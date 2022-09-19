Пугачевский бунт

Доброе утро!
Сегодня в Великобритании состоятся похороны королевы Елизаветы II. Этот день объявлен выходным; ожидается, что в Лондон приедет до миллиона человек. Все выходные к Вестминстер-холлу, где находится гроб, стояла огромная очередь. Мировые лидеры, которые будут участвовать в похоронах, уже находятся в Лондоне –многих из них в воскресенье принимал король Карл III и другие члены королевской семьи. С первой леди Украины встречалась принцесса Уэльская Кейт. В остальном так:
- Перемен на фронтах в выходные не было. Президент Украины назвал наступившее затишье признаком подготовки к освобождению новых городов.
- По данным финской прессы, Россия перебросила в Украину комплексы ПВО из-под Петербурга.
- В Коктебеле сожжены внедорожник и гольф-кар, стоявшие у дома телеведущего Дмитрия Киселева.
- Алла Пугачева написала антивоенный пост, призвав Минюст России объявить ее “иностранным агентом” вслед за Максимом Галкиным.
- Шесть членов президентского Совета по правам человека просят генпрокурора России объяснить, на каких основаниях на фронт отправляют заключенных.
Военные сводки
Особых изменений на фронтах в Украине за выходные не произошло: украинская армия форсировала реку Оскол в Купянске, вошла в ранее оккупированную россиянами часть города и, вероятно, создала еще несколько плацдармов на левом берегу Оскола. В Донецкой области ВСУ ведут наступление на Лиман и Ямполь, тогда как Россия, по выражению американского Института изучения войны, продолжает “стратегически бессмысленное” наступление в районе Донецка и Бахмута. Президент Зеленский назвал затишье на фронтах признаком того, что украинская армия готовится к освобождению новых городов.
Обстрелы, несмотря на затишье, не прекращаются. В субботу жертвой обстрела Чугуева Харьковской области стала 11-летняя девочка, в городе Николаевка Донецкой области повреждения получила Славянская ТЭС, в селе Дмитровка Николаевской области были повреждены электростанция и водоочистные сооружения, как минимум один человек погиб. В ночь на воскресенье обстрелам подверглись Никополь, Николаев, Очаков. В селе Стрелечье Харьковской области из-за обстрела погибли четыре медработника, занимавшихся эвакуацией пациентов психбольницы.
Власти так называемой “ЛНР” объявили, что при обстреле Сватова ранения получил сотрудник пригожинского “Федерального агентства новостей”, власти так называемой “ДНР” и работающие там российские журналисты рассказали об обстреле Донецка в субботу и в воскресенье обвинили украинскую армию в обстреле колонии в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные (пятеро пленных пострадали, один погиб). Губернатор Белгородской области России сообщил об обстреле села Красный хутор. Все выходные российские агентства писали о взрывах в Херсоне (какие из них – российская провокация, а какие – дело рук украинских военных, разобраться невозможно). В Коктебеле в аннексированном Крыму неизвестный сжег припаркованные у дома телепропагандиста Дмитрия Киселева (и, возможно, ему принадлежащие) внедорожник и гольф-кар.
The Wall Street Journal пишет, что иранские дроны наносят серьезный ущерб украинской армии, уничтожая военную технику в Харьковской области. Финская газета Yle сообщает о переброске в Украину систем ПВО из окрестностей Петербурга. Остановленную Запорожскую АЭС вновь подключили к украинской энергосистеме – теперь станция питается от нее.
В ответ на обнаруженные в Изюме массовые захоронения председательствующая в ЕС Чехия предложила создать международный трибунал для расследования военных преступлений, совершенных Россией на территории Украины. В Украине открыли 1358 уголовных производств по фактам сотрудничества с оккупационными властями. О подозрении в коллаборационистской деятельности объявили 223 гражданам страны.
Тем временем в России
- Алла Пугачева опубликовала в соцсетях обращение к Минюсту России, в котором требует включить ее в ряды “иноагентов”, потому что она солидарна со своим мужем Максимом Галкиным, “желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан”. Сообщая о заявлении Пугачевой, российские медиа не стали цитировать приведенный выше кусок текста. Находящегося за границей Максима Галкина объявили “иностранным агентом” в пятницу вечером.
