России стало тесно

Доброе утро!

Суд в Москве утвердил почти двухмиллиардный оборотный штраф для компании Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) за неудаление запрещенного в России контента – больше половины этого контента связано с прошлогодними акциями в поддержку Навального. Но это еще не все о Навальном:

В актовом зале покровской колонии №2 начался новый суд над Алексеем Навальным. Адвокаты работают без ноутбуков, обвинитель получил госзащиту.

Российская Госдума приняла обращение к Путину с требованием признать так называемые “ЛНР” и “ДНР”.

Путин провел переговоры с канцлером Германии; президент США выступил с новым обращением по Украине и опять предупредил Россию о санкциях.

Белорусский философ Владимир Мацкевич перешел на сухую голодовку в СИЗО.

Навальный ликующий

Лефортовский суд Москвы провел в покровской ИК №2 первое выездное заседание по новому уголовному делу против Алексея Навального. Текстовую трансляцию процесса вела “Медиазона”, краткий репортаж о первом дне заседания можно почитать здесь.

Суд заседал в актовом зале колонии, где находились также адвокаты Навального (одного из них, Владимира Воронина, к процессу не допустили), сам Навальный и его жена Юлия. Журналистов тоже приглашали в актовый зал, но совсем без техники (только с ручкой и блокнотом) – в таких условиях работать бессмысленно, поэтому они наблюдали за судом по видеотрансляции из специальной комнаты, звук был очень тихий и с сильным эхом. Адвокатам запретили взять с собой в актовый зал ноутбуки, телефоны и даже диктофоны, что сильно их ошарашило, потому что таким образом их лишили доступа к материалам дела.

Суд отклонил ходатайства защиты о переносе процесса в нормальные условия и о возвращении дела в прокуратуру. После этого прокурор (ей на время процесса предоставлена госзащита) рассказала, как Навальный с соратниками учредили ФБК, чтобы “под предлогом борьбы с коррупцией осуществлять экстремистскую деятельность”, а затем злоупотребили доверием граждан, собирая пожертвования на президентскую кампанию Навального, хотя прекрасно знали, что кандидатом его не зарегистрируют. Собранные деньги Навальный, по версии следствия, тратил на “красивую жизнь”, а именно на “бары, фитнес-центры, салоны красоты и парикмахерские”.

В завершение свою позицию обозначил сам Навальный (полный текст): по его словам, он возликовал, когда узнал из материалов дела, что из 300 тысяч жертвователей ФБК заявления на него написали лишь четверо – несмотря на ударную работу сотни следователей, допросивших тысячи человек. Общая же мысль его речи такова: уголовных дел против него будет еще много, потому что цель в том, чтобы он сидел всегда, но есть вещи поважнее, чем “конкретная судьба человека”, поэтому перспектива вечного сидения его не пугает: “Бояться нужно того, что мы всю жизнь проведем в нищете, в деградации, отсутствии перспектив и своим детям оставим в наследство вот это вот все: холуйство, раболепство и то же самое тоскливое ожидание лучшей доли, которая не наступит никогда, пока у власти находится банда воров”.

Здесь политологи объясняют, зачем было устраивать суд над Навальным именно в колонии, тут об экзотическом характере процесса рассуждают соратники Навального.

Следующее заседание назначено на 21 февраля, потому что сегодня у Навального начинается трехдневное “длительное свидание” с женой.

Лавров кивнул

Утром во вторник российское министерство обороны объявило о возвращении части войск "после учений" в пункты дислокации, но какой части и откуда, так и осталось неясным. Независимые наблюдатели из Conflict Intelligence Team этого возвращения не заметили – напротив, по их данным, находившиеся в пути колонны как двигались в сторону украинской границы, так и продолжают туда двигаться. МИД Украины и представители европейских стран тоже не увидели отвода войск, а вечером президент США Джо Байден в телеобращении повторил, что российское вторжение в Украину по-прежнему возможно и вновь предупредил Москву о тяжелых последствиях. Госдепартамент рекомендовал американцам покинуть не только Украину, но и территорию Беларуси и Приднестровье. Сегодня ситуация вокруг Украины будет обсуждаться в Брюсселе на встрече министров обороны стран НАТО.

Миролюбивые намерения России информационные агентства усмотрели также в том, что глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Москве с польским коллегой, действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау несколько раз кивнул в ответ на вопрос польского журналиста "То есть вторжения в Украину не будет?". Тем не менее, вечером госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с Лавровым снова настаивал на необходимости “настоящей деэскалации”.

Переговоры Путина с канцлером Германии Олафом Шольцом прошли все за тем же мемным столом: Шольц объяснил Путину, что Европа не мыслит безопасности “против России”, а только “вместе с ней”, и Путин, конечно же, согласился с этим тезисом. В ходе их совместной пресс-конференции немецкие журналисты спросили Путина, будет ли война в Европе, и он в ответ рассказал им, как НАТО бомбило Белград без санкции Совбеза ООН, как России уже 30 лет обещают нерасширение НАТО на восток и как никто не хочет прислушиваться к российским “озабоченностям”.

Российские озабоченности меж тем становятся все озабоченнее: бывший помощник Путина Владислав Сурков, один из "архитекторов" сепаратистских образований на востоке Украины, опубликовал статью “Туманное будущее похабного мира”, в которой утверждает, что современная Россия "не может находиться" в границах, установленных в 1918 году после подписания большевиками Брестского мира с Германией: ибо “тесно” ей в этих границах.

Госдума, со своей стороны, приняла обращение к Путину с требованием признать так называемые “ДНР” и “ЛНР” (причем прошел предложенный коммунистами вариант, не предполагающий хождения документа по министерствам и ведомствам). Обсуждение проходило в приподнятом, театральном духе (стоит посмотреть видео), а в голосовании “участвовали“ в том числе и госпитализированные депутаты. Верховная Рада Украины призвала международное сообщество не признавать решения России по "ДНР" и "ЛНР", а Путин на пресс-конференции с Шольцем объяснил этот шаг российских парламентариев не стремлением выйти из Минских соглашений, а тем, что они “тонко чувствуют” чаяния своих избирателей, очень сочувствующих обездоленным жителям Донбасса. Здесь российский и украинский политологи предрекают, что процесс признания сепаратистских образований будет спущен на тормозах, но останется в репертуаре возможных рычагов давления на Украину.

Украинские банки сообщили о DDoS-атаках на свои сайты, перестал работать и сайт Минобороны и Вооруженных сил Украины. Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям запросила помощь у НАТО на случай “масштабных чрезвычайных ситуаций”, которые могут затронуть мирное население. Мирное население на этом фоне проходит курсы территориальной обороны и настраивает рации.

Российское и околороссийское

МВД России сократило срок "нежелательности пребывания" в стране гражданина Беларуси комика Идрака Мирзализаде с пожизненного до 14 лет. Нежелательным комик стал после иронического рассказа о ксенофобии, с которой ему приходилось сталкиваться в России.

В аннексированном Крыму прокуратура запросила 11 лет колонии для журналиста Радио Свобода Владислава Есипенко. Есипенко задержали почти год назад, когда он снимал в Крыму видео для проекта Радио Свобода Крым.Реалии, но обвинение считает, что он собирал информацию для украинских спецслужб.

Бывшего главу "ДНР" Дмитрия Трапезникова произвели из сити-менеджера Элисты в вице-премьеры Калмыкии.

В Турции завершено расследование дела о покушении на чеченских оппозиционеров; прокуратура запросила от 22 до 30 лет тюрьмы для членов группы, задержанных в Стамбуле в октябре прошлого года. Следствие считает, что они должны были “ликвидировать” живущих в Турции чеченских диссидентов по заказу депутата Госдумы от “Единой России” Адама Делимханова.

Вот любопытный разговор с главой московского коммьюнити-центра для ЛГБТ+ инициатив Татьяной Винниченко – среди прочего она рассказывает, как поток беженцев-геев из Чечни заставил центр значительно расширить деятельность.

