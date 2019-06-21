Тбилисские приключения православного коммуниста Гаврилова

Доброе утро!
Все-таки нельзя не радоваться международным успехам России: московские эксперты снова едут в Ханой помогать бальзамировать тело великого Хо Ши Мина. Да и в Грузии не обошлось без российского участия:
- Российский депутат-коммунист, возглавляющий Межпарламентскую ассамблею православия, спровоцировал политический скандал в Грузии. В Тбилиси прошла массовая акция под антироссийскими лозунгами, есть пострадавшие.
- На своей 17-й прямой линии Путин ответил на 81 вопрос. Он против либерализации “наркотических” статей в УК.
- Иран сбил американский военный беспилотник. Трамп написал в твиттере, что Иран совершил большую ошибку.
Что бывает, если сесть не в то кресло
В Тбилиси в среду началась было 26-я сессия Межпарламентской ассамблеи православия (есть и такая организация). Возглавляет эту ассамблею депутат Госдумы от КПРФ (от чего же еще) Сергей Гаврилов. Утреннее заседание проходило в зале пленарных заседаний грузинского парламента. Гаврилов открыл его по-русски, сидя в кресле главы парламента Грузии. Оппозиции такой символизм не понравился: сначала из парламента вывели российскую делегацию, потом к зданию стали стекаться люди.
Акция оказалась массовой: на пике присутствовали от 7 до 10 тысяч человек. Они выступали против “российской оккупации” и требовали отставки председателя парламента и глав МВД и службы госбезопасности.
Полиция действовала жестко: в ход пошли слезоточивый газ, резиновые пули, водометы. По данным грузинского Минздрава, пострадали 69 человек – среди них есть и полицейские, и участники митинга.
Депутат от “Единого национального движения” Тинатин Бокучава так сформулировала смысл недовольства: "Сегодня стало очевидным, что "Грузинская мечта" на самом деле является "Русской мечтой". "Мечта" Бидзины Иванишвили – это мечта Владимира Путина, когда в кресле, в котором должен сидеть спикер грузинского парламента, сидит российский депутат. Большего оскорбления и плевка в душу нашего народа и государства просто не существует".
Премьер-министр и президент Грузии признали обоснованность возмущения, но осудили насилие (со стороны протестующих по отношению к полиции). Президент Саломе Зурабишвили подошла к делу диалектически и обвинила участников митинга в создании раскола, который будет на руку Москве. Михаил Саакашвили поддержал протестующих – его выступление грузинские власти тоже осудили.
Что бывает, когда сидишь в кресле 19 лет
На 17-й прямой линии с народом Путин ответил на 81 вопрос. Ну то есть как ответил: его спросили про “банду единороссов в руководстве России” – он рассказал про банду, которая вершила судьбы страны в 90-е годы. Его спросили про недавний закон об оскорблении властей в неприличной форме – он рассказал про другой закон (который практически не применяется) и сослался на мировую практику (которая совсем не такая). Словом, все это очень скучно (так считают даже вполне себе “системные” политологи), но вот ужасно остроумный замер скорости, с которой вчера выполнялись распоряжения сказочного волшебника.
Одну важную вещь Путин все же сказал: либерализации наркотического законодательства в России не будет, хотя всех виновных в деле Ивана Голунова следует, мол, наказать и даже создать для контроля за (не)подбрасыванием наркотиков специальные структуры.
И все сразу же завертелось: сын отставного генерала ФСБ получил 10 лет за сбыт наркотиков, в подмосковном Раменском арестован глава отдела по борьбе с наркотиками (за хранение наркотиков и фальсификацию уголовного дела). А участковые тем временем обходят участников акции 12 июня в поддержку Ивана Голунова, берут с них объяснительные и обещают проблемы в дальнейшей жизни.
Вестник преступного мира
- Сегодня должен условно-досрочно освободиться глава чеченского “Мемориала” Оюб Титиев, который был осужден за хранение марихуаны (по его словам, специально ему подброшенной полицией).
- Против председателя Совета тейпов Ингушетии Малсага Ужахова возбудили второе уголовное дело. Первое было за “применение насилия к представителю власти”, второе – за “создание и руководство некоммерческой организацией, деятельность которой сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний”. (Ужахов участвовал в акциях протеста против пересмотра чечено-ингушской границы).
- О деле сестер Хачатурян, которые убили отца-насильника и теперь могут получить до 20 лет тюрьмы, читайте тут.
- Бывший замглавы ФСИН получил 3,5 года за взятки при строительстве “Крестов–2”.
- Православный бизнесмен Василий Бойко-Великий арестован по обвинению в особо крупном хищении средств из банка “Кредит-экспресс”.
В Украине
Конституционный суд Украины признал законным указ президента Зеленского о роспуске Верховной Рады. Партии готовятся к выборам, администрация Зеленского – к переезду из здания на Банковой улице (бывшее ЦК Компартии Украины) в Украинский дом на Европейской площади (бывший музей Ленина). Музейное пространство переформатируют под опенспейс и добавят спортзал, чтобы можно было давать интервью, не сходя с велотренажера.
В Черкассах умер сильно избитый в мае журналист Вадим Комаров. Коллеги однозначно связывают нападение на него с его профессиональной деятельностью. Виновных пока не нашли.
Международное
- Американский военный эксперт утверждает, что мины, использовавшиеся в нападениях на японское и норвежское танкеры в Ормузском проливе на прошлой неделе, имеют "поразительное сходство" с аналогичными минами иранского производства. Чуть позже Иран сбил американские военный беспилотник. Президент США написал в твиттере, что это большая ошибка.
- Члены британской консервативной партии, голосующие по почте за лидера тори (и, соответственно, премьер-министра), будут выбирать между прошлым и нынешним главами МИД – Борисом Джонсоном и Джереми Хантом. Победитель станет известен в двадцатых числах июля.
- Председатель КНР впервые за 14 лет посещает КНДР. Зачем – объясняется здесь.
Шесть ссылок
- Искусства. Рассказ о художественном журнале “А–Я”, выходившем в Париже с 1979 по 1986 год (к изданию переписки художников с редакций в изд-ве НЛО). Или ужасно занимательный рассказ режиссера Питера Селларса об опере Моцарта “Идоменей”, которую он ставит с Теодором Курентзисом для Зальцбургского фестиваля
- Феминистское. Отрывок из книжки Джины Риппон “Гендерный мозг” (изд-во “Бомбора”), в которой на базе нейробиологии развенчивается миф об особенном “женском мозге”. Или разговор с поэтом Оксаной Васякиной – женщиной, феминисткой, лесбиянкой и сибирячкой.
- Научное. Беседа с оксфордским философом Лучано Флориди, исследующим философские и социально-этические последствия цифровой трансформации. Или отличное диалектологическое исследование о вариантах детской дразнилки про “жадину-говядину” (“огурец” в топе, но и “турецкий барабан” встречается довольно часто).
Искренне Ваши,
Семь Сорок