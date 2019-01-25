Путин за Мадуро, Навальный за Путина

Доброе утро!

В глобальном смысле новостей нет: стрелки Часов Судного дня “Бюллетень ученых-атомщиков” оставил на отметке 23:58, как и в прошлом году. Но это не признак стабильности, а решительное предупреждение, подчеркнули в журнале. Локальные же новости такие:

В Венесуэле сохраняется двупрезидентствие. В ходе телефонного разговора Путин, по словам Мадуро, выразил ему “безусловную поддержку”. США созывают заседание Совбеза ООН и грозятся отрезать Мадуро источники доходов.

Суд в Киеве признал экс-президента Украины Виктора Януковича виновным в госизмене и пособничестве агрессивной войне и приговорил его к 13 годам тюрьмы.

Навальный объявил о создании профсоюза, который будет бороться за реализацию “майских указов” Путина.

Сенат США не принял ни один из двух законопроектов, дававших возможность возобновить работу правительства. “Шатдаун” продолжается.

Мадуро vs Гуайдо

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, выступая в находящемся на его стороне Верховном суде, что он согласен на посредничество Мексики и Уругвая в разрешении политического кризиса в стране. Мадуро подчеркнул, что в ходе 20-минутного телефонного разговора президент России выразил ему “безусловную поддержку”. (Еще бы: акции “Роснефти” упали после известий о президентском самопровозглашении Гуайдо плюс имеются госвложения).

В данный момент президентом Венесуэлы Мадуро признают Россия, Турция, Китай, Куба и Боливия. Хуано Гуайдо считают легитимным главой страны США, Канада, Бразилия, Перу, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Эквадор, Коста-Рика, Чили, Панама и Великобритания.

Внешнеполитические ведомства России и Венесуэлы едины в убеждении, что кризис в Венесуэле искусственно создан Соединенными Штатами. Мадуро объявил о закрытии посольства Венесуэлы в США, США отзывают часть своих дипломатов из Каракаса и просят провести экстренное заседания Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле: за последние дни в ходе протестов не менее 16 человек погибли, 320 задержаны. Кроме того, Вашингтон грозится “отрезать” правительство Мадуро от источников доходов – что тогда будет, рассказано здесь.

Дополнительная литература:

Хороший ликбез по ситуации в Венесуэле и предыстории кризиса

Разговор со специалистом по Латинской Америке Татьяной Русаковой

Ужасно любопытное интервью бывшего советника Москвы в Каракасе Владимира Семаго (обратите внимание на его биографию)

Биография соперника Мадуро Хуана Гуайдо

Янукович и Зеленский

Оболонский районный суд Киева приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы. Его признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении "агрессивной войны против Украины со стороны России". Янукович находится в России, которая давным-давно дала понять, что не выдаст его ни при каких обстоятельствах.

Шоумен Владимир Зеленский ответственно заявил, что вышел из состава кипрской компании Green Family LTD, которой принадлежит российская кинокомпания "Грин Филмc", снимающая фильмы в России и получившая под это дело 35 млн рублей от Минкульта РФ. Сегодня Зеленский идет в ЦИК, чтобы подать документы на регистрацию кандидатом в президенты Украины.

Навальный и Клишас

Навальный создает профсоюз бюджетников, который будет бороться за выполнение “майских указов” Путина (да вот, такой оксюморон). Наверное, к нему охотно присоединятся новгородские женщины старше 30: в области отменили всеобщие выплаты за рождение первого ребенка – теперь 100 тысяч рублей будут давать только матерям до 30 лет, потому что тем, которым за 30, деньги не нужны: “Им нужен малыш, которого они будут любить”, – объяснила глава областного парламента Елена Писарева.

Российская Госдума приняла в первом чтении поправки Клишаса о введении штрафов за публикацию фейковых новостей и оскорбление власти, дала Центробанку право на досудебную блокировку сайтов (тоже в первом чтении) и вызвала к себе представителя Google, чтобы объяснить ему (или ей), как правильно красить Крым на GoogleMaps.

Салмонд, Кравченко и примкнувший к ним Пирумов

Бывшего первого министра Шотландии, а ныне ведущего политического шоу на российском государственном телеканале RT Алекса Салмонда обвинили по 14 пунктам в сексуальном насилии. Он был арестован и потом выпущен под залог.

Бывшего замминистра энергетики России задержали по делу о мошенничестве (он фиктивно устроил на работу в министерство жену бывшего чиновника).

Бывшему замминистру культуры Григорию Пирумову удлинили срок по “делу реставраторов”.

Все прочее списком

Сенат США не принял ни президентский, ни демократический законопроект, которые могли прекратить “шатдаун”.

В Нальчике четверо неизвестных напали с ножами на экипаж ДПС. Один полицейский ранен, нападавшие убиты.

Здесь репортаж из города Сибай в Башкирии, где уже два с лишним месяца нечем дышать (в заброшенном карьере тлеет руда), а тут – рассказ о систематических пытках в подмосковной полиции.

Семь ссылок

Искренне Ваши,

Семь Сорок