Блокиратор вирусов не сработал

Доброе утро!

По данным источников “Открытых медиа”, всенародное голосование о поправках к российской конституции может пройти в июле. Откладывать его на осень в Кремле боятся из-за неминуемого кризиса в экономике и снижения рейтинга обнуляемого. Правильно боятся:

С начала мая в России выявляется больше 10 тысяч новых случаев Covid-19 ежедневно. В столицах начал действовать перчаточно-масочный режим.

С Covid-19 госпитализированы пресс-секретарь Путина Песков и его жена.

При пожаре в петербургской больнице погибли пятеро пациентов с Covid-19. Возможная причина – неисправность аппарата ИВЛ российского производства.

Сечин попросил Путина о господдержке. Тот обещал подумать.

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Русская смертность

По данным на утро вторника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 10 899. Всего в стране свыше 232 тысяч заболевших, по этому показателю Россия обогнала Италию и Великобританию, выйдя на третье место в мире. Общее число умерших составляло на утро понедельника 2116, за день в Москве скончались еще 53 человека.

Когда сравниваешь Россию с ее соседями в рейтинге стран по числу инфицированных, поражает разница в показателях смертности: в находящейся на втором месте в мире Испании умерли почти 27 тысяч человек, в Великобритании, где инфицированных чуть меньше, чем в России, жертвами эпидемии стали 32 692 человека. Британская Financial Times уже высказала свои сомнения в достоверности российской статистики смертности – вот разбор их расчетов (скорее всего, они верны и даже оптимистичны). Здесь на странности российской статистики указывает координатор сети региональных штабов Навального, математик Леонид Волков. В то же время спецпредставитель ВОЗ в России утверждает, что “сознательного занижения смертности” в стране нет.

Есть только бессознательная: вот хороший материал о том, как сейчас хоронят жертв эпидемии – обратите внимание, что причиной смерти в справках указывают, например, рак, но при этом прикасаться к телу родным запрещают и даже посмотреть не дают.

При пожаре в больнице св. Георгия в Петербурге погибли пятеро пациентов с Covid-19 (причиной смерти будет, видимо, указан несчастный случай). Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность аппарата ИВЛ отечественного производства. Вот здесь о производстве этих аппаратов рассказывает замдиректора Transparency International – Россия Илья Шуманов (они собираются из китайских комплектующих, и раньше сборка была ручной, а теперь, в условиях пандемии, она конвейерная).

Младший медперсонал “коронавирусной” больницы в Коммунарке составил обращение к Путину с требованием выплатить им обещанные надбавки, текст подписали более ста человек. Огромные проблемы – в системе скорой помощи Подмосковья: сотрудники болеют и умирают, вызова можно ждать сутками (вот независимое подтверждение в колонке корреспондента Радио Свобода – она живет в Подмосковье и только что переболела Covid-19, скорая к ней так и не приехала). В Ленобласти – тоже проблемы с госпитализацией.

С диагнозом Covid-19 госпитализированы пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков (не помог ему “блокиратор вирусов” на лацкане) и его жена, бывшая фигуристка Татьяна Навка. По расчетам журналистов, последний раз Песков общался с Путиным 30 апреля, но сам он говорит, что не видел президента больше месяца. Заболел и главврач московской Боткинской больницы, но он лечится в собственном кабинете.

В Москве в возрасте 52 лет от инсульта умер русский философ-националист Константин Крылов – неординарный человек, который зачем-то поставил себе целью придумать русский национализм. Вот хороший некролог.

Русская жизнь

Жизнь в России оживляется – вот список послаблений режима самоизоляции, которые вводятся в разных регионах. В Москве и в Петербурге теперь обязательно носить маски и перчатки при выходе из дома – выполняется ли это требование, рассказано тут.

Маски и перчатки продаются в метро. Русская служба “Би-би-си”, порывшись в госконтрактах, обнаружила, что метрополитен продает их с наценкой в сотни и даже тысячи процентов. Уже после публикации материала московский департамент транспорта объяснил, что все поставки по этим контрактам были сорваны, и маски в итоге закупались в Китае по дорогой цене. В Петербурге пенсионерам и многодетным семьям выдадут по 800 рублей на покупку масок и перчаток. В 11 регионах России зафиксирован дефицит средств защиты.

На Госуслугах заработал специальный раздел для заявок на получение обещанного Путиным детского пособия в 10 тысяч рублей.

