Обозначила себя игрушкой

Доброе утро!

Объявлено о прекращении войны в Нагорном Карабахе – вот только в Армении это понравилось далеко не всем. По порядку:

Премьер Армении подписал с Россией и Азербайджаном договор о прекращении боев в Нагорном Карабахе. В Ереване недовольные захватили здание правительства.

Компания Pfizer объявила о 90-процентной эффективности своей вакцины от коронавируса. В России – новый рекорд суточного прироста инфицированных.

В Минске судят медиков, задержанных 7 ноября. К рассмотрению дел тысячи задержанных в воскресенье суды еще не приступили.

В Воронеже солдат-срочник убил троих сослуживцев, он задержан.

Конец войны в Нагорном Карабахе?

В понедельник утром представители Нагорного Карабаха признали потерю контроля над городом Шуша, о взятии которого азербайджанской армией Алиев заявил еще в воскресенье. Днем Минобороны России сообщило, что азербайджанские военные сбили российский вертолет Ми-24 над территорией Армении: двое членов экипажа погибли, один получил травмы. Азербайджан довольно быстро признал свою “ошибку” и заявил о готовности выплатить компенсацию.

Вечером премьер Армении Никол Пашинян объявил о подписании трехстороннего соглашения с Россией и Азербайджаном, по условиям которого армянская сторона возвращает под контроль Азербайждана Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы, кроме так называемого Лачинского коридора шириной в пять километров, который соединяет Армению с Нагорным Карабахом. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент России в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Срок его пребывания – пять лет с возможностью продления. Российских военнослужащих в регион уже отправили (причем, похоже, раньше, чем было объявлено о подписании соглашения).

Факт подписания договора подтвердили Путин и Алиев. В мониторинге за соблюдением режима прекращения огня будет участвовать также и Турция.

Сообщение Никола Пашиняна вызвало недовольство в Ереване: несколько сотен протестующих ворвались в здание правительства Армении с криками “Мы не сдадим земли!”. Спикера парламента избили. Требовали сформировать новое правительство, которое отменит договоренности Пашиняна.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что согласен с прекращением боевых действий.

В Баку ночью ликовали на улицах.

Очень дорогой Ждун

В Минске традиционный для понедельников марш пенсионеров собрал около двух тысяч участников. Кроме того, на улицы снова вышли медики – в знак протеста против судов, в ходе которых врачей, задержанных в субботу, приговаривали к 15 суткам ареста и крупным штрафам. Выносят приговоры и журналистам, в том числе российским: обозреватель “МБХ медиа” Роман Попков получил 15 суток.

Больше тысячи человек, задержанных в воскресенье, пока ждут своих судов; очевидцы постят свидетельства о новых издевательствах в переполненных РУВД. Вот разговор с женой одного из задержанных – ей удалось узнать о месте нахождения мужа только спустя сутки, однако она убеждена, что протесты не прекратятся.

На “Гродно Азоте” из-за технологических неполадок были остановлены два цеха, авария (не представляющая радиационной угрозы) произошла на только что запущенной БелАЭС.

Суд в Гродно оштрафовал двух подруг на 317 и 247 долларов за фотосессию со Ждуном, слегка напоминающим Лукашенко. Фотосессия понадобилась в целях продажи этого изготовленного одной из подруг Ждуна, а продавать его потребовалось, чтобы оплатить назначенный ранее штраф за прогулку с бело-красно-белым флагом. Милиционер в протоколе написал, что правонарушительница “обозначила себя игрушкой и таким образом провела пикет без разрешения горисполкома".

Беларусь объявила персонами нон грата двух британских дипломатов – “ввиду деятельности, несовместимой со статусом дипломата” (встречались с общественниками и правозащитниками).

Новости российской государственности

Начинают крутиться шестеренки поправленной российской конституции. Сегодня Госдума утвердит пятерых новых министров (здесь рассказано, кто они такие) взамен уволенных Путиным старых. Ранее такого утверждения не требовалось.

Первой “федеральной территорией” в России станет поселок Сириус в Сочи, где находится детский центр любимого виолончелиста Путина Сергея Ролдугина. “Федеральные территории” придумали в новой конституции, их общий смысл в том, чтобы урезать полномочия местных органов самоуправления.

Еще одно новшество, трехдневное голосование на выборах, плохо совмещается с тем, что большинство избиркомов находятся в школах. Поэтому глава российской ЦИК Элла Памфилова предлагает осчастливить школьников “едиными каникулами” в “единую трехдневку голосования”.

The Insider нашел у 84-летней тещи замглавы администрации президента Алексея Громова, отвечающего за госпропаганду, две совмещенные квартиры в Лаврушинском переулке общей площадью 395 кв.м и стоимостью в полмиллиарда рублей. Среднегодовой доход Громова, который с 1996 года работает в администрации президента, – 8 млн рублей, а жена его вообще работает в Институте Всеобщей истории РАН. Зато теща!

Об уголовном деле замминистра энергетики Анатолия Тихонова рассказывается тут – целый детектив.

Российские будни

На военном аэродроме в Воронеже солдат-срочник убил троих сослуживцев и скрылся с оружием. Позже его задержали.

В Калининграде идет суд по делу о гибели задержанного, который умер от ожогов после того, как его приковали наручниками к батарее, а он эту батарею сорвал. В суде показали видео из отдела полиции – почитайте, что обсуждали сотрудники, пока задержанный корчился в кипятке. После этого становится понятнее, почему с начала года не менее 30 российских полицейских покончили с собой.

Против координатора штаба Навального в Кургане возбудили уголовное дело об уклонении от армии. Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов оценил ущерб от последнего обыска в два миллиона рублей.

Хорошее интервью с московским муниципальным депутатом и вузовским преподавателем Юлией Галяминой, которую судят сейчас по “дадинской” статье о неоднократных нарушениях на митингах. Она призывает приходить на заседания, чтобы понять систему изнутри.

И вот разговор с пермяком Александром Шабарчиным, осужденным на два года за акцию с “чучелом Путина”, но чудесным образом освобожденным волей апелляционной инстанции. Он до сих пор не верит, что его выпустили.

Хроники пандемии

По данным на утро понедельника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России установил новый рекорд и составил 21 798. В Москве выявлено 6897 новых случаев, в Петербурге – 1403. Всего инфицированных в стране с начала эпидемии 1 миллион 796 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру понедельника 30 793 человек (+256 за сутки). За день в Москве скончались еще 68 человек.

По данным Счетной палаты, естественная убыль населения в России с января 2020 года на фоне эпидемии коронавируса выросла более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Демограф Алексей Ракша полагает, что приведенную выше официальную статистику жертв коронавируса имеет смысл умножать на 4 или на 5. По его оценкам, сейчас избыточная смертность в России составляет около двух тысяч человек в день.

По данным российского Минздрава, в стране занято 82% ковидных коек. В Москве обсуждают закрытие клубов и отмену концертов, в Подмосковье решено блокировать социальные карты пенсионеров, чтобы они никуда не ездили, в Петербурге планируют снова запереть по домам людей старше 65 и перевести всех школьников с 5 по 11 класс на дистанционное обучение.

Президент Украины и глава его офиса заболели Covid-19.

Почти вся Европа сидит в самоизоляции – свой вариант локдауна с сегодняшнего дня вводит Венгрия. После сообщения Pfizer о 90-процентной эффективности их вакцины появилась надежда, что локдауны когда-нибудь кончатся. Хотя вакцин испытывается много: в Узбекистане, например, набирают добровольцев для испытания китайского продукта.

Американское

Президент США Дональд Трамп пока не признал свое поражение на выборах. Хотя закон этого от него не требует, такая традиция сложилась давно и считается важным символическим подтверждением легитимности выборов. В Москве лишний раз подтверждать легитимность американских выборов как раз не хотят: Песков объяснил, что Путин до сих пор не поздравил Джо Байдена с победой, потому что в Кремле “считают корректным” дождаться официального подведения итогов. Зато глава МВД Эстонии и один из лидеров крайне правой Консервативной народной партии Март Хельме лишился своего поста после публичных рассуждений о коррумпированности Байдена и его сына Хантера. Поэтому посмотрите лучше отрывок из программы “Время” за 15 января 1988 года – там рассказывают, как Громыко принимал известного американского сенатора Байдена.

Дональд Трамп без объяснения причин уволил (в твиттере) министра обороны Марка Эспера и назначил исполняющим обязанности Кристофера Миллера, занимающего пост директора Национального центра по борьбе с терроризмом.

Все остальное

В Грузии не прекращаются протесты оппозиции, не признающей результатов первого тура парламентских выборов. В МВД сообщили о 30 пострадавших при столкновениях с полицией в воскресенье. По словам директора фонда “Свободная Россия” на Южном Кавказе Егора Куроптева, протесты вызваны множеством несостыковок в протоколах, а главное – отказом судов и Центризбиркома принимать жалобы на зафиксированные нарушения (интересно, почитайте).

Здесь объясняется, в чем обвиняют в Гааге ушедшего в отставку президента Косова.

В ОАЭ людям разрешили жить вместе без регистрации брака и употреблять алкоголь без получения специальной лицензии на его употребление. Прогресс неостановим.

Шесть ссылок

Древняя Греция. Замечательное эссе Зинаиды Юровской о реальной исторической Аркадии – суровой земле бездельников. Или разъяснения историка Сергея Зотова о том, зачем древнегреческие мужи подносили красивым юношам зайчиков и петухов.

Замечательное эссе Зинаиды Юровской о реальной исторической Аркадии – суровой земле бездельников. Или разъяснения историка Сергея Зотова о том, зачем древнегреческие мужи подносили красивым юношам зайчиков и петухов. Бабий Яр. Большой текст Павла Матвеева к 50-летию публикации подлинного текста романа-документа Анатолия Кузнецова “Бабий Яр”. Или разговор с фотографом Валерием Милосердовым, который занимается созданием фотоколлекции музея Бабьего Яра.

Большой текст Павла Матвеева к 50-летию публикации подлинного текста романа-документа Анатолия Кузнецова “Бабий Яр”. Или разговор с фотографом Валерием Милосердовым, который занимается созданием фотоколлекции музея Бабьего Яра. Литературные пазлы. Беседа с Юрием Векслером, автором книги “Пазл Горенштейна” (изд-во “Захаров”) – о том, почему Фридрих Горенштейн (1932–2002) так и не нашел широкой читательской аудитории ни в России, и в Украине. Или забавная история литейщика Игната Моисеенко: в конце 1930-х годов он решил заняться литературой, бросил работу, написал роман, который был отвергнут самим Катаевым, и чуть не наложил на себя руки.

Искренне Ваши,

Семь Сорок