По данным компании Chainalysis, 74% всех денег, украденных в 2021 году в результате атак программ-вымогателей, достались хакерам, связанным с Россией, а от трети до половины всех средств, поступающих на счета криптовалютных компаний, расположенных в Москва-Сити, имеют незаконное происхождение.

В Петербурге за пытки электрошокером по случаю Дня полиции задержаны четверо полицейских. Потерпевшего зовут Хачик Джоргнцян.

ФСБ требует арестовать жителя поселка Плесецк в Архангельской области Рамиза Намазова по делу о госизмене. В чем измена – секрет и тайна, о существовании дела стало известно из материалов на сайте Лефортовского суда Москвы.

Вокруг света

ЦИК Беларуси засекретил имена членов участковых комиссий в целях "обеспечения их безопасности". 65-летний белорусский политзаключенный и философ Владимир Мацкевич, находящийся в СИЗО-1 с августа прошлого года, перешел на сухую голодовку (пищу он перестал принимать 4 февраля) – он требует выпустить его под подписку о невыезде и завершить следствие по делу о “грубом нарушении порядка”.

В Польше расследуется уголовное дело об участии должностных лиц Беларуси в организации незаконного пересечения мигрантами польской границы. В его основе – показания сирийцев, которым удалось пересечь белорусско-польскую границу в сентябре прошлого года.

Верховная Рада Украины ввела уголовную ответственность за “проявления антисемитизма”.

В городе Жанаозен на западе Казахстана, где в январе начались массовые протесты, нефтяники объявили новую забастовку, предъявив властям социальные и политические требования.

Швейцария и Узбекистан договорились о создании Многостороннего трастового фонда ООН для возврата активов, конфискованных в рамках уголовного дела в отношении дочери экс-президента страны Гульнары Каримовой. Ташкент обязуется использовать эти активы исключительно во имя благих целей.

В президенты Туркменистана решил баллотироваться бывший политзаключенный и бывший министр по лошадям Гельды Кяризов. Это еще не значит, что его зарегистрируют.

Сын королевы Елизаветы II принц Эндрю и американка Вирджиния Джуффре урегулировали иск о сексуальном насилии вне суда. Во сколько это обошлось принцу Эндрю, не разглашается.

15-летняя российская фигуристка Камила Валиева объяснила попадание в свой организм запрещенного препарата триметазидин тем, что содержащее триметазидин лекарство принимал ее дед. The New York Times, правда, пишет, что у нее в пробе было сразу три запрещенных препарата, которые помогают при сердечно-сосудистых заболеваниях и в то же время повышают выносливость.

Хроники пандемии

В России снижается суточная заболеваемость COVID-19: во вторник утром сообщили о 166 631 новых случаев и 704 смертях. Госпитализация при этом выросла вдвое. Власти Петербурга объявили о достижении стопроцентного коллективного иммунитета к COVID-19.

Шесть ссылок

ГУЛАГ. Рассказ о том, как в советских лагерях осуществлялась программа “охраны” материнства и детства – с комментариями историка и отрывками из воспоминаний. Или воспоминания жителей Оймяконья о строительстве трассы “Колыма” (она же “дорога костей”) – в переводе с якутского на русский и с комментариями историка Владислава Стафа, занимающегося памятью о ГУЛАГе.

Рассказ о том, как в советских лагерях осуществлялась программа “охраны” материнства и детства – с комментариями историка и отрывками из воспоминаний. Или воспоминания жителей Оймяконья о строительстве трассы “Колыма” (она же “дорога костей”) – в переводе с якутского на русский и с комментариями историка Владислава Стафа, занимающегося памятью о ГУЛАГе. История науки. Евгений Гельфер рассказывает о создании русской физической школы: предреволюционный период и студенческие волнения, послереволюционный период и большевистские реформы образования и науки.

Евгений Гельфер рассказывает о создании русской физической школы: предреволюционный период и студенческие волнения, послереволюционный период и большевистские реформы образования и науки. История будущего. Два отрывка из книги историка Мартина ван Кревельда “Прозревая будущее” (изд-во “НЛО”): об астрологических методах предсказаний будущего и о создании математических моделей (они древнее, чем может показаться).

Искренне Ваши,

Семь Сорок