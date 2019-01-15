Единый мусорный оператор уберет “зерна содомии”

Доброе утро!

Сегодня в британском парламенте должно состояться голосование по договору о выходе Великобритании из ЕС. Накануне премьер-министр Тереза Мэй убеждала парламентариев взглянуть на проект договора свежим взглядом и даже представила письмо от лидеров ЕС, в котором они еще раз разъясняют свою позицию по вопросу о границе между Ирландией и Северной Ирландией – самому проблемному месту в документе. Вероятность того, что парламент отвергнет проект договора, довольно велика. Прочие новости:

Появляются новые подтверждения того, что преследования гомосексуалов в Чечне возобновились с новой силой. Власти республики называют эти сообщения “сущей брехней”.

Взрыв газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области привел к гибели женщины, судьба еще нескольких человек остается неизвестной.

ФСБ требует закрыть от публики суд о продлении ареста украинским морякам, захваченным российскими пограничниками в Черном море.

Мэр Гданьска Павел Адамович умер в больнице. Нападавший трижды ударил его ножом на концерте.

“Мы не воспринимаем гомосексуализм, потому что он не имеет места”

Сообщения “Новой газеты” и Российской ЛГБТ-сети о возобновлении преследований гомосексуалов в Чечне находят новые подтверждения. Журналистам Настоящего Времени удалось поговорить с другом одного из мужчин, пропавших в декабре. И получить комментарий от министра информации Чеченской республики: “Ни Кавказ, ни Чеченская республика ни ментально, ни идеологически, ни физиологически, вообще никак не воспринимают гомосексуализм, потому что он как явление не имеет места сегодня в Чеченской республике. Не надо сеять эти зерна содомии на благословенной земле Кавказа. Не получится, они не прорастут”.

Газ склонен взрываться

В городе Шахты Ростовской области произошел взрыв газа в девятиэтажном доме. Частично обрушились два этажа. Погибла женщина, два человека ранены, судьба еще нескольких неизвестна. В Госдуму внесли законопроект об установке в домах систем оповещения об утечке газа.

Новости “ЧВК Вагнера”

По следам расследования Центра “Досье” о гибели российских документалистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике летом прошлого года издание The Bell рассказывает биографию Александра Сотова – российского военного инструктора, который десятки раз созванивался с жандармом Эммануэлем Котофио, бывшем на месте убийства журналистов. По данным The Bell, 42-летний петербуржец Александр Сотов работал в охранном бизнесе, в том числе в структурах, связанных с тамбовской ОГП Барсукова-Кумарина, потом попытал счастья в политике, пытался заниматься третейскими судами и лизингом, влез в долги, а в 2017 году оказался в ЧВК.

У часовни, построенной неподалеку от тренировочной базы “ЧВК Вагнера” в Молькино в Краснодарском крае, сменился собственник. Теперь ею владеет "Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" – организация, в которой председательствует Андрей Торшин, один из командиров “ЧВК Вагнера”.

В минувшую пятницу стало известно, что петербургский сайт “Фонтанка”, расследовавший деятельность “ЧВК Вагнера”, купил издатель глянцевых журналов типа Maxim Виктор Шкулев. До этого издание хотел купить сам Евгений Пригожин, предположительно курирующий деятельность ЧВК. Подробно все это изложено здесь.

Украина и ее большой сосед

ФСБ просит Лефортовский суд Москвы закрыть сегодняшнее заседание о продлении ареста украинским морякам, захваченным российскими пограничниками в Черном море. Об этом сообщили адвокаты. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека будет добиваться допуска в суд прессы и родственников.

Генпрокуратура Украины подозревает Дмитрия Саламатина, занимавшего пост министра обороны Украины с февраля по декабрь 2012 года, в госизмене. Он будто бы способствовал порче отношений с Ираком, что дало фору России в торговле с этой страной. Сейчас Саламатин находится в России.

В Кракове начался суд над гражданами Польши, обвиняемыми в поджоге Венгерского культурного центра в Ужгороде в Закарпатской области Украины. Один из обвиняемых, член польской ультраправой партии, утверждает, что нападение ему заказал пророссийский германский журналист Мануэль Оксенрайтер.

