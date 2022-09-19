Пугачевский бунт

Доброе утро!

Сегодня в Великобритании состоятся похороны королевы Елизаветы II. Этот день объявлен выходным; ожидается, что в Лондон приедет до миллиона человек. Все выходные к Вестминстер-холлу, где находится гроб, стояла огромная очередь. Мировые лидеры, которые будут участвовать в похоронах, уже находятся в Лондоне –многих из них в воскресенье принимал король Карл III и другие члены королевской семьи. С первой леди Украины встречалась принцесса Уэльская Кейт. В остальном так:

Перемен на фронтах в выходные не было. Президент Украины назвал наступившее затишье признаком подготовки к освобождению новых городов.

По данным финской прессы, Россия перебросила в Украину комплексы ПВО из-под Петербурга.

В Коктебеле сожжены внедорожник и гольф-кар, стоявшие у дома телеведущего Дмитрия Киселева.

Алла Пугачева написала антивоенный пост, призвав Минюст России объявить ее “иностранным агентом” вслед за Максимом Галкиным.

Шесть членов президентского Совета по правам человека просят генпрокурора России объяснить, на каких основаниях на фронт отправляют заключенных.

Военные сводки

Особых изменений на фронтах в Украине за выходные не произошло: украинская армия форсировала реку Оскол в Купянске, вошла в ранее оккупированную россиянами часть города и, вероятно, создала еще несколько плацдармов на левом берегу Оскола. В Донецкой области ВСУ ведут наступление на Лиман и Ямполь, тогда как Россия, по выражению американского Института изучения войны, продолжает “стратегически бессмысленное” наступление в районе Донецка и Бахмута. Президент Зеленский назвал затишье на фронтах признаком того, что украинская армия готовится к освобождению новых городов.

Обстрелы, несмотря на затишье, не прекращаются. В субботу жертвой обстрела Чугуева Харьковской области стала 11-летняя девочка, в городе Николаевка Донецкой области повреждения получила Славянская ТЭС, в селе Дмитровка Николаевской области были повреждены электростанция и водоочистные сооружения, как минимум один человек погиб. В ночь на воскресенье обстрелам подверглись Никополь, Николаев, Очаков. В селе Стрелечье Харьковской области из-за обстрела погибли четыре медработника, занимавшихся эвакуацией пациентов психбольницы.

Власти так называемой “ЛНР” объявили, что при обстреле Сватова ранения получил сотрудник пригожинского “Федерального агентства новостей”, власти так называемой “ДНР” и работающие там российские журналисты рассказали об обстреле Донецка в субботу и в воскресенье обвинили украинскую армию в обстреле колонии в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные (пятеро пленных пострадали, один погиб). Губернатор Белгородской области России сообщил об обстреле села Красный хутор. Все выходные российские агентства писали о взрывах в Херсоне (какие из них – российская провокация, а какие – дело рук украинских военных, разобраться невозможно). В Коктебеле в аннексированном Крыму неизвестный сжег припаркованные у дома телепропагандиста Дмитрия Киселева (и, возможно, ему принадлежащие) внедорожник и гольф-кар.

The Wall Street Journal пишет, что иранские дроны наносят серьезный ущерб украинской армии, уничтожая военную технику в Харьковской области. Финская газета Yle сообщает о переброске в Украину систем ПВО из окрестностей Петербурга. Остановленную Запорожскую АЭС вновь подключили к украинской энергосистеме – теперь станция питается от нее.

В ответ на обнаруженные в Изюме массовые захоронения председательствующая в ЕС Чехия предложила создать международный трибунал для расследования военных преступлений, совершенных Россией на территории Украины. В Украине открыли 1358 уголовных производств по фактам сотрудничества с оккупационными властями. О подозрении в коллаборационистской деятельности объявили 223 гражданам страны.

Тем временем в России

Алла Пугачева опубликовала в соцсетях обращение к Минюсту России, в котором требует включить ее в ряды “иноагентов”, потому что она солидарна со своим мужем Максимом Галкиным, “желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан”. Сообщая о заявлении Пугачевой, российские медиа не стали цитировать приведенный выше кусок текста. Находящегося за границей Максима Галкина объявили “иностранным агентом” в пятницу вечером.

Шесть членов Совета по правам человека при президенте РФ обратились к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой разъяснить, на каких основаниях заключенных с неотбытыми сроками отправляют на войну в Украину.

Интервью с петербургским муниципальным депутатом Никитой Юферевым, инициировавшим обращение к Госдуме с требованием признать Путина госизменником, читайте тут (спойлер: “Мы проводим эти акции для того, чтобы люди, которые находятся в России и которые не согласны, знали, что они не одни”).

В Белгородской области в субботу задержали корреспондента The Moscow Times Кирилла Пономарева. Через 19 часов его отпустили из полиции со штрафом в 500 рублей по статье о мелком хулиганстве (состоявшим, предположительно, в том, что он брал интервью у беженцев из Украины).

Скрипач Петр Лундстрем сообщил, что "ВКонтакте" запретил ему сбор денег на поддержку российской армии, потому что это нарушает правила соцсети. Вероятно, этот запрет коснется всех неофициальных сборов.

Начинают выясняться подробности загадочных обысков по “делу Ильи Пономарева”, проведенных у журналистов в разных российских городах – вот рассказ о том, как силовики в камуфляже обыскивали квартиру главреда екатеринбургского интернет-издания "Вечерние ведомости" Владислава Постникова (его самого в квартире не было).

В Петербурге на 91-м году жизни умер режиссер Игорь Масленников, автор “Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона”.

Вокруг света

По данным центра “Досье”, глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс, несколько предыдущих председателей ассамблеи и бывший генеральный секретарь находились в сфере интересов российской военной разведки. Избрание Кокса на пост в течение нескольких лет лоббировал сотрудник ГРУ.

Десятки россиян не могут продлить вид на жительство в Польше.

Из-за войны многие украинские компании и предприниматели потеряли все. Здесь рассказывается, как они планируют бороться за компенсации от России.

Армения обвинила азербайджанских солдат в жестоком убийстве армянской военнослужащей. С визитом в Ереване побывала Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси: она назвала нападение Азербайджана на Армению “незаконным” и подчеркнула, что конфликт не имеет военного решения.

Путин звонил президентам Кыргызстана и Таджикистана с призывом к скорейшему урегулированию конфликта на границе. Сегодня в Кыргызстане объявлен траур по погибшим в столкновениях – их число выросло до 36 человек. В Баткенской области Кыргызстана введен режим чрезвычайной ситуации.

В субботу на несогласованном ЛГБТ+ прайде в Белграде были задержаны по меньшей мере 64 человека. Большинство арестованных – активисты, протестовавшие против его проведения и устроившие стычки с полицией.

Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС заморозить около 7,5 миллиардов евро, предназначенных для Венгрии, в связи с подозрениями в коррупции и беспокойством относительно верховенства права в стране. Это первый подобный случай в истории ЕС.

Шесть ссылок

Король всея Польши. Два отрывка из книги Екатерины Болтуновой “Последний польский король. Коронация Николая I в Варшаве в 1829 г. и память о русско-польских войнах XVII – начала XIX в.” (изд-во “НЛО): первый, о бесчинствах польских частей в составе войск Наполеона во время вторжения в Россию, и второй – об эмоциональной составляющей этой коронации для Николая I.

Два отрывка из книги Екатерины Болтуновой “Последний польский король. Коронация Николая I в Варшаве в 1829 г. и память о русско-польских войнах XVII – начала XIX в.” (изд-во “НЛО): первый, о бесчинствах польских частей в составе войск Наполеона во время вторжения в Россию, и второй – об эмоциональной составляющей этой коронации для Николая I. Новые темные века. Интервью с американским философом Ли Макинтайром об отрицании науки, пост-правде и прочих темных веяниях последнего времени. Или отрывок из книги Ильи Яблокова “Русская культура заговора. Конспирологические теории на постсоветском пространстве” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о страхе “цветных революций”, пятых колоннах и шпионском камне.

Интервью с американским философом Ли Макинтайром об отрицании науки, пост-правде и прочих темных веяниях последнего времени. Или отрывок из книги Ильи Яблокова “Русская культура заговора. Конспирологические теории на постсоветском пространстве” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о страхе “цветных революций”, пятых колоннах и шпионском камне. Искусство во время войны. Назад, к квартирным выставкам: хроника запретов художников, отмен выставок и увольнений целых музейных коллективов в воюющей России. Или беседа с главным куратором Женевского музея искусства и истории Ладой Умштеттер о том, что происходит с русским искусством на Западе на фоне войны.

Искренне Ваши,

Семь Сорок