- Шесть членов Совета по правам человека при президенте РФ обратились к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой разъяснить, на каких основаниях заключенных с неотбытыми сроками отправляют на войну в Украину.
- Интервью с петербургским муниципальным депутатом Никитой Юферевым, инициировавшим обращение к Госдуме с требованием признать Путина госизменником, читайте тут (спойлер: “Мы проводим эти акции для того, чтобы люди, которые находятся в России и которые не согласны, знали, что они не одни”).
- В Белгородской области в субботу задержали корреспондента The Moscow Times Кирилла Пономарева. Через 19 часов его отпустили из полиции со штрафом в 500 рублей по статье о мелком хулиганстве (состоявшим, предположительно, в том, что он брал интервью у беженцев из Украины).
- Скрипач Петр Лундстрем сообщил, что "ВКонтакте" запретил ему сбор денег на поддержку российской армии, потому что это нарушает правила соцсети. Вероятно, этот запрет коснется всех неофициальных сборов.
- Начинают выясняться подробности загадочных обысков по “делу Ильи Пономарева”, проведенных у журналистов в разных российских городах – вот рассказ о том, как силовики в камуфляже обыскивали квартиру главреда екатеринбургского интернет-издания "Вечерние ведомости" Владислава Постникова (его самого в квартире не было).
- В Петербурге на 91-м году жизни умер режиссер Игорь Масленников, автор “Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона”.
Вокруг света
- По данным центра “Досье”, глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс, несколько предыдущих председателей ассамблеи и бывший генеральный секретарь находились в сфере интересов российской военной разведки. Избрание Кокса на пост в течение нескольких лет лоббировал сотрудник ГРУ.
- Десятки россиян не могут продлить вид на жительство в Польше.
- Из-за войны многие украинские компании и предприниматели потеряли все. Здесь рассказывается, как они планируют бороться за компенсации от России.
- Армения обвинила азербайджанских солдат в жестоком убийстве армянской военнослужащей. С визитом в Ереване побывала Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси: она назвала нападение Азербайджана на Армению “незаконным” и подчеркнула, что конфликт не имеет военного решения.
- Путин звонил президентам Кыргызстана и Таджикистана с призывом к скорейшему урегулированию конфликта на границе. Сегодня в Кыргызстане объявлен траур по погибшим в столкновениях – их число выросло до 36 человек. В Баткенской области Кыргызстана введен режим чрезвычайной ситуации.
- В субботу на несогласованном ЛГБТ+ прайде в Белграде были задержаны по меньшей мере 64 человека. Большинство арестованных – активисты, протестовавшие против его проведения и устроившие стычки с полицией.
- Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС заморозить около 7,5 миллиардов евро, предназначенных для Венгрии, в связи с подозрениями в коррупции и беспокойством относительно верховенства права в стране. Это первый подобный случай в истории ЕС.
Шесть ссылок
- Король всея Польши. Два отрывка из книги Екатерины Болтуновой “Последний польский король. Коронация Николая I в Варшаве в 1829 г. и память о русско-польских войнах XVII – начала XIX в.” (изд-во “НЛО): первый, о бесчинствах польских частей в составе войск Наполеона во время вторжения в Россию, и второй – об эмоциональной составляющей этой коронации для Николая I.
- Новые темные века. Интервью с американским философом Ли Макинтайром об отрицании науки, пост-правде и прочих темных веяниях последнего времени. Или отрывок из книги Ильи Яблокова “Русская культура заговора. Конспирологические теории на постсоветском пространстве” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о страхе “цветных революций”, пятых колоннах и шпионском камне.
- Искусство во время войны. Назад, к квартирным выставкам: хроника запретов художников, отмен выставок и увольнений целых музейных коллективов в воюющей России. Или беседа с главным куратором Женевского музея искусства и истории Ладой Умштеттер о том, что происходит с русским искусством на Западе на фоне войны.
Искренне Ваши,
Семь Сорок