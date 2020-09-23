Сварил на кухне “Новичок”

Доброе утро!

Нобелевские премии этого года будут вручать онлайн – похоже, коронавирус снова играет решающую роль, и не только в повседневности, но и в политике:

Саммит ЕС, на котором планировалось обсуждать санкции по Беларуси и отравление Навального, отложили на неделю из-за Covid-19.

По данным Le Monde, Путин сказал Макрону, что Навальный сам себя отравил “Новичком”, причем каким-то латвийским.

Путин в ООН предложил отменить “нелегитимные санкции” на фоне пандемии, Трамп обвинил Китай в распространении коронавируса.

Суд в Барнауле вынес 10 тысяч рублей штрафа за маску с надписью “Путина в отставку”.

Коронавирус снова с нами

По данным на утро вторника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России снова вырос и составил 6 215, всего заболевших с начала эпидемии 1 миллион 116 тысяч. Число жертв эпидемии достигло к утру вторника 19 649 человек (+160 за сутки). За день в Москве скончались еще 16 человек.

В российских больницах занято больше 80% ковидных коек. Заболели Губернатор Алтайского края и глава Адыгеи, в больницах лежат десять депутатов Госдумы, министр культуры РФ сидит в самоизоляции, потому что коронавирус нашли у ее отца, ректора Театрального училища им. Щепкина Бориса Любимова.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека рекомендует Украине провести амнистию, поскольку меру эпидемиологической безопасности в учреждениях пенитенциарной системы не соблюдаются.

В Англии вновь ограничивают работу пабов и повышают штрафы за неношение масок, в Шотландии запрещают ходить в гости, власти европейских стран ограничивают въезд друг для друга. В США число жертв коронавируса перевалило за 200 тысяч. По данным ВОЗ, распространение вируса продолжает ускоряться: всего за неделю было выявлено два миллиона новых случаев.

И в политике тоже он

Для Трампа и Путина пандемия стала удобным обоснованием для продвижения своей обычной повестки в видеообращениях к виртуальной Генассамблее ООН. Президент США жестко критиковал Китай – во-первых, за распространение коронавируса по всему миру, а во-вторых, за нарушение условий Парижских климатических соглашений (из которых Трамп, придя к власти, первым делом вывел США). Представитель Китая, выступавший после Трампа, назвал все обвинения "абсолютно безосновательными".

Путин призвал “расчистить” мировую торговлю от “нелегитимных санкций”, чтобы облегчить восстановление мировой экономики после пандемии, и посетовал на “дефицит доброты и гуманизма” в международных отношениях (а ведь в наше непростое время они так нужны!).

Евросоюзу на этой неделе не удастся проявить доброту и гуманизм по отношению к белорусскому народу: саммит ЕС, на котором должны были обсуждаться санкции против режима Лукашенко, перенесли на 1-2 октября из-за самоизоляции председателя Евросовета Шарля Мишеля, который, как выяснилось, контактировал с заболевшим охранником.

Хитрый план Навального

Международные санкции в отношении России вряд ли “расчистятся” – скорее, нагромоздятся. Президент Франции в своем видеообращении к Генассамблее ООН вновь потребовал от России пролить свет на попытку убийства Навального “Новичком” и заверил, что “красные линии” по химоружию будут соблюдаться.

Газета Le Monde, ссылаясь на свои источники, пишет, что в телефонном разговоре 14 сентября Путин объяснил Макрону, что Навальный – “простой баламут в интернете”, который шантажировал своими расследованиями чиновников и депутатов, а “Новичок”, происхождение которого следует поискать в Латвии, Навальный принял сам. Причем свидетельствующие об этом улики соратники Навального увезли в Германию, сказал вчера Песков.

Навальный саркастически ответил в фейсбуке, что такая версия заслуживает самого пристального изучения: “Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти “пожил достаточно”, – вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился”.

От Бреста до Владивостока

По части интересных заявлений у Путина есть сильные конкуренты: режиссер Михалков говорит, что протестующих в Беларуси рисуют с помощью компьютерной графики (вот тут трое таких “нарисованных”), а Лукашенко обещает помощь губернатору Приморского края, потому что его отечество – “от Бреста до Владивостока”.

