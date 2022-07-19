Социальный справочник с расценками на убийства

Доброе утро!

В Нью-Йорке в возрасте 93 лет умер художник Клас Ольденбург – классик поп-арта, автор гигантской прищепки и напольного бургера. А в новостях – война:

Шойгу проинспектировал позиции группировки “Восток” и приказал российской армии наступать по всем направлениям.

Швейцария отказалась лечить раненых украинских военных, сославшись на свой нейтральный статус.

“Газпром” официально уведомил европейские компании, что не может гарантировать бесперебойные поставки из-за “форс-мажора”.

Евросоюз согласовал новые санкции в отношении России – в ЕС этот пакет называют “шесть плюс”, потому что в нем мало что нового.

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий “отрицание семейных ценностей” и “пропаганду ЛГБТ” в медиа, интернете и в кино.

Телеканал “Дождь” частично возобновил вещание.

Военные сводки

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российские войска на Донбассе – в сообщении об этом Минобороны впервые назвало фамилию командующего группировкой “Восток” – это генерал-лейтенант Рустам Мурадов. С ноября 2020 по сентябрь 2021 года командовал российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе. Шойгу приказал уничтожать украинскую артиллерию большой дальности (имеются в виду американские системы HIMARS, ставшие в последнее время главными героями российской телепропаганды) и усилить наступление по всем направлениям. Легко ли будет российской армии справиться с этой задачей, здесь объясняет украинский военный эксперт Сергей Грабский, а здесь – российский военный аналитик Юрий Федоров (спойлер: это вряд ли возможно). Вот репортаж с фронта, где приоритетными целями российской армии остаются Северск, Бахмут, Славянск, а вот рассказы сборщика тел и медика, работающих на передовой.

В так называемой “ЛНР” сообщили о взятии Северска, генштаб Вооруженных сил Украины утверждает, что все попытки штурма отражены. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорит, что ситуация на фронте остается сложной, но ее удалось стабилизировать.

Продолжаются обстрелы с обеих сторон. В понедельник российская армия вновь обстреливала Николаев, Никополь Днепропетровской области, Харьков – там повреждены две многоэтажки, села Харьковской области, города Чугуев, Краматорск и Торецк – там под завалами двухэтажного здания погибли шесть мирных жителей. Днем в понедельник несколько ракет было выпущено по Одесской области: одну сбили над морем, две попали в некий военный объект, еще одна – в мост через Днестровский лиман, который российская армия уничтожает с апреля. Обстрелы Одесской области продолжились и в ночь на вторник. Украинская армия вновь нанесла удары по Новой Каховке в Херсонской области, причем российские журналисты утверждают, что в это время там находился первый замглавы путинской администрации Сергей Кириенко (он не пострадал).

В Минобороны России заявили о крупных потерях в украинской армии. Российские независимые медиа продолжают писать о российских контрактниках-отказниках: вот рассказы военнослужащих из Краснодара, отказавшихся воевать в Украине, вот история о 300 военнослужащих из Буйнакска, самовольно сложивших оружие и уехавших из Украины еще в марте (дома их сильно стыдили, часть военнослужащих после проработки уволились, часть вернулись в Украину).

Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис считает, что война продлится еще 4–6 месяцев и завершится "замороженным конфликтом" с созданием милитаризованной зоны, как это было по итогам Корейской войны. Евросоюз – видимо, во избежание этого – выделил Украине еще 500 млн евро военной помощи. Швейцария отказалась лечить раненых украинских военных, сославшись на свой нейтральный статус.

Жертвы войны

Вот список самых масштабных российских ударов по гражданским объектам в Украине. Последним стал ракетный обстрел центра Винницы – он унес жизни по меньшей мере 24 человек. Раненых – больше ста, 67 из них сейчас остаются в больницах Винницы, вот рассказы их родственников.

