RIP Grumpy cat

Добрый день!

Вчера по случаю Международного дня борьбы с гомофобией парламент Тайваня легализовал однополые браки, а в Петербурге полиция задержала семерых участников акции в поддержку ЛГБТ (преследовавших их бритоголовых личностей полицейские не заметили). Сегодня отмечается 75 лет депортации крымских татар – будет повод сравнить новости о памятных акциях в разных местах. А главные события вот:

В Екатеринбурге 33 человека получили административные аресты за участие в акции по защите сквера от храма. На сегодняшнюю встречу с мэром активисты решили не идти.

В Верховной Раде Украины распалась правящая коалиция – соответственно, Владимир Зеленский не сможет досрочно распустить парламент. Глава Совета нацбезопасности и министр иностранных дел ушли в отставку.

России могут вернуть голос в Парламентской ассамблее Совета Европы.

В Чехии вынесен приговор военному, участвовавшему в противостоянии на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов.

Им не нравится РПЦ

В Екатеринбурге под административный арест отправлены 33 участника акции в защиту сквера от храма. Активисты решили не ходить на встречу с мэром города, намеченную на сегодня (потому что у них нет полномочий говорить от лица всех жителей города).

Теперь дело, вероятно, за предложенным Путиным “опросом”. Как выяснилось, это будет не записка от ВЦИОМ: в уставе Екатеринбурга и российском законе о местном самоуправлении прописана процедура опроса, который можно считать легитимным. Здесь рассказывается, как он проводится и чем отличается от референдума. Здесь профессор ВШЭ Григорий Юдин объясняет, почему никакой опрос в данном случае не заменит референдума.

И о сути конфликта. Здесь – хорошая подборка реплик участников протестов, из которых следует, что они не просто защищают любимый сквер, но защищают его конкретно от РПЦ, которую называют сросшейся с государством коррумпированной структурой, максимально удаленной от христианского учения. И новость о том, что в Москве к активистке Ассоциации народного сопротивления Лилии Осиповой пришла полиция, это как бы подтверждает (члены Ассоциации вывесили на патриархии баннер “Извинись за Екб!”)

Об эволюции “чувств верующих” в России за последние 30 лет хорошо рассказывает Максим Трудолюбов. Российская академия наук на этом фоне окончательно передумала присваивать звание почетного профессора патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Украина перед инаугурацией

В Верховной Раде Украины распалась правящая коалиция. Теперь у парламента есть месяц, чтоб сформировать новую коалицию. После этого новоизбранный президент Владимир Зеленский сможет распустить парламент, но только если до выборов остается более полугода. Поскольку выборы назначены на конец октября, у Зеленского вряд ли будет время на роспуск Рады. Здесь эти тонкости комментируют депутаты Верховной Рады.

Об уходе со своих постов сообщили министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Действующий президент Украины Петр Порошенко дал украинское гражданство Наталье Каплан – двоюродной сестре осужденного на 20 лет в России кинорежиссера Олега Сенцова (она часто представляет его в публичном поле) и бывшему депутату российской Думы Илье Пономареву.

Бывший глава Нацгвардии Украины арестован на два месяца по делу о присвоении средств на жилье для военных.

Суд в Киеве открыл уголовное производство о запрете выезда из Украины в отношении действующего президента Петра Порошенко и других высших чиновников (в течение года после ухода с высоких должностей).

В Евросоюзе тем временем думают, как бы закрыть безвизовый въезд для тех украинцев, которые получили российские паспорта в соответствии с недавним указом Путина.

Российская рутина

Суд в Москве оштрафовал на пять тысяч рублей руководителя московского отделения "Открытой России" Татьяну Усманову за организацию прямой линии с Михаилом Ходорковским (это называется “осуществление деятельности нежелательной организации”).

Станислав Зимовец, осужденный за участии в акции “Он нам не Димон” в марте 2017 года в Москве, объявил голодовку в колонии, чтобы не сидеть “впустую” два с половиной года, а привлечь внимание к существованию политзаключенных в России.

Суд в Москве продлил арест 75-летнему ученому Виктору Кудрявцеву, которого обвиняют в госизмене. Ранее Кудрявцев перенес инфаркт. В больнице, куда Кудрявцева помещали по требованию ЕСПЧ, у него не нашли заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Ученого вернули в СИЗО.

Подробный рассказ о мелкой травле депутата петербургского Законодательного собрания Максима Резника читайте тут. Комментаторы говорят, что поднятая в околопригожинских СМИ кампания должна повысить узнаваемость Резника, а делается все это исключительно ради освоения предвыборного бюджета врио губернатора Беглова.

Россия на международной арене

Россия и Нидерланды урегулировали конфликт из-за судна с активистами Greenpeace, которые пытались забраться на платформу “Газпрома” в сентябре 2013 года. По данным Reuters, Россия выплатит 2,7 млн евро – вдвое меньше, чем постановил международный арбитраж, в котором Россия не участвовала и решение которого поначалу не признавала.

Совет Европы готов вернуть России право голоса в Парламентской ассамблее (ПАСЕ). Москва была лишена этого права в 2014 году за незаконную аннексию Крыма. Такое заявление приняли главы МИД 47 государств-членов Совета Европы – главным образом ради того, чтобы сохранить для граждан России возможность обращаться в ЕСПЧ.

Суд в городе Пардубице приговорил чешского военнослужащего к трем годам тюрьмы (с отсрочкой на четыре года) за участие в боевых действиях в Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов. Его также лишили воинского звания.

Здесь рассказывается о карьере польского политика Лилии Мошечковой (уроженки Донбасса и горячей сторонницы так называемых “ДНР” и “ЛНР”), которая идет на выборы в Европарламент от махрово национал-популистской партии KORWiN – страшно интересно.

Авиаслухи

Комиссия МАК расшифровала данные черных ящиков SSJ 100, потерпевшего крушение 5 мая в Шереметьево. Данные передали в Росавиацию. “Аэрофлот” опроверг появившиеся в медиа сообщения о грубых ошибках, допущенных пилотами при аварийной посадке. Почему эти грубые ошибки вообще возможны, подробно рассказано здесь.

Попса

Сегодня в Тель-Авиве пройдет финал песенного конкурса “Евровидение”, туда прошел российский певец Сергей Лазарев. О главных скандалах, сопровождающих нынешний конкурс, рассказано тут.

Ну и RIP Grumpy cat – кошка, прославившаяся на весь мир своей хмурой мордой, особенно подходящей для комментирования текущих событий, умерла в возрасте семи лет.

Ссылки для чтения

Импорт эмоций и звуков. Очень интересный разговор с историком культуры Андреем Зориным о пересадке западных эмоций на российскую почву – от сплина и ностальгии до “аддикций” и “здоровых отношений”. Или рассказ о том, как иностранцы создали британскую музыку – от Генделя до грайма.

Книжки. Симпатичный список минирецензий на незаслуженно забытые книги – в каком еще списке встретишь следующих друг за другом “Пятую печать” Ференца Шанты и “Эфиопику” Гелиодора? Или рассказ о вышедшем в Таллинне сборнике малоизвестных работ Юрия Лотмана – с интеллектуальным и биографическим контекстом (и даже с рисунками!) И вот еще: разговор с Ксенией Красильниковой, которая пережила тяжелую послеродовую депрессию, а потом написала об этом книжку – весьма полезно, особенно если прочитать до, а не после этой самой депрессии.

Отрывки. Фрагмент романа итальянского писателя Курцио Малапарте (1898–1957) “Бал в Кремле”, написанного под впечатлением от посещения Москвы летом 1929 года (книжка выходит в “Редакции Елены Шубиной”). Или рассказ хорошей польской писательницы Ольги Токарчук из сборника “Диковинные истории” (вышел в “Эксмо”).

Кино. Хотите про Каннский кинофестиваль? Ну вот, например, Антон Долин о новом фильме Кантемира Балагова. Но вообще почитайте лучше, как студия Никиты Михалкова вошла в жесткий конфликт с карельской деревней, где мэтр снимает фильм “Огонь” про пожар на свадьбе.

Злободневные расследования. Грандиозный текст Бориса Грозовского о том, как работает “экспертиза”, на основании которой российские следователи выдвигают безумные обвинения, а суды выносят обвинительные приговоры (так, один из экспертов объявил экстремизмом “неверие в позитивные перемены после выборов”). Или очень интересный рассказ Ивана Голунова о работе микрокредитных организаций, отжимающих квартиры у своих заемщиков – самое интересное, что бенефициары этой схемы чудесно живут в Риге.

Искренне Ваши,

Семь Сорок