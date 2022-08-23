Путинские пугалки

Доброе утро!

В Венгрии уволены глава национальной метеослужбы и его заместитель: в минувшую субботу, когда в стране отмечался День св. Иштвана, синоптики предсказывали сильный дождь, в связи с чем в Будапеште отменили праздничный фейерверк, который должен был стать “самым большим в Европе”. Но дождь так и не пошел, поэтому уйти пришлось синоптикам. Хотя самым большим в Европе этот фейерверк не стал бы, даже если бы состоялся:

Вооруженные силы Украины нанесли новый удар по Антоновскому мосту в Херсоне; мощные взрывы слышались в Севастополе.

Глава Генштаба ВСУ заявил, что потери украинской армии с начала войны составили почти девять тысяч человек.

ФСБ России обвинило в убийстве Дарьи Дугиной гражданку Украины Наталью Вовк, якобы действовавшую по заданию украинских спецслужб.

В московском метро по камерам распознавания лиц задержали больше 30 участников прошлых антивоенных акций.

Роскомнадзор предложил “в рамках саморегуляции книжной отрасли” убрать из продажи книги с “гей‑пропагандой”.

Дочь Дугина

ФСБ России объявила, что убийство дочери философа-традиционалиста Александра Дугина Дарьи уже раскрыто: машину Дугиной якобы подорвала гражданка Украины Наталья Вовк по заданию украинских спецслужб. По версии ФСБ, Вовк с 12-летней дочерью въехала в Россию 23 июля, сняла квартиру в доме, где жила Дугина, а 21 августа выехала в Эстонию через Псковскую область. Вовк, как утверждают в ФСБ, ездила по России на машине Mini Cooper, причем все время меняла на нем номера: въехала с ДНРовскими, ездила по Москве с казахстанскими, а выехала – с украинскими. Все это в ФСБ подкрепляют видеодоказательствами; на сайте, где публиковались данные украинских военных, обнаружено удостоверение военнослужащей Нацгвардии Украины Натальи Шабан (это прежняя фамилия Вовк) – часть, которая там указана, расквартирована в Мариуполе. Корреспондент РИА Новости в компании группы вооруженных сотрудников “МГБ” так называемой “ДНР” даже поговорил на камеру с двоюродной сестрой Вовк-Шабан в Мариуполе, двоюродной сестре под дулами было очень страшно. Вопросы, которые возникают в связи с версией ФСБ, изложены здесь. Российское государственное агентство ТАСС сообщило со ссылкой на некий источник, что Александр Дугин не был целью покушения, предполагаемые убийцы следили только за его дочерью.

Украина продолжает настаивать на своей непричастности к убийству Дарьи Дугиной, полк Нацгвардии Украины “Азов” заявил, что не имеет отношения к украинке, которую ФСБ называет исполнительницей убийства. Госдепартамент США осудил это убийство (как и убийства всех прочих гражданских лиц). Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно.

Бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев, давно живущий в Украине, утверждает, что Вовк к убийству Дугиной непричастна, но при этом “не совсем посторонний человек”. Ответственность за убийство он возлагает на некую “Национальную республиканскую армию”, о существовании которой в России до заявления Пономарева никто не слышал – в интервью “Медузе” он объясняет (не слишком убедительно), почему мы должны ему верить. Александр Верховенский – глава информационно-аналитического центра “Сова”, занимающегося российскими националистами – ничего об НРА не знает. Почему Александр Дугин и его семья теоретически может быть легитимной целью для проукраински настроенных российских радикальных группировок, здесь рассказывает украинский эксперт по радикализму Антон Шеховцов.

Российские публицисты Сергей Пархоменко и Виктор Шендерович не знают, кто убил Дарью Дугину, но с легкостью объясняют, зачем это было сделано: ради дальнейшей радикализации внутрироссийской политической повестки и усиления репрессий в стране.

Как будто сейчас они умеренные

В московском метро по камерам распознавания лиц задержали больше 30 участников прошлых антивоенных акций – предположительно, ради предотвращения празднования Дня российского флага. Большинство задержанных через некоторое время отпустили просто так, а некоторых – под обязательство о явке.

Издание “Важные истории” подвело итоги полугода уголовного преследования противников войны: фигурантами уголовных дел стали по меньшей мере 212 человек из разных регионов. Административных дел – многие тысячи, вот свежие примеры:

Суд в Архангельске оштрафовал местного активиста Евгения Казакова на 30 тысяч рублей по статье о "дискредитации" российской армии за разбитые камнем стекла машин с буквой Z.

Суд в Крымске Краснодарского края оштрафовал на 40 тысяч рублей полицейского Алексея Голикова по протоколу о “дискредитации” армии на рабочем месте (какие именно мнения о российских военных Голиков высказал в присутствии коллег, в материалах суда не говорится).

Подписчики телеграм-канала “Росштраф” за 3,5 часа собрали 200 тысяч рублей на уплату штрафов екатеринбургской журналистки Елены Шукаевой. Суд назначил ей пять штрафов по 40 тысяч каждый. Шукаева пыталась оспорить это решение, и 17 августа ее арестовали на 14 суток прямо в зале суда по административной статье о публичной демонстрации символики экстремистских организаций. В изоляторе она объявила голодовку.

Символикой “экстремистских” организаций российские власти называют логотипы структур Навального – их можно найти в соцсетях почти каждого российского активиста, если отмотать на несколько лет назад (чем в полиции и занимаются). В Москве по этой статье штрафуют всех независимых муниципальных депутатов и кандидатов в депутаты, даже Илью Азара, который уехал из России.

За время войны аудитория российских государственных телеканалов сократилась на четверть (предположительно, за счет резкого снижения доли развлекательного контента), тогда как популярность Telegram резко выросла. Заблокированные Роскомнадзором информационные ресурсы продолжают закрываться: о прекращении работы с 10 сентября объявил существующий с 2011 года сайт TJ.

Расчистив интернет, Роскомнадзор обратился к книгам, пока по-хорошему: Российский книжный союз призвали – в порядке “саморегуляции отрасли” – убрать из продаж книги с “гей-пропагандой”. Под “гей-пропагандой” российские правоохранители и чиновники уже и сейчас понимают любое упоминание об ЛГБТ+ в присутствии несовершеннолетних (вот яркий пример), а когда будет принят внесенный в Госдуму закон о ее полном запрете, упоминать ЛГБТ+ будет нельзя вообще.

Война идет, но без перемен на фронтах

В ночь на понедельник российская армия обстреляла три района Днепропетровской области (только в жилые кварталы Никополя прилетели 42 снаряда, стреляли из "Градов"), Харьков и находящиеся под контролем Украины районы Харьковской области. Генштаб украинской армии сообщает о многочисленных попытках наступления россиян на разных участках фронта на Донбассе, в других регионах были только обстрелы.

Украинская армия вновь обстреляла из HIMARS Антоновский мост близ Херсона, который россияне сейчас пытаются чинить. Оккупационные власти Херсонской области утверждают, что погибли двое рабочих. О мощных взрывах сообщали и жители Севастополя – по версии местных властей, система ПВО сбила некий “объект”, предположительно беспилотник. В ожидании новых обстрелов в городе установят указатели к бомбоубежищам. Впрочем, российских туристов это совершенно не волнует – они убеждены, что “государство их защитит”.

В оккупированном российскими войсками Энергодаре Запорожской области в результате минометного обстрела повреждена ТЭС, погиб один человек. Оккупационные власти обвинили в обстреле Украину, украинское руководство города указывает, что эта версия вызывает много вопросов. Энергодар – город атомщиков при Запорожской АЭС. В Москве на 25 августа наметили внеочередное заседание Совета Госдумы, и глава “Справедливой России” даже анонсировал “жесткие заявления” в связи с ЗАЭС, причем адресованы они будут почему-то ООН.

Бывший замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко называет создание напряженности вокруг ЗАЭС “путинской пугалкой”. По его словам, удары по ракетным складам в Крыму необходимы Украине для устранения еще одной его пугалки: массированных ракетных обстрелов всей территории Украины (украинская разведка предупреждает об их повышенной опасности сегодня и завтра). По мнению Романенко, и через полгода войны Россия имеет военное преимущество перед Украиной, которая продолжает успешно выполнять исключительно оборонительные задачи.

В то же время западные эксперты уже который день пишут, что Россия испытывает острую нехватку живой силы на Донбассе, что не позволяет им развить тактические успехи. Но и Украина несет серьезные потери: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о гибели почти девяти тысячи украинских военнослужащих. При таком раскладе война может затянуться на годы. Россия, похоже, к этому и готовится: в Беларуси активно расширяют и модернизируют военный аэродром Лунинец в Брестской области и даже планируют строить рядом с ним жилье для российских военных и их семей – это значит, что они планируют задержаться там не на один сезон.

Кто пересилит, непонятно. Пока можно только сказать, что в плане вовлеченности в войну гражданского общества Украина далеко впереди: вот история о том, как украинцы собрали деньги на аренду космических спутников для армии и покупку данных с них, а вот рассказ о туроператорах, которые помогали украинской армии в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Международное эхо войны

Россия продолжает пустеть: Bosch продает свои российские заводы, сериалы производства BBC Studios стали недоступны на “Кинопоиске”, с октября в России перестанет работать Storytel. Больше других российских регионов из-за войны страдает Калининградская область – после ограничения транзита через Литву предприятия простаивают из-за отсутствия сырья, дальнобойщики сидят без работы, а экономисты констатируют начало “жутчайшей стагнации”.

Из-за войны в Казахстане возник дефицит машин (ранее их ввозили преимущественно из России), в Европе снова до заоблачных высот взлетели цены на газ, а в Украине экспорт упал в 2,5 раза (хотя груженые продовольствием суда продолжают регулярно уходить из портов большой Одессы, после их разблокировки ушли уже 33 сухогруза).

США объявили, что не будут вводить запрет на выдачу виз россиянам; глава европейской дипломатии Жозеп Боррель тоже высказался против запрета. В пользу запрета выступают страны Балтии, Польша и Чехия. В Литве в рамках укрепления безопасности в сентябре будет дислоцирована бригада НАТО, а в Эстонии, которая уже добилась увеличения контингента НАТО на своей территории, строго следят за нравами: неоднократно судимый пророссийский активист Александр Ханнинен приговорен к 510 часам общественных работ за видео, на котором он вытирает ноги об украинский флаг.

О том, как украинский социалист Тарас Билоус убеждает левых политиков по всему миру выступить в поддержку Украины, пусть даже им и не нравится “гегемония США” и “оплот империализма” НАТО, читайте здесь. Написанием разъяснительных статей Билоус занимается в свободное от службы в теробороне время.

Все остальное

Россиянину, проникшему на военный завод в Албании, и двум его знакомым диггерам предъявили обвинение в шпионаже. Всех троих взяли под стражу. Завод Грамши, на который они проникли, не работает уже 30 лет, и охраняют его всего два военнослужащих.

Минская певица Мерием Герасименко, задержанная после исполнения песни украинской группы "Океан Ельзи" во время уличного концерта, не вышла на свободу после 15 суток ареста – потому что ей дали еще 10 суток (за что – не известно).

В Минске задержали керамиста Наталью Корнееву и ее мужа. За что – не известно, но их десятилетнюю дочь забрали в приют.

О том, как сидится в белорусской колонии юристу Максиму Знаку, читайте в интервью с его отцом. При всем трагизме положения (Знак приговорен к 10 годам и сейчас работает помощником швеи за 60 копеек в месяц), отец умудряется шутить.

Восемь ссылок

Мир пропитался войной. Крымская татарка Гульнар Волкова рассказывает о своей семье, в истории которой были депортация, аннексия и теперь еще и смерть на войне; лидер группы “Нервы”, уроженец Донецкой области Евгений Мильковский, долго живший в Москве, объясняет, как переживает происходящее. И два разговора о войне с россиянами: драматургом Иваном Вырыпаевым и арфистом Александром Болдачевым (для обоих родины теперь нет).

Крымская татарка Гульнар Волкова рассказывает о своей семье, в истории которой были депортация, аннексия и теперь еще и смерть на войне; лидер группы “Нервы”, уроженец Донецкой области Евгений Мильковский, долго живший в Москве, объясняет, как переживает происходящее. И два разговора о войне с россиянами: драматургом Иваном Вырыпаевым и арфистом Александром Болдачевым (для обоих родины теперь нет). Невеселые годовщины. Сотрудники ликвидированного российскими властями “Мемориала” рассказывают о Норильлаге – к очередной годовщине его ликвидации 22 августа 1956 года. Историк Наталья Громова рассуждает о причинах расстрела членов Еврейского антифашистского комитета – к 70-летию трагедии (можно слушать).

Сотрудники ликвидированного российскими властями “Мемориала” рассказывают о Норильлаге – к очередной годовщине его ликвидации 22 августа 1956 года. Историк Наталья Громова рассуждает о причинах расстрела членов Еврейского антифашистского комитета – к 70-летию трагедии (можно слушать). Тела и листья. Искусствовед Анастасия Семенович объясняет, как в изобразительность искусстве на протяжении веков менялся образ человеческого тела – от гармоничных греческих богов до монстров начала XX века; Иван Дмитриев рассказывает о главных вехах развития ботанической иллюстрации со времен первых растительных изображений до современного эко-арта.

Искренне Ваши,

Семь Сорок