мобилизованных россиян уже прибыли на фронт. В российских регионах для них спешно собирают экипировку и прочие необходимые вещи, в помощь им в сторону Украины со всей России едет военная техника – здесь о потоках этой техники и ее качестве рассказывает аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. Бесполезность необученных мобилизованных для российской армии здесь объясняют те, кто уже успел повоевать в Украине – наемники и контрактники (спойлер: всех убьют). Почему российская мобилизация ничего не меняет для украинской армии, читайте в интервью секретаря Совета безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Американский институт изучения войны, обычно консервативный в своих оценках, пишет, что украинской армии удалось почти полностью окружить Лиман Донецкой области; вот некоторые подробности с линии фронта. Взятие Лимана открывает для украинской армии пути наступления на Лисичанск и Северодонецк. Единственное место, где российские войска пытаются наступать силами ЧВК Вагнера и свезенных на фронт заключенных – это Бахмут, но и там россияне не имеют успеха: вот репортаж из этого непрерывно обстреливаемого города, а вот пересказ материала New York Times, в котором украинские военные описывают, как российские командиры пачками отправляют вчерашних зеков под огонь ВСУ.

В среду Россия попыталась нанести ракетные удары с самолетов по Одесской, Николаевской и Днепропетровской областям, но эти ракеты были сбиты. Тем не менее, российская ракета Х-59 попала в некий объект гражданской инфраструктуры в Кривом Роге, "разрушения значительные". Участились и российские обстрелы Запорожской АЭС, а в Энергодар для контроля над населением прибыли кадыровцы – здесь об этом рассказывает глава "Энергоатома" Украины Петр Котин.

Губернатор Белгородской области заявил о “детонации боеприпаса” в Валуйском городском округе – пострадали 14 человек.

Украина обвинила сотрудников Росгвардии из Кемеровской области и Красноярского края в массовом убийстве мирных жителей в Гостомеле под Киевом. Российский детский омбудсмен рассказала, как у вывезенных из Мариуполя детей “негатив преобразуется в любовь к России” (она не понимает, на каком основании Украина требует возвращения этих детей). В Москве по делу о шпионаже арестован гражданин Украины, задержанный еще весной в оккупированном Херсоне – на каком основании это сделано еще до формального присоединения области к России, не понимает никто.

Мобилизация и ее последствия

Госдума приняла законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных и списании кредита в случае их гибели или серьезного увечья. Отделы ЗАГС по всей стране начали регистрировать браки мобилизованных в день подачи заявления – вот кадры с нескольких таких свадеб. Рассказ о хаосе первой недели мобилизации с конкретными примерами читайте тут (командиры не знают, что будет дальше, мобилизованным негде спать, нечего есть, а обучение не планируется), истории мобилизованных с инвалидностью и серьезными хроническими заболеваниями собраны здесь; вот репортаж из деревни Тюменево Кемеровской области, в которой мобилизовали всех мужчин.

Повестки начинают приходить даже знаменитым футболистам. Власти Канады призывает канадских хоккеистов, выступающих в российских и белорусских клубах КХЛ, покинуть территорию этих стран; госдепартамент США в связи с угрозой мобилизации просит американских граждан покинуть Россию, пока границы еще открыты.

Во Владивостоке умер 39-летний Сергей Федосеенко: он пришел на призывной пункт, чтобы выразить недовольство мобилизацией, военные сдали его полиции, те отвезли его в ОВД, в ОВД вызвали скорую, врачи констатировали смерть. Что случилось на самом деле – неизвестно. В Петербурге арестован подозреваемый в поджоге здания с табличкой "военкомат" в Ломоносове – что происходит с другими поджигателями по всей России, рассказано тут.

Российское армейское руководство пользуется мобилизацией, чтобы вернуть на фронт отказников и вчерашних срочников:

История о том, как после бегства из Изюма отказников неделю не впускали в Россию, а когда началась мобилизация – отправили обратно на фронт.

Российский контрактник рассказывает “Би-би-си”, как воевал в Украине и участвовал в убийствах жителей Бучи, а потом сбежал домой. Теперь его заставляют вернуться в армию под угрозой уголовного дела.

Рассказ отца российского срочника, который в феврале оказался на войне с Украиной, вернулся с обморожением, а после объявления мобилизации может снова оказаться на фронте.

Об экономических и демографических последствиях мобилизации для России здесь рассуждает экономист Татьяна Михайлова. По этой ссылке – конкретный пример последствий войны: глухой поселок в Коми не будут оснащать связью, потому что программу устранения цифрового неравенства свернули после вторжения России в Украину.

Бегство от мобилизации

По сведениям “Новой газеты. Европа”, полученным от источника в администрации президента, с момента объявления мобилизации из России уехала 261 тысяча мужчин (председатель Госдумы Володин утверждает, что российские власти фиксируют их имена). В Госдуме обсуждают, что делать с “предателями”, телепропаганда называет их “ублюдочками”, “сопляками” и “орущими эльфами”. Но жизнь дороже, поэтому исход продолжается:

На границе России с Грузией царит хаос: вот реплики и фотографии тех, кому удалось ее перейти; вот рассказ человека, пересекшего границу на самокате, предусмотрительно взятом из Москвы. С российской стороны на границе развернут мобилизационный пункт, власти Северной Осетии запретили впускать в республику машины с номерами других областей, но этот запрет преодолевается посредством взяток.

