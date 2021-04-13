Создают санкционные риски

Доброе утро!

Глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин отметил 60-летие полета Гагарина заявлением о том, что российской космической программе мешают развиваться “подлые санкции США”. Но есть еще вещи, которым они не мешают:

Руководство покровской колонии угрожает Навальному принудительным кормлением.

В Ростове-на-Дону готовится дело об “экстремистской группе” подростков, похожее на дело “Нового величия”.

В Крым переброшены десантники Псковской дивизии ВДВ.

Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией.

Вокруг Навального

Алексея Навального перевели из медсанчасти покровской колонии в обратно отряд, врача к нему так и не допустили. С начала голодовки он потерял восемь килограммов веса, с момента прибытия в колонию – 15. Администрация колонии угрожает ему принудительным кормлением. Здесь юрист “Руси сидящей” Леонид Абгаджава объясняет, как регламентирована эта процедура в российском законодательстве.

Суд в Петушках оштрафовал главу “Альянса врачей” Анастасию Васильеву на 180 тысяч рублей за “организацию массового пребывания граждан” у покровской колонии. РПЦ и ее официальный телеканал “Спас” никак не могут решить, можно ли православному христианину рассуждать о проявлении милосердия по отношению к Навальному, не грех ли это.

Штабы Навального в российских регионах продолжают подвергаться давлению:

Пропали два сотрудника только что открывшегося штаба в Махачкале.

Управление МВД по Пензенской области через суд требует от главы пензенского штаба Антона Струнина и еще одного местного жителя 883 тысячи рублей за бензин и доплаты полицейским, работавшим на акции 23 января.

В аэропорту Мурманска по подозрению в перевозке наркотиков задержали замглавы местного штаба Навального. После обыска отпустили.

Отголоски январских митингов в поддержку Навального:

В Тольятти участник акции 23 января приговорен к двум годам условно за то, что толкнул сотрудника полиции.

В Петербурге идет суд над айтишником Николаем Девятым – его обвиняют в причинении насилия, опасном для жизни (он ударил по лицу двоих полицейских). По этой части статьи срок может быть долгим – до десяти лет.

В Москве продолжается суд над юристом ФБК Любовью Соболь в связи с ее якобы проникновением в квартиру Константина Кудрявцева – сотрудника ФБС, причастного к отравлению Навального. Несмотря на то, что на предыдущем заседании ее удалили до конца слушаний, она снова участвовала в процессе (ей даже пытались дать адвоката по назначению). Сама она называет происходящее в суде “бесконечным карнавалом”.

Суд в Москве взыскал с ведущего “Навальный.Live” Владимира Милова 350 тысяч рублей в пользу “повара Путина” Пригожина. Милов платить не собирается.

Прочие преступники

Троих жителей Ростова-на-Дону задержали по делу о вандализме из-за граффити “Путин – вор”. ФСБ выпустила ролик, где подозреваемые признавались в содеянном на камеру, и говорили, что их чат “модерируется из Польши”. Накануне задержаний к активистам пытался присоединиться некий “военный”: предлагал купить оружие, заниматься телефонным терроризмом и говорил о поддержке со стороны ЧВК. Защитники говорят, что дело станет ростовским вариантом “Нового величия”.

В Комсомольске-на-Амуре начался закрытый суд над художницей-феминисткой Юлией Цветковой. Ее обвиняют в распространении порнографии среди несовершеннолетних, эта часть статьи не предусматривает наказания, не связанного с лишением свободы.

В отношении исполнительного директора “Открытой России” Андрея Пивоварова возбуждено второе подряд административное дело – за поставки масок врачам. “Преступные деяния” были совершены год назад.

После второго допроса в Следственном комитете главред “Важных историй” Роман Анин остался в статусе свидетеля по делу о неприкосновенности личной жизни бывшей жены Сечина. “Роснефть”, со своей стороны, назвала публикации в прессе об обысках у Анина частью “информационной войны” для создания “санкционных рисков”.

Петербург и питерские

В Петербурге сгорела “Невская мануфактура”, по меньшей мере один человек погиб. В марте эту территорию отдали под жилую застройку.

Доходность медицинской компании "Номеко", 20% акций которой принадлежат старшей дочери Путина, составила почти 4000% за год. У младшей дочери Путина и ее фонда “Иннопрактика” дела тоже идут хорошо.

Друг Путина Аркадий Ротенберг, якобы владеющий знаменитым геленджикским дворцом с виноградниками, объявил себя владельцем пяти санаториев в Крыму.

Вокруг Украины

По данным Conflict Intelligence Team, в аннексированный Крым начали перебрасывать псковскую дивизию ВДВ. По данным пресс-службы президента Украины, вдоль российско-украинской границы размещены 40 тысяч российских военных, еще столько же находятся в Крыму. Зеленский направил Путину запрос о переговорах, но ответа не получил. Британский телеканал Sky News снял лагерь российских военных в Воронежской области – до границы с Украиной оттуда 270 км.

Госсекретарь США обсудил ситуацию вокруг Украины с главой НАТО. Соединенные Штаты направили в Черное море два военных корабля – здесь украинские военные аналитики гадают, какую роль эти два корабля призваны выполнять.