Рассуждая о перспективах разрешения белорусского кризиса, глава МИД Литвы сетует: “Лукашенко ни с кем не разговаривает, только с Путиным”. Но Путин тоже разговаривает только с Лукашенко, свидетельствует член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко: “Все наши обращения в сторону востока остались без внимания – на них или вообще не реагируют, или реагируют отрицательно”.

По части ядов в Беларуси тоже есть свои специалисты: государственные СМИ со ссылкой на МВД Беларуси рассказывают, как задержанный защитник мурала с диджеями Степан Латыпов пытался отравить омоновцев “Белизной”.

Новый виток российского законотворчества

Госдума запретила в первом чтении призывы к отчуждению территории и установила размеры соответствующих штрафов – до 500 тысяч рублей для юрлица, призывающего в интернете вернуть Украине Крым (сидящий, кстати, без воды).

Путин внес в Госдуму пакет законопроектов, развивающих поправки к Конституции.

Сегодня он будет встречаться с членами Совета Федерации – ходят слухи, что он собирается назначить президентских сенаторов, не представляющих никакие регионы, и одним из таких сенаторов станет (пожизненно) автор “обнуления” Валентина Терешкова. Еще ходят слухи, что Валентину Матвиенко во главе Совета Федерации сменит Сергей Нарышкин, но за такие слухи в прошлом году уволили весь отдел политики “Коммерсанта”.

Аресты, задержания, приговоры

В Барнауле суд выписал штраф в 10 тысяч рублей за маску с надписью "Путина в отставку". За отсутствие маски штраф был бы меньше.

В Дагестане Росгвардия разогнала протестовавших против строительства на спорных землях. 20 человек задержаны, есть раненые.

В Красноярском крае задержали руководителей общины виссарионовцев – их увезли в Новосибирск на вертолете. Здесь подробно рассказано, кто это такие, в чем их обвиняют и на каких основаниях.

В Хакасии бывшего начальника отдела наркоконтроля республиканского МВД приговорили к восьми годам колонии за разглашение гостайны и получение взятки. Дело завели после того, как он обвинил коллег в наркоторговле.

В США и пяти европейских странах арестованы 179 предполагаемых торговцев наркотиками в даркнете.

Суд в Чехии приговорил белоруса Алексея Фадеева к 4,5 года тюрьмы. Он воевал на Донбассе на стороне сепаратистов.

Украинское издание "Заборона" выдвинуло новую версию убийства журналиста Павла Шеремета – пожалуй, более правдоподобную, чем та, что сейчас считается официальной.

В Китае бизнесмен, критиковавший власти, приговорен к 18 годам по обвинению в коррупции.

RIP

В Москве умер Сергей Хоружий – физик, богослов, занимавшийся наследием отцов Восточной Церкви, переводчик и комментатор джойсовского “Улисса”. Ему было 77 лет, вот некролог.

Шесть ссылок

Античное. История античной басни от Эзопа до Федра. Или интервью с антиковедом Александром Подосиновым о том, как греки придумали географию.

История античной басни от Эзопа до Федра. Или интервью с антиковедом Александром Подосиновым о том, как греки придумали географию. Страхи и освобождение. Фрагмент из книги социолога Константина Филоненко “Путеводитель по современным страхам” (изд-во АСТ) – о страхе тьмы. Или отрывок из воспоминаний Симеона Уэйда “Мишель Фуко в Долине Смерти. Как великий французский философ триповал в Калифорнии” (изд-во РИПОЛ классик).

Фрагмент из книги социолога Константина Филоненко “Путеводитель по современным страхам” (изд-во АСТ) – о страхе тьмы. Или отрывок из воспоминаний Симеона Уэйда “Мишель Фуко в Долине Смерти. Как великий французский философ триповал в Калифорнии” (изд-во РИПОЛ классик). Искусство. Письма Евгения Кропивницкого к Михаилу Гробману за 1965–1970 годы. Или отрывок о Жан-Мишеле Баския из книжки куратора Пушкинского музея Сурии Садековой “Собачка Воскресная. Записки куратора о людях, собаках и тайных страстях мира искусства” (изд-во “Слово”).

Письма Евгения Кропивницкого к Михаилу Гробману за 1965–1970 годы. Или отрывок о Жан-Мишеле Баския из книжки куратора Пушкинского музея Сурии Садековой “Собачка Воскресная. Записки куратора о людях, собаках и тайных страстях мира искусства” (изд-во “Слово”). Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок