Очередь на пикеты и вал открытых писем

Доброе утро!

Президент США выбрал себе нового, четвертого по счету, советника по национальной безопасности, а оставшийся без работы третий занялся суровой критикой бывшего босса. Но разве это сравнится с волной критики, поднявшейся в России?

Открытые письма с требованием прекращения “московского дела” составили, помимо священников и учителей, российские врачи, айтишники, театральные деятели, сотрудники НКО, юристы и причастные к книгам люди – писатели, редакторы, издатели, переводчики.

Суд вернул в прокуратуру дело Айдара Губайдулина, бросившего пластиковую бутылку в полицейского, его отпустили под подписку о невыезде.

В Петербурге, где так и не подвели итоги муниципальных выборов, избили двух кандидатов.

По результатам внеочередных парламентских выборов в Израиле ни один из двух крупнейших блоков не сможет составить коалицию.

Массовое негодование

В России массово публикуют открытые письма с требованием прекращения “московского дела”. За обращением священников и учителей последовали письма врачей, айтишников, театральных деятелей, сотрудников НКО, юристов и людей, создающих, издающих и продающих книги. Отдельное открытое письмо против политических репрессий в России подписали бывшие политики, дипломаты и деятели культуры из Европы и США (в том числе Герта Мюллер, Стивен Фрай, Энн Эпплбаум и сценаристы “Игры престолов”).

Православная церковь раскритиковала было появившееся во вторник письмо священников, но потом пошла на попятную и занялась формированием собственной оценки происходящего. Актеры, решив, что обращений в инстаграме недостаточно, весь день стояли сначала в очереди на одиночные пикеты у администрации президента, а потом и в самих пикетах. Речи звучали возмущенные.

Сейчас кажется, что толчком для этой волны возмущения стал организованный Александром Палем флешмоб актеров в поддержку приговоренного к 3,5 годам Павла Устинова. Вероятно, именно он поспособствовал рождению искреннего негодования в душах секретаря генсовета “Единой России” Андрея Турчака и ведущего государственного телеканала "Россия 1" Владимира Соловьева. Последний даже берется оплатить для Устинова услуги адвоката Кучерены – доверенного лица Путина и председателя Общественного совета при МВД. Под градом вопросов о деле Устинова пресс-секретарь Путина Песков многократно призывал дождаться апелляции. Ее рассмотрение в Мосгорсуде назначено на понедельник, 23 сентября.

Попытки осмыслить: Александр Паль оценивает происходящее как “вынужденную политизацию” общества, протоиерей Алексий Уминский говорит, что настало время “жизненным образом утверждать” христианские идеалы.

И “московское дело” смягчается…

Мещанский суд в Москвы вернул в прокуратуру дело программиста Айдара Губайдулина, которого обвиняют в покушении на насилие в отношении полицейского (бросил пустую пластиковую бутылку в росгвардейца). Ходатайство о возвращении дела подала прокурор. Губайдулина освободили в зале суда и отпустили под подписку о невыезде. Вот хороший разговор с ним о сорока днях, проведенных в СИЗО.

Мосгорсуд отменил два штрафа за митинги – в 17 и 15 тысяч рублей.

… но не до конца

Прокуратура обжаловала отказ суда лишить родительских прав москвичей Хомских, которые были на митинге с детьми. Раннее был обжалован отказ суда отобрать ребенка у супругов Проказовых.

Общими усилиями интернета опознан полицейский, сломавший ногу дизайнеру Константину Коновалову при задержании перед акцией 27 июля. Он же участвовал в суде над либертарианцем Михаилом Световым в качестве свидетеля и дал показания (ложные) против него.

Отголоски выборов

В Петербурге продолжается борьба за подведение итогов муниципальных выборов, причем борьба в буквальном смысле – на кандидатку штаба Навального Ульяну Тимофееву напали прямо в муниципалитете (два шва на лбу), кандидата Андрея Старикова закидали камнями и хотели избить за вопрос о работе избиркома. Речь идет об одном и том же муниципалитете Новоизмайловское.

Независимый кандидат в Мосгордуму Роман Юнеман обратился в суд с требованием отмены результатов электронного голосования в своем округе.

В Улан-Удэ на 10 суток арестовали экс-кандидата в мэры Алексея Карнаухова.

