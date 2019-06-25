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Вернуться в нерусофобское русло

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Все, что нужно знать рано утром 15 июня

Доброе утро!

После девятичасового обсуждения Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, открывающую возможность для возвращения российской делегации. Резолюция меняет регламент работы ассамблеи, исключая для нее возможность лишать голоса какую-либо делегацию. За выступили 118 делегатов, против – 62. Российская делегация, по данным ТАСС, уже прибыла в Страсбург. Глава украинской делегации Владимир Арьев допустил прекращение работы украинской делегации в ПАСЕ. Суть коллизии изложена здесь. В остальном так:

  • Роспотребнадзор отметил ухудшение качества грузинских вин, на “России-1” утверждают, что власти Грузии призвали убивать русских. Протестующие в Тбилиси добились частичного удовлетворения своих требований.
  • Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил об отставке.
  • Сегодня ЦИК Украины представит список всех кандидатов в Верховную Раду. Накануне партии Саакашвили отказали в регистрации на выборах.
  • Трамп ввел дополнительные санкции против Ирана, Путин продлил санкции в отношении Евросоюза.

Виноградную косточку в теплую землю зарою

Роспотребнадзор снова отметил ухудшение качества грузинского вина – в прошлый раз его качество резко падало в глазах Роспотребнадзора в период с 2006 по 2013 год. Российские туристы, находящиеся сейчас в Грузии, особых перемен во вкусе вина не заметили, они “едят хинкали и наслаждаются” – ну и грустят по поводу запрета на прямое авиасообщение (он, по словам Пескова, продлится до тех пор, пока ситуация не возвратится в “нерусофобское русло”). На “России-1” тем временем рассказывают, что грузинские власти призывают убивать русских.

На самом деле грузинским властям есть чем заняться. Заведено уголовное дело в связи с жестким разгоном демонстрации в ночь с четверга на пятницу, десять полицейских отстранены от работы. Глава правящей партии "Грузинская мечта" миллиардер Бидзина Иванишвили принял требование протестующих и согласился провести следующие парламентские выборы по пропорциональной системе при нулевом проходном барьере. Пятый день протестов в понедельник завершился мирно.

Российский Кавказ

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил об отставке. Он возглавлял регион с 2008 года и был переизбран на новый срок в прошлом году, но пережить обмен территориями с Чечней оказалось непросто.

Глава черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоков заявил в Верховном суде Кабардино-Балкарии во время апелляции на свой арест, что полицейские подбросили ему наркотики сразу после задержания, избили и под угрозами заставили дать признательные показания.

Другие российские регионы

  • В Приморье сначала штрафуют компании, которые ловят китов для “китовых тюрем”, а потом им же заказывают за госсчет вывозить пойманных китов из тюрьмы, а также утилизировать трупы тех, кто не доедет.
  • В центре Москвы происходят таинственные отравления с целью ограбления, полиция действует на грани бездействия, утверждает издание The Village.
  • В Петербурге сотрудники ФСКН получили от 8 до 10 лет за шантаж задержанного – он сам оказался осведомителем правоохранительных органов.
  • Здесь подробно рассказано, как в Петербурге пытаются не пустить независимых кандидатов на муниципальные выборы: сначала скрывают, что выборы объявлены, а потом устраивают очередь из людей спортивного вида, чтобы независимые кандидаты никогда не дошли до регистрации.

Военное

  • В воинской части на юге Казахстана произошел взрыв. Один человек погиб, 71 получили ранения.
  • На севере Германии столкнулись два истребителя Бундесвера. Один пилот погиб, второй выжил.
  • Reuters пишет, что Ил-62 Минобороны России совершил посадку в столице Венесуэлы. Этот же самолет прилетал в Каракас в марте, тогда он привез около сотни российских военных.

Все прочее

  • Сегодня ЦИК Украины представит полный список кандидатов на выборы в Верховную Раду. Накануне кандидатам от партии Михаила Саакашвили Движение новых сил было отказано в регистрации в связи с нарушениями при проведении съезда. Выборы намечены на 21 июля.
  • Швейцария вернет Узбекистану часть денег, арестованных по делу Гульнары Каримовой.
  • Дональд Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и его помощников. Путин продлил “контрсанкции” в отношении Евросоюза (в смысле запрет на импорт еды из ЕС).
  • Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Милане и Кортина д'Ампеццо. В Кортина д'Ампеццо их уже проводили в 1956 году.

Шесть ссылок

  • Поэты, первостепенные и второстепенные. К 56-летию первой публикации ахматовского “Реквиема” Яков Клоц подобрал 56 отрывков из писем разных людей о том, как это произошло. Или вот рассказ о Льве Горнунге, входившем в круг “московских второстепенных поэтов”, – воспоминания Горнунга, близкого знакомого Мандельштама, Пастернака и Ахматовой, дожившего до 1993 года, выходят в издательстве АСТ.
  • Разговоры. Лингвист и популяризатор науки Ревекка Фрумкина рассказывает о детстве, своей научной биографии и учителях: “Сидоров сидел, но, к счастью, выжил. Реформатского не тронули”. Или большой разговор с режиссером Кантемиром Балаговым о его фильме “Дылда”, который сейчас идет в российском прокате.
  • Облака и сумочка. Астроном Олег Угольников рассказывает, что такое серебристые облака и причастно ли человечество к их появлению. Или поразительная история о женской сумочке, которой в 1985 году гражданка Швеции Данута Даниэльссон замахнулась на шествовавшего по улице неонациста, – и дальше последовала череда убийств, самоубийств и общественных дискуссий о насилии.

Искренне Ваши,
Семь Сорок

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