В Ленинградской области на границе с Финляндией тоже появился мобильный военкомат. Вот рассказы трех петербуржцев, которым удалось пересечь эту границу (один проделал путь от Светогорска до Иматры на велосипеде). Сегодня, как ожидается, правительство Финляндии примет постановление, которое значительно ограничит право граждан России на въезд в Финляндию в качестве туристов и использование Финляндии как транзитной страны при поездках в другие части Шенгенской зоны.

На многочисленных погранпереходах с Казахстаном тоже стоят очереди. Вот репортаж из Уральска – города, в который едут люди сразу из трех российских областей: Саратовской, Самарской и Оренбургской. Есть несколько КПП, на которых очередей нет – они находятся в Алтайском крае, о существовании которого большинство россиян, видимо, не подозревают. Малопопулярные ранее КПП, расположенные посреди степи в Волгоградской области, при этом собирают пробки, в которых люди стоят по несколько суток. Многие приехавшие в Казахстан отправляются оттуда дальше – вот разговор с тюменцем, который решил уехать в Бишкек.

По данным источников “Медузы”, в Кремле отказались от идеи полного закрытия границ, потому что это вызовет протесты, а “лишних силовиков сейчас нет”. Пока с недовольными справляются так:

В Махачкале расследуют почти 30 уголовных дел, связанных с протестами против мобилизации. Журналистку Радио Свобода Юлию Вишневецкую, задержанную за освещение митинга в Махачкале, арестовали на пять суток.

Вот разговоры с участницами митинга женщин в Грозном. Политологи оценивают уровень недовольства в республике как “высочайший” и ожидают новых выступлений.

Дарья Иванова, задержанная в Москве за расклейку антивоенных листовок, подробно рассказала “Медиазоне”, как ее били в полиции, угрожая “найти в жопе наркотики”.

Суд в Москве отправил в СИЗО поэта Артема Камардина и двух его товарищей, Николая Дайнеко и Егора Штовбу. Их обвиняют в "унижении членов вооруженных формирований" так называемых "ДНР" и "ЛНР". При обыске Камардина избили и изнасиловали, а видео с этим изнасилованием заставили смотреть его девушку.

Политик Леонид Гозман освободился из ИВС после отсидки вторых подряд 15 суток и улетел из России.

Международное эхо войны

По данным источников немецкой газеты Der Tagesspiegel, взорванные нитки “Северных потоков” восстановлению не подлежат. Кто и зачем взорвал газопровод, остается загадкой. Российская ФСБ возбудила в связи с этим уголовное дело о международном терроризме, хотя на Западе ответственной за взрывы склонны считать Россию (или – в качестве варианта – Украину). Замглавы комитета по вопросам энергетики Верховной Рады Украины Алексей Кучеренко исключает версию “украинских боевых пловцов”, а действия России (если считать, что это она взорвала собственные трубопроводы) объясняет иррациональностью державы-террориста. Долгая история российского газового шантажа изложена тут. Цена на газ в Европе снова подскочила, в Праге вновь прошла демонстрация за дешевый российский газ и прекращение помощи Украине (организаторы акции еще не осознали, что инфраструктура для подачи дешевого газа уже уничтожена).

Три госбанка Турции перестали принимать российские карты "Мир". Как “Мир” постепенно терял партнеров, читайте здесь.

Lufthansa заявила о решении продать свою долю в российской компании "Аэромар" – крупнейшем в стране поставщике бортового питания.

Meta закрыла сеть фальшивых аккаунтов из РФ и Китая, замаскированных под СМИ. Они распространяли фейки о войне в Украине и выборах в США.

Россия дала афганским талибам скидку на пшеницу и нефтепродукты. Теперь заживут.

Шесть ссылок

Вторая мировая война. Фрагмент из книги историка Сергея Плохия “Забытые бастарды Восточного фронта. Американские летчики в СССР и антигитлеровская коалиция” (изд-во CORPUS) – о гибели на земле большой американской авиагруппы, положившейся на советское ПВО. Или рассказ о том, как потомки нацистов относятся к своей семейной истории и прошлому.

Фрагмент из книги историка Сергея Плохия “Забытые бастарды Восточного фронта. Американские летчики в СССР и антигитлеровская коалиция” (изд-во CORPUS) – о гибели на земле большой американской авиагруппы, положившейся на советское ПВО. Или рассказ о том, как потомки нацистов относятся к своей семейной истории и прошлому. Женское. Эссе Аллы Митрофановой “Конспект теории феминизма, или что должно быть добавлено в учебники по философии” из сборника “Семь текстов о феминизме. Обезоруживая гендер”, вышедшего в “Кабинетном ученом”. Или отрывок из книги Надежды Плунгян “Рождение советской женщины. Работница, крестьянка, летчица, “бывшая” и другие в искусстве 1917–1939 годов” (изд-во “Гаража”), посвященный освобождению женщин Востока.

Эссе Аллы Митрофановой “Конспект теории феминизма, или что должно быть добавлено в учебники по философии” из сборника “Семь текстов о феминизме. Обезоруживая гендер”, вышедшего в “Кабинетном ученом”. Или отрывок из книги Надежды Плунгян “Рождение советской женщины. Работница, крестьянка, летчица, “бывшая” и другие в искусстве 1917–1939 годов” (изд-во “Гаража”), посвященный освобождению женщин Востока. Кино. Рассказ о премьерах кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Или история режиссера Киносита Кэйсукэ, который из пропагандиста войны превратился в революционера японского кино.

Искренне Ваши,

Семь Сорок