Как выяснило издание “Верстка”, по меньшей мере 108 детей в возрасте от 5 до 16 лет вывезли из Донбасса и отдали приемным родителям в России. Украина на их “эвакуацию” и усыновление согласия не давала. Есть и история с другим концом: читайте, как шестеро приемных детей выжили в осажденном Мариуполе, чуть не застряли в так называемой “ДНР”, а потом проехали пол-Европы, чтобы попасть к своим родителям.

Власти так называемой “ЛНР” обвинили украинских военных во взрыве мариупольского драмтеатра “изнутри” по указанию “кураторов” из Великобритании. В подтверждение этих обвинений глава “МВД” “ЛНР” ссылается на проведенные ими “экспертизы” и “следственные мероприятия”. В то же время Служба безопасности Украины нашла подобие рационального объяснения российским заявлениям о том, что Москва не наносит ударов по жилым районам: часть российских войск, вошедших в феврале в Харьковскую область, пользовалась картами 1969 года, на которых, например, жилой район Салтовка попросту отсутствует.

Из оккупированных российской армией Херсона и Мелитополя сообщают об усилениях на блокпостах и подготовке к уличным боям. Всех “неблагонадежных” оккупационные власти обещают “выдворить”. Похищения людей участились, из плена никого не выпускают. Вопросы о том, куда исчез мэр Херсона Игорь Колыхаев и не сотрудничал ли он с самого начала с россиянами, по-прежнему остаются открытыми.

Российские власти продолжают комплектовать “правительства” оккупированных частей Украины: в Запорожской области его возглавил бывший первый заместитель губернатора Вологодской области Антон Кольцов – пошел на повышение. Иногда возникают и нетривиальные управленческие идеи: Минспорта РФ предлагает создать футбольный чемпионат для так называемых “ДНР”, “ЛНР”, Херсонской и Запорожской областей Украины, Абхазии и Южной Осетии и начать играть уже в марте.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук ожидает новую волну внутреннего перемещения граждан с востока на запад страны к началу отопительного сезона (уже сейчас в Украине семь миллионов внутренне перемещенных лиц). За границей украинские беженцы постепенно лишаются бесплатного жилья – с 1 августа его не будет и в Тбилиси.

Спецслужбы

В совместном расследовании The Insider и Bellingcat (деятельность которых была недавно признана в России нежелательной) говорится, что бывший министр обороны так называемой "ДНР" Игорь Стрелков (настоящая фамилия – Гиркин) по меньшей мере с ноября 2014 года по февраль 2016 года пользовался паспортом на вымышленное имя, скорее всего выданным ФСБ. Паспорт прикрытия той же серии авторы обнаружили и у бывшего главы так называемой "ЛНР" Игоря Плотницкого. Это к вопросу о природе “донбасского сепаратизма”.

Теперь об СБУ. Президент Украины назначил исполняющим обязанности главы СБУ Василия Малюка – считается, что он близок к главе президентского офиса Андрею Ермаку и его заму Олегу Татарову. Зеленский отстранение от должностей главы СБУ и генпрокурора не комментировал – сказал только, что проходит кадровая ревизия спецслужбы, решается вопрос об увольнении 28 чиновников. Одни эксперты связывают отставки с необходимостью реформы СБУ и генпрокуратуры для вступления Украины в ЕС, другие, наоборот, с коррупционным по сути желанием исполнительной власти контролировать спецслужбы и следственные органы.

Что не мешает Службе безопасности Украины рапортовать о разоблачении 60-летней пенсионерки, которая передавала кураторам из России фото и геолокации военных объектов.

В Украине арестовано имущество российского ресторатора Александра Орлова, связанного с "Единой Россией". Факт принадлежности его Орлову через офшорные компании обнаружили Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины.

Российская война: премии, штрафы и сроки

Петербургское издание “Ротонда” ознакомилось с “Социальным справочником участника специальной военной операции”. В нем, в частности, рассказывается о премиях, которые полагаются российским добровольцам за успешное выполнение боевых заданий: 300 тысяч рублей – за сбитый самолет, 200 – за вертолет, 100 – за подбитый танк, за убийство взвода украинских военнослужащих тоже дают 100 тысяч рублей. Смерть добровольца и военнослужащего тоже оплачивается, и российское телевидение даже показывает сюжеты о том, как безутешные родители “в память о сыне купили новенькую машину”. Вот большое интервью с социологом Львом Гудковым, в котором он объясняет, как стали возможны эти “премиальные” и “гробовые” и почему россияне смирились с войной.

По подсчетам главы международной правозащитной группы “Агора” Павла Чикова, под уголовное преследование за антивоенные выступления в России попали уже больше 200 человек. Среди них:

Илья Яшин. В послании из СИЗО он сообщает, что уголовное дело о “фейках” против него возбудили по указанию замглавы администрации президента Сергея Кириенко, следствие ведет “идейный” сотрудник Центра “Э” Иван Кучеров, а конкретное преступление Яшина состоит в том, что, процитировав заявление Минобороны России, он не добавил, что совершенно с ним согласен.

Петербургская художница Саша Скочиленко. В интервью из СИЗО она называет свое заключение “антивоенным перформансом”, а главу Следственного комитета Бастрыкина – своим “генеральным продюсером”.

Жительница Екатеринбурга Надежда Сайфутдинова, на которую составили четвертый по счету протокол о “дискредитации” российской армии за то, что она крикнула со сцены “Нет войне!”. Сайфутдиновой тоже теперь занимается Центр “Э”.

Две петербурженки, на которых составили протоколы о “дискредитации” и мелком хулиганстве за то, что одна из них написала на стене “Мир Украине”.

Юрий Шевчук. Суд в Петербурге второй раз не стал рассматривать протокол о “дискредитации” армии, составленный на него после концерта в Уфе. В первый раз протокол вернули в полицию для устранения ошибок, теперь дело перенаправили на рассмотрение по месту совершения правонарушения, то есть в Уфу. По слухам, в Дзержинском райсуде СПб не нашлось судьи, готового осудить Шевчука. Концертные агентства, правда, теперь заключают с артистами договоры, в которых есть пункт о запрете высказываний про войну и политику со сцены.

В республике Коми тоже нашелся судья, прекративший дело о “дискредитации” против учителя истории – за истечением срока давности. Из школы этого учителя, правда, все равно уволили.

Компании Google назначили очередной штраф за неудаление материалов о войне в Украине – он составил 10% от годовой выручки, то есть 21,7 млрд рублей.

Телеканал “Дождь”, прекративший работу после принятия закона о “фейках”, возобновил вечернее вещание. Вот интервью с основательницей “Дождя” Натальей Синдеевой.

Международное эхо войны

Евросоюз согласовал пакет санкций в отношении России, который в Брюсселе называю “шестой плюс”. Он включает в себя эмбарго на российское золото, расширяет список товаров двойного назначения, запрещенных к экспорту в Россию, и вводит новые персональные санкции – в частности против актеров Безрукова и Машкова, московского мэра Собянина и первого вице-премьера Белоусова. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал колонку о санкциях против России, в которой призывает Европу проявить “стратегическое терпение”.

Канада передала Германии газовую турбину для “Северного потока – 1”, через неделю она будет в России. Но это еще не значит, что поставки газа в ЕС возобновятся: “Газпром” уведомил европейские компании, что не может гарантировать их “из-за форс-мажора”. На этом фоне председатель Еврокомиссии подписала с президентом Азербайджана меморандум об энергетическом сотрудничестве, но в нем речь идет о чуть более далеком будущем, чем предстоящая зима.

В свете нефтяных санкций ЕС, вступающих в силу в декабре, греческие танкеры нарастили до рекордных поставки нефти из России.

Растущая изоляция России возродила очереди: российские дальнобойщики стоят в гигантских очередях на границе Литвы и Калининградской области, россияне стоят в очередях за европейскими визами, а скоро очереди выстроятся к магазинам H&M, которые компания откроет для распродажи перед окончательным уходом из России. О том, чем обернется для российской науки полная изоляция державы, рассказывает в большом интервью химик Александр Кабанов.

Внутренние войны в России и Беларуси

В преддверии сентябрьских выборов в Москве продолжают мешать избираться и выдвигаться тем, кому избираться и выдвигаться, по мнению властей, не надо: в предвыборном штабе “Яблока” в Хамовниках прошел обыск под видом “осмотра”, на московского муниципального депутата Коровина составили протокол о демонстрации нацистской символики из‑за ретвита шутки про замироточившую фуражку Гитлера (это на год лишает его права избираться), московский муниципальный депутат Вячеслав Бородулин задержан, очевидно, для составления протокола по той же статье.

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий “отрицание семейных ценностей” и “пропаганду ЛГБТ” в СМИ, интернете, соцсетях и в кино. Необходимость запрета объясняется заботой о приросте населения России и ее экономическом процветании в будущем. В тот же день первая ракетка России Дарья Касаткина совершила публичный каминг-аут. Соавтор внесенного в Госдуму законопроекта Нина Останина объяснила, что каминг-аут не следует считать “ЛГБТ-пропагандой”: “Это то же самое, что больной раком скажет, что он болен. Ну признался он, что больной, что из этого? Это будет вызывать сочувствие”.

В Беларуси объявили “экстремистским” хэштэг #свободнаябеларусь в инстаграме.

Семь ссылок

Актуальное искусство. (1) Беседа с автором документальной оперы “Твой отец жив, только об этом не надо говорить”, посвященной судьбе ученика Льва Ландау Георгия Демидова (премьера состоялась в московском Музее ГУЛАГа). (2) Разговор с ученым и правозащитником Александром Гольдфарбом о спектакле по пьесе Питера Моргана “Патриоты”, который идет в лондонском театре Almeida – это драматическая история отношений Бориса Березовского с двумя его созданиями, ставшими его же губителями, – Владимиром Путиным и Романом Абрамовичем. (3) Рассказы из Беларуси – о том, как политзаключенные рисуют и пишут детские стихи за решеткой и где берут на это силы.

(1) Беседа с автором документальной оперы “Твой отец жив, только об этом не надо говорить”, посвященной судьбе ученика Льва Ландау Георгия Демидова (премьера состоялась в московском Музее ГУЛАГа). (2) Разговор с ученым и правозащитником Александром Гольдфарбом о спектакле по пьесе Питера Моргана “Патриоты”, который идет в лондонском театре Almeida – это драматическая история отношений Бориса Березовского с двумя его созданиями, ставшими его же губителями, – Владимиром Путиным и Романом Абрамовичем. (3) Рассказы из Беларуси – о том, как политзаключенные рисуют и пишут детские стихи за решеткой и где берут на это силы. Дети. История приютов в Российской империи – от “безродных детей” времен Алексея Михайловича к борьбе с детской смертностью. Или рассказ о шести самых интересных проектах “школ будущего”, осуществленных в начале XX века.

История приютов в Российской империи – от “безродных детей” времен Алексея Михайловича к борьбе с детской смертностью. Или рассказ о шести самых интересных проектах “школ будущего”, осуществленных в начале XX века. Болезни. Отрывок из книги британского нейробиолога Джозефа Джебелли “В погоне за памятью. История борьбы с болезнью Альцгеймера” (изд-во “АСТ”) о поиске биомаркеров, которые укажут на болезнь Альцгеймера еще до появления ранних симптомов. Или фрагмент из исследования Каролин Дей “Чахоточный шик. История красоты, моды и недуга” (изд-во “НЛО”), посвященный рассуждениям о причинах заболевания и методах лечения туберкулеза, которые отличались в зависимости от классовой принадлежности человека.

Искренне Ваши,

Семь Сорок