Теория вероятности в СИЗО

Добрый день!

Сегодня в Киеве пройдут траурные церемонии в связи с Днем памяти жертв голодомора, а накануне большой всплеск национальных чувств у белорусской общественности вызвало торжественное перезахоронение в Вильнюсе останков Кастуся Калиновского – предводителя польского восстания 1863–64 годов. Кем был Калиновский хорошо рассказано тут. В Польше, Литве и Беларуси его считают национальным героем, в нынешней российской прессе именуют “главой бандформирований”. В настоящем мало что происходит:

В Кремле “шокированы” историей о зверском убийстве человека в Сирии российскими наемниками. Журналисты идентифицировали еще двоих участников расправы.

Родственники жертв домашнего насилия возмущены ответом российского Минюста ЕСПЧ, в котором проблема названа несерьезной.

Суд не принял иск Навального к Путину.

По данным Украины, Россия удерживает в Крыму 110 политзаключенных.

Песков шокирован

Пресс-секретарь Путина назвал "шокирующим" материал "Новой газеты" о жестоком убийстве сирийца, в котором, предположительно, участвовали бойцы российской "частной военной компании Вагнера". Он не стал комментировать, будут ли следственные органы проводить расследование в отношении Станислава Д., личность которого установила “Новая”.

Журналистам удалось идентифицировать еще двух участников расправы: это Владислав “Волк” – гражданин России и Молдовы, погибший в Сирии в феврале прошлого года во время обстрела авиацией США, и Руслан из Брянска, который сейчас занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи. Герой расследования “Новой” Станислав Д. точно жив: ему выписывают штрафы за превышение скорости.

Жертвы домашнего насилия молчат

За них возмущаются близкие: родственники четырех женщин, убитых мужьями, попросили министра юстиции России Александра Коновалова проверить на профпригодность своего зама Максима Гальперина, сообщившего в ответ на официальный запрос ЕСПЧ, что "масштабы проблемы" насилия в семье в России "достаточно преувеличены".

В Заринске Алтайского края возбуждено уголовное дело против мужчины, который два часа избивал жену табуреткой и битой, после чего она умерла. Но судить его будут не за убийство, а за “умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести” (до пяти лет). Потому что экспертиза установила, что умерла женщина не от побоев.

Женщина, которую в 2008 году избил историк Олег Соколов (без всяких для себя последствий, потому что дело заводить отказались), в интервью “Фонтанке” объяснила, как это вышло. Поучительно.

Политическая активность замирает

Суд в Москве не принял иск Навального к Путину (потому что он неконституционен – иск, не Путин), но в московском МВД все-таки признали, что приобщение 21 чистого листа в качестве доказательств по иску к Навальному – техническая ошибка при ксерокопировании.

В Хабаровске задержали ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову – за нарушение подписки о невыезде. На днях у нее дома в Комсомольске-на-Амуре прошел обыск по делу о “распространении порнографии”. Общий смысл такой: Цветкова рисует боди-позитивные картинки и борется со стереотипизацией женского тела, но в полиции ей сказали, что она “лесбиянка и секс-тренер” и “проводит пропаганду”.

В Ингушетии прошел обыск в доме родителей Изабеллы Евлоевой. Евлоева – основатель и главред интернет-портала "Фортанга", активно освещавшего протесты в Ингушетии.

Народнохозяйственное

Главу компании-оператора мусорной реформы уволили, московские “центральные диаметры” как следует не заработали и на второй день после открытия.

“Газпром” продал 3,5% своих акций с очень большой скидкой, но кому – не рассказывает (ходят слухи, что Аркадию Ротенбергу).

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, разрешающий производить иностранные лекарства без патентов “в случае крайней необходимости”. Московская аптечная сеть начала продавать лекарства в кредит.

Зато в науке все хорошо: аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов написал статью по теории вероятности прямо в СИЗО (математикам, как известно, для работы нужны только карандаши и ластики), да и с суверенной “Википедией” определились: за дело взялся издатель энциклопедии для РПЦ.

Украина и около

Киев утверждает, что Россия удерживает в Крыму 110 политзаключенных, их освобождение будет обсуждаться на декабрьской встрече президентов Украины, России, Франции и Германии в Париже.

Из внутриукраинского: здесь рассказывается о 13 уголовных делах, в которых фигурирует фамилия бывшего президента Петра Порошенко, здесь новый глава “Укроборонпрома” и бывший министр экономики страны Айварас Абромавичус рассказывает о состоянии отрасли и очень умело уходит от ответа на вопрос о закупках комплектующих для военной промышленности в России.

А в Норвегии посадили двух россиян, которые нелегально привозили в страну украинцев, чтоб те работали на стройке. Но ненадолго, всего на 11 месяцев.

Ссылки для чтения

История. Подробный рассказ о конфликте на Китайско-Восточной железной дороге – к 90-летию советско-китайского столкновения, во многом определившего политику СССР в регионе. Или история о том, как большевики легализовали кремацию почти сразу после революции – с любопытными цитатами из разъяснительных брошюр того времени.

Подробный рассказ о конфликте на Китайско-Восточной железной дороге – к 90-летию советско-китайского столкновения, во многом определившего политику СССР в регионе. Или история о том, как большевики легализовали кремацию почти сразу после революции – с любопытными цитатами из разъяснительных брошюр того времени. Красота. Хороший ликбез о фотографиях Ирины Ионеско или рассказ Андрея Левкина о собрании механических редкостей в порту Сан-Франциско (с разными рассуждениями).

Хороший ликбез о фотографиях Ирины Ионеско или рассказ Андрея Левкина о собрании механических редкостей в порту Сан-Франциско (с разными рассуждениями). Молодежь. Искусствовед Андрей Сарабьянов рассказывает о “Союзе молодежи” – первом русском объединении художников-авангардистов. Составитель книги “Сумерки Сайгона” Юлия Валиева объясняет, как делался этот легендарный сборник и чем “Сайгон” был для Ленинграда 1960–80-х годов.

Искусствовед Андрей Сарабьянов рассказывает о “Союзе молодежи” – первом русском объединении художников-авангардистов. Составитель книги “Сумерки Сайгона” Юлия Валиева объясняет, как делался этот легендарный сборник и чем “Сайгон” был для Ленинграда 1960–80-х годов. Как правильно болеть. Интервью с лауреатом премии “Просветитель” Петром Талантовым, автором книги "0,05. Доказательная медицина от магии до поисков бессмертия". Или разговор с рэпером Сашей Скулом о том, как он справился с раком (забавный).

Искренне Ваши,

Семь Сорок