Общественное возмущение, связанное с выборами, подтолкнуло московскую журналистку Милену Мебиус к тому, чтобы рассказать, как она работала собянинским ботом, интересно.

Наука и технологии, российская версия

Роскомнадзор в попытке заблокировать Telegram заблокировал крупный математический форум.

Директор Института гематологии предрекает рост смертности от рака на 20-30% из-за катастрофического отсутствия нужных лекарств, в том числе простейших.

Глава Роскосмоса Рогозин выдал окончательную версию происхождения дырки в “Союзе”: “Нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем”.

“Диссернет” опубликовал рейтинг российских ректоров-плагиаторов.

Но есть и победы: по данным отчета фонда Открытые технологии, Россия и Китай экспортируют технологии для слежки и цензуры в 110 стран.

Все прочее

По результатам парламентских выборов в Израиле ни один из двух крупнейших блоков не сможет составить коалицию. Вот здесь подробно и понятно объясняется, в каком тупике оказалась страна. Теперь у лидеров партий есть 45 дней, чтобы договориться о формировании “правительства национального единства” с ротацией премьеров – иначе страну ждут третьи подряд выборы.

ни один из двух крупнейших блоков не сможет составить коалицию. Вот здесь подробно и понятно объясняется, в каком тупике оказалась страна. Теперь у лидеров партий есть 45 дней, чтобы договориться о формировании “правительства национального единства” с ротацией премьеров – иначе страну ждут третьи подряд выборы. Встреча в верхах в “нормандском формате” о положении на востоке Украины откладывается – Москве и Киеву не удалось договориться на заседании контактной группы в Минске об отводе войск в обмен на проведение выборов в Донбассе по так называемой “формуле Штайнмайера”. Сегодня в Брюсселе пройдет российско-украинская встреча по проблеме транзита газа.

откладывается – Москве и Киеву не удалось договориться на заседании контактной группы в Минске об отводе войск в обмен на проведение выборов в Донбассе по так называемой “формуле Штайнмайера”. Сегодня в Брюсселе пройдет российско-украинская встреча по проблеме транзита газа. Уголовщина. В Киеве задержан человек, угрожавший взорвать мост через Днепр; в Москве полицейский, которого пытались задержать за взятку в две тысячи рублей, застрелил одного своего коллегу и тяжело ранил другого; в Нижнем Тагиле полицейские, выбивавшие из задержанного признание “хоть в каком-нибудь преступлении”, получили реальные сроки.

Шесть ссылок

Русская классика. Литератор Кирилл Кобрин перечитал по служебной надобности основные русские романы XX века (мечта, а не служба!) – и пережил разочарование, вот почему. Чтобы оправиться от разочарования, можно перечитать петербургские повести Гоголя – например, “Невский проспект”, вот хороший комментарий Валерия Шубинского.

Литератор Кирилл Кобрин перечитал по служебной надобности основные русские романы XX века (мечта, а не служба!) – и пережил разочарование, вот почему. Чтобы оправиться от разочарования, можно перечитать петербургские повести Гоголя – например, “Невский проспект”, вот хороший комментарий Валерия Шубинского. Дочери. Рассказ о судьбе дочери Достоевского Любови Федоровне (1869–1926) и ее литературном наследии. Или разговор с латвийской журналисткой и переводчицей Иевой Лешинской о судьбе ее отца – двойного агента, который, будучи сотрудником советской миссии при ООН, в 1978 году решил остаться в США.

Рассказ о судьбе дочери Достоевского Любови Федоровне (1869–1926) и ее литературном наследии. Или разговор с латвийской журналисткой и переводчицей Иевой Лешинской о судьбе ее отца – двойного агента, который, будучи сотрудником советской миссии при ООН, в 1978 году решил остаться в США. Что общего между сонатами Скарлатти и дыханием? То, что каждый вдох неповторим (отрывок из книжки пульмонолога Кая-Михаэля Бе “Захватывающий мир легких”, изд-во “Попурри”) – как и каждое исполнение одной и той же сонаты Скарлатти (здесь девять разных исполнений сонаты ре мажор K490 с комментариями Ляли Кандауровой).

Искренне Ваши,

Семь Сорок