Гданьск скорбит

Мэр Гданьска, либеральный политик Павел Адамович умер в понедельник от ножевых ранений, полученных в воскресенье вечером на благотворительном концерте. Адамовичу было 53 года, он возглавлял Гданьск больше 20 лет. Президент Польши, консерватор Анджей Дуда выразил соболезнования семье покойного. В Гданьске и других городах Польши вечером прошли массовые акции против насилия. В траурном митинге в Гданьске принял участие глава Евросовета, бывший премьер Польши Дональд Туск. Нападавшему, 27-летнему жителю Гданьска, отсидевшему за ограбления банков, грозит пожизненный срок. После нападения он кричал со сцены, что его мучила партия “Гражданская платформа”, видным деятелем которой ранее был Адамович.

Чьи Курилы

Главы МИД России и Японии провели первый раунд переговоров о заключении мирного договора. Таро Коно от пресс-конференции отказался, Лавров сказал журналистам, что Россия требует от Японии признать Курилы российскими, инвестировать в их развитие и отменить визы для россиян в Японию. На 22 января запланированы переговоры Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, а на 20 января – согласованный (в кой-то веки) митинг “Левого фронта” против передачи Курил Японии. У Лаврова же сегодня другие важные переговоры – с главой ХАМАС.

Гайки закручиваются и раскручиваются

Петербургская полиция проиграла иск к “Медиазоне”, сообщавшей, к неудовольствию полицейских, о пытках в 78-м отделении полиции. В Красноярске бывший заключенный СИЗО пожаловался на пытки.

Прокуратура, Минюст и Роскомнадзор выступили против принятия законопроектов сенатора Клишаса о наказании за оскорбление властей в интернете и публикацию недостоверных сообщений. В то же время Минюст начал внеплановую проверку научно-информационного и просветительского центра “Мемориал” (вероятно, чтобы и их признать “иностранным агентом”).

Блогера из Амурска, опубликовавшего видео с похорон криминального авторитета, на которых якобы присутствовали сотрудники МВД, посадили на 10 суток, признав недействительными его водительские права. Сам он теперь утверждает, что видео не его, но что он будет голодать и вообще убежит в Канаду.

Остракизм, доносы, самоцензура

Миллиардера Виктора Вексельберга исключили из попечительского совета Массачусетского технологического института, хоть он и был одним из самых щедрых жертвователей. Потому что санкции.

Первооткрывателя ДНК 90-летнего Джеймса Уотсона лишили почетных званий, потому что он продолжает утверждать, что между белыми и черными есть генетически предопределенная разница в уровне интеллекта.

Парижская опера отозвала приглашение украинскому танцору с российским гражданством Сергею Полунину из-за гомофобных высказываний.

Бдительные граждане просят российскую Генпрокуратуру поискать реабилитацию нацизма в словах писателя Дмитрия Быкова о том, что он собирается написать книгу о генерале Власове.

Российские издательства стали добровольно добавлять в книги примечания о "запрете на территории России" организаций, признанных экстремистскими – от "Исламского государства" до "Свидетелей Иеговы". Чтоб чего не вышло.

Прочее одним предложением

Путин подписал указ о создании единого “мусорного оператора”, Никол Пашинян снова стал премьером Армении, ОЗХО добавила "Новичок" в список запрещенных веществ, а о буднях американского “шатдауна”, рекордного по длительности, читайте тут.

Семь ссылок

История. Рассказ о “деле Бронникова”, в рамках которого НКВД разгромило в 1932 году “контрреволюционную организацию фашистских молодежных кружков и антисоветских салонов” (их участники переводили переводили Эредиа, Пруста, Клоделя). Или фотографии, которые сделали в России сотрудники американского Красного Креста в годы Гражданской войны.

Литературная география. Интервью с писателем Саидом Ниналаловым о литературной жизни Дагестана. Или рассказ о литературной жизни Исландии.

Художества. Большой разговор с Виктором Пивоваровым о его выставке “Московский альбом” (до 3 февраля в Мультимедиа Арт Музее) и других очень важных вещах.

Люди. Рассказ о скончавшемся в пятницу британском математике Майкле Атья и подборка самых разных материалов к 120-летию Льва Кулешова.

Искренне Ваши,

Семь Сорок