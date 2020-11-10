Обозначила себя игрушкой

Доброе утро!
Объявлено о прекращении войны в Нагорном Карабахе – вот только в Армении это понравилось далеко не всем. По порядку:
- Премьер Армении подписал с Россией и Азербайджаном договор о прекращении боев в Нагорном Карабахе. В Ереване недовольные захватили здание правительства.
- Компания Pfizer объявила о 90-процентной эффективности своей вакцины от коронавируса. В России – новый рекорд суточного прироста инфицированных.
- В Минске судят медиков, задержанных 7 ноября. К рассмотрению дел тысячи задержанных в воскресенье суды еще не приступили.
- В Воронеже солдат-срочник убил троих сослуживцев, он задержан.
Конец войны в Нагорном Карабахе?
В понедельник утром представители Нагорного Карабаха признали потерю контроля над городом Шуша, о взятии которого азербайджанской армией Алиев заявил еще в воскресенье. Днем Минобороны России сообщило, что азербайджанские военные сбили российский вертолет Ми-24 над территорией Армении: двое членов экипажа погибли, один получил травмы. Азербайджан довольно быстро признал свою “ошибку” и заявил о готовности выплатить компенсацию.
Вечером премьер Армении Никол Пашинян объявил о подписании трехстороннего соглашения с Россией и Азербайджаном, по условиям которого армянская сторона возвращает под контроль Азербайждана Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы, кроме так называемого Лачинского коридора шириной в пять километров, который соединяет Армению с Нагорным Карабахом. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент России в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Срок его пребывания – пять лет с возможностью продления. Российских военнослужащих в регион уже отправили (причем, похоже, раньше, чем было объявлено о подписании соглашения).
Факт подписания договора подтвердили Путин и Алиев. В мониторинге за соблюдением режима прекращения огня будет участвовать также и Турция.
Сообщение Никола Пашиняна вызвало недовольство в Ереване: несколько сотен протестующих ворвались в здание правительства Армении с криками “Мы не сдадим земли!”. Спикера парламента избили. Требовали сформировать новое правительство, которое отменит договоренности Пашиняна.
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что согласен с прекращением боевых действий.
В Баку ночью ликовали на улицах.
Очень дорогой Ждун
В Минске традиционный для понедельников марш пенсионеров собрал около двух тысяч участников. Кроме того, на улицы снова вышли медики – в знак протеста против судов, в ходе которых врачей, задержанных в субботу, приговаривали к 15 суткам ареста и крупным штрафам. Выносят приговоры и журналистам, в том числе российским: обозреватель “МБХ медиа” Роман Попков получил 15 суток.
Больше тысячи человек, задержанных в воскресенье, пока ждут своих судов; очевидцы постят свидетельства о новых издевательствах в переполненных РУВД. Вот разговор с женой одного из задержанных – ей удалось узнать о месте нахождения мужа только спустя сутки, однако она убеждена, что протесты не прекратятся.
На “Гродно Азоте” из-за технологических неполадок были остановлены два цеха, авария (не представляющая радиационной угрозы) произошла на только что запущенной БелАЭС.
Суд в Гродно оштрафовал двух подруг на 317 и 247 долларов за фотосессию со Ждуном, слегка напоминающим Лукашенко. Фотосессия понадобилась в целях продажи этого изготовленного одной из подруг Ждуна, а продавать его потребовалось, чтобы оплатить назначенный ранее штраф за прогулку с бело-красно-белым флагом. Милиционер в протоколе написал, что правонарушительница “обозначила себя игрушкой и таким образом провела пикет без разрешения горисполкома".
Беларусь объявила персонами нон грата двух британских дипломатов – “ввиду деятельности, несовместимой со статусом дипломата” (встречались с общественниками и правозащитниками).
Новости российской государственности
- Начинают крутиться шестеренки поправленной российской конституции. Сегодня Госдума утвердит пятерых новых министров (здесь рассказано, кто они такие) взамен уволенных Путиным старых. Ранее такого утверждения не требовалось.
- Первой “федеральной территорией” в России станет поселок Сириус в Сочи, где находится детский центр любимого виолончелиста Путина Сергея Ролдугина. “Федеральные территории” придумали в новой конституции, их общий смысл в том, чтобы урезать полномочия местных органов самоуправления.
- Еще одно новшество, трехдневное голосование на выборах, плохо совмещается с тем, что большинство избиркомов находятся в школах. Поэтому глава российской ЦИК Элла Памфилова предлагает осчастливить школьников “едиными каникулами” в “единую трехдневку голосования”.
- The Insider нашел у 84-летней тещи замглавы администрации президента Алексея Громова, отвечающего за госпропаганду, две совмещенные квартиры в Лаврушинском переулке общей площадью 395 кв.м и стоимостью в полмиллиарда рублей. Среднегодовой доход Громова, который с 1996 года работает в администрации президента, – 8 млн рублей, а жена его вообще работает в Институте Всеобщей истории РАН. Зато теща!
- Об уголовном деле замминистра энергетики Анатолия Тихонова рассказывается тут – целый детектив.
Российские будни
- На военном аэродроме в Воронеже солдат-срочник убил троих сослуживцев и скрылся с оружием. Позже его задержали.
- В Калининграде идет суд по делу о гибели задержанного, который умер от ожогов после того, как его приковали наручниками к батарее, а он эту батарею сорвал. В суде показали видео из отдела полиции – почитайте, что обсуждали сотрудники, пока задержанный корчился в кипятке. После этого становится понятнее, почему с начала года не менее 30 российских полицейских покончили с собой.
- Против координатора штаба Навального в Кургане возбудили уголовное дело об уклонении от армии. Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов оценил ущерб от последнего обыска в два миллиона рублей.
- Хорошее интервью с московским муниципальным депутатом и вузовским преподавателем Юлией Галяминой, которую судят сейчас по “дадинской” статье о неоднократных нарушениях на митингах. Она призывает приходить на заседания, чтобы понять систему изнутри.
- И вот разговор с пермяком Александром Шабарчиным, осужденным на два года за акцию с “чучелом Путина”, но чудесным образом освобожденным волей апелляционной инстанции. Он до сих пор не верит, что его выпустили.
Хроники пандемии
По данным на утро понедельника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России установил новый рекорд и составил 21 798. В Москве выявлено 6897 новых случаев, в Петербурге – 1403. Всего инфицированных в стране с начала эпидемии 1 миллион 796 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру понедельника 30 793 человек (+256 за сутки). За день в Москве скончались еще 68 человек.
По данным Счетной палаты, естественная убыль населения в России с января 2020 года на фоне эпидемии коронавируса выросла более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Демограф Алексей Ракша полагает, что приведенную выше официальную статистику жертв коронавируса имеет смысл умножать на 4 или на 5. По его оценкам, сейчас избыточная смертность в России составляет около двух тысяч человек в день.
По данным российского Минздрава, в стране занято 82% ковидных коек. В Москве обсуждают закрытие клубов и отмену концертов, в Подмосковье решено блокировать социальные карты пенсионеров, чтобы они никуда не ездили, в Петербурге планируют снова запереть по домам людей старше 65 и перевести всех школьников с 5 по 11 класс на дистанционное обучение.
Президент Украины и глава его офиса заболели Covid-19.
Почти вся Европа сидит в самоизоляции – свой вариант локдауна с сегодняшнего дня вводит Венгрия. После сообщения Pfizer о 90-процентной эффективности их вакцины появилась надежда, что локдауны когда-нибудь кончатся. Хотя вакцин испытывается много: в Узбекистане, например, набирают добровольцев для испытания китайского продукта.
Американское
Президент США Дональд Трамп пока не признал свое поражение на выборах. Хотя закон этого от него не требует, такая традиция сложилась давно и считается важным символическим подтверждением легитимности выборов. В Москве лишний раз подтверждать легитимность американских выборов как раз не хотят: Песков объяснил, что Путин до сих пор не поздравил Джо Байдена с победой, потому что в Кремле “считают корректным” дождаться официального подведения итогов. Зато глава МВД Эстонии и один из лидеров крайне правой Консервативной народной партии Март Хельме лишился своего поста после публичных рассуждений о коррумпированности Байдена и его сына Хантера. Поэтому посмотрите лучше отрывок из программы “Время” за 15 января 1988 года – там рассказывают, как Громыко принимал известного американского сенатора Байдена.
Дональд Трамп без объяснения причин уволил (в твиттере) министра обороны Марка Эспера и назначил исполняющим обязанности Кристофера Миллера, занимающего пост директора Национального центра по борьбе с терроризмом.
Все остальное
- В Грузии не прекращаются протесты оппозиции, не признающей результатов первого тура парламентских выборов. В МВД сообщили о 30 пострадавших при столкновениях с полицией в воскресенье. По словам директора фонда “Свободная Россия” на Южном Кавказе Егора Куроптева, протесты вызваны множеством несостыковок в протоколах, а главное – отказом судов и Центризбиркома принимать жалобы на зафиксированные нарушения (интересно, почитайте).
- Здесь объясняется, в чем обвиняют в Гааге ушедшего в отставку президента Косова.
- В ОАЭ людям разрешили жить вместе без регистрации брака и употреблять алкоголь без получения специальной лицензии на его употребление. Прогресс неостановим.
Шесть ссылок
- Древняя Греция. Замечательное эссе Зинаиды Юровской о реальной исторической Аркадии – суровой земле бездельников. Или разъяснения историка Сергея Зотова о том, зачем древнегреческие мужи подносили красивым юношам зайчиков и петухов.
- Бабий Яр. Большой текст Павла Матвеева к 50-летию публикации подлинного текста романа-документа Анатолия Кузнецова “Бабий Яр”. Или разговор с фотографом Валерием Милосердовым, который занимается созданием фотоколлекции музея Бабьего Яра.
- Литературные пазлы. Беседа с Юрием Векслером, автором книги “Пазл Горенштейна” (изд-во “Захаров”) – о том, почему Фридрих Горенштейн (1932–2002) так и не нашел широкой читательской аудитории ни в России, и в Украине. Или забавная история литейщика Игната Моисеенко: в конце 1930-х годов он решил заняться литературой, бросил работу, написал роман, который был отвергнут самим Катаевым, и чуть не наложил на себя руки.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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