Госорганы продолжают работать в режиме повышенной готовности:

В Красноярске мужчина изнасиловал на улице двух юных женщин. На них составили протоколы о нарушении самоизоляции. На насильника тоже.

ОМОН взял штурмом дом якутского шамана Александра Габышева (в операции участвовали не менее 20 бойцов спецназа). Габышева увезли в психушку без объяснения причин.

Вот материал с реальными историями женщин, переживших домашнее насилие во время самоизоляции и не нашедших большого понимания у полиции. Правозащитники опасаются, что эпидемия закончится, а привычка к жестокости останется.

В Вологде вынесен очередной штраф в 30 тысяч рублей по закону о коронавирусных фейках.

Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете баллотироваться на любые выборные должности осужденным за преступления средней тяжести. В список из 50 статей попадают и те, по которым были осуждены участники летних акций протеста в Москве.

Из жизни “Роснефти”

В совместном расследовании The Bell, “Медузы”, Forbes и “Ведомостей” рассказывается, как “Роснефть” поставила под контроль владельца крупнейшей деловой газеты “Ведомости”, но выгод из этого пока извлечь не сумела.

Главе “Роснефти” Игорю Сечину удалось добиться личного приема у Путина (сколько он сдал для этого анализов, не сообщается). Сечин приехал в Ново-Огарево и попросил о господдержке для своей системообразующей госкомпании, потому что цены на нефть упали (и не будем вспоминать, кто их уронил первым).

Вокруг (коронавирусного) света

Общее число выявленных случаев Covid-19 в мире перевалило за 4 млн 300 тысяч, число жертв пандемии уже сегодня может превысить 300 тысяч. Лекарство от болезни так и не создано, вот здесь о поисках “волшебной таблетки” рассказывает фармаколог Юрий Киселев. Пока ни лекарства, ни вакцины нет, китайские власти решили от греха подальше протестировать на коронавирус все 11 миллионов жителей Уханя.

Бизнесмены по всему миру испытывают одни и те же проблемы: клиентов нет, а государственную помощь дают не всем. Вот трогательная история Линды Мурниеце, бывшего министра обороны Латвии, которая после ухода из политики держит гостиницу в Риге: денег ей не дали, и она сама варит кофе редким посетителям.

В Беларуси, где выявлено почти 25 тысяч инфицированных коронавирусом, активно готовятся к выборам. У Лукашенко появился неожиданный соперник – профессиональный дипломат, кандидат юридических наук, основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало, почитайте о нем. Параллельно суды отправляют под арест популярных ютьюбберов – здесь объясняется почему. Сам Лукашенко объявил о целебных свойствах Парадов Победы: по его словам, после 9 мая число пневмоний в стране сократилось вдвое.

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON, в которую инвесторы вложили 1,7 миллиарда долларов. Причиной стала тяжба в США, выигранная Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Дуров гневается на американскую гегемонию.

Семь ссылок

Инакомыслие и пропаганда. Рассказ Андрея Гросса о моральной философии Александра Есенина-Вольпина (с поразительными историями из жизни). Или разговор Ивана Толстого с Питером Померанцевым, автором книги “Это не пропаганда” (и фрагмент из книги).

Рассказ Андрея Гросса о моральной философии Александра Есенина-Вольпина (с поразительными историями из жизни). Или разговор Ивана Толстого с Питером Померанцевым, автором книги “Это не пропаганда” (и фрагмент из книги). Социология литературы. Отрывок из книги гарвардского слависта Уильяма Тодда “Социология литературы” (Academic Studies Press) – об отсутствии профессиональных стандартов у российских литераторов и критиков первой половины XIX века. Или монолог Александра Гениса о разных окололитературных делах – легкий, воздушный.

Отрывок из книги гарвардского слависта Уильяма Тодда “Социология литературы” (Academic Studies Press) – об отсутствии профессиональных стандартов у российских литераторов и критиков первой половины XIX века. Или монолог Александра Гениса о разных окололитературных делах – легкий, воздушный. Картинки. Гид по самым значительным коллекциям “странного искусства”, искусства аутсайдеров (содержательно вполне себе единого с мейнстримом XX века). Или история жестов, составленная по их репрезентациям в искусстве – фрагмент из книги британского ученого и художника Десмонда Морриса “Язык тела: позы и жесты в искусстве” (изд-во Ad Marginem).

Искренне Ваши,

Семь Сорок