Листовки ЖКХ

На обороте квитанций на оплату услуг ЖКХ за март, которые получили жители Минска, размещен текст с “развенчиванием мифов” о бело-красно-белом флаге – он назван флагом “предателей и палачей своего народа”. Там же приведены и результаты республиканского опроса общественного мнения, в соответствии с которыми Лукашенко доверяет большинство белорусов.

С теми, кто не доверяет, происходит следующее:

В Шклове задержан председатель Белорусского народного фронта Григорий Костусев. Его обвиняют в рамках уголовного дела, подробности которого пока не известны, он доставлен в СИЗО КГБ в Минске.

Против сооснователей фонда помощи для пострадавших от преследования властей BY_help Алексея Леончика и Андрея Стрижака возбуждено уголовное дело о “финансировании экстремизма”. Они объявлены в розыск.

В Москве исчез белорусский политолог Александр Федута, критиковавший Лукашенко.

Беларусь прекратила вещание телеканала Euronews на своей территории.

Вокруг света

В Кыргызстане шесть партий заявили, что не признают итоги референдума, одобрившего новый вариант конституции страны, где значительно расширяются полномочия президента. Здесь политолог Медет Тюлегенов пытается объяснить, зачем граждане так дружно проголосовали за документ, не прошедший полноценного обсуждения в обществе.

шесть партий заявили, что не признают итоги референдума, одобрившего новый вариант конституции страны, где значительно расширяются полномочия президента. Здесь политолог Медет Тюлегенов пытается объяснить, зачем граждане так дружно проголосовали за документ, не прошедший полноценного обсуждения в обществе. В Таджикистане 117 человек получили от 5 до 23 лет тюрьмы по обвинению в причастности к "Братьям-мусульманам".

117 человек получили от 5 до 23 лет тюрьмы по обвинению в причастности к "Братьям-мусульманам". Американское. В Миннеаполисе произошло еще одно “трагическое случайное убийство” афроамериканца сотрудником полиции – в городе снова беспорядки. Стрелявшую женщину-полицейского отправили в административный отпуск на время, пока идет расследование инцидента. В штате Теннесси случилась очередная стрельба в школе – один человек погиб, сотрудник полиции получил ранения.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро понедельника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России упал до 8320. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составляет 4 млн 650 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру понедельника 103 263 человека (+277 за сутки).

Будет ли в России достигнут коллективный иммунитет, который прекратит эпидемию, ответить сложно (сложности объясняются здесь), но когда дело касается Путина, никакой иммунитет в расчет не берут: чиновников, встречавших Путина в Энгельсе (он ездил туда, чтобы побывать на месте приземления Гагарина) сажали на двухнедельный карантин в местных санаториях – на это ушло 8,5 млн рублей.

Пандемией также объясняются следующие политические шаги:

Россия на два месяца приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией (есть версия, что таким образом Москва отвечает Анкаре на пропуск американских военных кораблей в Черное море – у полумиллиона россиян сорвались отпуска).

Российская делегация не поедет в Страсбург на весеннюю сессию ПАСЕ, а будет участвовать по видеосвязи. При этом глава делегации Петр Толстой говорит, что в ПАСЕ "множатся антироссийские доклады с неприемлемой для России риторикой: это касается крымских татар, Навального, так называемой проблемы политзаключенных".

О приключениях “Спутника V” в Европе рассказано тут.

В Англии после нескольких месяцев локдауна открылись парикмахерские, магазины, спортзалы и пабы (сидеть, правда, можно только за столиками на открытом воздухе). Теперь можно даже съездить в Уэльс без уважительных причин – невиданная свобода.

Семь ссылок

Космос. К 60-летию полета Гагарина в космос – ликбез о русском космизме (без которого ничего бы не было), красиво сверстанная биография Гагарина на фоне XX века и подборка фотографий.

К 60-летию полета Гагарина в космос – ликбез о русском космизме (без которого ничего бы не было), красиво сверстанная биография Гагарина на фоне XX века и подборка фотографий. Литературные дебри. Беседа о малоизвестном русском эмигрантском прозаике Михаиле Иванникове (1904–1968, можно слушать). Или рассказ о неведомых русскому читателю жанрах польской сатирической поэзии.

Беседа о малоизвестном русском эмигрантском прозаике Михаиле Иванникове (1904–1968, можно слушать). Или рассказ о неведомых русскому читателю жанрах польской сатирической поэзии. Рабство и бедность. Отрывок из книги Стивена Пинкера “Лучшее в нас. Почему насилия в мире стало меньше” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о рабстве. Или фрагмент из труда книга Майкла Мангера “Завтра 3.0. Трансакционные издержки и экономика совместного использования” (изд. дом ВШЭ) – о грядущей победе над бедностью.

Отрывок из книги Стивена Пинкера “Лучшее в нас. Почему насилия в мире стало меньше” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – о рабстве. Или фрагмент из труда книга Майкла Мангера “Завтра 3.0. Трансакционные издержки и экономика совместного использования” (изд. дом ВШЭ) – о грядущей победе над бедностью. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок