Все тонет в фарисействе

Доброе утро!

Сегодня день рождения Пушкина, он же день русского языка, по случаю чего Пушкину соорудили вполне себе рукотворный памятник в Шереметьево им. Пушкина. Но вам, конечно, интереснее про багаж – его ведь теперь тоже доставляет Пушкин.

В Воронеже установили надгробие Путина, в Екатеринбурге похоронили свободу, в Ставрополе слово “фарисей”, сказанное в адрес Путина, квалифицировано как “оскорбление власти”.

Новое соглашении о прекращении огня в Донбассе подпишут 19 июня. Кучма предложил снять блокаду с Луганской и Донецкой областей.

Сегодня открывается Петербургский экономический форум, на который ФСИН, возможно, доставит сидящего под домашним арестом инвестора Майкла Калви.

Сегодня празднование 75-летия высадки союзников в Нормандии продолжится, собственно, в Нормандии. Трамп проведет переговоры с Макроном.

Берегитесь закваски фарисейской

Верховный суд России освободил от уплаты штрафа в 200 тысяч рублей бывшего координатора штаба Навального в Волгограде. Его оштрафовали за (отфотошопленную) фотографию облитой зеленкой Родины-матери, а освободили от штрафа не потому, что оправдали, а потому что “истек срок давности”.

В Краснодарском крае судья не стал штрафовать гражданина за то, что тот прислал в суд документы в конверте с репродукцией картины Герарда Давида “Сдирание кожи с продажного судьи”. А было подозрение, что это неуважение к суду (уголовное преступление, арест до шести месяцев).

МВД Екатеринбурга попросило шеф-редактора Znak.com Дмитрия Колезева удалить из личного инстаграма фотографию сотрудника полиции Евгения Крюкова, в оскорблении которого обвиняют участника акции против строительства храма на месте сквера. Колезев отказался, сославшись на то, что раз Крюков готов быть потерпевшим по уголовному делу, то должен быть готов и к публичности. (Но вообще не зря в Екатеринбурге публично хоронят свободы слова, собраний и вероисповедания).

В Воронеже установили надгробие Путину.

На жителя Ставропольского края составили протокол об оскорблении власти за пост, в котором он назвал Путина “фарисействующим” и призвал его брать пример с президента Украины Владимира Зеленского.

Тем временем Зеленский

Дал интервью Настоящему Времени, не сходя с велотренажера. Президент Украины назвал главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера “добрым, теплым, нормальным дядькой”, рассказал о планах восстановления Донбасса и продолжении мирного процесса в нормандском формате. В официальном заявлении, сделанном в Брюсселе, Зеленский отреагировал на гибель трех украинских военнослужащих в Донбассе, напомнив, что обострение конфликта – не лучший фон для возобновления переговоров и что с позиции силы с Киевом разговаривать недопустимо.

В Минске на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины достигнута договоренность о новом перемирии. Документ подпишут 19 июня. Глава украинской делегации Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донецкой и Луганской областей.

И снова российское

ФСБ задержала начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИмаш Романа Ковалева. Это коллега и ученик обвиняемого в госизмене Виктора Кудрявцева, ранее Ковалев проходил свидетелем по его делу. Ни тот, ни другой не имели допуска к гостайне. Видимо, Ковалева тоже будут обвинять в передаче результатов исследований в Фон Кармановский институт в Брюсселе, с которым они вели совместный научный проект.

Путин уволил своего бывшего охранника с поста губернатора Астраханской области и назначил на его место другого выходца из ФСБ. Всего Путин посадил губернаторами четверых своих бывших охранников, двое уже лишились постов.

Трое бывших солдат-срочников, по которым открыли огонь из танков во время учений в Ленобласти в 2017 году, подали иск к Минобороны.

Хвосты старых историй

По данным центра “Досье”, люди Пригожина готовят фильм об убийстве Орхана Джемаля, Александра Росторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике. В нем зрителям объяснят, что журналистов убили “пришлые банды”.

Скандал с отказом нижегородской турбазы принять детей с ВИЧ: турбаза извинилась и готова разместить детей, но против нее уже завели уголовное дело. Подробно тут.

История с давлением на участников конкурса исторических сочинений “Мемориала” в деталях. Руководство правозащитного общества уверено, что цель этой централизованной кампании – попытка заставить молодежь говорить на языке власти.

Вполне возможно. Тут удивительный рассказ о том, как книги, изданные в 1990-е годы при поддержке фонда Сороса, переносятся в спецхран. (При этом они доступны в интернете – но интернет ведь тоже можно сдать в спецхран).

Скандал с миллионным иском к BadComedian за критику кинокомпании Kinodanz: компания готова пойти на мировую.

Встречи в верхах

В России с государственным визитом находится председатель КНР Си Цзиньпин. О чем они говорили с Путиным, никто не знает, но если верить Путину, то о расширении использования рублей и юаней в двусторонней торговле. Вчера Пу и Си присутствовали на торжественной церемонии передачи двух панд Московскому зоопарку, а сегодня увидятся на Петербургском экономическом форуме. Там Путин встретится также с президентом Болгарии, премьером Словакии и премьером Армении. Туда же ФСИН привезет и находящегося под домашним арестом американского инвестора Майкла Калви (если следователи разрешат).

Президент США Дональд Трамп принял участие в состоявшихся в Портсмуте торжествах (англ.) по случаю высадки союзников в Нормандии (вот любопытный исторический материал о высадке), после чего улетел в Ирландию. В ходе встречи с премьером Ирландии Лео Варадкаром Трамп сравнил (англ.) ирландскую границу со стеной между США и Мексикой. Варадкару удалось прервать американского президента, чтобы заметить, что Ирландии бы хотелось, чтобы между Ирландией и Северной Ирландией и после брекзита не было ни стены, ни границы.

Сегодня торжества по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии продолжатся уже во Франции. Трамп, как ожидается, проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Если вы от всего этого устали, то вот отличная игрушка для международников-любителей – детские фотографии ведущих мировых политиков.

Семь ссылок

Разговоры с историками. Дмитрий Волчек беседует с демографом Александром Бабенышевым о его новой книге “Победа над деревней. Демографические потери коллективизации” (изданной, как и все прочие книги Бабенышева, под псевдонимом Сергей Максудов). Или интервью Ивана Толстого с историком Юрием Фельштинским, чья самая известная книжка, “ФСБ взрывает Россию”, сильно выбивается из круга его типичных занятий – в этом интервью речь идет в основном об архивах.

Литература, живопись, музыка. Рассказ о важнейшем нидерландском писателе второй половины XX века Виллеме Хермансе, чей роман “Воспоминания ангела-хранителя” вышел в петербургском издательстве “Геликон-Плюс” в переводе Ирины Михайловой. Или фрагмент из книги искусствоведа Флориана Иллиеса “А только что небо было голубое” (Ad Marginem/Гараж), посвященный немецкому абстракционисту Гюнтеру Фрутрунку. Плюс разговор с членами немецкого индустриального дуэта писателем Андреасом Аммером и музыкантом FM Einheit (экс-участником Einstürzende Neubauten) – о наследии русского авангарда, в частности об Алексее Гастеве и авангардном композиторе 1920-х Арсении Авраамове.

Социум, теоретический и реальный. Здесь философ Самсон Либерман разъясняет понятие социального конструкта. А тут история о том, как уйгурки, бежавшие из Синцзяна в Турцию, воюют с китайским государством слежки.

Искренне Ваши,

Семь Сорок