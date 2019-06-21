Тбилисские приключения православного коммуниста Гаврилова

Доброе утро!

Все-таки нельзя не радоваться международным успехам России: московские эксперты снова едут в Ханой помогать бальзамировать тело великого Хо Ши Мина. Да и в Грузии не обошлось без российского участия:

Российский депутат-коммунист, возглавляющий Межпарламентскую ассамблею православия, спровоцировал политический скандал в Грузии. В Тбилиси прошла массовая акция под антироссийскими лозунгами, есть пострадавшие.

На своей 17-й прямой линии Путин ответил на 81 вопрос. Он против либерализации “наркотических” статей в УК.

Иран сбил американский военный беспилотник. Трамп написал в твиттере, что Иран совершил большую ошибку.

Что бывает, если сесть не в то кресло

В Тбилиси в среду началась было 26-я сессия Межпарламентской ассамблеи православия (есть и такая организация). Возглавляет эту ассамблею депутат Госдумы от КПРФ (от чего же еще) Сергей Гаврилов. Утреннее заседание проходило в зале пленарных заседаний грузинского парламента. Гаврилов открыл его по-русски, сидя в кресле главы парламента Грузии. Оппозиции такой символизм не понравился: сначала из парламента вывели российскую делегацию, потом к зданию стали стекаться люди.

Акция оказалась массовой: на пике присутствовали от 7 до 10 тысяч человек. Они выступали против “российской оккупации” и требовали отставки председателя парламента и глав МВД и службы госбезопасности.

Полиция действовала жестко: в ход пошли слезоточивый газ, резиновые пули, водометы. По данным грузинского Минздрава, пострадали 69 человек – среди них есть и полицейские, и участники митинга.

Депутат от “Единого национального движения” Тинатин Бокучава так сформулировала смысл недовольства: "Сегодня стало очевидным, что "Грузинская мечта" на самом деле является "Русской мечтой". "Мечта" Бидзины Иванишвили – это мечта Владимира Путина, когда в кресле, в котором должен сидеть спикер грузинского парламента, сидит российский депутат. Большего оскорбления и плевка в душу нашего народа и государства просто не существует".

Премьер-министр и президент Грузии признали обоснованность возмущения, но осудили насилие (со стороны протестующих по отношению к полиции). Президент Саломе Зурабишвили подошла к делу диалектически и обвинила участников митинга в создании раскола, который будет на руку Москве. Михаил Саакашвили поддержал протестующих – его выступление грузинские власти тоже осудили.

Что бывает, когда сидишь в кресле 19 лет

На 17-й прямой линии с народом Путин ответил на 81 вопрос. Ну то есть как ответил: его спросили про “банду единороссов в руководстве России” – он рассказал про банду, которая вершила судьбы страны в 90-е годы. Его спросили про недавний закон об оскорблении властей в неприличной форме – он рассказал про другой закон (который практически не применяется) и сослался на мировую практику (которая совсем не такая). Словом, все это очень скучно (так считают даже вполне себе “системные” политологи), но вот ужасно остроумный замер скорости, с которой вчера выполнялись распоряжения сказочного волшебника.

Одну важную вещь Путин все же сказал: либерализации наркотического законодательства в России не будет, хотя всех виновных в деле Ивана Голунова следует, мол, наказать и даже создать для контроля за (не)подбрасыванием наркотиков специальные структуры.

И все сразу же завертелось: сын отставного генерала ФСБ получил 10 лет за сбыт наркотиков, в подмосковном Раменском арестован глава отдела по борьбе с наркотиками (за хранение наркотиков и фальсификацию уголовного дела). А участковые тем временем обходят участников акции 12 июня в поддержку Ивана Голунова, берут с них объяснительные и обещают проблемы в дальнейшей жизни.

Вестник преступного мира

Сегодня должен условно-досрочно освободиться глава чеченского “Мемориала” Оюб Титиев, который был осужден за хранение марихуаны (по его словам, специально ему подброшенной полицией).

Против председателя Совета тейпов Ингушетии Малсага Ужахова возбудили второе уголовное дело. Первое было за “применение насилия к представителю власти”, второе – за “создание и руководство некоммерческой организацией, деятельность которой сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний”. (Ужахов участвовал в акциях протеста против пересмотра чечено-ингушской границы).

О деле сестер Хачатурян, которые убили отца-насильника и теперь могут получить до 20 лет тюрьмы, читайте тут.

Бывший замглавы ФСИН получил 3,5 года за взятки при строительстве “Крестов–2”.

Православный бизнесмен Василий Бойко-Великий арестован по обвинению в особо крупном хищении средств из банка “Кредит-экспресс”.

В Украине

Конституционный суд Украины признал законным указ президента Зеленского о роспуске Верховной Рады. Партии готовятся к выборам, администрация Зеленского – к переезду из здания на Банковой улице (бывшее ЦК Компартии Украины) в Украинский дом на Европейской площади (бывший музей Ленина). Музейное пространство переформатируют под опенспейс и добавят спортзал, чтобы можно было давать интервью, не сходя с велотренажера.

В Черкассах умер сильно избитый в мае журналист Вадим Комаров. Коллеги однозначно связывают нападение на него с его профессиональной деятельностью. Виновных пока не нашли.

Международное

Американский военный эксперт утверждает, что мины, использовавшиеся в нападениях на японское и норвежское танкеры в Ормузском проливе на прошлой неделе, имеют "поразительное сходство" с аналогичными минами иранского производства. Чуть позже Иран сбил американские военный беспилотник. Президент США написал в твиттере, что это большая ошибка.

Члены британской консервативной партии, голосующие по почте за лидера тори (и, соответственно, премьер-министра), будут выбирать между прошлым и нынешним главами МИД – Борисом Джонсоном и Джереми Хантом. Победитель станет известен в двадцатых числах июля.

Председатель КНР впервые за 14 лет посещает КНДР. Зачем – объясняется здесь.

Шесть ссылок

Искусства. Рассказ о художественном журнале “А–Я”, выходившем в Париже с 1979 по 1986 год (к изданию переписки художников с редакций в изд-ве НЛО). Или ужасно занимательный рассказ режиссера Питера Селларса об опере Моцарта “Идоменей”, которую он ставит с Теодором Курентзисом для Зальцбургского фестиваля

Феминистское. Отрывок из книжки Джины Риппон “Гендерный мозг” (изд-во “Бомбора”), в которой на базе нейробиологии развенчивается миф об особенном “женском мозге”. Или разговор с поэтом Оксаной Васякиной – женщиной, феминисткой, лесбиянкой и сибирячкой.

Научное. Беседа с оксфордским философом Лучано Флориди, исследующим философские и социально-этические последствия цифровой трансформации. Или отличное диалектологическое исследование о вариантах детской дразнилки про “жадину-говядину” (“огурец” в топе, но и “турецкий барабан” встречается довольно часто).

Искренне Ваши,

Семь Сорок