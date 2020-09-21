Большая патетическая соната

Доброе утро!

Сегодня Евросоюз – по итогам встречи глав МИД стран-членов ЕС – может объявить о санкциях в отношении властей Беларуси, в самой Беларуси пока так:

В воскресенье на “Марш справедливости” в Минске вышли больше ста тысяч человек, около двухсот задержаны. В субботу задержали 430 участников акций протеста, среди них много женщин.

Телеграм-канал Nexta в ответ обнародовал данные тысячи сотрудников МВД, причастных к задержаниям.

Навальный рассказал, как снова научился говорить.

В Хабаровске 71-ю акцию в поддержку экс-губернатора Фургала попытались заглушить Бетховеном.

День женских арестов и преступное чаепитие

Сегодня 44-й день массовых протестов в Беларуси. В субботу, в 42-й день, по всей стране состоялись традиционные женские марши, а также собрания граждан в разных районах Минска. За день силовики задержали 430 человек, в том числе легендарную Нину Багинскую – правда, большинство к утру отпустили. Вот видео из “женского автозака”, а вот интересный разговор с философом Ольгой Шпарагой о женской составляющей белорусских протестов. В ответ на репрессии против женщин телеграм-канал Nexta опубликовал данные 1003 сотрудников МВД Беларуси, причастных к задержаниям.

Давление, впрочем, оказывают на всех подряд: на участников чаепития в одном из дворов в пригороде Минска составили административные протоколы; у активистов "Европейской Беларуси" Алены Лазарчук и Сергея Мацкойта в приют забрали шестилетнего сына – вызволить его оттуда удалось только через два дня; задержанного защитника мурала с диджеями Степана Латыпова обвиняют по телевидению в намерении травить силовиков ядом (здесь подробнее о нем); член президиума Координационного совета оппозиции и бывший дипломат Павел Латушко говорит, что в ближайшие дни из МИДа уволят около 30 сотрудников за выражение гражданской позиции.

В воскресенье на “Марш солидарности” в Минске вышли больше ста тысяч человек. В город стянули водометы и бронетехнику, были закрыты несколько станций метро, мобильный интернет работал с перебоями, задержания начались еще до начала акции. В Гродно митингующих разогнали в первой половине дня, потом они собрались снова. В Бресте милиция произвела предупредительный выстрел в воздух, людей разгоняли слезоточивым газом. Более двухсот человек задержаны по всей стране, сегодня МВД уточнит эту цифру – и она наверняка окажется больше. Глава правозащитного центра “Весна” Алесь Беляцкий называет эти репрессии беспрецедентными в истории Беларуси. По его оценкам и оценкам освобождающихся после арестов, изоляторы, где держат “политических”, работают на пределе.

Карнавал со стрельбой в воздух

Протест в Беларуси не гаснет, хотя власти сделали все, чтобы его обезглавить. Вот хороший разговор с политологом и членом Координационного совета оппозиции Андреем Егоровым – он рассказывает о своей десятидневной отсидке в ИВС в Жодино, настроениях милиционеров и тюремщиков и продолжении деятельности КС в отсутствии лидеров: в планах у них – исподволь втянуть в диалог низшие эшелоны власти.

Сегодня в Брюсселе состоится встреча глав МИД стран-членов ЕС, на которую приглашена (несмотря на протесты Москвы и Минска) Светлана Тихановская; сегодня же она и ее помощница Ольга Ковалькова будут участвовать в заседании Комиссии ЕС по международным делам и Комиссии подкомитета по правам человека – здесь Ковалькова рассказывает, что ожидает от этих встреч.

Накануне Тихановская в интервью РБК трижды назвала Путина мудрым, пояснив это тем, что уже освоила азы дипломатии. Возможно, она поступает правильно: вот собрание околокремлевских слухов об отношении российского руководства к происходящему в Беларуси – протесты застали Кремль врасплох, никакого четкого плана действий там нет. Правда, госсекретарь Союзного государства рассказал в эфире “Беларуси 1” об активизации работы по интеграции – до конца года планируется отмена роуминга.

Российский политолог Андрей Колесников сравнивает происходящее в Беларуси с бахтинским карнавалом, в который ставший главным шутом Лукашенко теперь втягивает и Путина. Что-то в этом сравнении есть: в Москве на марафоне полиция задержала восьмерых человек с белорусскими флагами.

Досье FinCEN

Международному консорциуму журналистов-расследователей передали около 2500 документов, каким-то образом утекших из специального подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США. В основном это отчеты, которые банки отправляли министерству финансов США с 2000 по 2017 год. Речь там идет о подозрительных действиях клиентов этих банков.

Наиболее интересные для россиян находки публикует издание “Важные истории”: Мордашов платил “кошельку Путина” виолончелисту Ролдугину, Алишер Усманов – Валентину Юмашеву, “Рособоронэкспорт” – приближенному бывшего президента Индонезии и т.д. В “Би-би-си” выяснили, что Аркадий Ротенберг уходил от санкций через банк Barclays в Лондоне (деньги тратились на приобретение произведений искусства), а крупнейший донор британских консерваторов получала деньги прямиком от сенатора Сулеймана Керимова. Ужасно интересная вещь – банковская отчетность.

На пути к Высшей Форме

Навальный рассказал, как идет его восстановление: руки у него по-прежнему дрожат и ноги тоже, но еще совсем недавно он не мог говорить и адекватно реагировать на слова окружающих. Навальный благодарит врачей берлинской клиники “Шарите”, которые превратили его “из «технически живого человека» в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества – человеком, который умеет быстро листать Instagram и без размышлений понимает, где ставить лайки”.

В ответ на этот пост один из публично выступающих создателей “Новичка” Вил Мирзаянов принес Навальному глубокие извинения за то, что участвовал в разработке этого вещества, а другой создатель, Владимир Углев, уточнил свои гипотезы по поводу обстоятельств отравления.

Вот полезная объяснялка о том, как будет дальше разворачиваться международная реакция под эгидой ОЗХО. Но никакое ОЗХО не спасет от грубого физического насилия сторонников Навального – вот разговор с жестоко избитым перед выборами волонтером штаба Навального в Липецке Александром Наумовым.

Российские будни

В субботу в Хабаровске прошла 71-я акция в поддержку арестованного экс-губернатора Фургала с традиционными лозунгами против Путина и врио Дегтярева. Когда участники собрались на площади Ленина, чтобы собирать подписи за отставку мэра города, из всех колонок полился Бетховен – ну просто потому в декабре венскому классику исполнится 250 лет. Врио Дегтярев, наконец, объехал весь временный ему край и отчитался о результатах инспекции: “Везде разруха, долги, долги, долги”.

Главный редактор дагестанского портала о положении женщин "Даптар" Светлана Анохина уехала из Дагестана после того, как в полиции отказались заводить дело об угрозах ей убийством.

Американское

У президента США много дел, но главное – судьба 15-секундных видео, без которых Современное Общество, как выражается Навальный, жить не может: TikTok и WeChat продают часть бизнеса американским Oracle и Walmart, Трамп одобрил сделку и отложил запрет на распространение приложений.

В ответ на смерть члена Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург Трамп призвал срочно рассмотреть в Сенате вопрос о назначении нового судьи. Демократы считают, что до выборов этот вопрос поднимать нельзя (так считала и сама Гинзбург).

Трамп обвинил Россию в краже информации о ракетах при Обаме такими словами: "У них есть ракета, супер-пупер-гиперзвуковая". А Путин как раз рассказал, что “супер-пупер” ракету придумал бывший гендиректор НПО машиностроения Герберт Ефремов, который начал ее разрабатывать, когда Обама еще под стол ходил.

Россия бомбит провинцию Идлиб в Сирии, США в ответ наращивают свое присутствие в этой стране, а также вводят новые санкции против лиц и организаций, сотрудничающих с Ираном.

На западном побережье США опять горят леса (как и годом, и двумя ранее).

Не сгорим, так заболеем

Число новых случаев Covid-19 в России вернулось к уровню 18 июля – по данным на утро воскресенья, суточный прирост составил 6 148, всего заболевших с начала эпидемии один миллион 103 тысячи. Число жертв эпидемии достигло к утру воскресенья 19 418 человек (+79 за сутки). За день в Москве скончались еще 12 человек.

Число инфицированных в мире перевалило за 31 миллион, число жертв приближается к миллиону. В США уже почти семь миллионов случаев Covid-19, заболеваемость в странах Европы продолжает расти. От осложнений, вызванных коронавирусом, умер вице-премьер Узбекистана (хотя лечили его в Германии).

Почитайте лучше разговор с врачом из Кемерова, который по 17 дней работает в красной зоне с ковидными больными и успевает рисовать происходящее с ними.

Шесть ссылок

От античности до наших дней. Медиевист Сергей Зотов рассказывает, как в ходе истории менялись изображения ангелов; филолог-классик Татьяна Михайлова объясняет, зачем сегодня изучать забытую античную пьесу “Исход” Езекииля-трагика.

Медиевист Сергей Зотов рассказывает, как в ходе истории менялись изображения ангелов; филолог-классик Татьяна Михайлова объясняет, зачем сегодня изучать забытую античную пьесу “Исход” Езекииля-трагика. От революции до скуки. История автономной Северной области, существовавшей на европейском севере России в 1918–1920 годах. Или замечательная серия литовского фотографа Римальдаса Викшрайтиса “Гримасы утомленного села” о скуке позднесоветского периода.

История автономной Северной области, существовавшей на европейском севере России в 1918–1920 годах. Или замечательная серия литовского фотографа Римальдаса Викшрайтиса “Гримасы утомленного села” о скуке позднесоветского периода. Личные истории. Эссе Алексея Цветкова “Кошки особого назначения” – воспоминания о детстве, большую часть которого, с трех до десяти лет, поэт провел в санатории для детей, больных туберкулезом. Или разговор с историком Наталией Лейбиной о личных мотивах, вошедших в ее книгу о советском быте “Пассажиры колбасного поезда” (изд-во НЛО).

Эссе Алексея Цветкова “Кошки особого назначения” – воспоминания о детстве, большую часть которого, с трех до десяти лет, поэт провел в санатории для детей, больных туберкулезом. Или разговор с историком Наталией Лейбиной о личных мотивах, вошедших в ее книгу о советском быте “Пассажиры колбасного поезда” (изд-во НЛО). Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок